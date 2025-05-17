Вест Хэм – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2025

Английская Премьер-лига, 37 тур

18 мая, 16:15. "Лондон Стедиум"

Главный арбитр: Сэмюэл Барротт

Прямая трансляция: Setanta Sports

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"Молотобойцы" спокойно идут к завершению сезона. В то же время "Ноттингем Форест" в конце чемпионата едва не перечеркнул все свои старания. "Лесники" еще имеют шанс вернуться в зону Лиги чемпионов, но нужно обязательно побеждать в этом противостоянии.

Новости Вест Хэма

В прошлом туре лондонцы одержали первую победу за девять туров. Более того, выбрались из последнего (если не считать зону вылета) места в турнирной таблице. В соперниках был "Манчестер Юнайтед". "Молотобойцы" удачно воспользовались слабыми сторонами соперника, которых было немало. Впервые с 2007 года “Вест Хэм” победил на “Олд Траффорд” в рамках АПЛ. Голы Соучека и Боуэна в каждом из таймов принесли такой результат.

Сейчас подопечные Поттера идут на 15 месте в Премьер-лиге. Самая высокая позиция, на которой могут финишировать "молотобойцы", это 13 строчка. Там находится "Эвертон" и опережает лондонцев на два зачетных пункта. Однако что 17, что 13 место – разницы особой нет. Разве ради своего удовольствия побеждать в конце неудачного сезона.

Кадры хозяев

Две потери у "молотобойцев". Антонио давно не помощник команде. Также в лазарете с января находится Саммервилл.

Новости Ноттингем Форест

За последние шесть туров "лесники" победили только раз. Как и "Вест Хэм", "Форест" взял верх над текущим финалистом Лиги Европы, а по совместительству неудачником в АПЛ "Тоттенхэмом". Еще три матча проиграл, в том числе и конкуренту за место в топ-5 "Астон Вилли". Таким образом, команда Нуну Эшпириту Санту выпала из тройки лидеров и сейчас идет на седьмом месте в турнирной таблице.

Лига конференций "лесникам" гарантирована. И если бы им за это сказали перед сезоном – команде, которая в прошлом розыгрыше чуть не вылетела – они без проблем согласились бы. Однако аппетит приходит во время еды. И уже даже президент публично подходит к тренеру и спрашивает за результат. Причины на то есть, ведь в прошлом туре, в домашнем матче "Ноттингем" сыграл вничью с "Лестером", который уже вылетел. И теперь место в топ-5 зависит не только от "лесников", но и результатов соперников.

Кадры гостей

Две гарантированные потери у лесников: Авонии и Хадсон-Одой вылетели только недавно. То же касается ключевого защитника Мурилло. Он пропустил прошлый матч, но может успеть восстановиться до этого.

Последние пять матчей Вест Хэма и Ноттингем Форест

Последние пять встреч хозяев

11.05. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 0:2 (АПЛ)

04.05. Вест Хэм – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)

26.04. Брайтон – Вест Хем 3:2 (АПЛ)

19.04. Вест Хэм – Саутгемптон 1:1 (АПЛ)

13.04. Ливерпуль – Вест Хэм 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

11.05. Ноттингем Форест – Лестер 2:2 (АПЛ)

05.05. Кристал Пелас – Ноттингем Форест 1:1 (АПЛ)

01.05. Ноттингем Форест – Брентфорд 0:2 (АПЛ)

27.04. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 0:2 (Кубок Англии)

21.04. Тоттенхэм – Ноттингем Форест 1:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

02.11.2024. Ноттингем Форест – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)

17.02.2024. Ноттингем Форест – Вест Хэм 2:0 (АПЛ)

12.11.2023. Вест Хэм – Ноттингем Форест 3:2 (АПЛ)

25.02.2023. Вест Хэм – Ноттингем Форест 4:0 (АПЛ)

14.08.2022. Ноттингем Форест – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 36 25 8 3 83-37 83 2 "Арсенал" 36 18 14 4 66-33 68 3 "Ньюкасл" 36 20 6 10 68-45 66 4 "Челси" 37 19 9 9 63-43 66 5 "Астон Вилла" 37 19 9 9 58-49 66 6 "Манчестер Сити" 36 19 8 9 67-43 65 7 Ноттингем Форест 36 18 8 10 56-44 62 8 Брентфорд 36 16 7 13 63-53 55 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 36 14 13 9 59-56 55 10 "Борнмут" 36 14 11 11 55-43 53 11 "Фулхэм" 36 14 9 13 51-50 51 12 "Кристал Пэлас" 36 12 13 11 46-48 49 13 Эвертон 36 9 15 12 39-44 42 14 "Вулверхэмптон" 36 12 5 19 51-64 41 15 "Вест Хэм Юнайтед" 36 10 10 16 42-59 40 16 "Манчестер Юнайтед" 37 10 9 18 42-54 39 17 "Тоттенхэм" 37 11 5 21 63-61 38 18 Ипсвич Таун 36 4 10 22 35-77 22 19 "Лестер Сити" 36 5 7 24 31-78 22 20 "Саутгемптон" 36 2 6 28 25-82 12

Ставки и коэффициенты на матч Вест Хэм – Ноттингем Форест

Прогноз на матч Вест Хэм – Ноттингем Форест от UA-Football

В поединке первого круга между этими командами "лесники" уничтожили "молотобойцев". Они обыграли их в первом тайме, а потом еще и во втором – в большинстве – добили. В итоге счет был 3:0. Однако дома у "Вест Хэма" "Ноттингем Форест" не побеждал с 1997 года. И сейчас они явно не в форме, чтобы повторить это достижение. Прогноз: Ничья.