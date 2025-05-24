Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025

Английская Премьер-лига, 38 тур

25 мая, 18:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Томас Брамалл

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В Английской Премьер-лиге интрига до последнего тура. И, согласно традиции, все матчи будут сыграны в одно время. "Астон Вилла" борется за Лигу чемпионов, хотя может и в итоге оказаться на седьмом месте. "Манчестер Юнайтед" все еще соревнуется и может подняться на 14-ю строчку в турнирной таблице, однако также имеет шанс финишировать перед самой зоной вылета. Кто же станет сегодня ближе к цели?

Новости Манчестер Юнайтед

Шутки, шутками, но "манкуниацам", конечно же, уже ничего не нужно. И ни о какой "победе престижа" речь не идет. Тремя очками в 38 туре его не завоюешь. Разве только палки в колеса "Астон Вилле" запихнуть можно. Но реально ли? За последние восемь матчей в АПЛ подопечные Аморима завоевали… два очка. Это были ничьи против "Борнмута" и "Манчестер Сити". А проиграли в том числе "Вулверхэмптону" и "Вест Хэму" – своим командам-соседам.

Реальным шансом более или менее сгладить сезон с тремя тренерами и кучей провалов был финальный матч Лиги Европы против "Тоттенхэма". Однако и здесь не удалось. В празднике антифутбола были сильнее подопечные Постекоглу. И автогол рукой от Шоу стал апогеем кризиса "манкунианцев". И пусть этот решающий удар все же официально записали на Бреннана Джонсона.

Кадры хозяев

Две потери у "красных дьяволов": центрбеки де Лигт и Мартинес вне склада. К концу сезона лазарет команды опустел. Слишком поздно.

Новости Астон Виллы

"Львы" принимают участие в этой безумной борьбе за ЛЧ в конце сезона. Между третьим и седьмым местом АПЛ три очка разрыва. Пять команд могут занять чуть ли не любое место в итоге. Расписание путевок в разное по уровню еврокубок может меняться каждые 10 минут. И даже просто победа не гарантирует "Вилле" Лигу чемпионов. Разве что будет разница на табло хотя бы у 12+ голов.

Подопечные Эмери совершили огромный финишный рывок к этой борьбе. После 27 тура они находились на 10-м месте в турнирной таблице. Теперь же идут на шестой позиции, ведь за следующие 10 матчей восемь раз победили и однажды сыграют вничью. "Астон Вилла" имеет 66 очков – столько же у четвертого "Ньюкасла" и пятого "Челси". Только разница голов у конкурентов значительно лучше. Однако есть такой вариант, что даже ничья даст "львам" путевку в ЛЧ. Все очень тоненько.

Кадры гостей

Иронично, но в этом поединке не сыграют три футболиста "Юнайтед". Не сможет выйти на поле также и арендованный у МЮ Маркус Рашфорд. Он пропустил уже четыре матча из-за травмы и еще не восстановился.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Астон Виллы

Последние пять встреч хозяев

21.05. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:0 (ЛЕ)

16.05. Челси – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

11.05. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 0:2 (АПЛ)

08.05. Манчестер Юнайтед – Атлетик 4:1 (ЛЕ)

04.05. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

16.05. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)

10.05. Борнмут – Астон Вилла 0:1 (АПЛ)

03.05. Астон Вилла – Фулхэм 1:0 (АПЛ)

26.04. Кристал Пэлас – Астон Вилла 3:0 (Кубок Англии)

22.04. Манчестер Сити – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч Астон Виллы и Манчестер Юнайтед

06.10.24. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

11.02.24. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

26.12.23. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 3:2 (АПЛ)

30.04.23. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)

10.11.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 4:2 (Кубок лиги)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 37 25 8 4 85-40 83 2 "Арсенал" 37 19 14 4 67-33 71 3 "Манчестер Сити" 37 20 8 9 70-44 68 4 "Ньюкасл" 37 20 6 11 68-46 66 5 "Челси" 37 19 9 9 63-43 66 6 "Астон Вилла" 37 19 9 9 58-49 66 7 Ноттингем Форест 37 19 8 10 58-45 65 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 37 15 13 9 62-58 58 9 Брентфорд 37 16 7 14 65-56 55 10 "Фулхэм" 37 15 9 13 54-52 54 11 "Борнмут" 37 14 11 12 56-46 53 12 "Кристал Пэлас" 37 13 13 11 50-50 52 13 Эвертон 37 10 15 12 41-44 45 14 "Вулверхэмптон" 37 12 5 20 53-68 41 15 "Вест Хэм Юнайтед" 37 10 10 17 43-61 40 16 "Манчестер Юнайтед" 37 10 9 18 42-54 39 17 "Тоттенхэм" 37 11 5 21 63-61 38 18 "Лестер Сити" 37 6 7 24 33-78 25 19 Ипсвич Таун 37 4 10 23 35-79 22 20 "Саутгемптон" 37 2 6 29 25-84 12

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Астон Вилла

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Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Астон Вилла от UA-Football

В первом круге команды, как на удивление, провели равный поединок. Очень тяжело было в этом сезоне забрать очки на Вилла Парк, но МЮ стал одной из немногих команд, кто это сделал. И вообще "львы" за последние пять матчей против "манкунианцев" ни разу не взяли верх. Неудобный соперник. Однако в этот раз на кону все. А в оппонентах – избитый зверь (зверюшка). Прогноз: Победа "Астон Виллы".