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Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025

Англия

Ноттингем Форест - Челси: Прогноз и анонс матча ⋉ 25.05.2025 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Главная сенсация этого сезона АПЛ попытается влететь в последний вагон на отправку в Лигу чемпионов. Несмотря на находящегося в более сильной форме в последнее время соперника, в дело могут вмешаться родные трибуны.

"Ноттингем Форест" - "Челси" 18:00

Английская Премьер-лига. 38-й тур.

25 мая. Ноттингем. "Сити Граунд"

Арбитр: Энтони Тейлор

Видеотрансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Ноттінгем Форест - Челсі
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Содержание

"Ноттингем Форест": последние новости

В случае поражения в матче предыдущего тура с "Вест Хэмом", "лесники" бы гарантированно закончили сезон седьмыми в турнирной таблице, но благодаря победе они все еще сохраняют шансы на попадание в топ-5 для выхода в ЛЧ.

Причем, далеко не факт, что даже победа в воскресенье позволит "Форесту" достичь вышеуказанной задачи - для этого им нужна потеря очков от как минимум одной команды из пары "Ньюкасл"/"Астон Вилла".

"В таком поединке за мотивацию можно не беспокоиться. Она уже есть. Футболисты горят желанием. Признаем, что у нас сложный соперник. Будем наслаждаться игрой, как мы всегда делаем", - сказал наставник "Ноттингема" Нуну Эшпириту Санту.

Несмотря на все сожаления об упущенных ранее возможностях, даже потенциальное попадание в Лигу конференций можно расценивать для "Фореста" как очень приличный результат по итогам кампании.

Не сыграет с "Челси" из-за травмы только Авонийи.

Ориентировочный состав: Селс - Айна, Мурило, Миленкович, Уильямс - Домингес, Сангаре, Андерсон - Гиббс-Уайт - Эланга, Вуд.

"Челси": последние новости

В отличие от "Ноттингема", у "Челси" сезон на последнем туре АПЛ не заканчивается. Уже 28-го числа "синим" предстоит провести финал Лиги конференций против "Бетиса", а во второй половине июня они сыграют как минимум три матча на клубном чемпионате мира.

В последний месяц "Челси" находится в хорошей форме, добыв 6 побед (в том числе над "Ливерпулем) при всего лишь одном поражении во всех турнирах.

Попадание в Лигу чемпионов лондонскому клубу гарантирует только победа на "Сити Граунд" или ничья в случае осечки "Ньюкасла" или поражения "Астон Виллы".

"Будут внесены изменения. У нас недостаточно времени, чтобы восстановить игроков с воскресенья до среды", - сразу предупредил о ротации состава Энцо Мареска.

В лазарете у "Челси" находятся У. Фофана, Келлиман и Д. Фофана, дисквалифицированный Джексон и отстраненный от футбола Мудрик.

Ориентировочный состав: Санчес - Джеймс, Чалоба, Колвилл, Кукурелья - Фернандес, Лавия, Палмер - Санчо, Мадуэке, Джордж.

Последние матчи

Ноттингем Форест:

  • 18.05. Вест Хэм - Ноттингем Форест 1:2 (АПЛ)
  • 11.05. Ноттингем Форест - Лестер 2:2 (АПЛ)
  • 05.05. Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 (АПЛ)
  • 01.05. Ноттингем Форест - Брентфорд 0:2 (АПЛ)
  • 27.04. Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 (Кубок Англии)

Челси:

  • 16.05. Челси - Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
  • 11.05. Ньюкасл - Челси 2:0 (АПЛ)
  • 08.05. Челси - Юргорден 1:0 (Лига конференций)
  • 04.05. Челси - Ливерпуль 3:1 (АПЛ)
  • 01.05. Юргорден - Челси 1:4 (Лига конференций)

Последние личные встречи

  • 06.10.24. Челси - Ноттингем Форест 1:1 (АПЛ)
  • 11.05.24. Ноттингем Форест - Челси 2:3 (АПЛ)
  • 02.09.23. Челси - Ноттингем Форест 0:1 (АПЛ)
  • 13.05.23. Челси - Ноттингем Форест 2:2 (АПЛ)
  • 01.01.23. Ноттингем Форест - Челси 2:3 (АПЛ)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 4"Ливерпуль"

 37 25 8 4 85-40 83
2

Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 5"Арсенал"

 37 19 14 4 67-33 71
3

Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 6"Манчестер Сити"

 37 20 8 9 70-44 68
4

Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 7"Ньюкасл"

 37 20 6 11 68-46 66
5

Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 8"Челси"

 37 19 9 9 63-43 66
6

Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 9"Астон Вилла"

 37 19 9 9 58-49 66
7

Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 10Ноттингем Форест

 37 19 8 10 58-45 65
8

Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 11"Брайтон энд Хоув Альбион"

 37 15 13 9 62-58 58
9

Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 12Брентфорд

 37 16 7 14 65-56 55
10

Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 13"Фулхэм"

 37 15 9 13 54-52 54
11

Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 14"Борнмут"

 37 14 11 12 56-46 53
12

Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 15"Кристал Пэлас"

 37 13 13 11 50-50 52
13

Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 16Эвертон

 37 10 15 12 41-44 45
14

Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 17"Вулверхэмптон"

 37 12 5 20 53-68 41
15

Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 18"Вест Хэм Юнайтед"

 37 10 10 17 43-61 40
16

Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 19"Манчестер Юнайтед"

 37 10 9 18 42-54 39
17

Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 20"Тоттенхэм"

 37 11 5 21 63-61 38
18

Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 21"Лестер Сити"

 37 6 7 24 33-78 25
19

Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 22Ипсвич Таун

 37 4 10 23 35-79 22
20

Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 23"Саутгемптон"

 37 2 6 29 25-84 12

Ставки и коэффициенты

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3.15
3.65
2.22
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"Ноттингем Форест" - "Челси". Прогноз от UA-Футбол

Обе команды будут максимально заряжены на результат, и вряд ли покинут поле без голов. Также слабо верится в поражение гостей, наблюдая за последними играми "Фореста".

Наш прогноз - обе забьют (да) и "Челси" не проиграет (X2) с общим коэффициентом 2,16.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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