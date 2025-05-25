Тоттенхэм - Брайтон. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 25.05.2025

Английская Премьер-лига. 38-й тур

25 мая. 18:00. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

В матче последнего тура чемпионата Англии между собой сыграют "Тоттенхэм", который обеспечил место в Лиге чемпионов на следующий сезон благодаря победе в Лиге Европы, и "Брайтон", который еще имеет шансы занять восьмую строчку, и это позволит им попасть в Лигу конференций в сезоне 2025/26, если этот турнир в этом году выиграет "Челси".

Новости "Тоттенхэма"

На этой неделе "шпоры" после победы в финале Лиги Европы над "Манчестер Юнайтед" (1:0) уже успели устроить в Лондоне чемпионский парад по случаю первого выигранного трофея с 2008 года. Несмотря на то, что команда Анге Постекоглу занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ за тур до конца чемпионата, они сыграют в следующем сезоне в Лиге чемпионов, поэтому матч последнего раунда соревнований в чемпионате Англии для них, скорее, считается формальностью.

В последних пяти матчах в АПЛ "Тоттенхэм" потерпел четыре поражения и однажды сыграл вничью, что произошло в матче с "Вест Хэмом" (1:1). Вместе с "Ипсвичем" и "Манчестер Юнайтед" они имеют худшую текущую форму среди всех команд в чемпионате Англии. Для них матч с "Брайтоном" может стать возможностью завершить этот сезон на позитивной ноте.

Отметим, что "Тоттенхэм" проиграл за этот период "Ноттингему" (1:2), "Ливерпулю" (5:1), "Кристал Пэлас" (0:2), а также в предыдущем туре "шпоры" потерпели на своем поле поражение от "Астон Виллы" со счетом 2:0.

Новости "Брайтона"

Подопечные Фабиана Хюрцелера сохраняют надежду на то, что в следующем сезоне они сыграют в еврокубках, поэтому "чайки" будут серьезно готовиться к матчу с "Тоттенхэмом". Стоит заметить, что им достаточно набрать хотя бы одно очко, чтобы гарантировать себе 8-е место, которое потенциально выведет их в квалификацию в Лигу конференций в сезоне 2025/26.

"Брайтон" одержал три победы в последних пяти матчах в АПЛ, а также они сыграли однажды вничью и проиграли однажды, что как раз случилось в матче с "Брентфордом" (4:2), который до последнего будет конкурировать с ними за 8-е место. Еще одна потеря очков произошла в матче с "Ньюкаслом", когда чайки не удержали победу и сыграли вничью — 1:1.

А победы над "Вест Хэмом" (3:2), "Вулверхэмптоном" (2:0) и "Ливерпулем" (3:2) пока позволяют "чайкам" мечтать о еврокубках. Главные звезды "Брайтона" Каору Митома и Дэнни Уэлбек, которые находятся в великолепной форме в последнее время, попытаются приложить все усилия, чтобы добыть три очка в следующей игре, но многое будет зависеть от "Челси".

Турнирная таблица

Личные встречи

06.10.24 АПЛ "Брайтон" — "Тоттенхэм" 3:2

10.02.24 АПЛ "Тоттенхэм" — "Брайтон" 2:1

28.12.23 АПЛ "Брайтон" — "Тоттенхэм" 4:2

08.04.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Брайтон" 2:1

08.10.22 АПЛ "Брайтон" — "Тоттенхэм" 0:1

Цифры и факты

"Тоттенхэм" выиграл 9 из последних 10 домашних матчей против "Брайтона" во всех турнирах;

"Тоттенхэм" не выиграл ни одного из последних 6 матчей в АПЛ (5 поражений и одна ничья);

В 6 из 7 последних матчей с участием "Брайтона" забивали обе команды.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

После победного финала Лиги Европы ожидается, что Анге Постекоглу проведет ротацию. Добавим, что из-за травм в этом матче команде не помогут следующие футболисты: Раду Дрегушин, Джеймс Мэддисон, Лукас Бергвалль, Деян Кулусевски, Тимо Вернер и Дэйн Скарлетт.

В составе "Брайтона" также есть большое количество травмированных игроков: Ферди Кадиоглу, Джорджинио Рюттер, Солли Марч и Джеймс Милнер. Также неизвестно, смогут ли сыграть в этом поединке Джейсон Стил, Тайрик Лемпти и Жоау Педру.

"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Кински — Регилон, Дэвис, Дансо, Спенс — Сарр, Грей — Сон, Одобер, Мур — Тель

"Брайтон", 4-2-3-1: Вербрюгген — Эступиньян, Вебстер, Ван Хекке, Виффер — Аяри, Балеба — Адингра, Груда, Минте — Уэлбек

Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Брайтоном" от UA-Футбол

1Х — 2,22. Несмотря на то, что этот матч вообще не является важным для "Тоттенхэма" с точки зрения турнирной таблицы АПЛ, по нашему мнению "шпоры" победят или смогут зацепиться хотя бы за ничью, что также устроит мотивированный "Брайтон".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.