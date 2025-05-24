Фулхэм - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 25.05.2025

АПЛ. 37-й тур

25 мая. 18:00. Крейвен Коттедж (Лондон)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

25 мая 2025 года в 18:00 на стадионе "Крейвен Коттедж" в Лондоне состоится матч Английской Премьер-лиги между "Фулхэмом" и "Манчестер Сити". "Горожане" идут на третьем месте, однако в случае поражения могут уступить место и завершить сезон уже на шестой строчке. "Дачники" же могут улучшить в случае победы и завершить сезон на девятом месте. Удастся ли команде Гвардиолы удержать позиции, ведь "Фулхэм" частенько в этом сезоне преподносил сюрпризы грандам?

Новости "Фулхэма"

"Фулхэм" подходит к матчу с "Манчестер Сити" в неоднозначной форме. В последних пяти турах английской Премьер-лиги команда одержала две победы, но также потерпела три поражения. Самый свежий матч против "Брентфорда" (3:2) показал, что "дачники" способны бороться за результаты в напряженных играх, однако нестабильность в защите остается проблемой.

Домашний провал против "Астон Виллы" (0:1) 3 мая стал одной из самых болезненных неудач "Фулхэма" в этом сезоне. На "Вилла Парк" команда не смогла противостоять подопечным Эмери, пропустив единственный и решающий гол. Серия выездных матчей оказалась переменчивой: победа над "Саутгемптоном" (2:1) 26 апреля сопровождалась поражениями от "Эвертона" (1:3) и "Челси" (1:2). Особенно огорчила потеря очков в игре с "ирисками", где "Фулхэм" забив первым пропустил три мяча.

В общем, форма команды перед матчем с "Сити" вызывает вопросы. "Фулхэм" демонстрирует яркие моменты, но нестабильность в защите и проблемы с реализацией шансов могут стать решающими против одного из сильнейших клубов Европы.

Новости "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" подходит к матчу против "Фулхэма" в статусе безоговорочного фаворита, хотя последние игры команды Пеп Гвардиолы выявили определенные проблемы в игре. В последних пяти матчах во всех турнирах "горожане" одержали три победы, потерпели одно поражение и сыграли одну ничью.

Последний матч против "Борнмута" 3:1 20 мая завершился уверенной победой, где "Сити" продемонстрировал привычную сбалансированность в игре. Команда контролировала ход встречи, реализовав большинство моментов, но все же допустила гол в свои ворота. Неудача в Кубке Англии против "Кристал Пэлас" 0:1 стала неожиданностью. "Сити" владел преимуществом, но не смог вскрыть оборону соперника, а единственный гол пропустил после ошибки в защите.

Далее шла ничья с "Саутгемптоном" 0:0, которая вызвала еще больше вопросов, ведь "святые" идут на последнем месте. Победа над "Вулверхэмптоном" 1:0 была важной, но не убедительной. Единственный гол в матче был забит с минимальным преимуществом, что свидетельствует об определенных трудностях в преодолении плотной обороны соперников.

Успех в Кубке Англии против "Ноттингем Форест" 2:0 показал, что "Сити" умеет играть на результат. Два гола позволили команде спокойно завершить матч, но в целом игра была далеко не идеальной.

Турнирная таблица

Личные встречи

05.10.24 АПЛ Манчестер Сити - Фулхэм 3:2

11.05.24 АПЛ Фулхэм - Манчестер Сити 0:4

02.09.23 АПЛ Манчестер Сити - Фулхэм 5:1

30.04.23 АПЛ Фулхэм - Манчестер Сити 1:2

05.11.22 АПЛ Манчестер Сити - Фулхэм 2:1

Цифры и факты

"Манчестер Сити" выиграл последние 17 матчей против "Фулхэма" во всех турнирах.

"Манчестер Сити" забивал не менее 2 голов в последних 18 матчах против "Фулхэма" во всех турнирах.

В последних 7 матчах "Фулхэма" против "Манчестер Сити" было больше 2.5 голов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

К последнему матчу сезона хозяева подходят с четырьмя травмированными игроками. В этой встрече не сыграют Тимоти Кастань, Гаррисон Рид, Рисс Нелсон и Родригу Муниз.

У Пепа Гвардиолы травмирован лишь Джон Стоунс и Матео Ковачич пропустит игру из-за удаления.

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено - Тете, Андерсен, Бесси, Робинсон - Лукич, Кейрни - Уилсон, Смит-Роу, Траоре - Хименес

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон - Аканджи, Гвардиол, Диаш, Нунеш - Гюндоган, Родри - Мармуш, Де Брюйне, Силва - Холанд

Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Шеффилд Юнайтед" и "Сандерлендом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 - 2:1. Хотя "Манчестер Сити" и имеет отличные шансы на победу, однако не стоит сбрасывать со счетов и "Фулхэм". В общем для "дачников" эта победа уже ничего не изменит, тогда как подопечным Гвардиолы необходимо забирать три очка

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.