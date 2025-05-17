Арсенал – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 18.05.2025

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

18 мая. 18:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Наступает момент, когда клубы будут проводить свои последние домашние матчи в сезоне. "Арсенал" будет прощаться с родным "Эмирейтс" в этом сезоне принципиальным матчем против "Ньюкасла". Не то, чтобы у "канониров" есть какая-то невероятная мотивация выиграть этот матч, поскольку они почти гарантировали себе место в Лиге Чемпионов и если не здесь, то в последнем туре должны забрать свое. А вот для "Ньюкасла" эта игра важнее в контексте борьбы за ЛЧ. В случае победы, они могут обойти "канониров" в турнирной таблице.

Новости "Арсенала"

Подопечные Микеля Артеты уже завершили сезон, по крайней мере ментально. Он завершился для них после вылета из полуфинала Лиги Чемпионов и теперь особо не за что бороться, ведь в чемпионате выше не поднимутся, разве что ниже могут опуститься, но и это не так принципиально, ведь в последнем туре будет "Саутгемптон".

За последние 5 матчей на счету "канониров" 2 ничьи и 3 поражения. Они уже и забыли, что такое побеждать. Спад формы соотносится с потерей мотивации бороться. Сначала белая ничья против "Кристал Пэлас" (2:2), потеряли очки на последних минутах, затем проиграли первый матч против "ПСЖ" (0:1), затем проиграли "Борнмуту" у себя дома (1:2), хотя вы шли относительно основным составом.

После этого еще одно поражение от "ПСЖ" (1:2), несмотря на неплохой уровень игры. Ну и в минувшие выходные не смогли обыграть "Ливерпуль" (2:2), там вообще пришлось отыгрываться с 0:2 в первом тайме. Да, результаты последние разочаровывают, но попрощаться с родным стадионом в этом сезоне надо красиво, поэтому ожидаем реальной битвы против "сорок".

Новости "Ньюкасла"

Команда Эдди Гау продолжает свою борьбу за попадание в Лигу Чемпионов. Они сейчас являются едва ли не главными фаворитами в этой борьбе и, учитывая их недавнюю форму, выглядят как команда, которая готова разбить любого соперника.

За последние 5 матчей на счету "сорок" 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Сначала просто без шансов разгромили "Кристал Пэлас" (5:0). Действительно, шокирующий матч, никто не ожидал, что настолько без шансов они сметут своего соперника. Потом уже их смели, это "Астон Вилла" разбила команду Гау со счетом 1:4.

Далее спокойная победа над "Ипсвичем" (3:0), болезненная потеря очков против "Брайтона" (1:1), где удалось отыграться только на последних минутах. А в минувшие выходные в очень важной игре обыграли "Челси" (2:0), сильно улучшив свои шансы на топ-5. Выезд к "Арсеналу" обещает быть непростым, но и "Ньюкасл" выглядит как команда, готовая к такому вызову.

Турнирная таблица

Личные встречи

05.02.25 КАЛ "Ньюкасл" — "Арсенал" 2:0

07.01.25 КАЛ "Арсенал" — "Ньюкасл" 0:2

02.11.24 АПЛ "Ньюкасл" — "Арсенал" 1:0

24.02.24 АПЛ "Арсенал" — "Ньюкасл" 4:1

04.11.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Арсенал" 1:0

Цифры и факты

"Арсенал" непобедим в 24 из последних 26 матчей в рамках Премьер-лиги;

В 9 последних 10 матчей между "Арсеналом" и "Ньюкаслом" проходила ставка ТМ 2.5;

"Ньюкасл" сохранил свои ворота в неприкосновенности в 6 из последних 8 матчей против "Арсенала".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Микель Артета не может рассчитывать на травмированных Габриэла Жезуса, Такехиро Томиясу и Габриэла Магальяэса. Дисквалифицирован на эту игру Микель Мерино. Под вопросом готовность Деклана Райса, Кая Гаверца, Леандро Троссара и Юрриена Тимбера.

Что касается кадровых проблем Эдди Гау, то недоступны травмированные Киран Триппьер, Джо Уиллок, Мэтт Таргетт, Льюис Холл и Жоэлинтон. Под вопросом также Свен Ботман.

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли — Эдегор, Партей, Райс — Сака, Троссар, Маритнелли

"Ньюкасл", 3-4-2-1: Поуп — Шер, Ботман, Берн — Мерфи, Гимараэс, Тонали, Ливраменто — Барнс, Гордон — Исак

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Арсенал" — "Ньюкасл" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Ньюкаслом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Возможно, если бы это был не последний домашний матч сезона для "Арсенала" и если бы у них не было вообще никакой турнирной мотивации, то можно было бы поставить на победу гостей. Впрочем у "канониров" будет своя мотивация, они сделают все возможное, чтобы не допустить поражения. Мы ожидаем здесь ничьей с обменом голами.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.