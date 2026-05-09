Вест Хэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 10.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Вест Хэмом" и "Арсеналом" в рамках чемпионата Англии
Английская Премьер-лига. 36-й тур.
10 мая. 18:30. Лондон. "Лондон Стедиум"
Главный судья: Крис Кавана (Манчестер)
Трансляция: Setanta Sports
Две невероятно мотивированные команды сходятся в лондонском дерби. "Вест Хэм" отчаянно борется за выживание и каждый набранный балл для них на вес золота. "Арсенал" же имеет преимущество над "Манчестер Сити" и для титула они не могут позволить себе потерю очков. Кто же окажется сильнее в этом поединке?
Новости "Вест Хэмом"
Команда Нуну Эшпириту Санту продолжает свою борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге. Сейчас они не выглядят фаворитами в этой борьбе, но все еще можно исправить. Наверное, они бы хотели в конце получить более легкого соперника, чем "Арсенал", но что поделаешь.
За последние 5 матчей "молотобойцы" включились и начали добывать результаты, просто делают это нестабильно. На их счету 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Все началось с ничьей против "Лидса" в Кубке Англии, где в итоге все завершилось поражением в серии пенальти. Далее разгромили "Вулверхэмптон" практически без шансов (4:0), а еще белая нулевая ничья против "Кристал Пэлас", реально болезненная потеря очков, где они претендовали на победу.
Впоследствии удалось переиграть "Эвертон", хотя все сомневались в том, что "Вест Хэм" имеет запас для победы над "ирисками" (2:1). На прошлой неделе произошел провал, который может стоить прописки в АПЛ, когда уступили "Брентфорду" на выезде (0:3). Посмотрим, в состоянии ли они вмешаться в чемпионскую гонку и отобрать очки у "канониров".
Новости "Арсенала"
Подопечные Микеля Артеты потенциально проводят исторический для себя сезон. После долгих лет ожидания они близки к титулу чемпионов Англии. Также они уже в финале Лиги Чемпионов, это шанс на золотой дубль, что войдет в историю. Они в неплохой форме и каждый матч до конца сезона для них как финал.
За последние 5 матчей на счету у "канониров" 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Сначала было поражение против "Манчестер Сити", когда показалось, что надежды на титул понемногу исчезают (1:2). Игра там была смелая и достойная, просто результат не сложился. Далее переиграли "Ньюкасл", где провели классический для себя матч, то есть осторожно, без остроты, с одним забитым голом и отстоянной победой (1:0). Затем сыграли вничью на выезде против мадридского "Атлетико" (1:1), хотя соперник там был сильнее и создал достаточно, чтобы выиграть.
Далее легкая прогулка против "Фулхэма", где они не встретили особого сопротивления (3:0). И в ответном матче против "Атлетико" у себя дома выдали идеальный перформанс, не дав ничего создать сопернику и забив нужный для себя гол (1:0). Вышло в финал Лиги Чемпионов и следующий матч у них также является финалом, одним из финалов до конца сезона.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Арсенал
|35
|23
|7
|5
|67-26
|76
|2
|Манчестер Сити
|34
|21
|8
|5
|69-32
|71
|3
|Манчестер Юнайтед
|35
|18
|10
|7
|63-48
|64
|4
|Ливерпуль
|35
|17
|7
|11
|59-47
|58
|5
|Астон Вилла
|35
|17
|7
|11
|48-44
|58
|6
|Борнмут
|35
|12
|16
|7
|55-52
|52
|7
|Брентфорд
|35
|14
|9
|12
|52-46
|51
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|13
|11
|11
|49-42
|50
|9
|Челси
|35
|13
|9
|13
|54-48
|48
|10
|Эвертон
|35
|13
|9
|13
|44-44
|48
|11
|Фулхэм
|35
|14
|6
|15
|44-49
|48
|12
|Сандерленд
|35
|12
|11
|12
|37-46
|47
|13
|Ньюкасл
|35
|13
|6
|16
|49-51
|45
|14
|Лидс Юнайтед
|35
|10
|13
|12
|47-52
|43
|15
|Кристал Пэлас
|34
|11
|10
|13
|36-42
|43
|16
|Ноттингем Форест
|35
|11
|9
|15
|44-46
|42
|17
|Тоттенхэм
|35
|9
|10
|16
|45-54
|37
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|9
|9
|17
|42-61
|36
|19
|Бернли
|35
|4
|8
|23
|35-71
|20
|20
|Вулверхэмптон
|35
|3
|9
|23
|25-63
|18
Личные встречи
04.10.25 АПЛ "Арсенал" - "Вест Хэм" 2:0
22.02.25 АПЛ "Арсенал" - "Вест Хэм" 0:1
30.11.24 АПЛ "Вест Хэм" - "Арсенал" 2:5
11.08.24 АПЛ "Вест Хэм" - "Арсенал" 0:6
28.12.23 АПЛ "Арсенал" - "Вест Хэм" 0:2
Цифры и факты
- "Арсенал" не проигрывал в своих последних 6 выездных матчах на "Лондон Стэдиум", имея общий счет 11:3 в свою пользу за этот период;
- В 4 из последних 5 матчей "Вест Хэма" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;
- "Арсенал" проиграл лишь 1 из последних 6 матчей во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Нуну Эшпириту Санту остается без Лукаша Фабьянского, единственный травмированный в своей команде.
Что касается Микеля Артеты, то он не рассчитывает на Микеля Мерино. Также под вопросом готовность Юрриена Тимбера.
"Вест Хэм", 4-2-3-1: Германсен - Уокер-Питерс, Дисаси, Мавропанос, Диуф - Фернандеш, Соучек - Боуэн, Пабло, Саммервилл - Кастельянос
"Арсенал", 4-2-3-1: Рая - Уайт, Салиба, Габриэл, Инкапье - Райс, Субименди - Сака, Эдегор, Эзе - Дьокереш
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Арсеналом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1:2. Конечно, только тот факт, насколько этот матч является важным для "Вест Хэма", уже указывает на то, что никакой легкой прогулки для претендентов на чемпионство здесь не будет. Это будет очень близкий и нервный матч, в котором мы все же отдаем предпочтение фавориту. Очень тяжелая и буквально выстраданная, но победа "Арсенала", таков наш прогноз.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
