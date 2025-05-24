Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025

Главная сенсация этого сезона АПЛ попытается влететь в последний вагон на отправку в Лигу чемпионов. Несмотря на находящегося в более сильной форме в последнее время соперника, в дело могут вмешаться родные трибуны.

"Ноттингем Форест" - "Челси" 18:00

Английская Премьер-лига. 38-й тур.

25 мая. Ноттингем. "Сити Граунд"

Арбитр: Энтони Тейлор

Видеотрансляция: Setanta Sports

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"Ноттингем Форест": последние новости

В случае поражения в матче предыдущего тура с "Вест Хэмом", "лесники" бы гарантированно закончили сезон седьмыми в турнирной таблице, но благодаря победе они все еще сохраняют шансы на попадание в топ-5 для выхода в ЛЧ.

Причем, далеко не факт, что даже победа в воскресенье позволит "Форесту" достичь вышеуказанной задачи - для этого им нужна потеря очков от как минимум одной команды из пары "Ньюкасл"/"Астон Вилла".

"В таком поединке за мотивацию можно не беспокоиться. Она уже есть. Футболисты горят желанием. Признаем, что у нас сложный соперник. Будем наслаждаться игрой, как мы всегда делаем", - сказал наставник "Ноттингема" Нуну Эшпириту Санту.

Несмотря на все сожаления об упущенных ранее возможностях, даже потенциальное попадание в Лигу конференций можно расценивать для "Фореста" как очень приличный результат по итогам кампании.

Не сыграет с "Челси" из-за травмы только Авонийи.

Ориентировочный состав: Селс - Айна, Мурило, Миленкович, Уильямс - Домингес, Сангаре, Андерсон - Гиббс-Уайт - Эланга, Вуд.

"Челси": последние новости

В отличие от "Ноттингема", у "Челси" сезон на последнем туре АПЛ не заканчивается. Уже 28-го числа "синим" предстоит провести финал Лиги конференций против "Бетиса", а во второй половине июня они сыграют как минимум три матча на клубном чемпионате мира.

В последний месяц "Челси" находится в хорошей форме, добыв 6 побед (в том числе над "Ливерпулем) при всего лишь одном поражении во всех турнирах.

Попадание в Лигу чемпионов лондонскому клубу гарантирует только победа на "Сити Граунд" или ничья в случае осечки "Ньюкасла" или поражения "Астон Виллы".

"Будут внесены изменения. У нас недостаточно времени, чтобы восстановить игроков с воскресенья до среды", - сразу предупредил о ротации состава Энцо Мареска.

В лазарете у "Челси" находятся У. Фофана, Келлиман и Д. Фофана, дисквалифицированный Джексон и отстраненный от футбола Мудрик.

Ориентировочный состав: Санчес - Джеймс, Чалоба, Колвилл, Кукурелья - Фернандес, Лавия, Палмер - Санчо, Мадуэке, Джордж.

Последние матчи

Ноттингем Форест:

18.05. Вест Хэм - Ноттингем Форест 1:2 (АПЛ)

11.05. Ноттингем Форест - Лестер 2:2 (АПЛ)

05.05. Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 (АПЛ)

01.05. Ноттингем Форест - Брентфорд 0:2 (АПЛ)

27.04. Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 (Кубок Англии)

Челси:

16.05. Челси - Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

11.05. Ньюкасл - Челси 2:0 (АПЛ)

08.05. Челси - Юргорден 1:0 (Лига конференций)

04.05. Челси - Ливерпуль 3:1 (АПЛ)

01.05. Юргорден - Челси 1:4 (Лига конференций)

Последние личные встречи

06.10.24. Челси - Ноттингем Форест 1:1 (АПЛ)

11.05.24. Ноттингем Форест - Челси 2:3 (АПЛ)

02.09.23. Челси - Ноттингем Форест 0:1 (АПЛ)

13.05.23. Челси - Ноттингем Форест 2:2 (АПЛ)

01.01.23. Ноттингем Форест - Челси 2:3 (АПЛ)

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"Ноттингем Форест" - "Челси". Прогноз от UA-Футбол

Обе команды будут максимально заряжены на результат, и вряд ли покинут поле без голов. Также слабо верится в поражение гостей, наблюдая за последними играми "Фореста".

Наш прогноз - обе забьют (да) и "Челси" не проиграет (X2) с общим коэффициентом 2,16.