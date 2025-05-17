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Арсенал – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 18.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Арсеналом" и "Ньюкаслом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 37-й тур.
18 мая. 18:30. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Наступает момент, когда клубы будут проводить свои последние домашние матчи в сезоне. "Арсенал" будет прощаться с родным "Эмирейтс" в этом сезоне принципиальным матчем против "Ньюкасла". Не то, чтобы у "канониров" есть какая-то невероятная мотивация выиграть этот матч, поскольку они почти гарантировали себе место в Лиге Чемпионов и если не здесь, то в последнем туре должны забрать свое. А вот для "Ньюкасла" эта игра важнее в контексте борьбы за ЛЧ. В случае победы, они могут обойти "канониров" в турнирной таблице.
Новости "Арсенала"
Подопечные Микеля Артеты уже завершили сезон, по крайней мере ментально. Он завершился для них после вылета из полуфинала Лиги Чемпионов и теперь особо не за что бороться, ведь в чемпионате выше не поднимутся, разве что ниже могут опуститься, но и это не так принципиально, ведь в последнем туре будет "Саутгемптон".
За последние 5 матчей на счету "канониров" 2 ничьи и 3 поражения. Они уже и забыли, что такое побеждать. Спад формы соотносится с потерей мотивации бороться. Сначала белая ничья против "Кристал Пэлас" (2:2), потеряли очки на последних минутах, затем проиграли первый матч против "ПСЖ" (0:1), затем проиграли "Борнмуту" у себя дома (1:2), хотя вы шли относительно основным составом.
После этого еще одно поражение от "ПСЖ" (1:2), несмотря на неплохой уровень игры. Ну и в минувшие выходные не смогли обыграть "Ливерпуль" (2:2), там вообще пришлось отыгрываться с 0:2 в первом тайме. Да, результаты последние разочаровывают, но попрощаться с родным стадионом в этом сезоне надо красиво, поэтому ожидаем реальной битвы против "сорок".
Новости "Ньюкасла"
Команда Эдди Гау продолжает свою борьбу за попадание в Лигу Чемпионов. Они сейчас являются едва ли не главными фаворитами в этой борьбе и, учитывая их недавнюю форму, выглядят как команда, которая готова разбить любого соперника.
За последние 5 матчей на счету "сорок" 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Сначала просто без шансов разгромили "Кристал Пэлас" (5:0). Действительно, шокирующий матч, никто не ожидал, что настолько без шансов они сметут своего соперника. Потом уже их смели, это "Астон Вилла" разбила команду Гау со счетом 1:4.
Далее спокойная победа над "Ипсвичем" (3:0), болезненная потеря очков против "Брайтона" (1:1), где удалось отыграться только на последних минутах. А в минувшие выходные в очень важной игре обыграли "Челси" (2:0), сильно улучшив свои шансы на топ-5. Выезд к "Арсеналу" обещает быть непростым, но и "Ньюкасл" выглядит как команда, готовая к такому вызову.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|36
|25
|8
|3
|83-37
|83
|2
|"Арсенал"
|36
|18
|14
|4
|66-33
|68
|3
|"Ньюкасл"
|36
|20
|6
|10
|68-45
|66
|4
|"Челси"
|37
|19
|9
|9
|63-43
|66
|5
|"Астон Вилла"
|37
|19
|9
|9
|58-49
|66
|6
|"Манчестер Сити"
|36
|19
|8
|9
|67-43
|65
|7
|Ноттингем Форест
|36
|18
|8
|10
|56-44
|62
|8
|Брентфорд
|36
|16
|7
|13
|63-53
|55
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|36
|14
|13
|9
|59-56
|55
|10
|"Борнмут"
|36
|14
|11
|11
|55-43
|53
|11
|"Фулхэм"
|36
|14
|9
|13
|51-50
|51
|12
|"Кристал Пэлас"
|36
|12
|13
|11
|46-48
|49
|13
|Эвертон
|36
|9
|15
|12
|39-44
|42
|14
|"Вулверхэмптон"
|36
|12
|5
|19
|51-64
|41
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|36
|10
|10
|16
|42-59
|40
|16
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|10
|9
|18
|42-54
|39
|17
|"Тоттенхэм"
|37
|11
|5
|21
|63-61
|38
|18
|Ипсвич Таун
|36
|4
|10
|22
|35-77
|22
|19
|"Лестер Сити"
|36
|5
|7
|24
|31-78
|22
|20
|"Саутгемптон"
|36
|2
|6
|28
|25-82
|12
Личные встречи
05.02.25 КАЛ "Ньюкасл" — "Арсенал" 2:0
07.01.25 КАЛ "Арсенал" — "Ньюкасл" 0:2
02.11.24 АПЛ "Ньюкасл" — "Арсенал" 1:0
24.02.24 АПЛ "Арсенал" — "Ньюкасл" 4:1
04.11.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Арсенал" 1:0
Цифры и факты
- "Арсенал" непобедим в 24 из последних 26 матчей в рамках Премьер-лиги;
- В 9 последних 10 матчей между "Арсеналом" и "Ньюкаслом" проходила ставка ТМ 2.5;
- "Ньюкасл" сохранил свои ворота в неприкосновенности в 6 из последних 8 матчей против "Арсенала".
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Микель Артета не может рассчитывать на травмированных Габриэла Жезуса, Такехиро Томиясу и Габриэла Магальяэса. Дисквалифицирован на эту игру Микель Мерино. Под вопросом готовность Деклана Райса, Кая Гаверца, Леандро Троссара и Юрриена Тимбера.
Что касается кадровых проблем Эдди Гау, то недоступны травмированные Киран Триппьер, Джо Уиллок, Мэтт Таргетт, Льюис Холл и Жоэлинтон. Под вопросом также Свен Ботман.
"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли — Эдегор, Партей, Райс — Сака, Троссар, Маритнелли
"Ньюкасл", 3-4-2-1: Поуп — Шер, Ботман, Берн — Мерфи, Гимараэс, Тонали, Ливраменто — Барнс, Гордон — Исак
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Ньюкаслом" от UA-Футбол
ТМ 2.5 — 1:1. Возможно, если бы это был не последний домашний матч сезона для "Арсенала" и если бы у них не было вообще никакой турнирной мотивации, то можно было бы поставить на победу гостей. Впрочем у "канониров" будет своя мотивация, они сделают все возможное, чтобы не допустить поражения. Мы ожидаем здесь ничьей с обменом голами.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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