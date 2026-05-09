Ноттингем Форест – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 10.05.2026

Английская Премьер-лига. 36-й тур.

10 мая. 16:00. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Пол Тирни (Большой Манчестер)

Трансляция: Setanta Sports+

"Ноттингем Форест" совсем недавно боролся за выживание, но сейчас это команда, которая была в шаге от финала Лиги Европы и которая в случае победы в этом матче может догнать "Ньюкасл". Конечно, "сороки" проводят провальный для себя сезон, но если все сложится в последних трех турах, то даже можно побороться за еврокубки.

Новости "Ноттингем Форест"

Команда Витора Перейры главную задачу на сезон уже выполнила. Надо было спасти тонущий корабль и этот корабль спасен. Более того, в четверг они даже имели шанс выйти в финал Лиги Европы, однако не получилось. Как бы сложились последние три тура, они уже сделали все прекрасно и остаются в АПЛ, а это самое важное.

За последние 5 матчей на счету у "лесников" 4 победы и 1 поражение. Сначала они переиграли "Бернли", хотя провалили первый тайм, но потом вернулись в игру и разгромили соперника (4:1). После чего был неожиданно классный матч против "Сандерленда", где на выезде они практически не оставили шансов сопернику (5:0).

Далее в полуфинале Лиги Европы на своем поле минимально переиграли "Астон Виллу" (1:0) и оставили себе отличные шансы на финал. Между этим вторым составом приехали в гости к "Челси" и с легкостью переиграли кризисных лондонцев. Однако в четверг все же разгромно уступили "Вилле" в ответном матче, поэтому вылетели за шаг до финала. Тем не менее, ругать команду не очень хочется, они сделали все, что могли. И "Ньюкаслу" точно не стоит ожидать здесь легкой прогулки.

Новости "Ньюкасла"

Подопечные Эдди Хау, кажется, уже смирились с тем, что данный сезон провален и они уже думают о том, как летом исправлять сложившуюся ситуацию и в следующем сезоне снова возвращаться в борьбу за зону Лиги Чемпионов.

За последние 5 матчей на счету "сорок" 1 победа и 4 поражения. Причем и единственная победа была ровно неделю назад, когда в непростом матче им удалось переиграть "Брайтон".

Долгое время тот матч проходил ровно, но удалось наконец вырвать результат, а не проиграть на последних минутах. До этого были одни поражения. Например, проиграли в принципиальном дерби против "Сандерленда" у себя дома (1:2), пропустив решающий гол на последних минутах.

Далее проиграли "Кристал Пэлас" (1:2), где выигрывали по ходу матча, но в конце пропустили дважды. Впоследствии и "Борнмут" вырвал победу на последних минутах игры (1:2). И в матче против "Арсенала" были даже шансы зацепиться за результат, но минимально проиграли действующему лидеру (0:1). Форма печальная и большинство людей там уже думают о следующем сезоне. Посмотрим, какой команда выйдет на следующую игру.

Турнирная таблица

Личные встречи

05.10.25 АПЛ "Ньюкасл" - "Ноттингем Форест" 2:0

23.02.25 АПЛ "Ньюкасл" - "Ноттингем Форест" 4:3

10.11.24 АПЛ "Ноттингем Форест" - "Ньюкасл" 1:3

28.08.24 КАЛ "Ноттингем Форест" - "Ньюкасл" 1:2

10.02.24 АПЛ "Ноттингем Форест" - "Ньюкасл" 2:3

Цифры и факты

В 6 из последних 7 матчей между "Ноттингем Форест" и "Ньюкаслом" проходила ставка ТБ 2.5;

В 4 из последних 5 матчей "Ноттингем Форест" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

"Ньюкасл" проиграл 5 из 6 последних матчей во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Витор Перейра на эту игру остается без Вилли Боли, Каллума Гадсона-Одои, Джона Виктора и Николы Савоны. Все они травмированы. Под вопросом готовность Мурилло, Моргана Гиббз-Уайта, Олы Айны и Зака Эбботта.

Что касается Эдди Хау, то он не рассчитывает на Эмил Крафта, Тино Ливраменто, Льюиса Майли и Фабиана Шера.

"Ноттингем Форест", 4-4-1-1: Селс - Жаир, Миленкович, Морату, Уильямс - Хатчинсон, Домингес, Андерсон, Баква - Жезус - Вуд

"Ньюкасл", 4-2-3-1: Поуп - Майли, Тшау, Ботман, Берн - Гимараэс, Тонали - Мерфи, Гордон, Барнс - Осула

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ноттингем Форест" и "Ньюкаслом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Команда Витора Перейры в прекрасной форме, но имеет ключевые потери в составе. Мурилло и Морган Гиббз-Уайт сильно решают игру команды. Не факт, что они будут готовы выйти на поле с первых минут. Поэтому даже проблемный "Ньюкасл" может этим воспользоваться. Мы ожидаем хорошей битвы и результативной ничьей, таков наш прогноз.

