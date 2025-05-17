Брентфорд – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 18.05.2025

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

18 мая. 17:00. Брентфорд. Стадион "Брентфорд Комьюнити"

Главный судья: Джаррет Джиллетт (Англия)

Трансляция: Setanta Sport OTT

18 мая нас ожидает матч между двумя командами, которые уверенно закрепились в середине турнирной таблицы и могут просто наслаждаться футболом. Однако, это не значит, что голов на "Брентфорд Комьюнити" не будет. От "Брентфорда" и "Фулхэма" ожидают динамичный атакующий и красивый футбол. Следить за матчем будет вдвойне интересно, так как в составе "Брентфорда" должен выйти украинский полузащитник Егор Ярмолюк, который в нынешнем сезоне стал одним из ключевых игроков команды.

Новости "Брентфорда"

"Брентфорд" провел отличный сезон, поднявшись с 16-го места (сезон 2023/2024) на восьмое. "Пчелы" ворвались в АПЛ по итогам кампании 2020/2021. Нельзя сказать, что выступают они стабильно. Первый сезон в элите завершили на 13-ом месте, а в следующем взлетели на девятое. В сезоне 2023/2024 скатились вниз (16-е место), а в нынешнем попали в десятку лучших – восьмое место.

Удивительно, что на протяжении последних семи лет "Брентфорд" работает с одним тренером. Даже падение с девятого места на 16-е не заставило руководство клуба отправить Томаса Франка в отставку. Вероятно, это одна из причин успеха команды в нынешнем сезоне. Томас Франк умеет распределить силы команды на весь сезон и одновременно выжать из всех игроков максимум, на который они способны. Яркий пример – Егор Ярмолюк, который прогрессирует от матча к матчу и стал одним из основных полузащитников Томаса Франка. Следует отметить, что главный тренер всегда верил в Егора. А в нынешнем сезоне Франк не может нарадоваться тем, как играет украинский футболист.

"Брентфорд" провел достаточно хорошо два футбольных весенних месяца. После поражения в гостях у "Ньюкасла" (02.04.2025; 2:1) "пчелы" в шести матчах АПЛ одержали четыре победы и две ничьи. Команда предпочитает играть открыто. Большую роль в атакующих действиях играет Ярмолюк. В каждом матче "Брентфорд" играет до финального свистка, летит вперед, выгрызая победы.

У команды Томаса Франка есть оружие, которое помогает забивать голы. Это ауты. "Пчелы" занимают в АПЛ первое место по созданию моментов и их реализации после вбрасывания мяча из-за боковой.

Нельзя не отметить и один из самых результативных атакующих дуэтов "Брентфорда" – Висса и Мбемо, которые сотворили на двоих 34 гола из 63 в нынешнем сезоне.

Даже, если "Брентфорду" уже не светит попасть в шестерку лучших команд АПЛ в сезоне 2024/2025, это не значит, что команда будет играть спустя рукава( а точнее, гетры). "Пчелы", наверняка, с первых минут матча начнут атаковать соперника и стараться заработать как можно больше аутов для того, чтобы побаловать своих болельщиков красивыми голами.

Новости "Фулхэма"

"Фулхэм" находится на 11-ом месте в турнирной таблице АПЛ. После провального сезона 2020/2021, когда дачники чуть не вылетели в Чемпионшип, все следующие кампании команда старается изо всех сил вновь не оказаться в таком плачевном положении.

Последние матчи говорят о том, что "дачникам" не хватает стабильности перед финальными аккордами сезона. После невероятного матча с "Ливерпулем", в котором "дачники" одержали победу (3:2) создается впечатление, что силы их покинули. Проиграли "Борнмуту" (1:0), "Челси" (1:2), "Астон Вилле" (1:0) и "Эвертону" (1:3). Все эти поражения "дачники" разбавили победой над "Саутгемптоном".

После 34-го тура "Фулхэм" занимал восьмое место и имел шансы на путевку в еврокубки. Но за два тура умудрился упасть на 11-е место.

В последних матчах как линия обороны, так и атака не радуют. Если в центре поля мяч могут удержать и отправить вперед, то в штрафной до удара дело не доходит. В обороне тоже катастрофа. Нет концентрации и уверенности.

Конечно, "Фулхэм", даже если и проиграет оставшиеся матчи, в Чемпионшип не вылетит. Но, мотивация подняться хотя бы на 10-е место у "дачников" есть. В матче с "Брентфордом" они точно не рассчитывают на потерю очков, так как в заключительном туре встреча с "Манчестер Сити" будет не очень легкой прогулкой.

Турнирная таблица

Личные встречи

06.03.2023. АПЛ. "Брентфорд" – "Фулхэм" 3:2

23.07.2023. Товарищеский матч. "Фулхэм" – "Брентфорд" 3:2

19.08.2023. АПЛ. "Фулхэм" – "Брентфорд" 0:3

04.05.2024. АПЛ. "Брентфорд" – "Фулхэм" 0:0

04.11.2024. АПЛ. "Фулхэм" – "Брентфорд" 2:1

Цифры и факты

"Брентфорд" не проигрывает на домашнем стадионе три последних матча;

"Фулхэм" проиграл два последних гостевых матча;

60% матчей с участием "Брентфорда" завершаются голами в ворота обеих команд;

70% матчей с участием "Фулхэма" завершаются голами в ворота обеих команд;

Последние 10 гостевых матчей "Фулхэма" не завершились ничейным результатом.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Брентфорда" есть травмированные игроки. Но команда научилась играть без полузащитника Да Силвы (травма колена), атакующего полузащитника Карвалью (травма плеча) и защитника Янельта (травма лодыжки). Егор Ярмолюк здоров и готов выйти на поле. Мбемо, Висса и Шаде – атакующая сила "Брентфорда" – готовы выходить и создавать острые моменты у ворот соперника.

"Фулхэм" до сих пор не может рассчитывать на Родриго Муниса, у которого травма ахилла. В лазарете также находятся Кастань, Нельсон, Лукич.

"Брентфорд" (4 – 2 – 3 – 1): Флеккен — Кайоде, Коллинз, Ван ден Берг, Луис-Поттер — Нергор, Ярмолюк — Мбемо, Дамсгор, Шаде — Висса

Главный тренер: Томас Франк

"Фулхэм" (4 – 2 – 3 – 1): Лено — Тете, Андерсен, Бэсси, Сессеньон — Перейра, Берге — Уилсон, Смит-Роу, Ивоби — Хименес

Главный тренер: Марку Силва

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Фулхэмом" от UA-Футбол

Уверенный в своих силах, атакующий "Брентфорд" на домашнем стадионе может порадовать болельщиков несколькими голами. "Фулхэм" же не производит впечатление команды, которая может достойно противостоять команде Егора Ярмолюка – оборона сыпется, атака моменты не может реализовать. Конечно, футбол непредсказуем, но в нашем матче, скорее всего, можно поставить на победу "Брентфорда". Учитывая, что в последних десяти матчах "Фулхэм" в восьми забивал, можно поставить на "обе забьют – да" и "тотал голов больше 2,5".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.