Вест Хэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 10.05.2026

Английская Премьер-лига. 36-й тур.

10 мая. 18:30. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Крис Кавана (Манчестер)

Трансляция: Setanta Sports

Две невероятно мотивированные команды сходятся в лондонском дерби. "Вест Хэм" отчаянно борется за выживание и каждый набранный балл для них на вес золота. "Арсенал" же имеет преимущество над "Манчестер Сити" и для титула они не могут позволить себе потерю очков. Кто же окажется сильнее в этом поединке?

Новости "Вест Хэмом"

Команда Нуну Эшпириту Санту продолжает свою борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге. Сейчас они не выглядят фаворитами в этой борьбе, но все еще можно исправить. Наверное, они бы хотели в конце получить более легкого соперника, чем "Арсенал", но что поделаешь.

За последние 5 матчей "молотобойцы" включились и начали добывать результаты, просто делают это нестабильно. На их счету 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Все началось с ничьей против "Лидса" в Кубке Англии, где в итоге все завершилось поражением в серии пенальти. Далее разгромили "Вулверхэмптон" практически без шансов (4:0), а еще белая нулевая ничья против "Кристал Пэлас", реально болезненная потеря очков, где они претендовали на победу.

Впоследствии удалось переиграть "Эвертон", хотя все сомневались в том, что "Вест Хэм" имеет запас для победы над "ирисками" (2:1). На прошлой неделе произошел провал, который может стоить прописки в АПЛ, когда уступили "Брентфорду" на выезде (0:3). Посмотрим, в состоянии ли они вмешаться в чемпионскую гонку и отобрать очки у "канониров".

Новости "Арсенала"

Подопечные Микеля Артеты потенциально проводят исторический для себя сезон. После долгих лет ожидания они близки к титулу чемпионов Англии. Также они уже в финале Лиги Чемпионов, это шанс на золотой дубль, что войдет в историю. Они в неплохой форме и каждый матч до конца сезона для них как финал.

За последние 5 матчей на счету у "канониров" 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Сначала было поражение против "Манчестер Сити", когда показалось, что надежды на титул понемногу исчезают (1:2). Игра там была смелая и достойная, просто результат не сложился. Далее переиграли "Ньюкасл", где провели классический для себя матч, то есть осторожно, без остроты, с одним забитым голом и отстоянной победой (1:0). Затем сыграли вничью на выезде против мадридского "Атлетико" (1:1), хотя соперник там был сильнее и создал достаточно, чтобы выиграть.

Далее легкая прогулка против "Фулхэма", где они не встретили особого сопротивления (3:0). И в ответном матче против "Атлетико" у себя дома выдали идеальный перформанс, не дав ничего создать сопернику и забив нужный для себя гол (1:0). Вышло в финал Лиги Чемпионов и следующий матч у них также является финалом, одним из финалов до конца сезона.

Турнирная таблица

Личные встречи

04.10.25 АПЛ "Арсенал" - "Вест Хэм" 2:0

22.02.25 АПЛ "Арсенал" - "Вест Хэм" 0:1

30.11.24 АПЛ "Вест Хэм" - "Арсенал" 2:5

11.08.24 АПЛ "Вест Хэм" - "Арсенал" 0:6

28.12.23 АПЛ "Арсенал" - "Вест Хэм" 0:2

Цифры и факты

"Арсенал" не проигрывал в своих последних 6 выездных матчах на "Лондон Стэдиум", имея общий счет 11:3 в свою пользу за этот период;

В 4 из последних 5 матчей "Вест Хэма" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

"Арсенал" проиграл лишь 1 из последних 6 матчей во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Нуну Эшпириту Санту остается без Лукаша Фабьянского, единственный травмированный в своей команде.

Что касается Микеля Артеты, то он не рассчитывает на Микеля Мерино. Также под вопросом готовность Юрриена Тимбера.

"Вест Хэм", 4-2-3-1: Германсен - Уокер-Питерс, Дисаси, Мавропанос, Диуф - Фернандеш, Соучек - Боуэн, Пабло, Саммервилл - Кастельянос

"Арсенал", 4-2-3-1: Рая - Уайт, Салиба, Габриэл, Инкапье - Райс, Субименди - Сака, Эдегор, Эзе - Дьокереш

ТБ 2.5 — 1:2. Конечно, только тот факт, насколько этот матч является важным для "Вест Хэма", уже указывает на то, что никакой легкой прогулки для претендентов на чемпионство здесь не будет. Это будет очень близкий и нервный матч, в котором мы все же отдаем предпочтение фавориту. Очень тяжелая и буквально выстраданная, но победа "Арсенала", таков наш прогноз.

