Астон Вилла - Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 16.05.25

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

16 мая. 21:30. Вилла Парк (Бирмингем)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports +

В пятницу, 16 мая 2025 года, на стадионе Вилла Парк состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги между "Астон Виллой" и "Тоттенхэмом". Подопечные Унаи Эмери безусловно являются фаворитами этой встречи. "Тоттенхэм" же находится далеко не в лучшей форме, но все же попытается отобрать очки у хозяев.

Новости "Астон Виллы"

"Астон Вилла" Унаи Эмери в сезоне 2024/25 Премьер-лиги демонстрирует настоящий характер, балансируя между яркими победами и драматическими неудачами, но не теряя амбиций завоевать место в топ-5. За последние пять матчей "вилланы" одержали три победы, потерпели два поражения и доказали, что готовы бороться с лучшими.

Начнем с последнего триумфа 10 мая 2025 года, когда "Вилла" вырвала выездную победу над "Борнмутом" Ильи Забарного со счетом 1:0. Олли Уоткинс стал героем, забив решающий гол, а Эмилиано Мартинес блестяще защитил ворота, отразив все атаки соперника. Эта победа укрепила позиции "Виллы" в погоне за еврокубки. Неделей ранее подопечные Эмери одолели "Фулхэм" дома с минимальным счетом 1:0.

Однако путь к успеху не был безоблачным. 26 апреля "Вилла" потерпела болезненное поражение 0:3 от "Кристал Пэлас" в Кубке Англии. Исмаила Сар забил дважды, выбив команду из турнира. Несмотря на достойное сопротивление, "Вилла" не смогла пробить защиту соперника, но эта неудача лишь закалила их. Еще одна проверка ждала на "Этихаде", где "Манчестер Сити" выиграл 2:1 благодаря голу Бернарду Силвы. Команда Эмери боролась до последней минуты, создавая моменты, но чемпионы оказались сильнее. Однако настоящим шоу стал матч 19 апреля против "Ньюкасла" (4:1) на Вилла Парк. Олли Уоткинс оформил дубль, а Юри Тилеманс и Морган Роджерс добавили по голу, разгромив "сорок" в феерическом стиле и подтвердив претензии на Лигу чемпионов. В матче же с "Тоттенхэмом" команда стремится продолжить домашнюю серию без поражений и приблизиться к заветной зоне Лиги чемпионов.



Новости "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" Анге Постекоглу в сезоне 2024/25 переживает настоящий калейдоскоп эмоций: от блестящих триумфов в Лиге Европы до разочарований в Премьер-лиге. Несмотря на 17-е место в АПЛ, "шпоры" вышли в финал Лиги Европы, где 21 мая 2025 года сыграют с "Манчестер Юнайтед" за трофей и путевку в Лигу чемпионов.

Последний матч 11 мая против "Кристал Пэлас" завершился домашним поражением 0:2. Эберечи Эзе оформил дубль, наказав "шпор" за упущенные моменты. Эта неудача стала 20-й в сезоне АПЛ, установив клубный антирекорд, но не пошатнула европейских амбиций команды. В Лиге Европы "Тоттенхэм" сиял: 8 мая в выездном полуфинале против "Буде/Глимт" Доминик Соланке и Педро Порро забили по голу (2:0), закрепив выход в финал после домашней победы 3:1 в начале мая. Эти матчи показали, что "Шпоры" способны доминировать, когда играют с вдохновением.

Между европейскими триумфами "Тоттенхэм" сыграл вничью 1:1 с "Вест Хэмом", а накануне разгромно уступил "Ливерпулю" на "Энфилде" со счетом 5:1. Теперь "шпоры" готовятся к тяжелому матчу Премьер-лиги против "Астон Виллы". Смогут ли они собраться и дать бой "Вилле" на выезде?

Турнирная таблица

Личные встречи

09.02.25 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 КА

03.11.24 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 АПЛ

10.03.24 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 АПЛ

26.11.23 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 АПЛ

13.05.23 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 АПЛ

Цифры и факты

"Астон Вилла" выиграла 7 из последних 8 матчей в Премьер-лиге;

В 8 из последних 9 матчей "Астон Виллы" против "Тоттенхэма" во всех турнирах было больше 2.5 голов;

"Тоттенхэм" не смог выиграть 9 из последних 10 матчей;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Хозяева не смогут рассчитывать только на Маркуса Рашфорда, который выбыл из-за травмы и Джейкоба Рэмси, который отбывает дисквалификацию.

У "Тоттенхэма" ситуация не такая веселая и этот матч пропустят Раду Драгушина, Джеймса Мэддисон, Лукас Бергвалля, Деяна Кулусевски, Дейна Скарлетта.

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес - Кэш, Конса, Мингз, Маатсен - Онана, Камара - Роджерс, Асенсио, Макгинн - Уоткинс

"Тоттенхэм", 4-3-3: Викарио - Грей, Дансо, Дэвис, Спенс - Мур, Грей, Сарр - Одобер, Ришарлисон, Тель

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

П1 - 2:1. "Астон Вилла" выглядит фаворитом так как будет играть дома и должна выигрывать чтобы попасть в зону Лиги чемпионов. "Тоттенхэм" может сыграть осторожно, сохраняя силы для финала Лиги Европы.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.