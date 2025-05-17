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Лестер – Ипсвич. Анонс и прогноз матча 37 тура АПЛ на 18.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Лестером" и "Ипсвичем" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 37-й тур.
18 мая 17:00. "Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)
Главный судья: Эндрю Китчен (Англия)
Трансляция: Setanta Sports ОТТ
"Лестер" и "Ипсвич" уже не имеют турнирной мотивации. Оба коллектива, поднявшись из Чемпионшипа, не потянули уровень британской футбольной элиты. В очном противостоянии остается определить лишь один последний вопрос - кто будет выше в таблице по итогам сезона?
Однако проходной битву аутсайдеров назвать никак нельзя. Именно в этой домашней игре завершит свою блестящую карьеру в футболке "лис" легендарный Джейми Варди! Капитан решил уйти красиво, проведя 500 матчей в футболке клуба, а если удастся забить еще хотя бы один гол, то он станет 200-м.
Новости "Лестера"
Вот что означает имя Варди для "Лестера". Клуб длительное время не мог не то что набрать очки, а даже забивал далеко не каждый месяц. Однако после официального объявления о том, что дороги клуба и его легендарного капитана расходятся, коллектив выдал сразу два очень качественных поединка. Сначала в битве аутсайдеров удалось разбить "Саутгемптон" (2:0), а затем сенсационно вырвать ничью у мощного и мотивированного "Ноттингема" (2:2).
Новости "Ипсвича"
Гости не знают побед в рамках АПЛ в шести турах кряду, с тех пор как удалось неожиданно обыграть "Борнмут" на выезде (2:1). Тем не менее, стоит отметить, что именно на чужом поле клуб демонстрирует более-менее приемлемые результаты, набрав 15 очков (дома - лишь семь). Помимо успеха в противостоянии с "вишнями" недавно удавалось забрать очки у "Челси" (2:2) и "Эвертона" (2:2).
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|36
|25
|8
|3
|83-37
|83
|2
|"Арсенал"
|36
|18
|14
|4
|66-33
|68
|3
|"Ньюкасл"
|36
|20
|6
|10
|68-45
|66
|4
|"Челси"
|37
|19
|9
|9
|63-43
|66
|5
|"Астон Вилла"
|37
|19
|9
|9
|58-49
|66
|6
|"Манчестер Сити"
|36
|19
|8
|9
|67-43
|65
|7
|Ноттингем Форест
|36
|18
|8
|10
|56-44
|62
|8
|Брентфорд
|36
|16
|7
|13
|63-53
|55
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|36
|14
|13
|9
|59-56
|55
|10
|"Борнмут"
|36
|14
|11
|11
|55-43
|53
|11
|"Фулхэм"
|36
|14
|9
|13
|51-50
|51
|12
|"Кристал Пэлас"
|36
|12
|13
|11
|46-48
|49
|13
|Эвертон
|36
|9
|15
|12
|39-44
|42
|14
|"Вулверхэмптон"
|36
|12
|5
|19
|51-64
|41
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|36
|10
|10
|16
|42-59
|40
|16
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|10
|9
|18
|42-54
|39
|17
|"Тоттенхэм"
|37
|11
|5
|21
|63-61
|38
|18
|Ипсвич Таун
|36
|4
|10
|22
|35-77
|22
|19
|"Лестер Сити"
|36
|5
|7
|24
|31-78
|22
|20
|"Саутгемптон"
|36
|2
|6
|28
|25-82
|12
Очные встречи
02.11.24 АПЛ "Ипсвич" 1:1 "Лестер"
22.01.24 Чемпионшин "Лестер" 1:1 "Ипсвич"
26.12.23 Чемпионшин "Ипсвич" 1:1 "Лестер"
22.02.14 Чемпионшин "Лестер" 3:0 "Ипсвич"
23.11.13 Чемпионшин "Ипсвич" 1:2 "Лестер"
Цифры и факты
-
"Ипсвич" не побеждает в 6 поединках подряд;
-
в 10 из 12 крайних матчах "Лестера" забивали обе команды;
-
В последних 18 матчах "Лестер" забил всего 13 голов, а пропустил 34.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
"Лестер" имеет серьезные проблемы с составом: Иссахаку Фатаву, Стефи Мавидидиди, Мадс Хермансен и Бобби де Кордова-Рид вернутся в обойму только летом и не помогут команде на финише сезона. Шанс восстановится раньше указанного срока есть только у Рикардо Перейры.
Ориентировочный состав "Лестера": Столярчик — Джастин, Фас, Коуди, Томас — Скипп, Ндиди — Макатир, Айю, эль-Ханнус — Варди.
Несмотря на то, что Лейф Дэвис уже отбыл дисквалификацию и возвращается в состав, ситуация в состоянии гостей все еще очень далека от оптимальной. Шесть игроков совершенно точно не помогут коллективу в последних матчах сезона. Однако Киран Маккенна может надеяться на скорейшее возвращение Сэмми Смодича и Калвина Филлипса.
Ориентировочный состав "Ипсвича": Палмер — Туанзебе, О'Ши, Берджесс, Гривз — Морси, Тейлор — Хатчинсон, Чаплин, Энсисо, Делап.
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч между "Лестером" и "Ипсвичем" от UA-Футбол
Выделить фаворита в этом противостоянии не очень просто. Кстати, в прошлом сезоне в рамках Чемпионшипа коллективы дважды расходились миром с одинаковым счетом 1:1. Такой же результат был зафиксирован и по итогам первого круга в рамках текущего розыгрыша АПЛ. Тем не менее точно можно заявить, что "Лестер" даст фору сопернику в плане мотивации. Проводы легенды клуба для них - не пустой звук.
Весь клуб объединился вокруг ветерана... и неожиданно пришел результат. Кульминационной точкой в этой истории станет именно поединок против "Ипсвича", поскольку на выезд в Борнмут форвард уже не поедет. Игроки хозяев точно постараются обеспечить своей легенде достойное прощание, а по возможности и помочь забить юбилейный 200-й гол.
Гости, конечно, ничем не уступают своему оппоненту в игровом плане, но проседают по мотивации, поэтому мы предсказываем красивое завершение сказки Варди в команде его жизни. Прогноз: победа "Лестера".
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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