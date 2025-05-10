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Ливерпуль – Арсенал. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 11.05.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ливерпулем" и "Арсеналом" в рамках чемпионата Англии

Ливерпуль – Арсенал. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 11.05.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 36-й тур.

11 мая. 18:30. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Битва первой и второй команды Премьер-лиги, которые практически потеряли мотивацию дальше бороться в этом сезоне. "Ливерпуль" уже стал чемпионом и просто доигрывает этот замечательный для себя сезон, а команда Микеля Артеты, почти наверняка, почти наверняка, снова будет на второй строчке, хотя это место пока им и не гарантировано. Все-таки небольшая мотивация у "канониров" есть, поэтому матч может получиться зажигательным.

Содержание

Новости "Ливерпуля"

Подопечные Арне Слота уже хотят отдыхать. Какой смысл им продолжать этот сезон, когда в Английской Премьер-лиге они давно всем все доказали. Это лучшая команда Англии, которая уже является чемпионом, можно поиграть в свое удовольствие. Хотя в прошлый раз, когда они противостояли "Челси" в статусе чемпиона, то их расслабленность дала о себе знать. Поражение на "Стэмфорд Бридж".

Перед этим было еще 4 матча, среди которых 3 победы и 1 поражение. Проиграли "Фулхэму" (2:3) и немного отсрочили свое чемпионство на тот момент. Неудачный матч, в котором мерсисайдцы справедливо уступили. Затем вырвали победу над "Вест Хэмом" (2:1), обыграли „Лестер“ (1:0) и разгромили "Тоттенхэм" (5:1).

Эти результаты не имеют большого значения на нынешнюю форму команды, ведь теперь турнирной мотивации не осталось. Просто будет приятно обыграть своего главного конкурента за титул в этом сезоне, не более того.

Ливерпуль – Арсенал. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 11.05.2025 - изображение 1

Новости "Арсенала"

Команда Микеля Артеты на этой неделе вылетела из Лиги Чемпионов и стало официально известно, что это будет 5-й сезон подряд для "канониров" без трофеев. На самом деле, команда билась достойно против "ПСЖ", впрочем не хватило Габриэла, немного не хватило удачи, да и просто опыта в отдельных эпизодах. Ну и о позиции нападающего вообще молчим.

Они сделали ставку на ЛЧ в последнее время, ставка не прошла. Поэтому теперь лондонцы спокойно завершают сезон. Правда никто пока что им не гарантировал вторую строчку. Желательно все-таки набрать несколько очков до конца, чтобы полностью расслабиться.

Возможно, именно немотивированный "Ливерпуль" поможет им получить эти баллы, несмотря на то, что матч будет проходить на "Энфилде". Последние 5 матчей для них завершились 1 победой, 1 ничьей и 3 поражениями. Обыграли "Ипсвич" (4:0), затем была ничья с "Кристал Пэлас" (2:2), где все потеряли на последних минутах. Ну и два поражения от "ПСЖ" в Лиге Чемпионов, а также против "Борнмута" между этими матчами. Нужно хотя бы вернуться на победный путь.

Ливерпуль – Арсенал. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 11.05.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 35 25 7 3 81-35 82
2 Арсенал "Арсенал" 35 18 13 4 64-31 67
3 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 35 19 7 9 67-43 64
4 Ньюкасл "Ньюкасл" 35 19 6 10 66-45 63
5 Челси "Челси" 35 18 9 8 62-41 63
6 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 35 18 7 10 54-42 61
7 Астон Вилла "Астон Вилла" 35 17 9 9 55-49 60
8 Борнмут "Борнмут" 35 14 11 10 55-42 53
9 Брентфорд Брентфорд 35 15 7 13 62-53 52
10 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 35 13 13 9 57-56 52
11 Фулхэм "Фулхэм" 35 14 9 12 50-47 51
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 35 11 13 11 44-48 46
13 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 35 12 5 18 51-62 41
14 Эвертон Эвертон 35 8 15 12 36-43 39
15 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 35 10 9 16 42-51 39
16 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 35 11 5 19 63-57 38
17 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 35 9 10 16 40-59 37
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 35 4 10 21 35-76 22
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 35 5 6 24 29-76 21
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 35 2 5 28 25-82 11

Личные встречи

27.10.24 АПЛ "Арсенал" — "Ливерпуль" 2:2

01.08.24 КТМ "Ливерпуль" — "Арсенал" 2:1

04.02.24 АПЛ "Арсенал" — "Ливерпуль" 3:1

07.01.24 КА "Арсенал" — "Ливерпуль" 0:2

23.12.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Арсенал" 1:1

Цифры и факты

  • "Ливерпуль" непобедим в последних 15 домашних матчах против "Арсенала";
  • В последних трех матчах между "Ливерпулем" и "Арсеналом" проходила ставка ТБ 2.5;
  • В последних 3 матчах "Арсенала" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В команде Арне Слота пока травмирован только Джо Гомез, все остальные готовы играть.

Что касается проблем Микеля Артеты, то он не может рассчитывать на помощь травмированных Габриэла Жезуса, Такехиро Томиясу, Кая Гаверца и Габриэла Магальяеса.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай, Гакпо — Диас

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Кивиор, Калафиори — Эдегор, Райс, Мерино — Сака, Троссар, Мартинелли

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Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
1.96
3.66
3.60
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Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. После того, как новоиспеченные чемпионы Англии дали слабину против "Челси", они точно захотят ответить, и теперь играть будут перед собственными болельщиками, что добавляет ответственности за результат. Разбитый вылетом из Лиги Чемпионов "Арсенал" вряд ли найдет много аргументов против мерсисайдцев. Ожидаем победы хозяев, но с пропущенным голом в собственные ворота.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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