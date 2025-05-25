Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл – Эвертон. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 25.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ньюкаслом" и "Эвертоном" в рамках чемпионата Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 38-й тур.
25 мая. 18:00. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"
Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports ОТТ
В рамках матча 38-го тура АПЛ "Ньюкасл" будет принимать на своем поле "Эвертон" Виталия Миколенко. "Сороки" продолжают свою борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий сезон, поэтому победа в домашних стенах является почти обязательной задачей для них. Но удастся ли это подопечным Эдди Гау?
Новости "Ньюкасла"
Команда Эдди Хау занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 66 очками. Столько же очков у "Челси" и "Астон Виллы", тогда как у "Ноттингем Фореста" в активе 65 зачетных баллов. Все это означает лишь одно – битва за место в Лиге чемпионов будет продолжаться до последней минуты сезона.
Впрочем, еще в прошлом туре у "Ньюкасла" был даже шанс побороться за серебро нынешнего розыгрыша АПЛ. Однако они уступили "Арсеналу" в очном матче со счетом 0:1.
Всего за последние 5 матчей на счету "сорок" 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. И началось все как раз с поражения – 1:4 от "Астон Виллы". Но уже после этого была спокойная победа над "Ипсвичем" (3:0), ничья с "Брайтоном" (1:1) и еще одна победа, но на этот раз над "Челси" (2:0). Ну и, конечно, вышеупомянутое поражение от "Арсенала". Теперь же их ждет матч против подопечных Дэвида Мойеса, которые уже достигли всех своих целей на сезон.
Новости "Эвертона"
Независимо от результатов 38-го тура, "Эвертон" завершит этот сезон на 13 месте. Вполне неплохой результат от подопечных Дэвида Мойеса. Но, конечно, самым главным событием для "ирисок" было прощание с "Гудисон Парк". И это прощание получилось замечательным, ведь в последнем матче на этом легендарном стадионе они обыграли "Саутгемптон" со счетом 2:0.
Всего за последние пять матчей "ириски" одержали две победы, одну ничью и потерпели два поражения. Сперва было два подряд поражения от "Ман Сити" (0:2) и "Челси" (0:1). После этого они расписали результативную ничью с "Ипсвичем" (2:2). Ну и в последних матчах подопечные Мойеса одержали две победы. Сперва они, не без помощи Виталия Миколенко, забившего один из голов, обыграли "Фулхэм" (3:1), а после этого был вышеупомянутый прощальный матч на "Гудисон Парк" против "Саутгемптона".
Впереди у "ирисок" важное лето, ведь немало игроков покинут команду, но сначала нужно официально завершить сезон.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|37
|25
|8
|4
|85-40
|83
|2
|"Арсенал"
|37
|19
|14
|4
|67-33
|71
|3
|"Манчестер Сити"
|37
|20
|8
|9
|70-44
|68
|4
|"Ньюкасл"
|37
|20
|6
|11
|68-46
|66
|5
|"Челси"
|37
|19
|9
|9
|63-43
|66
|6
|"Астон Вилла"
|37
|19
|9
|9
|58-49
|66
|7
|Ноттингем Форест
|37
|19
|8
|10
|58-45
|65
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|15
|13
|9
|62-58
|58
|9
|Брентфорд
|37
|16
|7
|14
|65-56
|55
|10
|"Фулхэм"
|37
|15
|9
|13
|54-52
|54
|11
|"Борнмут"
|37
|14
|11
|12
|56-46
|53
|12
|"Кристал Пэлас"
|37
|13
|13
|11
|50-50
|52
|13
|Эвертон
|37
|10
|15
|12
|41-44
|45
|14
|"Вулверхэмптон"
|37
|12
|5
|20
|53-68
|41
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|10
|10
|17
|43-61
|40
|16
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|10
|9
|18
|42-54
|39
|17
|"Тоттенхэм"
|37
|11
|5
|21
|63-61
|38
|18
|"Лестер Сити"
|37
|6
|7
|24
|33-78
|25
|19
|Ипсвич Таун
|37
|4
|10
|23
|35-79
|22
|20
|"Саутгемптон"
|37
|2
|6
|29
|25-84
|12
Личные встречи
05.10.2024, АПЛ. "Эвертон" – "Ньюкасл" 0:0
02.04.2024, АПЛ. "Ньюкасл" – "Эвертон" 1:1
07.12.2023, АПЛ. "Эвертон" – "Ньюкасл" 3:0
27.04.2023, АПЛ. "Эвертон" – "Ньюкасл" 1:4
19.10.2022, АПЛ. "Ньюкасл" – "Эвертон" 1:0
Цифры и факты
- "Ньюкасл" выиграл все пять своих последних домашних матчей;
- "Эвертон" проиграл три из четырех последних выездных игр против "Ньюкасла";
- "Ньюкасл" не пропускает в трех последних домашних матчах подряд;
- "Эвертон" потерпел шесть поражений в этом сезоне от команд, которые сейчас идут в топ-7.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Эдди Гау не сможет рассчитывать на Кирана Триппье, Мэтта Таргетта, Льюиса Холла и Жоэлинтона. Под вопросом также участие Александера Исака.
Дэвид Мойес не сможет рассчитывать на Ореля Мангала, Йеспера Линдстрема, Джеймса Тарковски и Шеймуса Коулмена. Джаррад Брантвейт под вопросом.
"Ньюкасл", 3-4-2-1: Поуп — Шер, Ботман, Берн — Мерфи, Гимараэс, Тонали, Ливраменто — Барнс, Гордон — Уилсон
"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд — Янг, О'Брайен, Кин, Миколенко — Гуйе, Гарнер — Макнил, Дукуре, Ндиайе — Бету
Ставки и коэффициенты на матч
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.
Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Эвертоном" от UA-Футбол
Победа "Ньюкасла". Здесь все довольно просто и очевидно, поэтому нет никакой необходимости придумывать велосипед. У нас есть команда, которая имеет отличную статистику в домашних матчах и борется за Лигу чемпионов. И команда, для которой этот матч по значению примерно на уровне с товарищеским. К тому же эмоциональное прощание с "Гудисон Парк" фактически и так стало завершением сезона для "Эвертона". В таких условиях невозможно ожидать какого-то другого результата.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Завершился сезон в чемпионате U19. Какой выглядит итоговая турнирная таблица?
- Умер бывший игрок Динамо, чемпион СССР
- Металлист 1925 может изменить название. Уже есть новый вариант
- Ноттингем Форест - Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 25.05.2025
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены