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Челси – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 16.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 37-й тур.
16 мая. 22:15. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Последний домашний матч для "Челси" в этом сезоне, который превращается в невероятно принципиальную битву, которую нужно только выигрывать, иначе с мечтами о попадании в Лигу Чемпионов можно будет досрочно прощаться. И вроде играть надо против одного из аутсайдеров, однако это "Манчестер Юнайтед", который в любой период всегда умел создавать проблемы "синим". Возможно, на этот раз они снова придумают немного проблем лондонцам?
Новости "Челси"
Подопечные Энцо Марески проиграли свой матч сезона в минувшие выходные. Матч за шесть очков против "Ньюкасла" (0:2) завершился поражением и удалением основного нападающего Николя Джексона, который теперь пропустит весь остаток сезона. Хотя перед этим у них была серия из 4 побед подряд.
Сначала обыграли "Эвертон" (1:0), непростой был матч, впрочем удалось забрать три очка. Также дважды одолели "Юргорден" в полуфинале Лиги Конференций, но это не стоит воспринимать серьезно. Ну и была победа против "Ливерпуля" (3:1), после той игры показалось, что "синие" могут рассчитывать на удачное завершение сезона.
Они до сих пор могут, впрочем поражение от "Ньюкасла" немного пошатнуло уверенность в себе. Теперь неизвестно, действительно ли они готовы к серьезной битве против манкунианцев. Этот матч важен только для них, "дьяволы" думают только о финале Лиги Европы.
Новости "Манчестер Юнайтед"
Команда Рубена Аморима продолжает проводить катастрофический сезон в Английской Премьер-лиге и едва ли не шедевральный в Лиге Европы. Они с легкостью прошли "Атлетик" Бильбао в полуфинале, дважды одолев своего соперника как дома, так и на выезде.
Впрочем, когда мы говорим о внутреннем чемпионате, то там они пока на 16-й строчке. Повезло, что нет риска вылета, иначе бы последние матчи воспринимались по-другому. Прошлые три матча в АПЛ завершились двумя поражениями и одной ничьей.
Сначала не смогли одолеть "Борнмут" на выезде, сравняв счет только на последних минутах (1:1), затем проиграли в перестрелке „Брентфорду“ на выезде (3:4), а в прошлом туре проиграли "Вест Хэму" (0:2), который также проводит ужасный сезон, но мощи для победы над "дьяволами" хватило. Конечно, все мысли манкунианцев о финале Лиги Европы против "Тоттенхэма", там будет решаться судьба всего сезона. Возможно, это заставит их не играть в полную силу против "Челси" в пятницу, но посмотрим.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|36
|25
|8
|3
|83-37
|83
|2
|"Арсенал"
|36
|18
|14
|4
|66-33
|68
|3
|"Ньюкасл"
|36
|20
|6
|10
|68-45
|66
|4
|"Манчестер Сити"
|36
|19
|8
|9
|67-43
|65
|5
|"Челси"
|36
|18
|9
|9
|62-43
|63
|6
|"Астон Вилла"
|36
|18
|9
|9
|56-49
|63
|7
|Ноттингем Форест
|36
|18
|8
|10
|56-44
|62
|8
|Брентфорд
|36
|16
|7
|13
|63-53
|55
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|36
|14
|13
|9
|59-56
|55
|10
|"Борнмут"
|36
|14
|11
|11
|55-43
|53
|11
|"Фулхэм"
|36
|14
|9
|13
|51-50
|51
|12
|"Кристал Пэлас"
|36
|12
|13
|11
|46-48
|49
|13
|Эвертон
|36
|9
|15
|12
|39-44
|42
|14
|"Вулверхэмптон"
|36
|12
|5
|19
|51-64
|41
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|36
|10
|10
|16
|42-59
|40
|16
|"Манчестер Юнайтед"
|36
|10
|9
|17
|42-53
|39
|17
|"Тоттенхэм"
|36
|11
|5
|20
|63-59
|38
|18
|Ипсвич Таун
|36
|4
|10
|22
|35-77
|22
|19
|"Лестер Сити"
|36
|5
|7
|24
|31-78
|22
|20
|"Саутгемптон"
|36
|2
|6
|28
|25-82
|12
Личные встречи
03.11.24 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Челси" 1:1
04.04.24 АПЛ "Челси" — "Манчестер Юнайтед" 4:3
06.12.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Челси" 2:1
25.05.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Челси" 4:1
22.10.22 АПЛ "Челси" — "Манчестер Юнайтед" 1:1
Цифры и факты
- "Манчестер Юнайтед" не смог одержать победу в последних 7 матчах в рамках Премьер-лиги;
- В 3 из последних 4 матчей между этими соперниками проходила ставка ТБ 2.5;
- "Челси" выиграл 5 из последних 6 матчей во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Перед этим матчем Энцо Мареска не может рассчитывать на помощь травмированных Уэсли Фофана, Марка Гию, Кристофера Нкунку и Аарона Ансельмино. Отстранен от футбола Михаил Мудрики, дисквалифицирован из-за красной Николя Джексон и по правилам аренды, не сможет сыграть против своего родного клуба Джейдон Санчо.
Что касается проблем Рубена Аморима, то он не рассчитывает на травмированных Лисандро Мартинеса, Маттейса Де Лигта, Джошуа Зиркзе и Диогу Далота. Под вопросом готовность Лени Йоро.
"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Чалоба, Колвилл, Кукурелья — Лавия, Кайседо — Палмер, Фернандес, Мадуэке — Нету
"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Баиндыр — Мазрауи, Магуайр, Линделеф — Диалло, Угарте, Эриксен, Амасс — Фернандеш, Мейну — Хойлунд
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:1. Если бы на эту игру у манкунианцев была бы такая же мотивация, как у "синих", то прогноз, почти наверняка, был бы другой. Но именно мотивация должна решить почти все. "Челси" очень нужно побеждать, они играют у себя дома и хотя "Юнайтед" является неудобным соперником для них, здесь они должны забрать три очка, потому что соперник уже думает о среде и финале Лиги Европы.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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