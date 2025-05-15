Челси – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 16.05.2025

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

16 мая. 22:15. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Последний домашний матч для "Челси" в этом сезоне, который превращается в невероятно принципиальную битву, которую нужно только выигрывать, иначе с мечтами о попадании в Лигу Чемпионов можно будет досрочно прощаться. И вроде играть надо против одного из аутсайдеров, однако это "Манчестер Юнайтед", который в любой период всегда умел создавать проблемы "синим". Возможно, на этот раз они снова придумают немного проблем лондонцам?

Новости "Челси"

Подопечные Энцо Марески проиграли свой матч сезона в минувшие выходные. Матч за шесть очков против "Ньюкасла" (0:2) завершился поражением и удалением основного нападающего Николя Джексона, который теперь пропустит весь остаток сезона. Хотя перед этим у них была серия из 4 побед подряд.

Сначала обыграли "Эвертон" (1:0), непростой был матч, впрочем удалось забрать три очка. Также дважды одолели "Юргорден" в полуфинале Лиги Конференций, но это не стоит воспринимать серьезно. Ну и была победа против "Ливерпуля" (3:1), после той игры показалось, что "синие" могут рассчитывать на удачное завершение сезона.

Они до сих пор могут, впрочем поражение от "Ньюкасла" немного пошатнуло уверенность в себе. Теперь неизвестно, действительно ли они готовы к серьезной битве против манкунианцев. Этот матч важен только для них, "дьяволы" думают только о финале Лиги Европы.

Новости "Манчестер Юнайтед"

Команда Рубена Аморима продолжает проводить катастрофический сезон в Английской Премьер-лиге и едва ли не шедевральный в Лиге Европы. Они с легкостью прошли "Атлетик" Бильбао в полуфинале, дважды одолев своего соперника как дома, так и на выезде.

Впрочем, когда мы говорим о внутреннем чемпионате, то там они пока на 16-й строчке. Повезло, что нет риска вылета, иначе бы последние матчи воспринимались по-другому. Прошлые три матча в АПЛ завершились двумя поражениями и одной ничьей.

Сначала не смогли одолеть "Борнмут" на выезде, сравняв счет только на последних минутах (1:1), затем проиграли в перестрелке „Брентфорду“ на выезде (3:4), а в прошлом туре проиграли "Вест Хэму" (0:2), который также проводит ужасный сезон, но мощи для победы над "дьяволами" хватило. Конечно, все мысли манкунианцев о финале Лиги Европы против "Тоттенхэма", там будет решаться судьба всего сезона. Возможно, это заставит их не играть в полную силу против "Челси" в пятницу, но посмотрим.

Турнирная таблица

Личные встречи

03.11.24 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Челси" 1:1

04.04.24 АПЛ "Челси" — "Манчестер Юнайтед" 4:3

06.12.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Челси" 2:1

25.05.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Челси" 4:1

22.10.22 АПЛ "Челси" — "Манчестер Юнайтед" 1:1

Цифры и факты

"Манчестер Юнайтед" не смог одержать победу в последних 7 матчах в рамках Премьер-лиги;

В 3 из последних 4 матчей между этими соперниками проходила ставка ТБ 2.5;

"Челси" выиграл 5 из последних 6 матчей во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед этим матчем Энцо Мареска не может рассчитывать на помощь травмированных Уэсли Фофана, Марка Гию, Кристофера Нкунку и Аарона Ансельмино. Отстранен от футбола Михаил Мудрики, дисквалифицирован из-за красной Николя Джексон и по правилам аренды, не сможет сыграть против своего родного клуба Джейдон Санчо.

Что касается проблем Рубена Аморима, то он не рассчитывает на травмированных Лисандро Мартинеса, Маттейса Де Лигта, Джошуа Зиркзе и Диогу Далота. Под вопросом готовность Лени Йоро.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Чалоба, Колвилл, Кукурелья — Лавия, Кайседо — Палмер, Фернандес, Мадуэке — Нету

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Баиндыр — Мазрауи, Магуайр, Линделеф — Диалло, Угарте, Эриксен, Амасс — Фернандеш, Мейну — Хойлунд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Если бы на эту игру у манкунианцев была бы такая же мотивация, как у "синих", то прогноз, почти наверняка, был бы другой. Но именно мотивация должна решить почти все. "Челси" очень нужно побеждать, они играют у себя дома и хотя "Юнайтед" является неудобным соперником для них, здесь они должны забрать три очка, потому что соперник уже думает о среде и финале Лиги Европы.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.