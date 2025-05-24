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Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025

Англия
Обновлено

Быть второй сенсации за сезон?

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 38 тур

25 мая, 18:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Томас Брамалл

Прямая трансляция: Setanta Sports App

Содержание

В Английской Премьер-лиге интрига до последнего тура. И, согласно традиции, все матчи будут сыграны в одно время. "Астон Вилла" борется за Лигу чемпионов, хотя может и в итоге оказаться на седьмом месте. "Манчестер Юнайтед" все еще соревнуется и может подняться на 14-ю строчку в турнирной таблице, однако также имеет шанс финишировать перед самой зоной вылета. Кто же станет сегодня ближе к цели?

Новости Манчестер Юнайтед

Шутки, шутками, но "манкуниацам", конечно же, уже ничего не нужно. И ни о какой "победе престижа" речь не идет. Тремя очками в 38 туре его не завоюешь. Разве только палки в колеса "Астон Вилле" запихнуть можно. Но реально ли? За последние восемь матчей в АПЛ подопечные Аморима завоевали… два очка. Это были ничьи против "Борнмута" и "Манчестер Сити". А проиграли в том числе "Вулверхэмптону" и "Вест Хэму" – своим командам-соседам.

Реальным шансом более или менее сгладить сезон с тремя тренерами и кучей провалов был финальный матч Лиги Европы против "Тоттенхэма". Однако и здесь не удалось. В празднике антифутбола были сильнее подопечные Постекоглу. И автогол рукой от Шоу стал апогеем кризиса "манкунианцев". И пусть этот решающий удар все же официально записали на Бреннана Джонсона.

Кадры хозяев

Две потери у "красных дьяволов": центрбеки де Лигт и Мартинес вне склада. К концу сезона лазарет команды опустел. Слишком поздно.

Новости Астон Виллы

"Львы" принимают участие в этой безумной борьбе за ЛЧ в конце сезона. Между третьим и седьмым местом АПЛ три очка разрыва. Пять команд могут занять чуть ли не любое место в итоге. Расписание путевок в разное по уровню еврокубок может меняться каждые 10 минут. И даже просто победа не гарантирует "Вилле" Лигу чемпионов. Разве что будет разница на табло хотя бы у 12+ голов.

Подопечные Эмери совершили огромный финишный рывок к этой борьбе. После 27 тура они находились на 10-м месте в турнирной таблице. Теперь же идут на шестой позиции, ведь за следующие 10 матчей восемь раз победили и однажды сыграют вничью. "Астон Вилла" имеет 66 очков – столько же у четвертого "Ньюкасла" и пятого "Челси". Только разница голов у конкурентов значительно лучше. Однако есть такой вариант, что даже ничья даст "львам" путевку в ЛЧ. Все очень тоненько.

Кадры гостей

Иронично, но в этом поединке не сыграют три футболиста "Юнайтед". Не сможет выйти на поле также и арендованный у МЮ Маркус Рашфорд. Он пропустил уже четыре матча из-за травмы и еще не восстановился.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Астон Виллы

Последние пять встреч хозяев

  • 21.05. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:0 (ЛЕ)
  • 16.05. Челси – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
  • 11.05. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 0:2 (АПЛ)
  • 08.05. Манчестер Юнайтед – Атлетик 4:1 (ЛЕ)
  • 04.05. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 16.05. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)
  • 10.05. Борнмут – Астон Вилла 0:1 (АПЛ)
  • 03.05. Астон Вилла – Фулхэм 1:0 (АПЛ)
  • 26.04. Кристал Пэлас – Астон Вилла 3:0 (Кубок Англии)
  • 22.04. Манчестер Сити – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч Астон Виллы и Манчестер Юнайтед

06.10.24. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

11.02.24. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

26.12.23. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 3:2 (АПЛ)

30.04.23. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)

10.11.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 4:2 (Кубок лиги)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 1"Ливерпуль"

 37 25 8 4 85-40 83
2

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 2"Арсенал"

 37 19 14 4 67-33 71
3

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 3"Манчестер Сити"

 37 20 8 9 70-44 68
4

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 4"Ньюкасл"

 37 20 6 11 68-46 66
5

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 5"Челси"

 37 19 9 9 63-43 66
6

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 6"Астон Вилла"

 37 19 9 9 58-49 66
7

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 7Ноттингем Форест

 37 19 8 10 58-45 65
8

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 8"Брайтон энд Хоув Альбион"

 37 15 13 9 62-58 58
9

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 9Брентфорд

 37 16 7 14 65-56 55
10

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 10"Фулхэм"

 37 15 9 13 54-52 54
11

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 11"Борнмут"

 37 14 11 12 56-46 53
12

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 12"Кристал Пэлас"

 37 13 13 11 50-50 52
13

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 13Эвертон

 37 10 15 12 41-44 45
14

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 14"Вулверхэмптон"

 37 12 5 20 53-68 41
15

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 15"Вест Хэм Юнайтед"

 37 10 10 17 43-61 40
16

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 16"Манчестер Юнайтед"

 37 10 9 18 42-54 39
17

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 17"Тоттенхэм"

 37 11 5 21 63-61 38
18

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 18"Лестер Сити"

 37 6 7 24 33-78 25
19

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 19Ипсвич Таун

 37 4 10 23 35-79 22
20

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025 - изображение 20"Саутгемптон"

 37 2 6 29 25-84 12

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Астон Вилла

BetKing
4.40
4.25
1.76
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Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Астон Вилла от UA-Football

В первом круге команды, как на удивление, провели равный поединок. Очень тяжело было в этом сезоне забрать очки на Вилла Парк, но МЮ стал одной из немногих команд, кто это сделал. И вообще "львы" за последние пять матчей против "манкунианцев" ни разу не взяли верх. Неудобный соперник. Однако в этот раз на кону все. А в оппонентах – избитый зверь (зверюшка). Прогноз: Победа "Астон Виллы".

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