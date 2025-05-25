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Тоттенхэм - Брайтон. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 25.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Тоттенхэмом" и "Брайтоном" в рамках чемпионата Англии
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 38-й тур
25 мая. 18:00. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
В матче последнего тура чемпионата Англии между собой сыграют "Тоттенхэм", который обеспечил место в Лиге чемпионов на следующий сезон благодаря победе в Лиге Европы, и "Брайтон", который еще имеет шансы занять восьмую строчку, и это позволит им попасть в Лигу конференций в сезоне 2025/26, если этот турнир в этом году выиграет "Челси".
Новости "Тоттенхэма"
На этой неделе "шпоры" после победы в финале Лиги Европы над "Манчестер Юнайтед" (1:0) уже успели устроить в Лондоне чемпионский парад по случаю первого выигранного трофея с 2008 года. Несмотря на то, что команда Анге Постекоглу занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ за тур до конца чемпионата, они сыграют в следующем сезоне в Лиге чемпионов, поэтому матч последнего раунда соревнований в чемпионате Англии для них, скорее, считается формальностью.
В последних пяти матчах в АПЛ "Тоттенхэм" потерпел четыре поражения и однажды сыграл вничью, что произошло в матче с "Вест Хэмом" (1:1). Вместе с "Ипсвичем" и "Манчестер Юнайтед" они имеют худшую текущую форму среди всех команд в чемпионате Англии. Для них матч с "Брайтоном" может стать возможностью завершить этот сезон на позитивной ноте.
Отметим, что "Тоттенхэм" проиграл за этот период "Ноттингему" (1:2), "Ливерпулю" (5:1), "Кристал Пэлас" (0:2), а также в предыдущем туре "шпоры" потерпели на своем поле поражение от "Астон Виллы" со счетом 2:0.
Новости "Брайтона"
Подопечные Фабиана Хюрцелера сохраняют надежду на то, что в следующем сезоне они сыграют в еврокубках, поэтому "чайки" будут серьезно готовиться к матчу с "Тоттенхэмом". Стоит заметить, что им достаточно набрать хотя бы одно очко, чтобы гарантировать себе 8-е место, которое потенциально выведет их в квалификацию в Лигу конференций в сезоне 2025/26.
"Брайтон" одержал три победы в последних пяти матчах в АПЛ, а также они сыграли однажды вничью и проиграли однажды, что как раз случилось в матче с "Брентфордом" (4:2), который до последнего будет конкурировать с ними за 8-е место. Еще одна потеря очков произошла в матче с "Ньюкаслом", когда чайки не удержали победу и сыграли вничью — 1:1.
А победы над "Вест Хэмом" (3:2), "Вулверхэмптоном" (2:0) и "Ливерпулем" (3:2) пока позволяют "чайкам" мечтать о еврокубках. Главные звезды "Брайтона" Каору Митома и Дэнни Уэлбек, которые находятся в великолепной форме в последнее время, попытаются приложить все усилия, чтобы добыть три очка в следующей игре, но многое будет зависеть от "Челси".
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|37
|25
|8
|4
|85-40
|83
|2
|"Арсенал"
|37
|19
|14
|4
|67-33
|71
|3
|"Манчестер Сити"
|37
|20
|8
|9
|70-44
|68
|4
|"Ньюкасл"
|37
|20
|6
|11
|68-46
|66
|5
|"Челси"
|37
|19
|9
|9
|63-43
|66
|6
|"Астон Вилла"
|37
|19
|9
|9
|58-49
|66
|7
|Ноттингем Форест
|37
|19
|8
|10
|58-45
|65
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|15
|13
|9
|62-58
|58
|9
|Брентфорд
|37
|16
|7
|14
|65-56
|55
|10
|"Фулхэм"
|37
|15
|9
|13
|54-52
|54
|11
|"Борнмут"
|37
|14
|11
|12
|56-46
|53
|12
|"Кристал Пэлас"
|37
|13
|13
|11
|50-50
|52
|13
|Эвертон
|37
|10
|15
|12
|41-44
|45
|14
|"Вулверхэмптон"
|37
|12
|5
|20
|53-68
|41
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|10
|10
|17
|43-61
|40
|16
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|10
|9
|18
|42-54
|39
|17
|"Тоттенхэм"
|37
|11
|5
|21
|63-61
|38
|18
|"Лестер Сити"
|37
|6
|7
|24
|33-78
|25
|19
|Ипсвич Таун
|37
|4
|10
|23
|35-79
|22
|20
|"Саутгемптон"
|37
|2
|6
|29
|25-84
|12
Личные встречи
06.10.24 АПЛ "Брайтон" — "Тоттенхэм" 3:2
10.02.24 АПЛ "Тоттенхэм" — "Брайтон" 2:1
28.12.23 АПЛ "Брайтон" — "Тоттенхэм" 4:2
08.04.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Брайтон" 2:1
08.10.22 АПЛ "Брайтон" — "Тоттенхэм" 0:1
Цифры и факты
- "Тоттенхэм" выиграл 9 из последних 10 домашних матчей против "Брайтона" во всех турнирах;
- "Тоттенхэм" не выиграл ни одного из последних 6 матчей в АПЛ (5 поражений и одна ничья);
- В 6 из 7 последних матчей с участием "Брайтона" забивали обе команды.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
После победного финала Лиги Европы ожидается, что Анге Постекоглу проведет ротацию. Добавим, что из-за травм в этом матче команде не помогут следующие футболисты: Раду Дрегушин, Джеймс Мэддисон, Лукас Бергвалль, Деян Кулусевски, Тимо Вернер и Дэйн Скарлетт.
В составе "Брайтона" также есть большое количество травмированных игроков: Ферди Кадиоглу, Джорджинио Рюттер, Солли Марч и Джеймс Милнер. Также неизвестно, смогут ли сыграть в этом поединке Джейсон Стил, Тайрик Лемпти и Жоау Педру.
"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Кински — Регилон, Дэвис, Дансо, Спенс — Сарр, Грей — Сон, Одобер, Мур — Тель
"Брайтон", 4-2-3-1: Вербрюгген — Эступиньян, Вебстер, Ван Хекке, Виффер — Аяри, Балеба — Адингра, Груда, Минте — Уэлбек
Ставки и коэффициенты на матч
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Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Брайтоном" от UA-Футбол
1Х — 2,22. Несмотря на то, что этот матч вообще не является важным для "Тоттенхэма" с точки зрения турнирной таблицы АПЛ, по нашему мнению "шпоры" победят или смогут зацепиться хотя бы за ничью, что также устроит мотивированный "Брайтон".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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