Шеффилд Юнайтед – Сандерленд. Анонс и прогноз финала плей-офф Чемпионшипа на 24.05.2025

Чемпионшип. Плей-офф. Финал

24 мая. 17:01. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Розыгрыш последней путевки в Английскую Премьер-лигу на следующий сезон. В финальном матче плей-офф Чемпионшипа сойдутся "Шеффилд Юнайтед" и "Сандерленд". Команды, завершившие сезон на 3-м и 4-м месте соответственно. То есть формально, встреча двух сильнейших коллективов, если не учитывать первые две команды, которые уже оформили свои билеты в АПЛ. Один матч, от которого зависит очень многое.

Новости "Шеффилд Юнайтед"

Подопечные Криса Уайлдера снова имеют шанс вернуться в АПЛ со своим уже родным наставником. Они провели неплохой сезон и считаются главными фаворитами на выход в высший дивизион на следующий сезон.

Да, завершение сезона было не очень удачным, но они уже заранее поняли, что в топ-2 пробиться не получится, поэтому провели последние туры в экономном режиме. "Клинки" за последние 5 матчей имеют 3 победы, 1 ничью и 1 поражение. Пойдем в хронологической последовательности.

Сначала поражение от "Бернли", которые стали второй командой по итогам сезона (1:2), затем обыграли "Сток Сити" (2:0), а в последнем туре ничья с "Блэкберном" (1:1). Уже в рамках полуфинала Чемпионшипа дважды не оставили никаких шансов "Бристоль Сити" (оба раза по 3:0). Хорошая форма команды, которая, кажется, готова к решающему матчу.

Новости "Сандерленда"

Команда, которая вообще расслабилась под конец сезона и едва-едва прошла в финал плей-офф Чемпионшипа. Подопечные Режиса Ле Бри действительно не в той форме, чтобы по крайней мере считаться фаворитами финала, однако они получили свой шанс на финальный матч и сделают все возможное, чтобы забрать заветную путевку.

За последние 5 матчей на счету "черных котов" 1 победа и 4 поражения. Концовка сезона в чемпионате полностью провалена. Сначала проиграли "Блэкберну" (0:1), затем "Оксфорд Юнайтед" (0:2), а затем и "КПР" (0:1). Все это можно объяснить отсутствием мотивации, ведь выше не прыгнут, а ниже не опустятся. Уже в полуфинале Чемпионшипа обыграли "Ковентри" в первом матче (2:1), во втором проиграли 1:0, впрочем за минуту до финального свистка сравняли счет и по сумме двух матчей прошли дальше.

Когда все сводится к одному матчу, то может произойти все, что угодно. Но на бумаге и учитывая форму коллективов, фаворит здесь очевиден и все работает не в пользу "Сандерленда".

Личные встречи

01.01.25 ЧШ "Сандерленд" — "Шеффилд Юнайтед" 2:1

29.11.24 ЧШ "Шеффилд Юнайтед" — "Сандерленд" 1:0

15.03.23 ЧШ "Сандерленд" — "Шеффилд Юнайтед" 1:2

17.08.22 ЧМ "Шеффилд Юнайтед" — "Сандерленд" 2:1

25.09.19 КАЛ "Шеффилд Юнайтед" — "Сандерленд" 0:1

Цифры и факты

"Сандерленд" не смог забить хотя бы одного гола в 6 из последних 8 матчей в рамках Чемпионшипа;

В 8 из последних 10 матчей "Сандерленда" в Чемпионшипе проходила ставка ТМ 2.5;

"Сандерленд" проиграл 6 из последних 7 матчей в рамках Чемпионшипа.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В этом матче Крис Уайлдер не рассчитывает на помощь Оливера Арбластера, все остальные готовы играть.

Что касается кадровых проблем "Сандерленда", то там не сыграют Ниалл Хаггинс, Джейден Даннс и Ахмед Абдуллайи. Под вопросом Аджи Алезе и Ян Поведа.

"Шеффилд Юнайтед", 4-4-2: Купер — Чоудри, Робинсон, Ахмедходжич, Барроуз — Бреретон Диас, Соуза, Пек, Хамер — Мур, Кэмпбелл

"Сандерленд", 4-4-2: Паттерсон — Хьюм, Баллард, О'Ниен, Киркин — Робертс, Нил, Беллингем, Фе — Изидор, Майенда

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Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Шеффилд Юнайтед" и "Сандерлендом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 2:0. Трудно найти реальные аргументы в пользу "черных котов" в этом матче. Конечно, они дошли до финала и заслужили сыграть решающий матч, однако их форма в последних матчах едва ли не катастрофическая. И все это на фоне "клинков", которые не так давно играли в АПЛ и имеют банально более крепкий состав для того, чтобы решать такие задачи. Ожидаем, что в АПЛ будет играть "Шеффилд Юнайтед".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.