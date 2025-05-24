Ливерпуль – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 25.05.2025

Английская Премьер-лига. 38-й тур.

25 мая. 18:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Матч, от которого все ожидают не столько того, что будет происходить во время 90 игровых минут, а того, что произойдет после финального свистка. Наконец "Энфилд" имеет шанс увидеть, как их команда будет поднимать над головой титул чемпионов Англии. Но было бы неплохо подойти к этому в хорошем настроении после победы. Получится ли у "Пэлас" немного испортить праздник местным трибунам?

Новости "Ливерпуля"

Подопечные Арне Слота откровенно доигрывают этот сезон и после того, как они оформили чемпионство официально и математически, то так и не смогли выиграть ни одного следующего матча. Да, после столь сложного сезона, можно и отдохнуть немного. Но не желательно расслабляться в последнем туре, здесь болельщики уже будут требовать идеального вечера с победой и празднованием победы в АПЛ.

За последние 5 матчей на счету мерсисайдцев 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Две победы произошли как раз до того, как было оформлено чемпионство. Сначала одолели "Лестер" (1:0), а затем разгромили "Тоттенхэм" (5:1). После этого похмельное настроение позволило набрать только 1 балл в 3 матчах.

Проиграли "Челси" (1:3), после этого не смогли обыграть "Арсенал" у себя дома (2:2), хотя вели в счете по ходу игры, ну и в прошлом туре уступили "Брайтону" на выезде (2:3). К последнему туру надо подойти немного серьезнее, чтобы завершить сезон на победной ноте.

Новости "Кристал Пэлас"

Команда Оливера Гласнера также в невероятно похмельном настроении, ведь выиграла Кубок Англии, что стало их первым трофеем в истории. Но похмелье после победы не очень влияет на их расслабленность. Они уже одержали еще одну победу после этого и сейчас просто в отличной форме.

За последние 5 матчей на счету "орлов" 4 победы и 1 ничья. Сначала одолели "Астон Виллу" в полуфинале Кубка Англии (3:0), после этого отобрали очки у "Ноттингем Форест" (1:1), не заметили "Тоттенхэм" (2:0). Далее был финал Кубка Англии, где удалось обыграть "Манчестер Сити" (1:0). Ну и посреди этой недели перестреляли "Вулверхэмптон" (4:2).

Команда провела исторический для себя сезон. "Стекольщики" во главе с Гласнером удивили всех и трудно подобрать достаточно комплиментов, чтобы сполна описать их старания. Возможно, их силы хватит даже для того, чтобы немного испортить вечеринку на "Энфилде".

Турнирная таблица

Личные встречи

05.10.24 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" 0:1

14.04.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас" 0:1

09.12.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" 1:2

25.02.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" 0:0

15.08.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас" 1:1

Цифры и факты

"Ливерпуль" забил как минимум 2 гола в 26 из последних 30 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Ливерпуль" непобедим в 16 из последних 17 матчей против "Кристал Пэлас" во всех турнирах;

В 6 из последних 7 матчей "Ливерпуля" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Арне Слот не может рассчитывать на помощь травмированного Алексиса Мак Аллистера в этом матче. Все остальные готовы.

Что касается Оливера Гласнера, то у него травмированы Шейк Дукуре, Чади Риад и Адам Уортон. Под вопросом готовность Марка Гейи.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Джонс — Салах, Собослай, Гакпо — Диас

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Чилуэлл — Муньос, Хьюз, Камада, Митчелл — Девенни, Эзе — Нкетиа

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Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Кристал Пэлас" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:2. Кажется, что такая сильная форма "орлов" под конец сезона позволит им забить хотя бы один гол, а может даже больше. Вот только если мы говорим об общем счете, то трудно поверить в то, что хозяева оставят своих болельщиков без победы в последнем туре. Ожидаем перестрелки с немалым количеством голов, но победы от "Ливерпуля" с красивым поднятием титула после.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.