Саутгемптон – Арсенал. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 25.05.2025

Английская Премьер-лига. 38-й тур

25 мая. 18:00. Саутгемптон. Стадион "Сент-Мэрис"

Главный судья: Даррен Бонд

Трансляция: Setanta Sport ОТТ

Новости "Саутгемптона"

"Саутгемптон" провел сезон 2024/2025 в гостях у АПЛ. Почему в гостях? Потому, что команда проиграла больше всех матчей – 29; выиграла меньше всех – два (в ноябре у "Эвертона" – 1:0 и в феврале у "Ипсвич Таун" – 1:2). Вничью "святые" сыграли всего шесть раз. Вряд ли с таким результатом команду можно назвать полноправным участником соревнований.

Интересный факт. Перед стартом сезона "святые" купили у "Арсенала" голкипера Аарона Рамздейла. Покупка была вынужденная. Основной кипер "святых" получил травму весной 2024 года и не восстановился к старту нового. Вероятно, клуб считал, что экс-голкипер "канониров" принесет успех команде, учитывая опыт выступлений в АПЛ. Но "святые" забыли посмотреть статистику Аарона, который умудрился до 2024 года три раза вылететь в более низкий дивизион – в 2018 году с "Честерфилдом" вылетел из Чемпионшипа, в 2020 году – с "Борнмутом" из АПЛ, в 2021 году – с "Шеффилд Юнайтед" из АПЛ. Ну и в 2025 году Рамздейла постигла такая же участь – голкипер прощается в очередной раз с АПЛ вместе с "Саутгемптоном". Единственный клуб разбавил падения в карьере голкипера – "Арсенал", с которым Аарон как раз и встретится в 38-ом туре АПЛ.

Нельзя не обратить внимание и на чехарду на посту главного тренера. Осенью клуб уволил Мартина Рассела, который вывел команду в АПЛ, но не убедил руководство клуба в Премьер-лиге. Некоторое время исполнял обязанности главного коуча Саймон Раск (тренер молодежной команды). В декабре "Саутгемптон" позвал спасать положение Ивана Юрича, славящегося любовью к оборонительному футболу. Это не спасло "святых" от бесконечно пропущенных мячей. В тот момент, когда стало ясно, что "Саутгемптон" возвращается в Чемпионшип, Юрич отправился в отставку и отдал команду в руки Саймону Раску. После завершения сезона "Саутгемптон" получит очередного нового тренера. Им станет, скорее всего, 32-летний английский специалист Уилл Стилл. Есть вероятность, что Стилл будет присутствовать на матче с "Арсеналом".

К главным достижением "Саутгемптона" в нынешнем сезоне можно отнести матч с "Манчестер Сити" 10 мая. То, что "святые" не смогли забить гол – не удивительно. А вот то, что не пропустили – практически геройский поступок. Холланд, Де Брюйне, Фоден и компания не смогли справиться с защитой "святых" – 0:0!

На прошлых выходных "Саутгемптон" проиграл "Эвертону" (2:0), пропустив голы в первом тайме. Надо отметить, что "святые" практически не уступили "ирискам" в статистике владения мячом (50% на 50%), точности пасов (86% на 86%). Совершили шесть ударов по воротам и два – в створ (против пяти от "Эвертона"). Могли и забить. Но защита "ирисок" вместе с Виталием Миколенко выстояла на "ноль".

Конечно, "святые" будут стараться изо всех сил лететь к воротам "Арсенала" и на хорошей ноте (хоть с одним забитым голом) отправиться в Чемпионшип.

Новости "Арсенала"

Мечта "Арсенала" о трофее АПЛ так и осталось мечтой. Возможно, второе место в турнирной таблице для Микеля Артеты, действительно, предел. Конечно, можно сделать скидку на большое количество травм (как впрочем и в прошлом сезоне), на отсутствие забивного нападающего. Все это сказалось на результативности в целом. Но очередной сезон без трофеев не придает уверенности как команде, так и тренеру. Сезон 2025/2026 придется начинать с чистого листа, но с той же мечтой.

Не радуют цифры последнего месяца сезона. После разгромной победы над аутсайдером чемпионата "Ипсвичем" (20 апреля, 0:4) команда Артеты неожиднно уступила "Борнмуту" (1:2) и сыграла вничью с "Кристал Пэлас" (2:2) и "Ливерпулем" (2:2). Между матчами АПЛ проиграла два матча в Лиге чемпионов ПСЖ (общий счет 3:1). Правда, в 37-ом туре не без труда, но удалось победить "Ньюкасл" (1:0).

"Арсенал" к последним турам сезона устал. Даже если "канониры" владеют мячом, они его не продвигают вперед и не создают острые моменты – перемещают мяч по центру поля до тех пор, пока кто-то его не потеряет. А потеря мяча несет, естественно, угрозу воротам "канониров", где должна масштабно напрягаться оборона.

Но даже в тех случаях, когда "канониры" доходят до штрафной соперника – атакующие игроки теряются и не реализуют созданные моменты. Из топ-четверки АПЛ (перед 38-ым туром) у "Арсенала" меньше всех забитых мячей – 67. Правда, и пропустили "канониры" меньше – 33 мяча.

"Саутгемптон" не тот соперник, которого "канониры" должны бояться. Но и терять бдительность не стоит, учитывая, что оборона Микеля Артеты может в самый неподходящий момент потерять концентрацию и пропустить случайный гол.

Турнирная таблица

Личные встречи

11.12.2021. АПЛ. "Арсенал" – "Саутгемптон" 3:0

16.04.2022. АПЛ. "Саутгемптон" – "Арсенал" 1:0

23.10.2022. АПЛ. "Саутгемптон" – "Арсенал" 1:1

21.04.2023. АПЛ. "Арсенал" – "Саутгемптон" 3:3

05.10.2024. АПЛ. "Арсенал" – "Саутгемптон" 3:1

Цифры и факты

"Саутгемптон" забивал "Арсеналу" в последних трех матчах;

"Арсенал" забивает в последних десяти матчах АПЛ;

"Саутгемптон" не выигрывает на домашнем стадионе 13 матчей подряд (АПЛ).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Саутгемптон" не может похвастаться пустым лазаретом. Травмирован ключевой защитник Ян Беднарек (колено). С апреля лечит ахилл полузащитник Gronbaek. После матча с "Эвертоном" выбыл из строя основной центральный защитник Харвуд-Беллис. Райян Фрейзер и Чарли Тейлор восстанавливаются после повреждений уже несколько месяцев.

"Арсенал", как всегда, имеет проблемы в составе. Травмированы Габриэль Жезус (колено), Юрриен Тимбер (лодыжка), Такэхиро Томиясу (колено).

Радует, что восстановился Кай Хаверц. Немецкий нападающий выходил на замену в матче с "Ньюкаслом". Соответственно, в воскресенье есть шанс увидеть Кая на поле.

Здоров, но не играет украинский футболист Александр Зинченко. Последний раз Александр отыграл весь матч 20 апреля против "Ипсвича" и отметился ассистом. После такого результативного матча украинец выходил на четыре минуты в матчах с "Борнмутом" (03.05.2025) и на две минуты с "Ливерпулем" (11.05.2025). Всего в 2025 году Зинченко провел на поле 581 минуту. Для сравнения – Майлз Луис-Скелли отбегал 2027 минут в 2025 году. Все говорит о том, что Зинченко пора уходить из "Арсенала".

"Саутгемптон" (3 – 4 – 2 – 1): Рамздейл — Меннинг, Вуд, Стивенс — Бри, Даунс, Арибо, Сантос — Диблинг, Фернандеш — Сулемана

Главный тренер: Саймон Раск

"Арсенал" (4 - 3 - 3): Райя — Луис-Скелли, Кивер, Салиба, Уайт — Райс, Парти, Эдегор — Мартинелли, Троссард, Сака

Главный тренер: Микель Артета

Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Саутгемптоном" и "Арсеналом" от UA-Футбол

Матч между второй командой и аутсайдером АПЛ не располагает к неожиданному прогнозу. Без сомнений, у Микеля Артеты игроки, даже если они устали, намного выше классом. Скорее всего, "канониры" с первых минут матча начнут доминировать, давить и искать возможность прорвать оборону соперника, которая может стоять стеной, как в матче с "Манчестер Сити".

"Саутгемптон", даже в таком плачевном состоянии, может выстрелить и забить. Ставка "обе забьют – да" имеет право на жизнь. Фаворит матча – "Арсенал".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.