Кристал Пэлас - Манчестер Сити. Анонс и прогноз финала Кубка Англии на 17.05.2025

Финал Кубка Англии, 2024/25

17 мая. 18:30. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

В эту субботу, 17-го мая, на "Уэмбли" состоится финал 144-го розыгрыша Кубка Англии, где сыграют "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити". В этом поединке мы узнаем, удастся ли Пепу Гвардиоле спасти этот сезон для "горожан", или же эта кампания, возможно, станет сенсационной для Оливера Гласнера и его "орлов"?

Новости "Кристал Пэлас"

Номинальные хозяева финала Кубка Англии в этом году подходят к встрече с "Манчестер Сити" не в гораздо лучшей форме, чем их соперники, хотя стоит отметить, что команда Оливера Гласнера не проиграла ни разу в последних пяти поединках во всех турнирах. "Орлы" одержали две победы и трижды сыграли вничью за этот период.

Если не брать во внимание полуфинальный матч Кубка Англии, то "Кристал Пэлас" за эти последние пять матчей удержал ничью в матче с "Борнмутом" (0:0) и "Арсеналом" (2:2), показав свой характер, но затем "орлы" в поединке с "Ноттингемом" (1:1) потеряли очки, не удержав победный счет. В последнем туре чемпионата Англии они обыграли на выезде со счетом 2:0 "Тоттенхэм", для которого этот сезон с турнирной точки зрения уже давным-давно завершился.

На пути к финалу Кубка Англии, который начался в третьем раунде, "Кристал Пэлас" одолел "Стокпорт" (1:0), обыграл "Донкастер" (2:0), прошел "Миллуолл" (3: 1), пока они не встретились в этом турнире с серьезными соперниками, которым в четвертьфинале был "Фулхэм" (3:0), а в полуфинале "Астон Вилла" (3:0), впрочем "орлы" практически не заметили их на поле.

Новости "Манчестер Сити"

Команда Пепа Гвардиолы в конце сезона демонстрирует великолепные результаты, если сравнивать это с тем, что было еще не так давно, когда в ноябре и декабре прошлого года "горожане" зимой ставили антирекорд за антирекордом. Кажется, что "Манчестер Сити" еще сможет навязать серьезную борьбу в чемпионате Англии тем командам, которые намерены выйти в Лигу чемпионов на следующий сезон. Кроме этого, команда из Манчестера может выиграть очень престижный трофей!

В последних пяти матчах в Английской Премьер-лиге подопечные Пепа Гвардиолы одержали четыре победы подряд, однако в последнем туре они потерпели неудачу в поединке с "Саутгемптоном", который уже вылетел в Чемпионшип, сыграв с ними на выезде в нулевую ничью, такого результата никто не ожидал. До этого "горожане" минимально обыграли "Вулверхэмптон" (1:0), победили "Астон Виллу" (2:1), одолели "Эвертон" (0:2) и разгромили дома "Кристал Пэлас" со счетом 5:2.

Для "Манчестер Сити" путь в финал Кубка Англии выдался относительно легким, хотя не во всех матчах "небесно-голубые" демонстрировали исключительную игру, как это было в третьем раунде против "Солфорда" (8:0). После этого "горожане" одержали аж две волевые победы против "Лейтон Ориент" (1:2) и "Плимута" (3:1), пропуская первыми. В четвертьфинальном матче против "Борнмута" (2:1) была похожая история, но команда Пепа Гвардиолы смогла все сделать максимально быстро, а вот в полуфинале с "Ноттингемом" (2:0) им удалось сохранить свои ворота "сухими" и одержать комфортную победу на выезде.

Личные встречи

12.04.25 АПЛ "Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас" 5:2

07.12.24 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити" 2:2

06.04.24 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити" 2:4

16.12.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас" 2:2

11.03.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити" 0:1

Цифры и факты

"Манчестер Сити" не проигрывает "Кристал Пэлас" на протяжении семи матчей подряд во всех турнирах;

В каждом из последних 4 матчей между этими командами было забито не менее четырех голов;

За последние 7 сезонов "Манчестер Сити" выиграл Кубок Англии дважды, дважды играл в финале и трижды доходил до полуфинала.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Адам Уортон вернется в состав "Кристал Пэлас" после того, как он пропустил матч с "Тоттенхэмом" (2:0). Чади Риад и Шейк Дукуре остаются вне заявки на финал Кубка Англии из-за проблем со здоровьем.

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не сможет рассчитывать на Родри, Оскара Бобба, Джона Стоунза и Нейтана Аке в матче с "Кристал Пэлас". Также нет ясности насчет того, кто будет играть в воротах "горожан".

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Гехи, Лакруа, Ричардс — Митчелл, Лерма, Вортон, Муньос — Эзе, Сарр — Матета

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — О'Райли, Гвардиол, Диаш, Нунеш — Ковачич, Силва — Доку, Де Брюйне, Савиньо — Холанд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ОЗ — 1,71. В таком напряженном матче мы ожидаем увидеть голы от обеих команд, но язык не повернется сказать, что "Манчестер Сити" — это очевидный фаворит, а "Кристал Пэлас" — андердог. Букмекеры считают, что "горожане" все же имеют больше шансов на победу в Кубке Англии, а мы не списываем со счетов "орлов" раньше времени.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.