Эвертон - Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 18.05.25

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

18 мая. 14:00. Гудисон Парк (Ливерпуль)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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В воскресенье, 18 мая 2025 года, на стадионе "Гудисон Парк" состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги между "Эвертоном" и "Саутгемптоном". Подопечные Дэвида Мойеса безусловно являются фаворитами этой встречи. "Святые" же находится далеко не в лучшей форме, и покинут АПЛ по итогам сезона, поэтому победа хозяев выглядит очевидной.

Новости "Эвертона"

"Эвертон" под руководством Дэвида Мойеса демонстрирует стойкость и характер, балансируя между уверенными победами и тяжелыми поражениями. За последние пять матчей в Премьер-лиге «ириски» одержали две победы, одну ничью и потерпели два поражения, пытаясь закрепиться в середине таблицы. С 42 очками после 36 туров команда занимает 13-е место.

Свой последний триумф "Эвертон" праздновал 10 мая, обыграв "Фулхэм" на выезде со счетом 3:1. Виталий Миколенко стал героем, забив гол на 45+3-й минуте, а Майкл Кин и Бету закрепили преимущество во втором тайме. Неделей ранее, "Эвертон" сыграл вничью 2:2 дома против "Ипсвича". "Ириски" вели в счете, но упустили победу из-за гола соперника за 10 минут до конца матча.

Однако не обошлось и без неудач. 26 апреля подопечные Мойеса уступили "Челси" на "Стэмфорд Бридж" с минимальным счетом 0:1. Команда создала несколько интересных моментов, но не смогла их реализовать, то из-за надежной защиты лондонцев, то из-за ошибок в завершающей фазе. Досадный гол команда пропустила после ошибки оборонительной линии и таким образом потеряла очки. Еще более болезненным стало домашнее поражение от "Манчестер Сити" (0:2). Команда Пепа Гвардиолы показывала далеко не лучший футбол и частенько именно "Эвертон" выглядел как фаворит, но опять же не мог реализовать свои шансы. Несмотря на великолепную игру Пикфорда "горожане" все же сумели пробить голкипера. Еще неделей ранее "ириски" одолели "Ноттингем Форест" на выезде благодаря голу Доминика Калверт-Льюина и сумели удивить "лесников", ведь они были в этом матче как фавориты.

В целом подопечные Мойеса имеют достаточно неплохую оборону, но имеют проблемы с реализацией и стабильностью против топ-клубов. Матч против "Саутгемптона" может стать прекрасной возможностью чтобы взять 3 очка.

Новости "Саутгемптона"

"Саутгемптон" в сезоне 2024/25 Премьер-лиги борется за выживание играя просто ужасно. За последние пять матчей "святые" добыли две ничьи и потерпели три поражения. После 36 туров у команды лишь 12 очков и соответственно последнее место в турнирной таблице.

12 апреля "Саутгемптон" потерпел домашнее поражение от "Астон Виллы" со счетом 0:3. «Святые» совершили лишь 7 ударов (2 в створ), тогда как команда Эмери совершила 25 ударов и 10 в створ ворот. Следующая игра на выезде против "Вест Хэма" принесла хотя бы какие-то очки (1:1). В этом матче подопечные Саймона Раска наконец показали характер, пытались контролировать игру и выглядели в целом более конкурентоспособными.

Но уже в домашнем матче против "Фулхэма" снова команду ожидала неудача (1:2), хотя и действовали "святые" неплохо. На дизморали "Саутгемптон" неожиданно проиграл и "Лестеру" (0:2), хотя и ожидалась конкурентная игра. Наконец, 10 мая команде удалось снова взять 1 очко 0:0 дома и не просто против "середняка" лиги, а в матче с "Манчестер Сити". Команда сумела просто поразить соперника своей игрой в обороне, хотя и забыла об игре в атаке.

В целом после смены тренера "святые" начали немного интереснее играть, хотя еще нужно хорошенько поработать над ошибками.

Турнирная таблица

Личные встречи

19.02.22 Саутгемптон - Эвертон 2:0 АПЛ

01.10.22 Саутгемптон - Эвертон 1:2 АПЛ

14.01.23 Эвертон - Саутгемптон 1:2 АПЛ

17.09.24 Эвертон - Саутгемптон 1:1 (2:1 по пен.) EFL

02.11.24 Саутгемптон - Эвертон 1:0 АПЛ

Цифры и факты

"Эвертон" не потерпел ни одного поражения в 18 из 19 последних домашних матчей против "Саутгемптона" во всех турнирах;

"Саутгемптон" не может победить в последних 12 матчах АПЛ;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Эвертон" в следующем матче не сможет рассчитывать на Орель Мангала, Йеспер Линдстрем и Джеймс Тарковски. Однако есть и хорошие новости, команда теперь уже полностью может рассчитывать на Доминик Калверт-Льюина.

"Саутгемтон" является едва ли не единственной командой в лиге чей лазарет пуст. Но в целом уровень игроков не совсем соответствует уровню АПЛ.

"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд - Миколенко, Брантвейт, Кин, Янг - Гарнер, Гуйе - Алькарас, Дукуре, Гаррисон - Бету

"Саутгемптон", 4-3-3: Рамсдейл - Стивенс, Беднарек, Харвуд-Беллис -Веллингтон, Даунс, Угочукву, Бри- Фернандес, Диблинг, Сулемана.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Саутгемптоном" от UA-Футбол

П1 - 2:1. "Эвертон" имеет все шансы на победу, поскольку играет более слаженно и имеет прекрасную оборону. Выход Калверт-Льюина поможет команде разнообразить игру в атаке. "Саутгемптону" осталось дождаться последнего матча и готовиться к матчу в Чемпионшипе, поэтому вряд ли "святые" будут что-то придумывать.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.