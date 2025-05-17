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Вест Хэм – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2025
"Лесники" все еще питают надежду на ЛЧ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 37 тур
18 мая, 16:15. "Лондон Стедиум"
Главный арбитр: Сэмюэл Барротт
Прямая трансляция: Setanta Sports
"Молотобойцы" спокойно идут к завершению сезона. В то же время "Ноттингем Форест" в конце чемпионата едва не перечеркнул все свои старания. "Лесники" еще имеют шанс вернуться в зону Лиги чемпионов, но нужно обязательно побеждать в этом противостоянии.
Новости Вест Хэма
В прошлом туре лондонцы одержали первую победу за девять туров. Более того, выбрались из последнего (если не считать зону вылета) места в турнирной таблице. В соперниках был "Манчестер Юнайтед". "Молотобойцы" удачно воспользовались слабыми сторонами соперника, которых было немало. Впервые с 2007 года “Вест Хэм” победил на “Олд Траффорд” в рамках АПЛ. Голы Соучека и Боуэна в каждом из таймов принесли такой результат.
Сейчас подопечные Поттера идут на 15 месте в Премьер-лиге. Самая высокая позиция, на которой могут финишировать "молотобойцы", это 13 строчка. Там находится "Эвертон" и опережает лондонцев на два зачетных пункта. Однако что 17, что 13 место – разницы особой нет. Разве ради своего удовольствия побеждать в конце неудачного сезона.
Кадры хозяев
Две потери у "молотобойцев". Антонио давно не помощник команде. Также в лазарете с января находится Саммервилл.
Новости Ноттингем Форест
За последние шесть туров "лесники" победили только раз. Как и "Вест Хэм", "Форест" взял верх над текущим финалистом Лиги Европы, а по совместительству неудачником в АПЛ "Тоттенхэмом". Еще три матча проиграл, в том числе и конкуренту за место в топ-5 "Астон Вилли". Таким образом, команда Нуну Эшпириту Санту выпала из тройки лидеров и сейчас идет на седьмом месте в турнирной таблице.
Лига конференций "лесникам" гарантирована. И если бы им за это сказали перед сезоном – команде, которая в прошлом розыгрыше чуть не вылетела – они без проблем согласились бы. Однако аппетит приходит во время еды. И уже даже президент публично подходит к тренеру и спрашивает за результат. Причины на то есть, ведь в прошлом туре, в домашнем матче "Ноттингем" сыграл вничью с "Лестером", который уже вылетел. И теперь место в топ-5 зависит не только от "лесников", но и результатов соперников.
Кадры гостей
Две гарантированные потери у лесников: Авонии и Хадсон-Одой вылетели только недавно. То же касается ключевого защитника Мурилло. Он пропустил прошлый матч, но может успеть восстановиться до этого.
Последние пять матчей Вест Хэма и Ноттингем Форест
Последние пять встреч хозяев
- 11.05. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 0:2 (АПЛ)
- 04.05. Вест Хэм – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)
- 26.04. Брайтон – Вест Хем 3:2 (АПЛ)
- 19.04. Вест Хэм – Саутгемптон 1:1 (АПЛ)
- 13.04. Ливерпуль – Вест Хэм 2:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 11.05. Ноттингем Форест – Лестер 2:2 (АПЛ)
- 05.05. Кристал Пелас – Ноттингем Форест 1:1 (АПЛ)
- 01.05. Ноттингем Форест – Брентфорд 0:2 (АПЛ)
- 27.04. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 0:2 (Кубок Англии)
- 21.04. Тоттенхэм – Ноттингем Форест 1:2 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между соперниками
02.11.2024. Ноттингем Форест – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)
17.02.2024. Ноттингем Форест – Вест Хэм 2:0 (АПЛ)
12.11.2023. Вест Хэм – Ноттингем Форест 3:2 (АПЛ)
25.02.2023. Вест Хэм – Ноттингем Форест 4:0 (АПЛ)
14.08.2022. Ноттингем Форест – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|36
|25
|8
|3
|83-37
|83
|2
|
"Арсенал"
|36
|18
|14
|4
|66-33
|68
|3
|
"Ньюкасл"
|36
|20
|6
|10
|68-45
|66
|4
|
"Челси"
|37
|19
|9
|9
|63-43
|66
|5
|
"Астон Вилла"
|37
|19
|9
|9
|58-49
|66
|6
|
"Манчестер Сити"
|36
|19
|8
|9
|67-43
|65
|7
|
Ноттингем Форест
|36
|18
|8
|10
|56-44
|62
|8
|
Брентфорд
|36
|16
|7
|13
|63-53
|55
|9
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|36
|14
|13
|9
|59-56
|55
|10
|
"Борнмут"
|36
|14
|11
|11
|55-43
|53
|11
|
"Фулхэм"
|36
|14
|9
|13
|51-50
|51
|12
|
"Кристал Пэлас"
|36
|12
|13
|11
|46-48
|49
|13
|
Эвертон
|36
|9
|15
|12
|39-44
|42
|14
|
"Вулверхэмптон"
|36
|12
|5
|19
|51-64
|41
|15
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|36
|10
|10
|16
|42-59
|40
|16
|
"Манчестер Юнайтед"
|37
|10
|9
|18
|42-54
|39
|17
|
"Тоттенхэм"
|37
|11
|5
|21
|63-61
|38
|18
|
Ипсвич Таун
|36
|4
|10
|22
|35-77
|22
|19
|
"Лестер Сити"
|36
|5
|7
|24
|31-78
|22
|20
|
"Саутгемптон"
|36
|2
|6
|28
|25-82
|12
Ставки и коэффициенты на матч Вест Хэм – Ноттингем Форест
Прогноз на матч Вест Хэм – Ноттингем Форест от UA-Football
В поединке первого круга между этими командами "лесники" уничтожили "молотобойцев". Они обыграли их в первом тайме, а потом еще и во втором – в большинстве – добили. В итоге счет был 3:0. Однако дома у "Вест Хэма" "Ноттингем Форест" не побеждал с 1997 года. И сейчас они явно не в форме, чтобы повторить это достижение. Прогноз: Ничья.
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