Борнмут - Лестер. Анонс и прогноз матча 38 тура АПЛ на 25.05.2025

Английская Премьер-лига. 38-й тур.

25 мая 18:00. "Виталити Стэдиум" (Лестер)

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

Очередной сезон АПЛ подходит к своему завершению, осталось лишь внести последние штрихи в виде финальной версии турнирной таблицы. Большая часть вопросов уже снята с повестки дня, поэтому многие команды доигрывают чемпионат, не имея серьезной турнирной мотивации.

"Борнмут" и "Лестер" входят в число таких коллективов. Хотя "вишни" до сих пор претендуют на попадание в топ-10, но пребывание в первой десятке носит в себе лишь моральное достижение. "Лестер" красиво проводил Джейми Варди в прошлом туре, выполнив главную цель на финише турнира. Нападающий идеально попрощался с главной командой своей жизни - провел 500-й матч и забил 200-й гол. А что касается таблицы, то клуб, с большой долей вероятности, никак не опустится ниже 18-й строчки.

Новости "Борнмута"

Независимо от итоговой позиции на финише сезона, "Борнмут" заслужил комплиментов в свой адрес. Моментами "вишни" демонстрировали качественный футбол и результаты, достойные участия в еврокубках. Особое уважение вызывает зимний отрезок чемпионата. В какой-то момент клуб дошел до 1/4 финала Кубка и находился в шестерке сильнейших в АПЛ. Но затем произошел апрельский спад, который не позволил продолжить борьбу за еврокубковую зону. Тогда была одержана всего одна победа в пяти турах.

Новости "Лестера"

"Лестер неожиданно пробудился на финальном отрезке чемпионата и сумел набрать семь очков за три тура. Удалось доказать собственное превосходство над другими аутсайдерами: "Ипсвич" и "Саутгемптон" были разбиты с одинаковым счетом 2:0. Помимо этого, "лисы" дали достойный бой "Ноттингему" (2:2), проигрывая на протяжении поединка. Конечно, после вылета в Чемпионшип команду ждут серьезные изменения, но именно шансы "Лестера" на скорейшее возвращение в элиту английского футбола выглядят лучше, чем у их товарищей по нынешнему несчастью.

Турнирная таблица

Очные встречи

05.10.24 АПЛ "Лестер" 1:1 "Борнмут"

27.02.24 Кубок Англии "Борнмут" 1:1 "Лестер"

08.04.23 АПЛ "Лестер" 1:1 "Борнмут"

08.10.22 АПЛ "Борнмут" 3:0 "Лестер"

12.07.2020 АПЛ "Борнмут" 1:2 "Лестер"

Цифры и факты

"Лестер" проиграл в шести из восьми последних гостевых матчах;

В трех последних личных встречах "Борнмута" и "Лестера" не происходил обмен голами;

"Лестер" пропускал минимум по два мяча в семи из восьми последних гостевых матчах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Из-за дисквалификации поединок с "Лестером" пропустит Льюис Кук. Джеймс Гилл оказался вне заявки в прошлом туре, но Андони Ираола рассчитывает на возвращение защитника к предстоящей игре.

Ориентировочный состав "Борнмута": Аррисабалага - Араухо, Забарный, Хейсен, Керкез - Адамс, Кинси - Тавернье, Клюйверт, Семеньо - Эванилсон.

Варди не поедет с командой на встречу с "Борнмутом", капитан не захотел прощаться с клубом на выезде и портить идеальные цифры статистики по сыгранным матчам и голам за клуб.

Рикардо Перейра восстановился после очередной микротравмы и уже опробовал силы против "Ипсвича". Иссахаку Фатаву, Стефи Мавидидиди, Бобби де Кордова-Рид и Мадс Хермансен полностью восстановятся уже в летний период.

Ориентировочный состав "Лестера": Столярчик - Джастин, Фас, Коуди, Томас - Сумаре, Ндиди - Макатир, Айю, эль-Ханнус - Дака.

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Лестером" от UA-Футбол

"Лестер" пережил главный эмоциональный всплеск на финише сезона. Проводы Варди оказались яркими и эмоциональными. Легендарный капитан провел юбилейный матч, забил юбилейный гол, а команда одержала победу 2:0 - идеальный расклад для такого события. После такого момента выезд в Борнмут выглядит как бы лишним, ведь теперь у "лис" нет никакой мотивации на этот тур. Кстати, последний раз в гостях "лисы" побеждали еще в январе. Что касается "Борнмута", то они еще могут зацепиться за попадание в топ-10, что для скромных "вишен" станет ментально важным достижением. Особенно после такого прорывного сезона. Наш прогноз: победа хозяев с разницей в два или более мячей.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.