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Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025
Быть второй сенсации за сезон?
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 38 тур
25 мая, 18:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Томас Брамалл
Прямая трансляция: Setanta Sports App
- Новости Манчестер Юнайтед
- Новости Астон Виллы
- Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Астон Виллы
- Последние пять личных встреч Астон Виллы и Манчестер Юнайтед
- Турнирная таблица чемпионата Англии
- Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Астон Вилла
- Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Астон Вилла от UA-Football
В Английской Премьер-лиге интрига до последнего тура. И, согласно традиции, все матчи будут сыграны в одно время. "Астон Вилла" борется за Лигу чемпионов, хотя может и в итоге оказаться на седьмом месте. "Манчестер Юнайтед" все еще соревнуется и может подняться на 14-ю строчку в турнирной таблице, однако также имеет шанс финишировать перед самой зоной вылета. Кто же станет сегодня ближе к цели?
Новости Манчестер Юнайтед
Шутки, шутками, но "манкуниацам", конечно же, уже ничего не нужно. И ни о какой "победе престижа" речь не идет. Тремя очками в 38 туре его не завоюешь. Разве только палки в колеса "Астон Вилле" запихнуть можно. Но реально ли? За последние восемь матчей в АПЛ подопечные Аморима завоевали… два очка. Это были ничьи против "Борнмута" и "Манчестер Сити". А проиграли в том числе "Вулверхэмптону" и "Вест Хэму" – своим командам-соседам.
Реальным шансом более или менее сгладить сезон с тремя тренерами и кучей провалов был финальный матч Лиги Европы против "Тоттенхэма". Однако и здесь не удалось. В празднике антифутбола были сильнее подопечные Постекоглу. И автогол рукой от Шоу стал апогеем кризиса "манкунианцев". И пусть этот решающий удар все же официально записали на Бреннана Джонсона.
Кадры хозяев
Две потери у "красных дьяволов": центрбеки де Лигт и Мартинес вне склада. К концу сезона лазарет команды опустел. Слишком поздно.
Новости Астон Виллы
"Львы" принимают участие в этой безумной борьбе за ЛЧ в конце сезона. Между третьим и седьмым местом АПЛ три очка разрыва. Пять команд могут занять чуть ли не любое место в итоге. Расписание путевок в разное по уровню еврокубок может меняться каждые 10 минут. И даже просто победа не гарантирует "Вилле" Лигу чемпионов. Разве что будет разница на табло хотя бы у 12+ голов.
Подопечные Эмери совершили огромный финишный рывок к этой борьбе. После 27 тура они находились на 10-м месте в турнирной таблице. Теперь же идут на шестой позиции, ведь за следующие 10 матчей восемь раз победили и однажды сыграют вничью. "Астон Вилла" имеет 66 очков – столько же у четвертого "Ньюкасла" и пятого "Челси". Только разница голов у конкурентов значительно лучше. Однако есть такой вариант, что даже ничья даст "львам" путевку в ЛЧ. Все очень тоненько.
Кадры гостей
Иронично, но в этом поединке не сыграют три футболиста "Юнайтед". Не сможет выйти на поле также и арендованный у МЮ Маркус Рашфорд. Он пропустил уже четыре матча из-за травмы и еще не восстановился.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Астон Виллы
Последние пять встреч хозяев
- 21.05. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:0 (ЛЕ)
- 16.05. Челси – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
- 11.05. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 0:2 (АПЛ)
- 08.05. Манчестер Юнайтед – Атлетик 4:1 (ЛЕ)
- 04.05. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:3 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 16.05. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)
- 10.05. Борнмут – Астон Вилла 0:1 (АПЛ)
- 03.05. Астон Вилла – Фулхэм 1:0 (АПЛ)
- 26.04. Кристал Пэлас – Астон Вилла 3:0 (Кубок Англии)
- 22.04. Манчестер Сити – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)
Последние пять личных встреч Астон Виллы и Манчестер Юнайтед
06.10.24. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)
11.02.24. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
26.12.23. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 3:2 (АПЛ)
30.04.23. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)
10.11.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 4:2 (Кубок лиги)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|37
|25
|8
|4
|85-40
|83
|2
|
"Арсенал"
|37
|19
|14
|4
|67-33
|71
|3
|
"Манчестер Сити"
|37
|20
|8
|9
|70-44
|68
|4
|
"Ньюкасл"
|37
|20
|6
|11
|68-46
|66
|5
|
"Челси"
|37
|19
|9
|9
|63-43
|66
|6
|
"Астон Вилла"
|37
|19
|9
|9
|58-49
|66
|7
|
Ноттингем Форест
|37
|19
|8
|10
|58-45
|65
|8
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|15
|13
|9
|62-58
|58
|9
|
Брентфорд
|37
|16
|7
|14
|65-56
|55
|10
|
"Фулхэм"
|37
|15
|9
|13
|54-52
|54
|11
|
"Борнмут"
|37
|14
|11
|12
|56-46
|53
|12
|
"Кристал Пэлас"
|37
|13
|13
|11
|50-50
|52
|13
|
Эвертон
|37
|10
|15
|12
|41-44
|45
|14
|
"Вулверхэмптон"
|37
|12
|5
|20
|53-68
|41
|15
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|10
|10
|17
|43-61
|40
|16
|
"Манчестер Юнайтед"
|37
|10
|9
|18
|42-54
|39
|17
|
"Тоттенхэм"
|37
|11
|5
|21
|63-61
|38
|18
|
"Лестер Сити"
|37
|6
|7
|24
|33-78
|25
|19
|
Ипсвич Таун
|37
|4
|10
|23
|35-79
|22
|20
|
"Саутгемптон"
|37
|2
|6
|29
|25-84
|12
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Астон Вилла
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Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Астон Вилла от UA-Football
В первом круге команды, как на удивление, провели равный поединок. Очень тяжело было в этом сезоне забрать очки на Вилла Парк, но МЮ стал одной из немногих команд, кто это сделал. И вообще "львы" за последние пять матчей против "манкунианцев" ни разу не взяли верх. Неудобный соперник. Однако в этот раз на кону все. А в оппонентах – избитый зверь (зверюшка). Прогноз: Победа "Астон Виллы".
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