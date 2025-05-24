  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Ливерпуль – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 25.05.2025

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 25.05.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ливерпулем" и "Кристал Пэлас" в рамках чемпионата Англии

Ливерпуль – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 25.05.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 38-й тур.

25 мая. 18:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Матч, от которого все ожидают не столько того, что будет происходить во время 90 игровых минут, а того, что произойдет после финального свистка. Наконец "Энфилд" имеет шанс увидеть, как их команда будет поднимать над головой титул чемпионов Англии. Но было бы неплохо подойти к этому в хорошем настроении после победы. Получится ли у "Пэлас" немного испортить праздник местным трибунам?

Содержание

Новости "Ливерпуля"

Подопечные Арне Слота откровенно доигрывают этот сезон и после того, как они оформили чемпионство официально и математически, то так и не смогли выиграть ни одного следующего матча. Да, после столь сложного сезона, можно и отдохнуть немного. Но не желательно расслабляться в последнем туре, здесь болельщики уже будут требовать идеального вечера с победой и празднованием победы в АПЛ.

За последние 5 матчей на счету мерсисайдцев 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Две победы произошли как раз до того, как было оформлено чемпионство. Сначала одолели "Лестер" (1:0), а затем разгромили "Тоттенхэм" (5:1). После этого похмельное настроение позволило набрать только 1 балл в 3 матчах.

Проиграли "Челси" (1:3), после этого не смогли обыграть "Арсенал" у себя дома (2:2), хотя вели в счете по ходу игры, ну и в прошлом туре уступили "Брайтону" на выезде (2:3). К последнему туру надо подойти немного серьезнее, чтобы завершить сезон на победной ноте.

Ливерпуль – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 25.05.2025 - изображение 1

Новости "Кристал Пэлас"

Команда Оливера Гласнера также в невероятно похмельном настроении, ведь выиграла Кубок Англии, что стало их первым трофеем в истории. Но похмелье после победы не очень влияет на их расслабленность. Они уже одержали еще одну победу после этого и сейчас просто в отличной форме.

За последние 5 матчей на счету "орлов" 4 победы и 1 ничья. Сначала одолели "Астон Виллу" в полуфинале Кубка Англии (3:0), после этого отобрали очки у "Ноттингем Форест" (1:1), не заметили "Тоттенхэм" (2:0). Далее был финал Кубка Англии, где удалось обыграть "Манчестер Сити" (1:0). Ну и посреди этой недели перестреляли "Вулверхэмптон" (4:2).

Команда провела исторический для себя сезон. "Стекольщики" во главе с Гласнером удивили всех и трудно подобрать достаточно комплиментов, чтобы сполна описать их старания. Возможно, их силы хватит даже для того, чтобы немного испортить вечеринку на "Энфилде".

Ливерпуль – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 25.05.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 37 25 8 4 85-40 83
2 Арсенал "Арсенал" 37 19 14 4 67-33 71
3 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 37 20 8 9 70-44 68
4 Ньюкасл "Ньюкасл" 37 20 6 11 68-46 66
5 Челси "Челси" 37 19 9 9 63-43 66
6 Астон Вилла "Астон Вилла" 37 19 9 9 58-49 66
7 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 37 19 8 10 58-45 65
8 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 37 15 13 9 62-58 58
9 Брентфорд Брентфорд 37 16 7 14 65-56 55
10 Фулхэм "Фулхэм" 37 15 9 13 54-52 54
11 Борнмут "Борнмут" 37 14 11 12 56-46 53
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 37 13 13 11 50-50 52
13 Эвертон Эвертон 37 10 15 12 41-44 45
14 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 37 12 5 20 53-68 41
15 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 37 10 10 17 43-61 40
16 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 37 10 9 18 42-54 39
17 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 37 11 5 21 63-61 38
18 Лестер Сити "Лестер Сити" 37 6 7 24 33-78 25
19 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 37 4 10 23 35-79 22
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 37 2 6 29 25-84 12

Личные встречи

05.10.24 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" 0:1

14.04.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас" 0:1

09.12.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" 1:2

25.02.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" 0:0

15.08.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас" 1:1

Цифры и факты

  • "Ливерпуль" забил как минимум 2 гола в 26 из последних 30 матчей в рамках Премьер-лиги;
  • "Ливерпуль" непобедим в 16 из последних 17 матчей против "Кристал Пэлас" во всех турнирах;
  • В 6 из последних 7 матчей "Ливерпуля" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Арне Слот не может рассчитывать на помощь травмированного Алексиса Мак Аллистера в этом матче. Все остальные готовы.

Что касается Оливера Гласнера, то у него травмированы Шейк Дукуре, Чади Риад и Адам Уортон. Под вопросом готовность Марка Гейи.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Джонс — Салах, Собослай, Гакпо — Диас

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Чилуэлл — Муньос, Хьюз, Камада, Митчелл — Девенни, Эзе — Нкетиа

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас"
Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
1.40
6.33
6.00
Узнать больше

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Кристал Пэлас" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:2. Кажется, что такая сильная форма "орлов" под конец сезона позволит им забить хотя бы один гол, а может даже больше. Вот только если мы говорим об общем счете, то трудно поверить в то, что хозяева оставят своих болельщиков без победы в последнем туре. Ожидаем перестрелки с немалым количеством голов, но победы от "Ливерпуля" с красивым поднятием титула после.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025
yellow-arrow
Фулхэм - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 25.05.2025
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Кристал Пэлас (Лондон) прогноз UA-Футбол Прогнозы Арне Слот Оливер Гласнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости