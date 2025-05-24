Вулверхэмптон – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 25.05.2025

Английская Премьер-лига. 38-й тур.

25 мая. 18:00. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Мотивация действительно бороться за очки здесь есть только у команды Егора Ярмолюка. "Брентфорд" может претендовать на восьмое итоговое место, которое еще в теории может дать право на участие в Лиге Конференций в следующем сезоне, хотя это и маловероятно. "Вулверхэмптон" будет иметь лишь одну мотивацию: порадовать собственных болельщиков в последнем домашнем матче сезона. Кто окажется сильнее в этом матче?

Новости "Вулверхэмптона"

Подопечные Витора Перейры уже давно обеспечили себе выживание и спокойную жизнь в середине турнирной таблицы. Приход этого специалиста в клуб изменил все. Да, уже в последнее время результаты пошли на спад, но не так давно на их счету было 6 побед подряд, что для "волков" является рекордом в рамках АПЛ.

За последние 5 матчей на счету команды 2 победы и 3 поражения. Сначала обыграли "Манчестер Юнайтед" на выезде благодаря одному забитому голу (1:0), после чего не заметили сопротивление от "Лестера" (3:0). Это и стало шестой победой в АПЛ подряд. После этого три поражения, но и ругать за это команду не очень хочется.

Проиграли "Манчестер Сити" (0:1), затем "Брайтону" (0:2), а на этой неделе не смогли перебить "Кристал Пэлас" (2:4). "Орлы" были явно в лучшем настроении перед этим матчем, да и играли у себя дома. Теперь их очередь порадовать собственных болельщиков в последнем матче сезона.

Новости "Брентфорд"

Команда Томаса Франка продолжает борьбу за 8-е место, которое даже не гарантирует каких-то еврокубков. Только если "Челси" выиграет Лигу Конференций и займет 7-е место в АПЛ, то 8-я строчка подарит путевку в ЛК. Иначе никак.

Зато "пчелы" находятся в прекрасной форме, за последние 5 матчей они выиграли 4 и проиграли 1. Проиграли как раз в прошлом туре в матче против "Фулхэма" (2:3). Перед этим было 4 победы подряд. Сначала одолели "Брайтон" (4:2), после этого сенсационно обыграли "Ноттингем Форест" (2:0), также перестреляли "Манчестер Юнайтед" в очном матче (4:3) и одержали победу над "Ипсвичем" (1:0).

Свой последний домашний матч сезона они проиграли. Судьба 8-го места не в их руках, параллельно им надо надеяться на потерю очков от "Брайтона". Но для начала надо забирать свое. А на выезде с "Вулверхэмптоном" это не так просто.

Турнирная таблица

Личные встречи

05.10.24 АПЛ "Брентфорд" — "Вулверхэмптон" 5:3

10.02.24 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Брентфорд" 0:2

16.01.24 КА "Вулверхэмптон" — "Брентфорд" 3:2

05.01.24 КА "Брентфорд" — "Вулверхэмптон" 1:1

27.12.23 АПЛ "Брентфорд" — "Вулверхэмптон" 1:4

Цифры и факты

"Вулверхэмптон" проигрывал как после первого, так и после второго таймов в последних 3 матчах Премьер-лиги;

"Вулверхэмптон" проиграл каждый из последних 3 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Брентфорд" забивал как минимум 2 гола в последних 3 матчах против "Вулверхэмптона" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Витор Перейра в этом матче не может рассчитывать на помощь Леона Чивоме, Ерсона Москера, Энсо Гонсалеса, Саши Калайджича и Сэма Джонстона. Все они травмированы. Под вопросом физическая готовность Томми Дойла.

Что касается кадровых проблем Томаса Франка, то он не рассчитывает на Джоша Дасилву, Фабиу Карвалью и Витали Янельта. Под вопросом Аарон Гики и Майкл Кайоде.

"Вулверхэмптон", 3-4-2-1: Са — Доэрти, Агбаду, Тоти — Семеду, Гомеш, Андре, Аит-Нури — Сарабия, Гедеш — Ларсен

"Брентфорд", 4-2-3-1: Флеккен — Айер, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер — Норгор, Ярмолюк — Мбемо, Дамсгор, Шаде — Висса

Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Вулверхэмптоном" и "Брентфордом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:3. Ожидаем, что в этом матче больше будет решать мотивация, которой куда больше у "Брентфорда". Да, это последний домашний матч для "волков" в сезоне, но они в последнее время не в лучшей форме. Здесь ожидаем неплохую перестрелку между командами, которая завершится в пользу гостей, которым есть за что бороться, по крайней мере в теории.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.