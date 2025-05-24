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Фулхэм - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 25.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Фулхэмом" и "Манчестер Сити" в рамках АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
АПЛ. 37-й тур
25 мая. 18:00. Крейвен Коттедж (Лондон)
Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports ОТТ
25 мая 2025 года в 18:00 на стадионе "Крейвен Коттедж" в Лондоне состоится матч Английской Премьер-лиги между "Фулхэмом" и "Манчестер Сити". "Горожане" идут на третьем месте, однако в случае поражения могут уступить место и завершить сезон уже на шестой строчке. "Дачники" же могут улучшить в случае победы и завершить сезон на девятом месте. Удастся ли команде Гвардиолы удержать позиции, ведь "Фулхэм" частенько в этом сезоне преподносил сюрпризы грандам?
Новости "Фулхэма"
"Фулхэм" подходит к матчу с "Манчестер Сити" в неоднозначной форме. В последних пяти турах английской Премьер-лиги команда одержала две победы, но также потерпела три поражения. Самый свежий матч против "Брентфорда" (3:2) показал, что "дачники" способны бороться за результаты в напряженных играх, однако нестабильность в защите остается проблемой.
Домашний провал против "Астон Виллы" (0:1) 3 мая стал одной из самых болезненных неудач "Фулхэма" в этом сезоне. На "Вилла Парк" команда не смогла противостоять подопечным Эмери, пропустив единственный и решающий гол. Серия выездных матчей оказалась переменчивой: победа над "Саутгемптоном" (2:1) 26 апреля сопровождалась поражениями от "Эвертона" (1:3) и "Челси" (1:2). Особенно огорчила потеря очков в игре с "ирисками", где "Фулхэм" забив первым пропустил три мяча.
В общем, форма команды перед матчем с "Сити" вызывает вопросы. "Фулхэм" демонстрирует яркие моменты, но нестабильность в защите и проблемы с реализацией шансов могут стать решающими против одного из сильнейших клубов Европы.
Новости "Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" подходит к матчу против "Фулхэма" в статусе безоговорочного фаворита, хотя последние игры команды Пеп Гвардиолы выявили определенные проблемы в игре. В последних пяти матчах во всех турнирах "горожане" одержали три победы, потерпели одно поражение и сыграли одну ничью.
Последний матч против "Борнмута" 3:1 20 мая завершился уверенной победой, где "Сити" продемонстрировал привычную сбалансированность в игре. Команда контролировала ход встречи, реализовав большинство моментов, но все же допустила гол в свои ворота. Неудача в Кубке Англии против "Кристал Пэлас" 0:1 стала неожиданностью. "Сити" владел преимуществом, но не смог вскрыть оборону соперника, а единственный гол пропустил после ошибки в защите.
Далее шла ничья с "Саутгемптоном" 0:0, которая вызвала еще больше вопросов, ведь "святые" идут на последнем месте. Победа над "Вулверхэмптоном" 1:0 была важной, но не убедительной. Единственный гол в матче был забит с минимальным преимуществом, что свидетельствует об определенных трудностях в преодолении плотной обороны соперников.
Успех в Кубке Англии против "Ноттингем Форест" 2:0 показал, что "Сити" умеет играть на результат. Два гола позволили команде спокойно завершить матч, но в целом игра была далеко не идеальной.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|37
|25
|8
|4
|85-40
|83
|2
|"Арсенал"
|37
|19
|14
|4
|67-33
|71
|3
|"Манчестер Сити"
|37
|20
|8
|9
|70-44
|68
|4
|"Ньюкасл"
|37
|20
|6
|11
|68-46
|66
|5
|"Челси"
|37
|19
|9
|9
|63-43
|66
|6
|"Астон Вилла"
|37
|19
|9
|9
|58-49
|66
|7
|Ноттингем Форест
|37
|19
|8
|10
|58-45
|65
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|15
|13
|9
|62-58
|58
|9
|Брентфорд
|37
|16
|7
|14
|65-56
|55
|10
|"Фулхэм"
|37
|15
|9
|13
|54-52
|54
|11
|"Борнмут"
|37
|14
|11
|12
|56-46
|53
|12
|"Кристал Пэлас"
|37
|13
|13
|11
|50-50
|52
|13
|Эвертон
|37
|10
|15
|12
|41-44
|45
|14
|"Вулверхэмптон"
|37
|12
|5
|20
|53-68
|41
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|10
|10
|17
|43-61
|40
|16
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|10
|9
|18
|42-54
|39
|17
|"Тоттенхэм"
|37
|11
|5
|21
|63-61
|38
|18
|"Лестер Сити"
|37
|6
|7
|24
|33-78
|25
|19
|Ипсвич Таун
|37
|4
|10
|23
|35-79
|22
|20
|"Саутгемптон"
|37
|2
|6
|29
|25-84
|12
Личные встречи
05.10.24 АПЛ Манчестер Сити - Фулхэм 3:2
11.05.24 АПЛ Фулхэм - Манчестер Сити 0:4
02.09.23 АПЛ Манчестер Сити - Фулхэм 5:1
30.04.23 АПЛ Фулхэм - Манчестер Сити 1:2
05.11.22 АПЛ Манчестер Сити - Фулхэм 2:1
Цифры и факты
- "Манчестер Сити" выиграл последние 17 матчей против "Фулхэма" во всех турнирах.
- "Манчестер Сити" забивал не менее 2 голов в последних 18 матчах против "Фулхэма" во всех турнирах.
- В последних 7 матчах "Фулхэма" против "Манчестер Сити" было больше 2.5 голов.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
К последнему матчу сезона хозяева подходят с четырьмя травмированными игроками. В этой встрече не сыграют Тимоти Кастань, Гаррисон Рид, Рисс Нелсон и Родригу Муниз.
У Пепа Гвардиолы травмирован лишь Джон Стоунс и Матео Ковачич пропустит игру из-за удаления.
"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено - Тете, Андерсен, Бесси, Робинсон - Лукич, Кейрни - Уилсон, Смит-Роу, Траоре - Хименес
"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон - Аканджи, Гвардиол, Диаш, Нунеш - Гюндоган, Родри - Мармуш, Де Брюйне, Силва - Холанд
Ставки и коэффициенты на матч
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Прогноз на матч между "Шеффилд Юнайтед" и "Сандерлендом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 - 2:1. Хотя "Манчестер Сити" и имеет отличные шансы на победу, однако не стоит сбрасывать со счетов и "Фулхэм". В общем для "дачников" эта победа уже ничего не изменит, тогда как подопечным Гвардиолы необходимо забирать три очка
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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