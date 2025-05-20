Манчестер Сити – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.05.2025

Английская Премьер-лига, 37 тур

20 мая, 22:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Томас Брамалл

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Противостояние первого круга между этими командами подарило сенсацию. "Борнмут" в 10 туре неожиданно выиграл у "Манчестер Сити" со счетом 2:1. Впоследствии – в 1/4 финала Кубка Англии – "горожане" вернули долг и прошли "вишенок". А вот сейчас встретятся в третьем очном поединке сезона. И он – самый важный для подопечных Гвардиолы.

Новости Манчестер Сити

"Горожане", казалось, выходили из кризиса. По крайней мере, об этом говорили результаты – восемь побед в девяти матчах при одном ничейном результате. Однако некоторые из них были добыты со сверхусилиями. Соответственно, постоянно тянуть матчи к победам невозможно. И, что любопытно, первую слабинку подопечные Гвардиолы дали против аутсайдера.

В прошлом туре АПЛ "Манчестер Сити" сыграл в нулевую ничью в гостях у "Саутгемптона", который идет на последнем месте в чемпионате. Подопечные Гвардиолы могут сколько хотят жаловаться на автобус от "святых", однако за 90 минут они так и не смогли решить этот ребус. За два матча против "Саутгемптона" – команды, пропустившей 84 гола за 37 матчей (больше всех в АПЛ) – "горожане" забили один гол. Вот такой камень преткновения. И еще и в прошлом матче "Ман Сити" проиграл финал Кубка Англии. Поэтому настроение пока у команды Гвардиолы далеко не лучшее.

Кадры хозяев

Лазарет "горожан" неизменен. Там все еще находятся Родри, Бобб и Стоунс. Также и Аке продолжает восстанавливаться: он ближе всех к возвращению на поле.

Новости Борнмута

Поражение "Ман Сити" в финале Кубка Англии и на "вишенок" повлияло. Они практически окончательно упустили шансы на еврокубки следующего сезона. Теоретически (и практически) “Борнмут” мог занять восьмое место и попасть в Лигу конференций. Однако одну из путевок в еврокубки забрал именно “Кристал Пэлас”, который выиграл Кубок Англии. А седьмое место подопечные Ираолы никак не займут. Единственная лазейка – это вариант, когда “Челси” выиграет Лигу конференций, но финиширует на седьмой строчке в АПЛ. Тогда восьмое место все же получит путевку в ЛК.

Однако эти шансы равны практически нулю. Сейчас “вишенки” 11 в таблице, и от седьмого “Брайтона” их отделяет пять очков. То есть очень и очень много совпадений должно произойти, чтобы на “Виталити” в следующем году играл еврокубковый гимн. Поэтому в заключительных двух турах – против “Ман Сити” и “Лестера” – команда будет играть за свой престиж. В этом сезоне она явно его завоевала.

Кадры гостей

Пять футболистов находятся в лазарете. Самая важная потеря – это атакующий игрок Уаттара. Но и отсутствие Кристи, Скотта, Синистерры и Унала не менее ощутимо.

Последние пять матчей Манчестер Сити – Борнмут

Последние пять встреч хозяев

17.05. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 1:0 (Кубок Англии)

10.05. Саутгемптон – Манчестер Сити 0:0 (АПЛ)

02.05. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)

27.04. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 0:2 (Кубок Англии)

22.04. Манчестер Сити – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

10.05. Борнмут – Астон Вилла 0:1 (АПЛ)

03.05. Арсенал – Борнмут 1:2 (АПЛ)

27.04. Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

19.04. Кристал Пэлас – Борнмут 0:0 (АПЛ)

14.04. Борнмут – Фулхэм 1:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

30.03.2025. Борнмут – Манчестер Сити 1:2 (Кубок Англии)

02.11.2024. Борнмут – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)

24.02.2024. Борнмут – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

04.11.2023. Манчестер Сити – Борнмут 6:1 (АПЛ)

25.02.2023. Борнмут – Манчестер Сити 1:4 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Борнмут

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Прогноз матча Манчестер Сити – Борнмут от UA-Football

Сейчас "горожане" располагаются на шестом месте. Однако это далеко не беда, ведь сегодняшняя потенциальная победа вытолкнет их обратно в тройку лидеров. Для этого нужно будет одержать верх над "Борнмутом", который вроде, как и в кризисном состоянии, однако совсем недавно победил основной состав "Арсенала". Потому без проблем команде Гвардиолы не обойтись. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,68).