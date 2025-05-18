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Брайтон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 19.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брайтоном" и "Ливерпулем" в рамках чемпионата Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 37-й тур.
19 мая. 22:00. Брайтон. "Амекс Стэдиум"
Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
В рамках матча 37-го тура АПЛ "Брайтон" будет принимать на своем поле чемпионов – "Ливерпуль". Если "красные" просто ждут официального завершения сезона, чтобы наконец полноценно отпраздновать свое чемпионство, то у "Брайтона" еще остаются теоретические шансы на квалификацию в еврокубки на следующий сезон.
Новости "Брайтона"
Команда Фабиана Гюрцелера занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ с 55 очками, но у них до сих пор остаются теоретические шансы на еврокубки в следующем сезоне – Лига Конференций. Однако есть несколько условий. Во-первых, им нужно завершить сезон на 8 месте. Во-вторых, нужно, чтобы "Челси" выиграл нынешний розыгрыш Лиги Конференций, а также занял 6 или 7 место в АПЛ. Немало условий и далеко не все зависит от "чаек", не так ли? Однако надежда умирает последней, поэтому нужно по крайней мере выполнить свою работу, а там может и повезет.
Относительно формы "чаек". За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Причем их форма улучшилась в последних трех матчах, ведь сперва была ничья против "Лестера" (2:2), а затем поражение от "Брентфорда" (2:4). Зато после этого им удалось обыграть "Вест Хэм" (3:2), поделить очки с "Ньюкаслом" (1:1) и, конечно, была еще победа над "Вулверхэмптоном" (2:0). Теперь же их ждет игра против чемпиона, пусть и уже расслабленного.
Новости "Ливерпуля"
"Ливерпуль" – чемпион. Что тут еще можно говорить? После того, как подопечные Арне Слота оформили 20-й титул в истории клуба, они не выиграли ни один из последних двух матчей. Сильно ли это их смущает? Не думаю, ведь после последнего матча против "Арсенала" (2:2), где "красные" упустили преимущество в два гола, игроки "Ливерпуля" улетели отдыхать в Дубай, тогда как Арне Слот решил посетить Ибицу. Однако в четверг им всем пришлось вернуться в Англию, чтобы подготовиться к встрече с "Брайтоном".
Как уже было упомянуто выше, в статусе чемпионов "красные" не смогли выиграть ни одного матча. Вышеупомянутой ничьей с "Арсеналом" предшествовало поражение от "Челси" (1:3). Для сравнения, это результаты матчей "Ливерпуля" до того, как они выиграли АПЛ – победа над "Вест Хэмом" (2:1), победа над "Лестером" (1:0) и разгром "Тоттенхэма" (5:1), который и принес "красным" золотые медали. До заветного празднования им осталось пережить еще два матча.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|36
|25
|8
|3
|83-37
|83
|2
|"Арсенал"
|37
|19
|14
|4
|67-33
|71
|3
|"Ньюкасл"
|37
|20
|6
|11
|68-46
|66
|4
|"Челси"
|37
|19
|9
|9
|63-43
|66
|5
|"Астон Вилла"
|37
|19
|9
|9
|58-49
|66
|6
|"Манчестер Сити"
|36
|19
|8
|9
|67-43
|65
|7
|Ноттингем Форест
|37
|19
|8
|10
|58-45
|65
|8
|Брентфорд
|37
|16
|7
|14
|65-56
|55
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|36
|14
|13
|9
|59-56
|55
|10
|"Фулхэм"
|37
|15
|9
|13
|54-52
|54
|11
|"Борнмут"
|36
|14
|11
|11
|55-43
|53
|12
|"Кристал Пэлас"
|36
|12
|13
|11
|46-48
|49
|13
|Эвертон
|37
|10
|15
|12
|41-44
|45
|14
|"Вулверхэмптон"
|36
|12
|5
|19
|51-64
|41
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|10
|10
|17
|43-61
|40
|16
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|10
|9
|18
|42-54
|39
|17
|"Тоттенхэм"
|37
|11
|5
|21
|63-61
|38
|18
|"Лестер Сити"
|37
|6
|7
|24
|33-78
|25
|19
|Ипсвич Таун
|37
|4
|10
|23
|35-79
|22
|20
|"Саутгемптон"
|37
|2
|6
|29
|25-84
|12
Личные встречи
02.11.24, АПЛ. "Ливерпуль" – "Брайтон" 2:1
30.10.24, КЛ. "Брайтон" – "Ливерпуль" 2:3
31.03.24, АПЛ. "Ливерпуль" – "Брайтон" 2:1
08.10.23, АПЛ. "Брайтон" – "Ливерпуль" 2:2
29.01.23, КА. "Брайтон" – "Ливерпуль" 2:1
Цифры и факты
- Последние семь встреч во всех турнирах между "Брайтоном" и "Ливерпулем" завершались с 3+ голами;
- "Ливерпуль" открывал счет в 13 из 18 выездных матчей Премьер-лиги в этом сезоне;
- В двух из трех последних выездных матчей "Ливерпуль" потерпел поражение;
- "Брайтон" выиграл четыре и проиграл лишь один из семи последних домашних матчей Премьер-лиги;
- "Ливерпуль" забил не менее 2 голов в 25 из последних 29 матчей Премьер-лиги.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В этом матче Фабиан Гюрцелер не сможет рассчитывать на Ферди Кадиоглу, Джеймса Милнера, Жеоржиньо Рюттера и Солли Марча.
В команде Арне Слота же травмирован только Джо Гомез.
"Брайтон", 4-2-3-1: Вербрюгген – Виффер, ван Хеке, Данк, Эступиньян – Балеба, Аяри – Минте, О'Райли, Адингра – Уэлбек
"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон – Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон – Джонс, Мак Аллистер – Салах, Собослай, Гакпо – Жота
Ставки и коэффициенты на матч
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Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Ливерпулем" от UA-Футбол
Обе забьют + ТБ(2.5). "Ливерпуль" не подходил к последним двум матчам с такой же серьезностью, как к поединкам перед получением чемпионского титула. Новоиспеченные чемпионы пропустили пять мячей в этих двух играх и не смогли одержать победу. Кроме того, команда потерпела два поражения в трех последних выездных матчах и эта поездка в "Брайтон" также не обещает быть легкой, ведь у "чаек" гораздо больше мотивации, и они точно попытаются воспользоваться возможностью вырвать победу в этом. Однако недооценивать атаку "Ливерпуля" не стоит, свой гол подопечные Слота найдут.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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