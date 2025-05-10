Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 11.05.2025

Английская Премьер-лига. 36-й тур.

11 мая. 16:15. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

В рамках 36-го тура АПЛ мы увидим противостояние финалиста Лиги Европы и финалиста Кубка Англии – "Тоттенхэм" будет принимать на своем поле "Кристал Пэлас". Приоритеты обеих команд очевидны, но провести матч в рамках чемпионата нужно обязательно.

Новости "Тоттенхэма"

Как уже было сказано выше, в этом сезоне "Тоттенхэм" сыграет в финале Лиги Европы. Там их соперником будет хорошо знакомый "Манчестер Юнайтед". Когда-то Анге Постекоглу заявлял, что он всегда что-то выиграет в своем втором сезоне во главе клуба. Теперь же он находится в 90 минутах от того, чтобы подтвердить свои слова. Однако до матча на "Сан-Мамесе" еще достаточно времени, поэтому сейчас ему нужно придумать, как лучше всего подготовиться к встрече с "Кристал Пэлас".

Три из последних пяти матчей "шпор" во всех турнирах пришлись на АПЛ, и там подопечные Постекоглу не смогли одержать ни одной победы. Сперва они уступили дома "Ноттингем Форест" (1:2), а после этого приложили руку к чемпионству "Ливерпуля", проиграв "красным" со счетом 1:5. В следующем же своем матче они принимали дома "Буде-Глимт" в рамках полуфинала Лиги Европы и победили норвежцев со счетом 3:1. В ответном матче "шпоры" также победили — 2:0. Однако между этими матчами они успели сыграть вничью с "Вест Хэмом" (1:1).

Перед финалом Лиги Европы "Тоттенхэму" нужно еще провести два матча в АПЛ и первым из них будет встреча с "Пэлас". Очевидно, что Постекоглу постарается сделать все возможное, чтобы избежать нежелательных травм перед своим важнейшим матчем во главе "Тоттенхэма".

Новости "Кристал Пэлас"

Подопечные Оливера Гласнера занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ с 46-ю очками. Конечно, у "орлов" остаются мизерные шансы попасть в восьмерку лучших в Премьер-лиге, что теоретически может дать билет в Лигу конференций, но они не более, чем статистическая погрешность, поэтому самая реальная возможность попасть в Европу — это финал Кубка Англии против "Манчестер Сити", который состоится 17 мая. Таким образом поединок против "Тоттенхэма" станет для "Пэлас" последним шансом набрать обороты перед решающим матчем на "Уэмбли".

Однако форма "орлов" вызывает беспокойство, ведь в последних пяти матчах они одержали лишь одну победу. Сначала был разгром от "Ньюкасла" (0:5). Затем две ничьи с "Борнмутом" (1:1) и "Арсеналом" (2:2). После этого же была та самая единственная победа на отрезке — 3:0 над "Астон Виллой" в полуфинале Кубка Англии. В последнем же матче они вновь сыграли вничью — 1:1 с "Ноттингем Форест".

Гласнеру, как и Постекоглу, важно не заработать ненужные травмы перед главным матчем сезона. Впрочем, у "орлов" до сих пор остается мотивация на АПЛ, ведь им не хватает лишь одной победы, чтобы повторить клубный рекорд в 49 очков за сезон в АПЛ — еще ни разу они не достигали отметки в 50. Выиграть кубок и установить рекорд по очкам — звучит, как очень успешный сезон, разве нет?

Турнирная таблица

Личные встречи

27.10.24 АПЛ. "Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм" 1:0

02.03.24 АПЛ. "Тоттенхэм" – "Кристал Пэлас" 3:1

27.10.23 АПЛ. "Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм" 1:2

06.05.23 АПЛ. "Тоттенхэм" – "Кристал Пэлас" 1:0

04.01.23 АПЛ. "Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм" 0:4

Цифры и факты

"Тоттенхэм" не проигрывал ни в одном из последних 12 домашних матчей против "Кристал Пэлас" в Премьер-лиге;

Домашние матчи "Тоттенхэма" в среднем приносят 3.71 гола за игру — один из самых высоких показателей в лиге;

В трех из последних четырех выездных матчей "Кристал Пэлас" забивали обе команды;

"Шпоры" забивали как минимум дважды в пяти из последних шести домашних матчей против "Кристал Пэлас".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Анге Постекоглу не сможет рассчитывать на помощь Раду Драгушина, Джеймса Мэддисона и Лукаса Бергвалля. Также под вопросом участие Сон Хын Мина.

Оливер Гласнер не сможет рассчитывать на помощь Шейка Дукуре и Чади Риада. Участие Адама Уортона под вопросом.

"Тоттенхэм", 4-3-3: Викарио – Грей, Дансо, Дэвис, Спенс – Кулусевски, Биссума, Сарр – Одобер, Ришарлисон, Тель

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон – Ричардс, Лакруа, Гехи – Муньос, Хьюз, Камада, Митчелл – Сарр, Эзе – Матета

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Кристал Пэлас" от UA-Футбол

Обе забьют. У обеих команд на горизонте финалы кубковых турниров, поэтому, вероятно, будут ротации, особенно в составе хозяев. "Тоттенхэм" имеет сильную статистику домашних матчей против "Пэлас", но если Постекоглу действительно даст отдохнуть ключевым игрокам, то сдержать Эзе, Матета и Сарра будет сложно. В то же время "шпоры" все еще имеют достаточно атакующей силы и после эмоциональной победы в четверг команда вряд ли захочет проигрывать дома.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.