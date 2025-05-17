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Лестер – Ипсвич. Анонс и прогноз матча 37 тура АПЛ на 18.05.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Лестером" и "Ипсвичем" в рамках чемпионата Англии

Лестер – Ипсвич. Анонс и прогноз матча 37 тура АПЛ на 18.05.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Евгений Гладун Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

18 мая 17:00. "Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)

Главный судья: Эндрю Китчен (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

"Лестер" и "Ипсвич" уже не имеют турнирной мотивации. Оба коллектива, поднявшись из Чемпионшипа, не потянули уровень британской футбольной элиты. В очном противостоянии остается определить лишь один последний вопрос - кто будет выше в таблице по итогам сезона?

Однако проходной битву аутсайдеров назвать никак нельзя. Именно в этой домашней игре завершит свою блестящую карьеру в футболке "лис" легендарный Джейми Варди! Капитан решил уйти красиво, проведя 500 матчей в футболке клуба, а если удастся забить еще хотя бы один гол, то он станет 200-м.

Содержание

Новости "Лестера"

Вот что означает имя Варди для "Лестера". Клуб длительное время не мог не то что набрать очки, а даже забивал далеко не каждый месяц. Однако после официального объявления о том, что дороги клуба и его легендарного капитана расходятся, коллектив выдал сразу два очень качественных поединка. Сначала в битве аутсайдеров удалось разбить "Саутгемптон" (2:0), а затем сенсационно вырвать ничью у мощного и мотивированного "Ноттингема" (2:2).

Лестер – Ипсвич. Анонс и прогноз матча 37 тура АПЛ на 18.05.2025 - изображение 1

Новости "Ипсвича"

Гости не знают побед в рамках АПЛ в шести турах кряду, с тех пор как удалось неожиданно обыграть "Борнмут" на выезде (2:1). Тем не менее, стоит отметить, что именно на чужом поле клуб демонстрирует более-менее приемлемые результаты, набрав 15 очков (дома - лишь семь). Помимо успеха в противостоянии с "вишнями" недавно удавалось забрать очки у "Челси" (2:2) и "Эвертона" (2:2).

Лестер – Ипсвич. Анонс и прогноз матча 37 тура АПЛ на 18.05.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 36 25 8 3 83-37 83
2 Арсенал "Арсенал" 36 18 14 4 66-33 68
3 Ньюкасл "Ньюкасл" 36 20 6 10 68-45 66
4 Челси "Челси" 37 19 9 9 63-43 66
5 Астон Вилла "Астон Вилла" 37 19 9 9 58-49 66
6 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 36 19 8 9 67-43 65
7 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 36 18 8 10 56-44 62
8 Брентфорд Брентфорд 36 16 7 13 63-53 55
9 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 36 14 13 9 59-56 55
10 Борнмут "Борнмут" 36 14 11 11 55-43 53
11 Фулхэм "Фулхэм" 36 14 9 13 51-50 51
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 36 12 13 11 46-48 49
13 Эвертон Эвертон 36 9 15 12 39-44 42
14 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 36 12 5 19 51-64 41
15 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 36 10 10 16 42-59 40
16 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 37 10 9 18 42-54 39
17 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 37 11 5 21 63-61 38
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 36 4 10 22 35-77 22
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 36 5 7 24 31-78 22
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 36 2 6 28 25-82 12

Очные встречи

02.11.24 АПЛ "Ипсвич" 1:1 "Лестер"

22.01.24 Чемпионшин "Лестер" 1:1 "Ипсвич"

26.12.23 Чемпионшин "Ипсвич" 1:1 "Лестер"

22.02.14 Чемпионшин "Лестер" 3:0 "Ипсвич"

23.11.13 Чемпионшин "Ипсвич" 1:2 "Лестер"

Цифры и факты

  • "Ипсвич" не побеждает в 6 поединках подряд;

  • в 10 из 12 крайних матчах "Лестера" забивали обе команды;

  • В последних 18 матчах "Лестер" забил всего 13 голов, а пропустил 34.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Лестер" имеет серьезные проблемы с составом: Иссахаку Фатаву, Стефи Мавидидиди, Мадс Хермансен и Бобби де Кордова-Рид вернутся в обойму только летом и не помогут команде на финише сезона. Шанс восстановится раньше указанного срока есть только у Рикардо Перейры.

Ориентировочный состав "Лестера": Столярчик — Джастин, Фас, Коуди, Томас — Скипп, Ндиди — Макатир, Айю, эль-Ханнус — Варди.

Несмотря на то, что Лейф Дэвис уже отбыл дисквалификацию и возвращается в состав, ситуация в состоянии гостей все еще очень далека от оптимальной. Шесть игроков совершенно точно не помогут коллективу в последних матчах сезона. Однако Киран Маккенна может надеяться на скорейшее возвращение Сэмми Смодича и Калвина Филлипса.

Ориентировочный состав "Ипсвича": Палмер — Туанзебе, О'Ши, Берджесс, Гривз — Морси, Тейлор — Хатчинсон, Чаплин, Энсисо, Делап.

Ставки и коэффициенты

BetKing
2.30
3.66
3.00
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Прогноз на матч между "Лестером" и "Ипсвичем" от UA-Футбол

Выделить фаворита в этом противостоянии не очень просто. Кстати, в прошлом сезоне в рамках Чемпионшипа коллективы дважды расходились миром с одинаковым счетом 1:1. Такой же результат был зафиксирован и по итогам первого круга в рамках текущего розыгрыша АПЛ. Тем не менее точно можно заявить, что "Лестер" даст фору сопернику в плане мотивации. Проводы легенды клуба для них - не пустой звук.

Весь клуб объединился вокруг ветерана... и неожиданно пришел результат. Кульминационной точкой в этой истории станет именно поединок против "Ипсвича", поскольку на выезд в Борнмут форвард уже не поедет. Игроки хозяев точно постараются обеспечить своей легенде достойное прощание, а по возможности и помочь забить юбилейный 200-й гол.

Гости, конечно, ничем не уступают своему оппоненту в игровом плане, но проседают по мотивации, поэтому мы предсказываем красивое завершение сказки Варди в команде его жизни. Прогноз: победа "Лестера".

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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