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Кристал Пэлас – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 20.05.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптоном" в рамках чемпионата Англии

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 20.05.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

20 мая. 22:00. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Дэвид Уэбб (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Команды, которые уже не претендуют на что-то в этом сезоне чемпионата Англии и матч между ними превращается скорее в формальность. Конечно, у них шансы немного улучшить свое положение в таблице и быть не 14-ми, а 12-ми, впрочем не более того. "Кристал Пэлас" на выходных выиграл свой первый трофей в истории, поэтому болельщики будут встречать своих любимцев дома с особым теплом.

Содержание

Новости "Кристал Пэлас"

Подопечные Оливера Гласнера уже навсегда вошли в историю клуба, да и сам тренер также вписал свое имя туда золотыми буквами. Они обыграли в финале Кубка Англии "Манчестер Сити" (1:0) и добыли для "Пэлас" первый трофей в истории. Наверняка, настроения на эту игру будут, как минимум, похмельные. Кто там тренировался вообще серьезно? Там все празднуют!

Перед этим финалом против "Сити" они также обыграли "Тоттенхэм" (2:0), также отобрали очки у претендента на ЛЧ "Ноттингем Форест" (1:1), не заметили "Астон Виллу" в полуфинале Кубка Англии (3:0) и снова отобрали очки у "Арсенала" (2:2). То есть форма у них замечательная, однако главная цель на сезон уже достигнута, поэтому все хотят праздновать, а не продолжать работу.

Видимо, "орлы" действительно будут слишком уставшими от празднования, чтобы выдать какой-то серьезный перформанс против "волков". С другой стороны, хочется продолжить радовать местных болельщиков, поэтому все может быть.

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 20.05.2025 - изображение 1

Новости "Вулверхэмптона"

Команда Витора Перейры также проводила великолепную концовку сезона. Вообще, после его прихода в клуб посреди сезона, команда изменилась в гораздо лучшую сторону. Поэтому португальского специалиста стоит рассматривать как своеобразного революционера.

За последние 5 матчей на счету "волков" 3 победы и 2 поражения. И эти два поражения произошли как раз в двух последних матчах. Сначала уступили "Манчестер Сити" на выезде (0:1), а затем и "Брайтону" (0:2). Да, не самые удачные результаты, но игра команды все равно была достойной.

Зато перед этим были победы над "Лестером" (3:0), "Манчестер Юнайтед" (1:0) и "Тоттенхэмом" (4:2). Наверняка, после этого сезона нескольких лидеров этой команды раскупят в более именитые клубы. Потому это станет предпоследним матчем для того же Матеуса Куньи или Райана Аит-Нури. Возможно, они воспользуются похмельным настроением "орлов" в этом матче и вновь вернутся на победный путь.

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 20.05.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 36 25 8 3 83-37 83
2 Арсенал "Арсенал" 37 19 14 4 67-33 71
3 Ньюкасл "Ньюкасл" 37 20 6 11 68-46 66
4 Челси "Челси" 37 19 9 9 63-43 66
5 Астон Вилла "Астон Вилла" 37 19 9 9 58-49 66
6 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 36 19 8 9 67-43 65
7 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 37 19 8 10 58-45 65
8 Брентфорд Брентфорд 37 16 7 14 65-56 55
9 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 36 14 13 9 59-56 55
10 Фулхэм "Фулхэм" 37 15 9 13 54-52 54
11 Борнмут "Борнмут" 36 14 11 11 55-43 53
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 36 12 13 11 46-48 49
13 Эвертон Эвертон 37 10 15 12 41-44 45
14 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 36 12 5 19 51-64 41
15 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 37 10 10 17 43-61 40
16 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 37 10 9 18 42-54 39
17 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 37 11 5 21 63-61 38
18 Лестер Сити "Лестер Сити" 37 6 7 24 33-78 25
19 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 37 4 10 23 35-79 22
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 37 2 6 29 25-84 12

Личные встречи

02.11.24 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Кристал Пэлас" 2:2

01.08.24 КТМ "Кристал Пэлас" — "Вулверхэмптон" 3:1

11.05.24 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Кристал Пэлас" 1:3

03.09.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Вулверхэмптон" 3:2

25.04.23 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Кристал Пэлас" 2:0

Цифры и факты

  • "Кристал Пэлас" выиграл 5 последних домашних матчей против "Вулверхэмптона" во всех турнирах;
  • В последних 4 матчах между "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптоном" проходила ставка ТБ 2.5;
  • "Кристал Пэлас" забил как минимум 2 гола в 7 из последних 8 матчей против "Вулверхэмптона" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

На этот матч у Оливера Гласнера не будут доступны двое игроков из-за травм: речь о Чади Риаде и Шейке Дукуре.

Что касается кадровых проблем Витора Перейры, то у него травмирован Леон Чивоме, Йерсон Москера, Энсо Гонсалес, Саша Калайджич и Сэм Джонстоун. Также под вопросом готовность Хвана Хи-Чана.

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Гейи — Муньйос, Хьюз, Камада, Чилуэлл — Девенни, Эзе — Нкетиа

"Вулверхэмптон", 3-4-2-1: Са — Доэрти, Агбаду, Тоти — Семеду, Гомеш, Андре, Аит-Нури — Кунья, Мунесси — Ларсен

Трансляция матча
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Трансляция матча "Кристал Пэлас" — "Вулверхэмптон"
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Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
2.57
3.40
2.80
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Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптоном" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Кажется, что здесь будет такая ситуация, когда хозяева просто будут уставшие от празднования после победы в Кубке Англии, а гости просто приедут, чтобы навязать борьбу и не более того. Болельщики "Пэлас" точно не хотели бы увидеть поражение своей команды в последнем домашнем матче сезона, поэтому будут требовать хотя бы ничьей. Именно такого результата мы здесь и ожидаем. Обменяются команды голами и пожмут друг другу руки.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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