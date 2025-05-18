Брайтон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 19.05.2025

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

19 мая. 22:00. Брайтон. "Амекс Стэдиум"

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

В рамках матча 37-го тура АПЛ "Брайтон" будет принимать на своем поле чемпионов – "Ливерпуль". Если "красные" просто ждут официального завершения сезона, чтобы наконец полноценно отпраздновать свое чемпионство, то у "Брайтона" еще остаются теоретические шансы на квалификацию в еврокубки на следующий сезон.

Новости "Брайтона"

Команда Фабиана Гюрцелера занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ с 55 очками, но у них до сих пор остаются теоретические шансы на еврокубки в следующем сезоне – Лига Конференций. Однако есть несколько условий. Во-первых, им нужно завершить сезон на 8 месте. Во-вторых, нужно, чтобы "Челси" выиграл нынешний розыгрыш Лиги Конференций, а также занял 6 или 7 место в АПЛ. Немало условий и далеко не все зависит от "чаек", не так ли? Однако надежда умирает последней, поэтому нужно по крайней мере выполнить свою работу, а там может и повезет.

Относительно формы "чаек". За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Причем их форма улучшилась в последних трех матчах, ведь сперва была ничья против "Лестера" (2:2), а затем поражение от "Брентфорда" (2:4). Зато после этого им удалось обыграть "Вест Хэм" (3:2), поделить очки с "Ньюкаслом" (1:1) и, конечно, была еще победа над "Вулверхэмптоном" (2:0). Теперь же их ждет игра против чемпиона, пусть и уже расслабленного.

Новости "Ливерпуля"

"Ливерпуль" – чемпион. Что тут еще можно говорить? После того, как подопечные Арне Слота оформили 20-й титул в истории клуба, они не выиграли ни один из последних двух матчей. Сильно ли это их смущает? Не думаю, ведь после последнего матча против "Арсенала" (2:2), где "красные" упустили преимущество в два гола, игроки "Ливерпуля" улетели отдыхать в Дубай, тогда как Арне Слот решил посетить Ибицу. Однако в четверг им всем пришлось вернуться в Англию, чтобы подготовиться к встрече с "Брайтоном".

Как уже было упомянуто выше, в статусе чемпионов "красные" не смогли выиграть ни одного матча. Вышеупомянутой ничьей с "Арсеналом" предшествовало поражение от "Челси" (1:3). Для сравнения, это результаты матчей "Ливерпуля" до того, как они выиграли АПЛ – победа над "Вест Хэмом" (2:1), победа над "Лестером" (1:0) и разгром "Тоттенхэма" (5:1), который и принес "красным" золотые медали. До заветного празднования им осталось пережить еще два матча.

Турнирная таблица

Личные встречи

02.11.24, АПЛ. "Ливерпуль" – "Брайтон" 2:1

30.10.24, КЛ. "Брайтон" – "Ливерпуль" 2:3

31.03.24, АПЛ. "Ливерпуль" – "Брайтон" 2:1

08.10.23, АПЛ. "Брайтон" – "Ливерпуль" 2:2

29.01.23, КА. "Брайтон" – "Ливерпуль" 2:1

Цифры и факты

Последние семь встреч во всех турнирах между "Брайтоном" и "Ливерпулем" завершались с 3+ голами;

"Ливерпуль" открывал счет в 13 из 18 выездных матчей Премьер-лиги в этом сезоне;

В двух из трех последних выездных матчей "Ливерпуль" потерпел поражение;

"Брайтон" выиграл четыре и проиграл лишь один из семи последних домашних матчей Премьер-лиги;

"Ливерпуль" забил не менее 2 голов в 25 из последних 29 матчей Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В этом матче Фабиан Гюрцелер не сможет рассчитывать на Ферди Кадиоглу, Джеймса Милнера, Жеоржиньо Рюттера и Солли Марча.

В команде Арне Слота же травмирован только Джо Гомез.

"Брайтон", 4-2-3-1: Вербрюгген – Виффер, ван Хеке, Данк, Эступиньян – Балеба, Аяри – Минте, О'Райли, Адингра – Уэлбек

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон – Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон – Джонс, Мак Аллистер – Салах, Собослай, Гакпо – Жота

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Брайтон" – "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

Обе забьют + ТБ(2.5). "Ливерпуль" не подходил к последним двум матчам с такой же серьезностью, как к поединкам перед получением чемпионского титула. Новоиспеченные чемпионы пропустили пять мячей в этих двух играх и не смогли одержать победу. Кроме того, команда потерпела два поражения в трех последних выездных матчах и эта поездка в "Брайтон" также не обещает быть легкой, ведь у "чаек" гораздо больше мотивации, и они точно попытаются воспользоваться возможностью вырвать победу в этом. Однако недооценивать атаку "Ливерпуля" не стоит, свой гол подопечные Слота найдут.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.