Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ноттингем Форест – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 10.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ноттингем Форест" и "Ньюкаслом" в рамках чемпионата Англии
UA-Футбол
Английская Премьер-лига. 36-й тур.
10 мая. 16:00. Ноттингем. "Сити Граунд"
Главный судья: Пол Тирни (Большой Манчестер)
Трансляция: Setanta Sports+
"Ноттингем Форест" совсем недавно боролся за выживание, но сейчас это команда, которая была в шаге от финала Лиги Европы и которая в случае победы в этом матче может догнать "Ньюкасл". Конечно, "сороки" проводят провальный для себя сезон, но если все сложится в последних трех турах, то даже можно побороться за еврокубки.
Новости "Ноттингем Форест"
Команда Витора Перейры главную задачу на сезон уже выполнила. Надо было спасти тонущий корабль и этот корабль спасен. Более того, в четверг они даже имели шанс выйти в финал Лиги Европы, однако не получилось. Как бы сложились последние три тура, они уже сделали все прекрасно и остаются в АПЛ, а это самое важное.
За последние 5 матчей на счету у "лесников" 4 победы и 1 поражение. Сначала они переиграли "Бернли", хотя провалили первый тайм, но потом вернулись в игру и разгромили соперника (4:1). После чего был неожиданно классный матч против "Сандерленда", где на выезде они практически не оставили шансов сопернику (5:0).
Далее в полуфинале Лиги Европы на своем поле минимально переиграли "Астон Виллу" (1:0) и оставили себе отличные шансы на финал. Между этим вторым составом приехали в гости к "Челси" и с легкостью переиграли кризисных лондонцев. Однако в четверг все же разгромно уступили "Вилле" в ответном матче, поэтому вылетели за шаг до финала. Тем не менее, ругать команду не очень хочется, они сделали все, что могли. И "Ньюкаслу" точно не стоит ожидать здесь легкой прогулки.
Новости "Ньюкасла"
Подопечные Эдди Хау, кажется, уже смирились с тем, что данный сезон провален и они уже думают о том, как летом исправлять сложившуюся ситуацию и в следующем сезоне снова возвращаться в борьбу за зону Лиги Чемпионов.
За последние 5 матчей на счету "сорок" 1 победа и 4 поражения. Причем и единственная победа была ровно неделю назад, когда в непростом матче им удалось переиграть "Брайтон".
Долгое время тот матч проходил ровно, но удалось наконец вырвать результат, а не проиграть на последних минутах. До этого были одни поражения. Например, проиграли в принципиальном дерби против "Сандерленда" у себя дома (1:2), пропустив решающий гол на последних минутах.
Далее проиграли "Кристал Пэлас" (1:2), где выигрывали по ходу матча, но в конце пропустили дважды. Впоследствии и "Борнмут" вырвал победу на последних минутах игры (1:2). И в матче против "Арсенала" были даже шансы зацепиться за результат, но минимально проиграли действующему лидеру (0:1). Форма печальная и большинство людей там уже думают о следующем сезоне. Посмотрим, какой команда выйдет на следующую игру.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Арсенал
|35
|23
|7
|5
|67-26
|76
|2
|Манчестер Сити
|34
|21
|8
|5
|69-32
|71
|3
|Манчестер Юнайтед
|35
|18
|10
|7
|63-48
|64
|4
|Ливерпуль
|35
|17
|7
|11
|59-47
|58
|5
|Астон Вилла
|35
|17
|7
|11
|48-44
|58
|6
|Борнмут
|35
|12
|16
|7
|55-52
|52
|7
|Брентфорд
|35
|14
|9
|12
|52-46
|51
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|13
|11
|11
|49-42
|50
|9
|Челси
|35
|13
|9
|13
|54-48
|48
|10
|Эвертон
|35
|13
|9
|13
|44-44
|48
|11
|Фулхэм
|35
|14
|6
|15
|44-49
|48
|12
|Сандерленд
|35
|12
|11
|12
|37-46
|47
|13
|Ньюкасл
|35
|13
|6
|16
|49-51
|45
|14
|Лидс Юнайтед
|35
|10
|13
|12
|47-52
|43
|15
|Кристал Пэлас
|34
|11
|10
|13
|36-42
|43
|16
|Ноттингем Форест
|35
|11
|9
|15
|44-46
|42
|17
|Тоттенхэм
|35
|9
|10
|16
|45-54
|37
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|9
|9
|17
|42-61
|36
|19
|Бернли
|35
|4
|8
|23
|35-71
|20
|20
|Вулверхэмптон
|35
|3
|9
|23
|25-63
|18
Личные встречи
05.10.25 АПЛ "Ньюкасл" - "Ноттингем Форест" 2:0
23.02.25 АПЛ "Ньюкасл" - "Ноттингем Форест" 4:3
10.11.24 АПЛ "Ноттингем Форест" - "Ньюкасл" 1:3
28.08.24 КАЛ "Ноттингем Форест" - "Ньюкасл" 1:2
10.02.24 АПЛ "Ноттингем Форест" - "Ньюкасл" 2:3
Цифры и факты
- В 6 из последних 7 матчей между "Ноттингем Форест" и "Ньюкаслом" проходила ставка ТБ 2.5;
- В 4 из последних 5 матчей "Ноттингем Форест" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;
- "Ньюкасл" проиграл 5 из 6 последних матчей во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Витор Перейра на эту игру остается без Вилли Боли, Каллума Гадсона-Одои, Джона Виктора и Николы Савоны. Все они травмированы. Под вопросом готовность Мурилло, Моргана Гиббз-Уайта, Олы Айны и Зака Эбботта.
Что касается Эдди Хау, то он не рассчитывает на Эмил Крафта, Тино Ливраменто, Льюиса Майли и Фабиана Шера.
"Ноттингем Форест", 4-4-1-1: Селс - Жаир, Миленкович, Морату, Уильямс - Хатчинсон, Домингес, Андерсон, Баква - Жезус - Вуд
"Ньюкасл", 4-2-3-1: Поуп - Майли, Тшау, Ботман, Берн - Гимараэс, Тонали - Мерфи, Гордон, Барнс - Осула
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ноттингем Форест" и "Ньюкаслом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. Команда Витора Перейры в прекрасной форме, но имеет ключевые потери в составе. Мурилло и Морган Гиббз-Уайт сильно решают игру команды. Не факт, что они будут готовы выйти на поле с первых минут. Поэтому даже проблемный "Ньюкасл" может этим воспользоваться. Мы ожидаем хорошей битвы и результативной ничьей, таков наш прогноз.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- УПЛ. Вслед за Шовковским не взломал оборону и Костюк: ЛНЗ вновь отбирает очки у Динамо
- Пономаренко и еще один футболист "Динамо" внезапно не сыграют против ЛНЗ. Известная причина
- ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Манчестер Сити — Брентфорд. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 09.05.2026
- Вскружила голову на минимальной скорости. Самая горячая автогонщица мира показала формы в бикини
- Горячее Бали. Украинская звезда биатлона сменила лыжный комбинезон на дерзкое бикини. ФОТО