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Вулверхэмптон – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 25.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Вулверхэмптоном" и "Брентфордом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 38-й тур.
25 мая. 18:00. Вулверхэмптон. "Молинью"
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Мотивация действительно бороться за очки здесь есть только у команды Егора Ярмолюка. "Брентфорд" может претендовать на восьмое итоговое место, которое еще в теории может дать право на участие в Лиге Конференций в следующем сезоне, хотя это и маловероятно. "Вулверхэмптон" будет иметь лишь одну мотивацию: порадовать собственных болельщиков в последнем домашнем матче сезона. Кто окажется сильнее в этом матче?
Новости "Вулверхэмптона"
Подопечные Витора Перейры уже давно обеспечили себе выживание и спокойную жизнь в середине турнирной таблицы. Приход этого специалиста в клуб изменил все. Да, уже в последнее время результаты пошли на спад, но не так давно на их счету было 6 побед подряд, что для "волков" является рекордом в рамках АПЛ.
За последние 5 матчей на счету команды 2 победы и 3 поражения. Сначала обыграли "Манчестер Юнайтед" на выезде благодаря одному забитому голу (1:0), после чего не заметили сопротивление от "Лестера" (3:0). Это и стало шестой победой в АПЛ подряд. После этого три поражения, но и ругать за это команду не очень хочется.
Проиграли "Манчестер Сити" (0:1), затем "Брайтону" (0:2), а на этой неделе не смогли перебить "Кристал Пэлас" (2:4). "Орлы" были явно в лучшем настроении перед этим матчем, да и играли у себя дома. Теперь их очередь порадовать собственных болельщиков в последнем матче сезона.
Новости "Брентфорд"
Команда Томаса Франка продолжает борьбу за 8-е место, которое даже не гарантирует каких-то еврокубков. Только если "Челси" выиграет Лигу Конференций и займет 7-е место в АПЛ, то 8-я строчка подарит путевку в ЛК. Иначе никак.
Зато "пчелы" находятся в прекрасной форме, за последние 5 матчей они выиграли 4 и проиграли 1. Проиграли как раз в прошлом туре в матче против "Фулхэма" (2:3). Перед этим было 4 победы подряд. Сначала одолели "Брайтон" (4:2), после этого сенсационно обыграли "Ноттингем Форест" (2:0), также перестреляли "Манчестер Юнайтед" в очном матче (4:3) и одержали победу над "Ипсвичем" (1:0).
Свой последний домашний матч сезона они проиграли. Судьба 8-го места не в их руках, параллельно им надо надеяться на потерю очков от "Брайтона". Но для начала надо забирать свое. А на выезде с "Вулверхэмптоном" это не так просто.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|37
|25
|8
|4
|85-40
|83
|2
|"Арсенал"
|37
|19
|14
|4
|67-33
|71
|3
|"Манчестер Сити"
|37
|20
|8
|9
|70-44
|68
|4
|"Ньюкасл"
|37
|20
|6
|11
|68-46
|66
|5
|"Челси"
|37
|19
|9
|9
|63-43
|66
|6
|"Астон Вилла"
|37
|19
|9
|9
|58-49
|66
|7
|Ноттингем Форест
|37
|19
|8
|10
|58-45
|65
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|15
|13
|9
|62-58
|58
|9
|Брентфорд
|37
|16
|7
|14
|65-56
|55
|10
|"Фулхэм"
|37
|15
|9
|13
|54-52
|54
|11
|"Борнмут"
|37
|14
|11
|12
|56-46
|53
|12
|"Кристал Пэлас"
|37
|13
|13
|11
|50-50
|52
|13
|Эвертон
|37
|10
|15
|12
|41-44
|45
|14
|"Вулверхэмптон"
|37
|12
|5
|20
|53-68
|41
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|10
|10
|17
|43-61
|40
|16
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|10
|9
|18
|42-54
|39
|17
|"Тоттенхэм"
|37
|11
|5
|21
|63-61
|38
|18
|"Лестер Сити"
|37
|6
|7
|24
|33-78
|25
|19
|Ипсвич Таун
|37
|4
|10
|23
|35-79
|22
|20
|"Саутгемптон"
|37
|2
|6
|29
|25-84
|12
Личные встречи
05.10.24 АПЛ "Брентфорд" — "Вулверхэмптон" 5:3
10.02.24 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Брентфорд" 0:2
16.01.24 КА "Вулверхэмптон" — "Брентфорд" 3:2
05.01.24 КА "Брентфорд" — "Вулверхэмптон" 1:1
27.12.23 АПЛ "Брентфорд" — "Вулверхэмптон" 1:4
Цифры и факты
- "Вулверхэмптон" проигрывал как после первого, так и после второго таймов в последних 3 матчах Премьер-лиги;
- "Вулверхэмптон" проиграл каждый из последних 3 матчей в рамках Премьер-лиги;
- "Брентфорд" забивал как минимум 2 гола в последних 3 матчах против "Вулверхэмптона" во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Витор Перейра в этом матче не может рассчитывать на помощь Леона Чивоме, Ерсона Москера, Энсо Гонсалеса, Саши Калайджича и Сэма Джонстона. Все они травмированы. Под вопросом физическая готовность Томми Дойла.
Что касается кадровых проблем Томаса Франка, то он не рассчитывает на Джоша Дасилву, Фабиу Карвалью и Витали Янельта. Под вопросом Аарон Гики и Майкл Кайоде.
"Вулверхэмптон", 3-4-2-1: Са — Доэрти, Агбаду, Тоти — Семеду, Гомеш, Андре, Аит-Нури — Сарабия, Гедеш — Ларсен
"Брентфорд", 4-2-3-1: Флеккен — Айер, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер — Норгор, Ярмолюк — Мбемо, Дамсгор, Шаде — Висса
Ставки и коэффициенты на матч
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Прогноз на матч между "Вулверхэмптоном" и "Брентфордом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:3. Ожидаем, что в этом матче больше будет решать мотивация, которой куда больше у "Брентфорда". Да, это последний домашний матч для "волков" в сезоне, но они в последнее время не в лучшей форме. Здесь ожидаем неплохую перестрелку между командами, которая завершится в пользу гостей, которым есть за что бороться, по крайней мере в теории.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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