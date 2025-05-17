Лестер – Ипсвич. Анонс и прогноз матча 37 тура АПЛ на 18.05.2025

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

18 мая 17:00. "Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)

Главный судья: Эндрю Китчен (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

"Лестер" и "Ипсвич" уже не имеют турнирной мотивации. Оба коллектива, поднявшись из Чемпионшипа, не потянули уровень британской футбольной элиты. В очном противостоянии остается определить лишь один последний вопрос - кто будет выше в таблице по итогам сезона?

Однако проходной битву аутсайдеров назвать никак нельзя. Именно в этой домашней игре завершит свою блестящую карьеру в футболке "лис" легендарный Джейми Варди! Капитан решил уйти красиво, проведя 500 матчей в футболке клуба, а если удастся забить еще хотя бы один гол, то он станет 200-м.

Новости "Лестера"

Вот что означает имя Варди для "Лестера". Клуб длительное время не мог не то что набрать очки, а даже забивал далеко не каждый месяц. Однако после официального объявления о том, что дороги клуба и его легендарного капитана расходятся, коллектив выдал сразу два очень качественных поединка. Сначала в битве аутсайдеров удалось разбить "Саутгемптон" (2:0), а затем сенсационно вырвать ничью у мощного и мотивированного "Ноттингема" (2:2).

Новости "Ипсвича"

Гости не знают побед в рамках АПЛ в шести турах кряду, с тех пор как удалось неожиданно обыграть "Борнмут" на выезде (2:1). Тем не менее, стоит отметить, что именно на чужом поле клуб демонстрирует более-менее приемлемые результаты, набрав 15 очков (дома - лишь семь). Помимо успеха в противостоянии с "вишнями" недавно удавалось забрать очки у "Челси" (2:2) и "Эвертона" (2:2).

Турнирная таблица

Очные встречи

02.11.24 АПЛ "Ипсвич" 1:1 "Лестер"

22.01.24 Чемпионшин "Лестер" 1:1 "Ипсвич"

26.12.23 Чемпионшин "Ипсвич" 1:1 "Лестер"

22.02.14 Чемпионшин "Лестер" 3:0 "Ипсвич"

23.11.13 Чемпионшин "Ипсвич" 1:2 "Лестер"

Цифры и факты

"Ипсвич" не побеждает в 6 поединках подряд;

в 10 из 12 крайних матчах "Лестера" забивали обе команды;

В последних 18 матчах "Лестер" забил всего 13 голов, а пропустил 34.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Лестер" имеет серьезные проблемы с составом: Иссахаку Фатаву, Стефи Мавидидиди, Мадс Хермансен и Бобби де Кордова-Рид вернутся в обойму только летом и не помогут команде на финише сезона. Шанс восстановится раньше указанного срока есть только у Рикардо Перейры.

Ориентировочный состав "Лестера": Столярчик — Джастин, Фас, Коуди, Томас — Скипп, Ндиди — Макатир, Айю, эль-Ханнус — Варди.

Несмотря на то, что Лейф Дэвис уже отбыл дисквалификацию и возвращается в состав, ситуация в состоянии гостей все еще очень далека от оптимальной. Шесть игроков совершенно точно не помогут коллективу в последних матчах сезона. Однако Киран Маккенна может надеяться на скорейшее возвращение Сэмми Смодича и Калвина Филлипса.

Ориентировочный состав "Ипсвича": Палмер — Туанзебе, О'Ши, Берджесс, Гривз — Морси, Тейлор — Хатчинсон, Чаплин, Энсисо, Делап.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между "Лестером" и "Ипсвичем" от UA-Футбол

Выделить фаворита в этом противостоянии не очень просто. Кстати, в прошлом сезоне в рамках Чемпионшипа коллективы дважды расходились миром с одинаковым счетом 1:1. Такой же результат был зафиксирован и по итогам первого круга в рамках текущего розыгрыша АПЛ. Тем не менее точно можно заявить, что "Лестер" даст фору сопернику в плане мотивации. Проводы легенды клуба для них - не пустой звук.

Весь клуб объединился вокруг ветерана... и неожиданно пришел результат. Кульминационной точкой в этой истории станет именно поединок против "Ипсвича", поскольку на выезд в Борнмут форвард уже не поедет. Игроки хозяев точно постараются обеспечить своей легенде достойное прощание, а по возможности и помочь забить юбилейный 200-й гол.

Гости, конечно, ничем не уступают своему оппоненту в игровом плане, но проседают по мотивации, поэтому мы предсказываем красивое завершение сказки Варди в команде его жизни. Прогноз: победа "Лестера".

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.