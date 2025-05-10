Ноттингем Форест - Лестер Сити. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 11.05.2025

Английская Премьер-лига. 36-й тур.

11 мая. 16:15. Сити Граунд (Ноттингем)

Главный судья: Тони Гаррингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

В воскресенье, 11 мая 2025 года, на стадионе Сити Граунд состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги между "Ноттингемом" и "Лестер Сити". Подопечные Нуну Эшпириту Санту безусловно являются фаворитами этой встречи. "Лестер" же выбывает по итогам сезона из английской Премьер лиги и уже не имеет никаких шансов чтобы побороться за выживание. Команды имеют достаточно интересную историю противостояний, однако в последних сезонах "лисы" значительно уступают "лесникам". Смогут ли они удивить фаворитов в следующем матче?



Новости "Ноттингем Форест"

"Ноттингем Форест" демонстрирует смешанные результаты в последних матчах Премьер-лиги 2024/2025, одержав одну победу, одну ничью и потерпев три поражения в пяти предыдущих играх. Команда Нуну Эшпириту Санту занимает 6-е место в таблице, и еще имеет шансы побороться за место в Лиге чемпионов, если прибавит в атаке и улучшит свою игру в защите.

В 35-м туре Премьер-лиги "Ноттингем" сыграл вничью 1:1 с "Кристал Пэлас" на выезде. Пропустив первыми с пенальти, команде пришлось отыгрываться и через четыре минуты удалось восстановить равновесие. На большее "лесников" не хватило и приходилось садиться в оборону, ведь "орлы" не готовы были сдаваться. В конце концов мяч так и завершился вничью.

Накануне "Ноттингем" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Брентфорда". "Лесники" не сумели справиться с атакующей мощью соперника, а отсутствие моментов в атаке стало решающим фактором. В полуфинале Кубка Англии 27 апреля команда Нуну Эшпириту Санту уступила "Манчестер Сити" (0:2), пропустив по голу в каждом тайме и покинула борьбу за титул.

Яркой стала выездная победа 2:1 над "Тоттенхэмом". "Ноттингем" уже в первом тайме уверенно лидировал 0:2 и после перерыва старался не потерять преимущество над соперником. И все же за три минуты до завершения матча "лесники" пропустили 1 мяч, который не помешал взять важные три очка. А вот в домашней игре против "Эвертона" (0:1) "Ноттингем" уступил с минимальным счетом отдав Дэвиду Мойесу 3 очка на "Сити Граунд". Сумеют ли подопечные Санту справиться с аутсайером и продолжить борьбу за место в топ-5 АПЛ?



Новости "Лестер Сити"

"Лестер Сити" переживает сложный период в Премьер-лиге 2024/2025, одержав лишь одну победу, одну ничью и потерпев три поражения в своих последних пяти матчах. Команда под руководством Руда ван Нистелроя, который возглавил клуб в ноябре 2024 года уже потеряла шансы остаться в АПЛ. Сейчас "Лестер" находится в зоне вылета, что усиливает давление на игроков и тренерский штаб.

Самым ярким моментом стала победа 2:0 над "Саутгемптоном" 3 мая 2025 года. Этот результат прервал удручающую серию из восьми домашних матчей без голов, ставшую рекордом клуба. Однако другие матчи выявили уязвимость "Лестера". Поражения от "Вулверхэмптона", "Ливерпуля" и "Ньюкасла" (0:3) подчеркнули проблемы в обороне и неспособность создавать голевые моменты. Против "волков" команда пропустила трижды, а в игре с "Ливерпулем" не смогла реализовать своих шансов. Особенно болезненным было поражение от "Ньюкасла", где "Лестер" не нанес ни одного удара в створ ворот, установив еще один антирекорд.

Ничья 2:2 против "Брайтона" 12 апреля стала единственным положительным результатом на выезде. "Лисы" показали характер, отыгравшись два раза после пропущенных голов, а Джейми Варди отметился мячом, приблизившись к отметке 200 голов за клуб. В общем "Лестеру" уже нечего терять, а вот для Ноттенхема эти очки могут стать чрезвычайно важными.



Турнирная таблица

Личные встречи

25.10.24 Лестер - Ноттингем 1:3 АПЛ

14.01.23 Ноттингем - Лестер 2:0 АПЛ

03.10.22 Лестер - Ноттингем 4:0 АПЛ

06.02.22 Ноттингем - Лестер 4:1 КА

19.02.14 Ноттингем - Лестер 2:2 ЧЕМ

Цифры и факты

"Ноттингем Форест" забил не менее 2 голов в 8 из последних 9 домашних матчей против „Лестера“ во всех турнирах;

"Ноттингем Форест" проиграл лишь в одном из пяти последних матчей против „Лестера“;

"Лестер" выиграл лишь в 3 из последних 10 матчей против "лесников"

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составе "лесников", не смогут выйти из-за травм три игрока: Мурилло, Каллум Хадсона-Одои и Эрик да Силва Морейра.

"Лестеру" не помогут Рикардо Перейра, Факундо Буонанотте и Бобби де Кордова-Рид.

"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс - Айна, Миленкович, Морату, Уильямс - Йейтс, Андерсон - Эланга, Гиббз-Уайт, Домингес - Вуд

"Лестер Сити", 4-2-3-1: Хермансен - Джастин, Фас, Коуди, Томас - Ндидиди, Скипп - Айю, эль-Ханнус, Макатир - Варди.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ноттингем Форест" и "Лестер Сити" от UA-Футбол

П1 - 3:0. "Ноттингем Форест" имеет все шансы взять три очка в этой встрече и улучшить свою разницу забитых и пропущенных. "Лестер Сити" уже гарантированно покинет АПЛ и может подарить победу сопернику и позволить подопечным Санту бороться за еврокубки.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.