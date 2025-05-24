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Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025
Ноттингем Форест - Челси: Прогноз и анонс матча ⋉ 25.05.2025 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
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Главная сенсация этого сезона АПЛ попытается влететь в последний вагон на отправку в Лигу чемпионов. Несмотря на находящегося в более сильной форме в последнее время соперника, в дело могут вмешаться родные трибуны.
"Ноттингем Форест" - "Челси" 18:00
Английская Премьер-лига. 38-й тур.
25 мая. Ноттингем. "Сити Граунд"
Арбитр: Энтони Тейлор
Видеотрансляция: Setanta Sports
"Ноттингем Форест": последние новости
В случае поражения в матче предыдущего тура с "Вест Хэмом", "лесники" бы гарантированно закончили сезон седьмыми в турнирной таблице, но благодаря победе они все еще сохраняют шансы на попадание в топ-5 для выхода в ЛЧ.
Причем, далеко не факт, что даже победа в воскресенье позволит "Форесту" достичь вышеуказанной задачи - для этого им нужна потеря очков от как минимум одной команды из пары "Ньюкасл"/"Астон Вилла".
"В таком поединке за мотивацию можно не беспокоиться. Она уже есть. Футболисты горят желанием. Признаем, что у нас сложный соперник. Будем наслаждаться игрой, как мы всегда делаем", - сказал наставник "Ноттингема" Нуну Эшпириту Санту.
Несмотря на все сожаления об упущенных ранее возможностях, даже потенциальное попадание в Лигу конференций можно расценивать для "Фореста" как очень приличный результат по итогам кампании.
Не сыграет с "Челси" из-за травмы только Авонийи.
Ориентировочный состав: Селс - Айна, Мурило, Миленкович, Уильямс - Домингес, Сангаре, Андерсон - Гиббс-Уайт - Эланга, Вуд.
"Челси": последние новости
В отличие от "Ноттингема", у "Челси" сезон на последнем туре АПЛ не заканчивается. Уже 28-го числа "синим" предстоит провести финал Лиги конференций против "Бетиса", а во второй половине июня они сыграют как минимум три матча на клубном чемпионате мира.
В последний месяц "Челси" находится в хорошей форме, добыв 6 побед (в том числе над "Ливерпулем) при всего лишь одном поражении во всех турнирах.
Попадание в Лигу чемпионов лондонскому клубу гарантирует только победа на "Сити Граунд" или ничья в случае осечки "Ньюкасла" или поражения "Астон Виллы".
"Будут внесены изменения. У нас недостаточно времени, чтобы восстановить игроков с воскресенья до среды", - сразу предупредил о ротации состава Энцо Мареска.
В лазарете у "Челси" находятся У. Фофана, Келлиман и Д. Фофана, дисквалифицированный Джексон и отстраненный от футбола Мудрик.
Ориентировочный состав: Санчес - Джеймс, Чалоба, Колвилл, Кукурелья - Фернандес, Лавия, Палмер - Санчо, Мадуэке, Джордж.
Последние матчи
Ноттингем Форест:
- 18.05. Вест Хэм - Ноттингем Форест 1:2 (АПЛ)
- 11.05. Ноттингем Форест - Лестер 2:2 (АПЛ)
- 05.05. Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 (АПЛ)
- 01.05. Ноттингем Форест - Брентфорд 0:2 (АПЛ)
- 27.04. Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 (Кубок Англии)
Челси:
- 16.05. Челси - Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
- 11.05. Ньюкасл - Челси 2:0 (АПЛ)
- 08.05. Челси - Юргорден 1:0 (Лига конференций)
- 04.05. Челси - Ливерпуль 3:1 (АПЛ)
- 01.05. Юргорден - Челси 1:4 (Лига конференций)
Последние личные встречи
- 06.10.24. Челси - Ноттингем Форест 1:1 (АПЛ)
- 11.05.24. Ноттингем Форест - Челси 2:3 (АПЛ)
- 02.09.23. Челси - Ноттингем Форест 0:1 (АПЛ)
- 13.05.23. Челси - Ноттингем Форест 2:2 (АПЛ)
- 01.01.23. Ноттингем Форест - Челси 2:3 (АПЛ)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|37
|25
|8
|4
|85-40
|83
|2
|37
|19
|14
|4
|67-33
|71
|3
|37
|20
|8
|9
|70-44
|68
|4
|37
|20
|6
|11
|68-46
|66
|5
|37
|19
|9
|9
|63-43
|66
|6
|37
|19
|9
|9
|58-49
|66
|7
|37
|19
|8
|10
|58-45
|65
|8
|37
|15
|13
|9
|62-58
|58
|9
|37
|16
|7
|14
|65-56
|55
|10
|37
|15
|9
|13
|54-52
|54
|11
|37
|14
|11
|12
|56-46
|53
|12
|37
|13
|13
|11
|50-50
|52
|13
|37
|10
|15
|12
|41-44
|45
|14
|37
|12
|5
|20
|53-68
|41
|15
|37
|10
|10
|17
|43-61
|40
|16
|37
|10
|9
|18
|42-54
|39
|17
|37
|11
|5
|21
|63-61
|38
|18
|37
|6
|7
|24
|33-78
|25
|19
|37
|4
|10
|23
|35-79
|22
|20
|37
|2
|6
|29
|25-84
|12
Ставки и коэффициенты
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"Ноттингем Форест" - "Челси". Прогноз от UA-Футбол
Обе команды будут максимально заряжены на результат, и вряд ли покинут поле без голов. Также слабо верится в поражение гостей, наблюдая за последними играми "Фореста".
Наш прогноз - обе забьют (да) и "Челси" не проиграет (X2) с общим коэффициентом 2,16.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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