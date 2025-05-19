Кристал Пэлас – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 20.05.2025

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

20 мая. 22:00. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Дэвид Уэбб (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Команды, которые уже не претендуют на что-то в этом сезоне чемпионата Англии и матч между ними превращается скорее в формальность. Конечно, у них шансы немного улучшить свое положение в таблице и быть не 14-ми, а 12-ми, впрочем не более того. "Кристал Пэлас" на выходных выиграл свой первый трофей в истории, поэтому болельщики будут встречать своих любимцев дома с особым теплом.

Новости "Кристал Пэлас"

Подопечные Оливера Гласнера уже навсегда вошли в историю клуба, да и сам тренер также вписал свое имя туда золотыми буквами. Они обыграли в финале Кубка Англии "Манчестер Сити" (1:0) и добыли для "Пэлас" первый трофей в истории. Наверняка, настроения на эту игру будут, как минимум, похмельные. Кто там тренировался вообще серьезно? Там все празднуют!

Перед этим финалом против "Сити" они также обыграли "Тоттенхэм" (2:0), также отобрали очки у претендента на ЛЧ "Ноттингем Форест" (1:1), не заметили "Астон Виллу" в полуфинале Кубка Англии (3:0) и снова отобрали очки у "Арсенала" (2:2). То есть форма у них замечательная, однако главная цель на сезон уже достигнута, поэтому все хотят праздновать, а не продолжать работу.

Видимо, "орлы" действительно будут слишком уставшими от празднования, чтобы выдать какой-то серьезный перформанс против "волков". С другой стороны, хочется продолжить радовать местных болельщиков, поэтому все может быть.

Новости "Вулверхэмптона"

Команда Витора Перейры также проводила великолепную концовку сезона. Вообще, после его прихода в клуб посреди сезона, команда изменилась в гораздо лучшую сторону. Поэтому португальского специалиста стоит рассматривать как своеобразного революционера.

За последние 5 матчей на счету "волков" 3 победы и 2 поражения. И эти два поражения произошли как раз в двух последних матчах. Сначала уступили "Манчестер Сити" на выезде (0:1), а затем и "Брайтону" (0:2). Да, не самые удачные результаты, но игра команды все равно была достойной.

Зато перед этим были победы над "Лестером" (3:0), "Манчестер Юнайтед" (1:0) и "Тоттенхэмом" (4:2). Наверняка, после этого сезона нескольких лидеров этой команды раскупят в более именитые клубы. Потому это станет предпоследним матчем для того же Матеуса Куньи или Райана Аит-Нури. Возможно, они воспользуются похмельным настроением "орлов" в этом матче и вновь вернутся на победный путь.

Турнирная таблица

Личные встречи

02.11.24 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Кристал Пэлас" 2:2

01.08.24 КТМ "Кристал Пэлас" — "Вулверхэмптон" 3:1

11.05.24 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Кристал Пэлас" 1:3

03.09.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Вулверхэмптон" 3:2

25.04.23 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Кристал Пэлас" 2:0

Цифры и факты

"Кристал Пэлас" выиграл 5 последних домашних матчей против "Вулверхэмптона" во всех турнирах;

В последних 4 матчах между "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптоном" проходила ставка ТБ 2.5;

"Кристал Пэлас" забил как минимум 2 гола в 7 из последних 8 матчей против "Вулверхэмптона" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

На этот матч у Оливера Гласнера не будут доступны двое игроков из-за травм: речь о Чади Риаде и Шейке Дукуре.

Что касается кадровых проблем Витора Перейры, то у него травмирован Леон Чивоме, Йерсон Москера, Энсо Гонсалес, Саша Калайджич и Сэм Джонстоун. Также под вопросом готовность Хвана Хи-Чана.

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Гейи — Муньйос, Хьюз, Камада, Чилуэлл — Девенни, Эзе — Нкетиа

"Вулверхэмптон", 3-4-2-1: Са — Доэрти, Агбаду, Тоти — Семеду, Гомеш, Андре, Аит-Нури — Кунья, Мунесси — Ларсен

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Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптоном" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Кажется, что здесь будет такая ситуация, когда хозяева просто будут уставшие от празднования после победы в Кубке Англии, а гости просто приедут, чтобы навязать борьбу и не более того. Болельщики "Пэлас" точно не хотели бы увидеть поражение своей команды в последнем домашнем матче сезона, поэтому будут требовать хотя бы ничьей. Именно такого результата мы здесь и ожидаем. Обменяются команды голами и пожмут друг другу руки.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.