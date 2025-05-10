Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ноттингем Форест - Лестер Сити. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 11.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ноттинґемом" и "Лестером" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 36-й тур.
11 мая. 16:15. Сити Граунд (Ноттингем)
Главный судья: Тони Гаррингтон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
В воскресенье, 11 мая 2025 года, на стадионе Сити Граунд состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги между "Ноттингемом" и "Лестер Сити". Подопечные Нуну Эшпириту Санту безусловно являются фаворитами этой встречи. "Лестер" же выбывает по итогам сезона из английской Премьер лиги и уже не имеет никаких шансов чтобы побороться за выживание. Команды имеют достаточно интересную историю противостояний, однако в последних сезонах "лисы" значительно уступают "лесникам". Смогут ли они удивить фаворитов в следующем матче?
Новости "Ноттингем Форест"
"Ноттингем Форест" демонстрирует смешанные результаты в последних матчах Премьер-лиги 2024/2025, одержав одну победу, одну ничью и потерпев три поражения в пяти предыдущих играх. Команда Нуну Эшпириту Санту занимает 6-е место в таблице, и еще имеет шансы побороться за место в Лиге чемпионов, если прибавит в атаке и улучшит свою игру в защите.
В 35-м туре Премьер-лиги "Ноттингем" сыграл вничью 1:1 с "Кристал Пэлас" на выезде. Пропустив первыми с пенальти, команде пришлось отыгрываться и через четыре минуты удалось восстановить равновесие. На большее "лесников" не хватило и приходилось садиться в оборону, ведь "орлы" не готовы были сдаваться. В конце концов мяч так и завершился вничью.
Накануне "Ноттингем" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Брентфорда". "Лесники" не сумели справиться с атакующей мощью соперника, а отсутствие моментов в атаке стало решающим фактором. В полуфинале Кубка Англии 27 апреля команда Нуну Эшпириту Санту уступила "Манчестер Сити" (0:2), пропустив по голу в каждом тайме и покинула борьбу за титул.
Яркой стала выездная победа 2:1 над "Тоттенхэмом". "Ноттингем" уже в первом тайме уверенно лидировал 0:2 и после перерыва старался не потерять преимущество над соперником. И все же за три минуты до завершения матча "лесники" пропустили 1 мяч, который не помешал взять важные три очка. А вот в домашней игре против "Эвертона" (0:1) "Ноттингем" уступил с минимальным счетом отдав Дэвиду Мойесу 3 очка на "Сити Граунд". Сумеют ли подопечные Санту справиться с аутсайером и продолжить борьбу за место в топ-5 АПЛ?
Новости "Лестер Сити"
"Лестер Сити" переживает сложный период в Премьер-лиге 2024/2025, одержав лишь одну победу, одну ничью и потерпев три поражения в своих последних пяти матчах. Команда под руководством Руда ван Нистелроя, который возглавил клуб в ноябре 2024 года уже потеряла шансы остаться в АПЛ. Сейчас "Лестер" находится в зоне вылета, что усиливает давление на игроков и тренерский штаб.
Самым ярким моментом стала победа 2:0 над "Саутгемптоном" 3 мая 2025 года. Этот результат прервал удручающую серию из восьми домашних матчей без голов, ставшую рекордом клуба. Однако другие матчи выявили уязвимость "Лестера". Поражения от "Вулверхэмптона", "Ливерпуля" и "Ньюкасла" (0:3) подчеркнули проблемы в обороне и неспособность создавать голевые моменты. Против "волков" команда пропустила трижды, а в игре с "Ливерпулем" не смогла реализовать своих шансов. Особенно болезненным было поражение от "Ньюкасла", где "Лестер" не нанес ни одного удара в створ ворот, установив еще один антирекорд.
Ничья 2:2 против "Брайтона" 12 апреля стала единственным положительным результатом на выезде. "Лисы" показали характер, отыгравшись два раза после пропущенных голов, а Джейми Варди отметился мячом, приблизившись к отметке 200 голов за клуб. В общем "Лестеру" уже нечего терять, а вот для Ноттенхема эти очки могут стать чрезвычайно важными.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|35
|25
|7
|3
|81-35
|82
|2
|"Арсенал"
|35
|18
|13
|4
|64-31
|67
|3
|"Манчестер Сити"
|36
|19
|8
|9
|67-43
|65
|4
|"Ньюкасл"
|35
|19
|6
|10
|66-45
|63
|5
|"Челси"
|35
|18
|9
|8
|62-41
|63
|6
|"Астон Вилла"
|36
|18
|9
|9
|56-49
|63
|7
|Ноттингем Форест
|35
|18
|7
|10
|54-42
|61
|8
|Брентфорд
|36
|16
|7
|13
|63-53
|55
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|36
|14
|13
|9
|59-56
|55
|10
|"Борнмут"
|36
|14
|11
|11
|55-43
|53
|11
|"Фулхэм"
|36
|14
|9
|13
|51-50
|51
|12
|"Кристал Пэлас"
|35
|11
|13
|11
|44-48
|46
|13
|Эвертон
|36
|9
|15
|12
|39-44
|42
|14
|"Вулверхэмптон"
|36
|12
|5
|19
|51-64
|41
|15
|"Манчестер Юнайтед"
|35
|10
|9
|16
|42-51
|39
|16
|"Тоттенхэм"
|35
|11
|5
|19
|63-57
|38
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|35
|9
|10
|16
|40-59
|37
|18
|Ипсвич Таун
|36
|4
|10
|22
|35-77
|22
|19
|"Лестер Сити"
|35
|5
|6
|24
|29-76
|21
|20
|"Саутгемптон"
|36
|2
|6
|28
|25-82
|12
Личные встречи
25.10.24 Лестер - Ноттингем 1:3 АПЛ
14.01.23 Ноттингем - Лестер 2:0 АПЛ
03.10.22 Лестер - Ноттингем 4:0 АПЛ
06.02.22 Ноттингем - Лестер 4:1 КА
19.02.14 Ноттингем - Лестер 2:2 ЧЕМ
Цифры и факты
- "Ноттингем Форест" забил не менее 2 голов в 8 из последних 9 домашних матчей против „Лестера“ во всех турнирах;
- "Ноттингем Форест" проиграл лишь в одном из пяти последних матчей против „Лестера“;
- "Лестер" выиграл лишь в 3 из последних 10 матчей против "лесников"
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В составе "лесников", не смогут выйти из-за травм три игрока: Мурилло, Каллум Хадсона-Одои и Эрик да Силва Морейра.
"Лестеру" не помогут Рикардо Перейра, Факундо Буонанотте и Бобби де Кордова-Рид.
"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс - Айна, Миленкович, Морату, Уильямс - Йейтс, Андерсон - Эланга, Гиббз-Уайт, Домингес - Вуд
"Лестер Сити", 4-2-3-1: Хермансен - Джастин, Фас, Коуди, Томас - Ндидиди, Скипп - Айю, эль-Ханнус, Макатир - Варди.
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ноттингем Форест" и "Лестер Сити" от UA-Футбол
П1 - 3:0. "Ноттингем Форест" имеет все шансы взять три очка в этой встрече и улучшить свою разницу забитых и пропущенных. "Лестер Сити" уже гарантированно покинет АПЛ и может подарить победу сопернику и позволить подопечным Санту бороться за еврокубки.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Топ-команда УПЛ имеет финансовые проблемы - источник
- Впервые в этом сезоне. Миколенко забил гол за Эвертон в АПЛ. ВИДЕО
- УПЛ. Ворскла - Черноморец 1:2. А это точно команды из высшего дивизиона?
- Ливерпуль – Арсенал. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 11.05.2025
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей