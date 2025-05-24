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Борнмут - Лестер. Анонс и прогноз матча 38 тура АПЛ на 25.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Борнмутом" и "Лестером" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 38-й тур.
25 мая 18:00. "Виталити Стэдиум" (Лестер)
Главный судья: Льюис Смит (Англия)
Трансляция: Setanta Sports ОТТ
Очередной сезон АПЛ подходит к своему завершению, осталось лишь внести последние штрихи в виде финальной версии турнирной таблицы. Большая часть вопросов уже снята с повестки дня, поэтому многие команды доигрывают чемпионат, не имея серьезной турнирной мотивации.
"Борнмут" и "Лестер" входят в число таких коллективов. Хотя "вишни" до сих пор претендуют на попадание в топ-10, но пребывание в первой десятке носит в себе лишь моральное достижение. "Лестер" красиво проводил Джейми Варди в прошлом туре, выполнив главную цель на финише турнира. Нападающий идеально попрощался с главной командой своей жизни - провел 500-й матч и забил 200-й гол. А что касается таблицы, то клуб, с большой долей вероятности, никак не опустится ниже 18-й строчки.
Новости "Борнмута"
Независимо от итоговой позиции на финише сезона, "Борнмут" заслужил комплиментов в свой адрес. Моментами "вишни" демонстрировали качественный футбол и результаты, достойные участия в еврокубках. Особое уважение вызывает зимний отрезок чемпионата. В какой-то момент клуб дошел до 1/4 финала Кубка и находился в шестерке сильнейших в АПЛ. Но затем произошел апрельский спад, который не позволил продолжить борьбу за еврокубковую зону. Тогда была одержана всего одна победа в пяти турах.
Новости "Лестера"
"Лестер неожиданно пробудился на финальном отрезке чемпионата и сумел набрать семь очков за три тура. Удалось доказать собственное превосходство над другими аутсайдерами: "Ипсвич" и "Саутгемптон" были разбиты с одинаковым счетом 2:0. Помимо этого, "лисы" дали достойный бой "Ноттингему" (2:2), проигрывая на протяжении поединка. Конечно, после вылета в Чемпионшип команду ждут серьезные изменения, но именно шансы "Лестера" на скорейшее возвращение в элиту английского футбола выглядят лучше, чем у их товарищей по нынешнему несчастью.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|37
|25
|8
|4
|85-40
|83
|2
|"Арсенал"
|37
|19
|14
|4
|67-33
|71
|3
|"Манчестер Сити"
|37
|20
|8
|9
|70-44
|68
|4
|"Ньюкасл"
|37
|20
|6
|11
|68-46
|66
|5
|"Челси"
|37
|19
|9
|9
|63-43
|66
|6
|"Астон Вилла"
|37
|19
|9
|9
|58-49
|66
|7
|Ноттингем Форест
|37
|19
|8
|10
|58-45
|65
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|15
|13
|9
|62-58
|58
|9
|Брентфорд
|37
|16
|7
|14
|65-56
|55
|10
|"Фулхэм"
|37
|15
|9
|13
|54-52
|54
|11
|"Борнмут"
|37
|14
|11
|12
|56-46
|53
|12
|"Кристал Пэлас"
|37
|13
|13
|11
|50-50
|52
|13
|Эвертон
|37
|10
|15
|12
|41-44
|45
|14
|"Вулверхэмптон"
|37
|12
|5
|20
|53-68
|41
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|10
|10
|17
|43-61
|40
|16
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|10
|9
|18
|42-54
|39
|17
|"Тоттенхэм"
|37
|11
|5
|21
|63-61
|38
|18
|"Лестер Сити"
|37
|6
|7
|24
|33-78
|25
|19
|Ипсвич Таун
|37
|4
|10
|23
|35-79
|22
|20
|"Саутгемптон"
|37
|2
|6
|29
|25-84
|12
Очные встречи
05.10.24 АПЛ "Лестер" 1:1 "Борнмут"
27.02.24 Кубок Англии "Борнмут" 1:1 "Лестер"
08.04.23 АПЛ "Лестер" 1:1 "Борнмут"
08.10.22 АПЛ "Борнмут" 3:0 "Лестер"
12.07.2020 АПЛ "Борнмут" 1:2 "Лестер"
Цифры и факты
- "Лестер" проиграл в шести из восьми последних гостевых матчах;
- В трех последних личных встречах "Борнмута" и "Лестера" не происходил обмен голами;
- "Лестер" пропускал минимум по два мяча в семи из восьми последних гостевых матчах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Из-за дисквалификации поединок с "Лестером" пропустит Льюис Кук. Джеймс Гилл оказался вне заявки в прошлом туре, но Андони Ираола рассчитывает на возвращение защитника к предстоящей игре.
Ориентировочный состав "Борнмута": Аррисабалага - Араухо, Забарный, Хейсен, Керкез - Адамс, Кинси - Тавернье, Клюйверт, Семеньо - Эванилсон.
Варди не поедет с командой на встречу с "Борнмутом", капитан не захотел прощаться с клубом на выезде и портить идеальные цифры статистики по сыгранным матчам и голам за клуб.
Рикардо Перейра восстановился после очередной микротравмы и уже опробовал силы против "Ипсвича". Иссахаку Фатаву, Стефи Мавидидиди, Бобби де Кордова-Рид и Мадс Хермансен полностью восстановятся уже в летний период.
Ориентировочный состав "Лестера": Столярчик - Джастин, Фас, Коуди, Томас - Сумаре, Ндиди - Макатир, Айю, эль-Ханнус - Дака.
Ставки и коэффициенты
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Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Лестером" от UA-Футбол
"Лестер" пережил главный эмоциональный всплеск на финише сезона. Проводы Варди оказались яркими и эмоциональными. Легендарный капитан провел юбилейный матч, забил юбилейный гол, а команда одержала победу 2:0 - идеальный расклад для такого события. После такого момента выезд в Борнмут выглядит как бы лишним, ведь теперь у "лис" нет никакой мотивации на этот тур. Кстати, последний раз в гостях "лисы" побеждали еще в январе. Что касается "Борнмута", то они еще могут зацепиться за попадание в топ-10, что для скромных "вишен" станет ментально важным достижением. Особенно после такого прорывного сезона. Наш прогноз: победа хозяев с разницей в два или более мячей.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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