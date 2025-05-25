Ньюкасл – Эвертон. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 25.05.2025

Английская Премьер-лига. 38-й тур.

25 мая. 18:00. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

В рамках матча 38-го тура АПЛ "Ньюкасл" будет принимать на своем поле "Эвертон" Виталия Миколенко. "Сороки" продолжают свою борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий сезон, поэтому победа в домашних стенах является почти обязательной задачей для них. Но удастся ли это подопечным Эдди Гау?

Новости "Ньюкасла"

Команда Эдди Хау занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 66 очками. Столько же очков у "Челси" и "Астон Виллы", тогда как у "Ноттингем Фореста" в активе 65 зачетных баллов. Все это означает лишь одно – битва за место в Лиге чемпионов будет продолжаться до последней минуты сезона.

Впрочем, еще в прошлом туре у "Ньюкасла" был даже шанс побороться за серебро нынешнего розыгрыша АПЛ. Однако они уступили "Арсеналу" в очном матче со счетом 0:1.

Всего за последние 5 матчей на счету "сорок" 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. И началось все как раз с поражения – 1:4 от "Астон Виллы". Но уже после этого была спокойная победа над "Ипсвичем" (3:0), ничья с "Брайтоном" (1:1) и еще одна победа, но на этот раз над "Челси" (2:0). Ну и, конечно, вышеупомянутое поражение от "Арсенала". Теперь же их ждет матч против подопечных Дэвида Мойеса, которые уже достигли всех своих целей на сезон.

Новости "Эвертона"

Независимо от результатов 38-го тура, "Эвертон" завершит этот сезон на 13 месте. Вполне неплохой результат от подопечных Дэвида Мойеса. Но, конечно, самым главным событием для "ирисок" было прощание с "Гудисон Парк". И это прощание получилось замечательным, ведь в последнем матче на этом легендарном стадионе они обыграли "Саутгемптон" со счетом 2:0.

Всего за последние пять матчей "ириски" одержали две победы, одну ничью и потерпели два поражения. Сперва было два подряд поражения от "Ман Сити" (0:2) и "Челси" (0:1). После этого они расписали результативную ничью с "Ипсвичем" (2:2). Ну и в последних матчах подопечные Мойеса одержали две победы. Сперва они, не без помощи Виталия Миколенко, забившего один из голов, обыграли "Фулхэм" (3:1), а после этого был вышеупомянутый прощальный матч на "Гудисон Парк" против "Саутгемптона".

Впереди у "ирисок" важное лето, ведь немало игроков покинут команду, но сначала нужно официально завершить сезон.

Турнирная таблица

Личные встречи

05.10.2024, АПЛ. "Эвертон" – "Ньюкасл" 0:0

02.04.2024, АПЛ. "Ньюкасл" – "Эвертон" 1:1

07.12.2023, АПЛ. "Эвертон" – "Ньюкасл" 3:0

27.04.2023, АПЛ. "Эвертон" – "Ньюкасл" 1:4

19.10.2022, АПЛ. "Ньюкасл" – "Эвертон" 1:0

Цифры и факты

"Ньюкасл" выиграл все пять своих последних домашних матчей;

"Эвертон" проиграл три из четырех последних выездных игр против "Ньюкасла";

"Ньюкасл" не пропускает в трех последних домашних матчах подряд;

"Эвертон" потерпел шесть поражений в этом сезоне от команд, которые сейчас идут в топ-7.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Эдди Гау не сможет рассчитывать на Кирана Триппье, Мэтта Таргетта, Льюиса Холла и Жоэлинтона. Под вопросом также участие Александера Исака.

Дэвид Мойес не сможет рассчитывать на Ореля Мангала, Йеспера Линдстрема, Джеймса Тарковски и Шеймуса Коулмена. Джаррад Брантвейт под вопросом.

"Ньюкасл", 3-4-2-1: Поуп — Шер, Ботман, Берн — Мерфи, Гимараэс, Тонали, Ливраменто — Барнс, Гордон — Уилсон

"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд — Янг, О'Брайен, Кин, Миколенко — Гуйе, Гарнер — Макнил, Дукуре, Ндиайе — Бету

Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Эвертоном" от UA-Футбол

Победа "Ньюкасла". Здесь все довольно просто и очевидно, поэтому нет никакой необходимости придумывать велосипед. У нас есть команда, которая имеет отличную статистику в домашних матчах и борется за Лигу чемпионов. И команда, для которой этот матч по значению примерно на уровне с товарищеским. К тому же эмоциональное прощание с "Гудисон Парк" фактически и так стало завершением сезона для "Эвертона". В таких условиях невозможно ожидать какого-то другого результата.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.