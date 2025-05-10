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Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025

Англия

Встреча аутсайдеров

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 36 тур

11 мая, 16:15. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

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Содержание

Еще недавно обе команды сражались за Лигу чемпионов. Однако сейчас их дела пошли на спад. Это если говорить о чемпионате. "Вест Хэм" находится сразу над зоной вылета, "Манчестер Юнайтед" на две позиции выше. Последние три матча внутреннего первенства практически ничего не решают. Но играть нужно.

Новости Манчестер Юнайтед

Причина спада на исходе сезона для манкунианцев понятна. После провальной первой половины чемпионата команда сосредоточилась на Лиге Европы. Иногда вот эта экономия сил на АПЛ, но концентрация на еврокубках очень помогала. Иначе как объяснить то, что "Ман Юнайтед" в полуфинале ЛЕ дважды разгромил четвертую команду Ла Лиги "Атлетик" и остановил ее в шаге от домашнего европейского финала, который, соответственно, запланирован в Бильбао.

В прошлый четверг баски открыли счет на "Олд Траффорд". И в общей сложности до 72 минуты были впереди, сохраняя реальные шансы на финал. Однако МЮ забил четыре гола! И снова победил в матче ЛЕ, что нельзя сказать об АПЛ. Шесть последних туров манкунианцы не знают вкус победы. За это время было четыре поражения. А последняя победа датируется 16 марта – тогда была разгромлена команда из зоны вылета “Лестер” (3:0).

Кадры хозяев

Потерь у “красных дьяволов” немало. В настоящее время в лазарете находятся де Лигт, Далот, Хевен, Мартинес, Зиркзе и Кольер. Еще и Магуайр под вопросом.

Новости Вест Хэма

Еврокубков у "молотобойцев" нет. Они просто плохо играют. За последние восемь туров было зафиксировано четыре поражения и четыре ничьих. 27 февраля лондонцы последний раз торжествовали. Даже если не знаешь, то нетрудно угадать над кем. Да, тем же "Лестером". И “Вест Хэм” их обыграл всухую. Правда, забил меньше – два гола. Хотя даже один, ведь еще один мяч "лисы" оформили в свои ворота.

17 место и несколько смененных тренеров. Вот такой результат увольнения Дэвида Мойеса. Возможно, он проклял "молотобойцев", кто знает. Однако этот сезон просто ужасен для "Вест Хэма". Из всех кубков рано вылетели, в еврокубках не играли, в АПЛ идут на последнем месте перед зоной вылета. Нужны реформы, а не только дорогие трансферы. Собственно, как и МЮ.

Кадры гостей

Две потери у "Вест Хэма". Сейчас в лазарете находятся Антонио и Саммервилл. А вот Альварес залечил травму спины и готов снова играть.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Вест Хэма

Последние пять встреч хозяев

  • 04.05. Вест Хэм – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)
  • 26.04. Брайтон – Вест Хем 3:2 (АПЛ)
  • 19.04. Вест Хэм – Саутгемптон 1:1 (АПЛ)
  • 13.04. Ливерпуль – Вест Хэм 2:1 (АПЛ)
  • 05.04. Вест Хэм – Борнмут 2:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 08.05. Манчестер Юнайтед – Атлетик 4:1 (ЛЕ)
  • 04.05. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:3 (АПЛ)
  • 01.05. Атлетик – Манчестер Юнайтед 0:3 (ЛЕ)
  • 27.04. Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
  • 20.04. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

27.10.24. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 2:1 (АПЛ)

04.02.24. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)

23.12.23. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

07.05.23. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

01.03.23. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:1 (Кубок Англии)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025 - изображение 1"Ливерпуль"

 35 25 7 3 81-35 82
2

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025 - изображение 2"Арсенал"

 35 18 13 4 64-31 67
3

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025 - изображение 3"Манчестер Сити"

 36 19 8 9 67-43 65
4

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025 - изображение 4"Ньюкасл"

 35 19 6 10 66-45 63
5

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025 - изображение 5"Челси"

 35 18 9 8 62-41 63
6

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025 - изображение 6Ноттингем Форест

 35 18 7 10 54-42 61
7

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025 - изображение 7"Астон Вилла"

 35 17 9 9 55-49 60
8

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025 - изображение 8Брентфорд

 36 16 7 13 63-53 55
9

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025 - изображение 9"Брайтон энд Хоув Альбион"

 36 14 13 9 59-56 55
10

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025 - изображение 10"Борнмут"

 35 14 11 10 55-42 53
11

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025 - изображение 11"Фулхэм"

 36 14 9 13 51-50 51
12

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025 - изображение 12"Кристал Пэлас"

 35 11 13 11 44-48 46
13

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025 - изображение 13Эвертон

 36 9 15 12 39-44 42
14

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025 - изображение 14"Вулверхэмптон"

 36 12 5 19 51-64 41
15

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025 - изображение 15"Манчестер Юнайтед"

 35 10 9 16 42-51 39
16

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025 - изображение 16"Тоттенхэм"

 35 11 5 19 63-57 38
17

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025 - изображение 17"Вест Хэм Юнайтед"

 35 9 10 16 40-59 37
18

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025 - изображение 18Ипсвич Таун

 36 4 10 22 35-77 22
19

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025 - изображение 19"Лестер Сити"

 35 5 6 24 29-76 21
20

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2025 - изображение 20"Саутгемптон"

 36 2 6 28 25-82 12

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Вест Хэм

BetKing
2.01
3.78
3.73
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Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Вест Хэм от UA-Football

Пусть и манкунианцы второй раз подряд разгромили "Атлетик", но это только "на бумаге" такая уверенная победа. На самом деле, они потратили очень много как физических, так и эмоциональных сил. "Вест Хэм" в первом круге обыграл "красных дьяволов", дожав в болевые точки. Полностью на них теперь "молотобойцы" снова могут сыграть. Прогноз: "Вест Хэм" забьет первый гол в матче (Кф 2,30).

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