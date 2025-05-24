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Ливерпуль – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 25.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ливерпулем" и "Кристал Пэлас" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 38-й тур.
25 мая. 18:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Матч, от которого все ожидают не столько того, что будет происходить во время 90 игровых минут, а того, что произойдет после финального свистка. Наконец "Энфилд" имеет шанс увидеть, как их команда будет поднимать над головой титул чемпионов Англии. Но было бы неплохо подойти к этому в хорошем настроении после победы. Получится ли у "Пэлас" немного испортить праздник местным трибунам?
Новости "Ливерпуля"
Подопечные Арне Слота откровенно доигрывают этот сезон и после того, как они оформили чемпионство официально и математически, то так и не смогли выиграть ни одного следующего матча. Да, после столь сложного сезона, можно и отдохнуть немного. Но не желательно расслабляться в последнем туре, здесь болельщики уже будут требовать идеального вечера с победой и празднованием победы в АПЛ.
За последние 5 матчей на счету мерсисайдцев 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Две победы произошли как раз до того, как было оформлено чемпионство. Сначала одолели "Лестер" (1:0), а затем разгромили "Тоттенхэм" (5:1). После этого похмельное настроение позволило набрать только 1 балл в 3 матчах.
Проиграли "Челси" (1:3), после этого не смогли обыграть "Арсенал" у себя дома (2:2), хотя вели в счете по ходу игры, ну и в прошлом туре уступили "Брайтону" на выезде (2:3). К последнему туру надо подойти немного серьезнее, чтобы завершить сезон на победной ноте.
Новости "Кристал Пэлас"
Команда Оливера Гласнера также в невероятно похмельном настроении, ведь выиграла Кубок Англии, что стало их первым трофеем в истории. Но похмелье после победы не очень влияет на их расслабленность. Они уже одержали еще одну победу после этого и сейчас просто в отличной форме.
За последние 5 матчей на счету "орлов" 4 победы и 1 ничья. Сначала одолели "Астон Виллу" в полуфинале Кубка Англии (3:0), после этого отобрали очки у "Ноттингем Форест" (1:1), не заметили "Тоттенхэм" (2:0). Далее был финал Кубка Англии, где удалось обыграть "Манчестер Сити" (1:0). Ну и посреди этой недели перестреляли "Вулверхэмптон" (4:2).
Команда провела исторический для себя сезон. "Стекольщики" во главе с Гласнером удивили всех и трудно подобрать достаточно комплиментов, чтобы сполна описать их старания. Возможно, их силы хватит даже для того, чтобы немного испортить вечеринку на "Энфилде".
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|37
|25
|8
|4
|85-40
|83
|2
|"Арсенал"
|37
|19
|14
|4
|67-33
|71
|3
|"Манчестер Сити"
|37
|20
|8
|9
|70-44
|68
|4
|"Ньюкасл"
|37
|20
|6
|11
|68-46
|66
|5
|"Челси"
|37
|19
|9
|9
|63-43
|66
|6
|"Астон Вилла"
|37
|19
|9
|9
|58-49
|66
|7
|Ноттингем Форест
|37
|19
|8
|10
|58-45
|65
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|15
|13
|9
|62-58
|58
|9
|Брентфорд
|37
|16
|7
|14
|65-56
|55
|10
|"Фулхэм"
|37
|15
|9
|13
|54-52
|54
|11
|"Борнмут"
|37
|14
|11
|12
|56-46
|53
|12
|"Кристал Пэлас"
|37
|13
|13
|11
|50-50
|52
|13
|Эвертон
|37
|10
|15
|12
|41-44
|45
|14
|"Вулверхэмптон"
|37
|12
|5
|20
|53-68
|41
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|10
|10
|17
|43-61
|40
|16
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|10
|9
|18
|42-54
|39
|17
|"Тоттенхэм"
|37
|11
|5
|21
|63-61
|38
|18
|"Лестер Сити"
|37
|6
|7
|24
|33-78
|25
|19
|Ипсвич Таун
|37
|4
|10
|23
|35-79
|22
|20
|"Саутгемптон"
|37
|2
|6
|29
|25-84
|12
Личные встречи
05.10.24 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" 0:1
14.04.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас" 0:1
09.12.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" 1:2
25.02.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" 0:0
15.08.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас" 1:1
Цифры и факты
- "Ливерпуль" забил как минимум 2 гола в 26 из последних 30 матчей в рамках Премьер-лиги;
- "Ливерпуль" непобедим в 16 из последних 17 матчей против "Кристал Пэлас" во всех турнирах;
- В 6 из последних 7 матчей "Ливерпуля" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Арне Слот не может рассчитывать на помощь травмированного Алексиса Мак Аллистера в этом матче. Все остальные готовы.
Что касается Оливера Гласнера, то у него травмированы Шейк Дукуре, Чади Риад и Адам Уортон. Под вопросом готовность Марка Гейи.
"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Джонс — Салах, Собослай, Гакпо — Диас
"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Чилуэлл — Муньос, Хьюз, Камада, Митчелл — Девенни, Эзе — Нкетиа
Ставки и коэффициенты на матч
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Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Кристал Пэлас" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 3:2. Кажется, что такая сильная форма "орлов" под конец сезона позволит им забить хотя бы один гол, а может даже больше. Вот только если мы говорим об общем счете, то трудно поверить в то, что хозяева оставят своих болельщиков без победы в последнем туре. Ожидаем перестрелки с немалым количеством голов, но победы от "Ливерпуля" с красивым поднятием титула после.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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