Сандерленд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 09.05.2026

Английская Премьер-лига, 36 тур

9 мая, 17:00. "Стедиум оф Лайт" (Сандерленд)

Главный арбитр: Стюарт Аттуэлл (Ворикшир)

Прямая трансляция: Setanta Sports

"Сандерленд" имеет еще теоретические шансы в борьбе за еврокубки, а "Манчестер Юнайтед" уже сегодня самостоятельно может оформить себе бронзу. Каждая команда даже за три тура до финиша находится в конкурентном положении, и все 90 минут будут соответствующими.

Новости Сандерленда

"Черные коты" в 31-32 турах сделали большой шаг вперед к еврокубкам благодаря своим победам над непростыми "Ньюкаслом" и "Тоттенхэмом" (который тогда уже тренировал Де Дзерби). Но дальше – пропустили девять голов за два поединка. В том числе проиграли "Ноттингем Форест" 0:5 на своем же поле.

В прошлом матче "Сандерленд" едва удержал ничью против последней команды турнирной таблицы. После довольно быстрого гола Мукиэле "черные коты" остались в меньшинстве. И смогли не проиграть, хотя во втором тайме "святые" могли гораздо больше пропустить, чем один гол. В итоге – 1:1 с "Вулверхэмптоном" и первая ничья с 28 февраля. А также еще сохранены шансы на еврокубки, ведь до седьмого "Брентфорда" четыре очка. Трудно, но теоретически реально.

Кадровые потери

Ключевой центрбек Баллард не сыграет из-за вышеупомянутой красной, а Мангл находится в лазарете. Игроки атакующего звена Ангуло и Траоре пропустили прошлые встречи из-за травмы, но уже на финальном этапе восстановления.

Новости Манчестер Юнайтед

Очень интересным получается возвращение Каррика на пост главного тренера команды. Но стабильности ему так и не хватает. Начал с победной серии, дальше были и четыре очка в четырех матчах. А в последних трех турах снова удалось трижды подряд победить. Однако у всех очень тяжело и с минимальным счетом.

Однако среди этой тройки соперников были все претенденты на еврокубки: "Челси", "Брентфорд" и "Ливерпуль". И в частности против мерсисайдцев играл "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье. Уже на 14 минуте вел 2:0, но на старте второго тайма "Ливерпуль" сравнял из-за очень неуверенной игры "МЮ" в обороне. И только на 77 минуте удалось вырвать три очка. Кстати, дважды за сезон АПЛ "Манчестер Юнайтед" победил "Ливерпуль".

Кадры гостей

Де Лигт до сих пор залечивает травму спины. Однако Лисандро Мартинес вернулся после дисквалификации за красную карточку. Правда, под вопросом Шешко, который сыграл только первый тайм против “Ливерпуля” (и успел забить свой 11 гол в АПЛ).

Последние пять матчей Сандерленда и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

02.05. Вулверхэмптон – Сандерленд 1:1 (АПЛ)

24.04. Сандерленд – Ноттингем Форест 0:5 (АПЛ)

19.04. Астон Вилла – Сандерленд 4:3 (АПЛ)

12.04. Сандерленд – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)

22.03. Ньюкасл Юнайтед – Сандерленд 1:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

03.05. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 3:2 (АПЛ)

27.04. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

18.04. Челси – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

13.04. Манчестер Юнайтед – Лидс 1:2 (АПЛ)

20.03. Борнмут – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

04.10.2025. Манчестер Юнайтед – Сандерленд 2:0 (АПЛ)

09.04.2017. Сандерленд – Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)

26.12.2016. Манчестер Юнайтед – Сандерленд 3:1 (АПЛ)

13.02.2016. Сандерленд – Манчестер Юнайтед 2:1 (АПЛ)

26.09.2015. Манчестер Юнайтед – Сандерленд 3:0 (АПЛ)

Прогноз матча Сандерленд – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Даже в первом круге – когда тренером “МЮ” еще был Аморим и команда откровенно буксовала – “Манчестер Юнайтед” выиграл с уверенными 2:0. Тогда еще “Сандерленд” неожиданно шел в первой части турнирной таблицы. А вот сейчас “красные дьяволы” явно в лучших кондициях за соперника, “также “Сандерленд” проиграл четыре из последних пяти домашних матчей. Сегодня есть вероятность, что шансы "черных кошек" на еврокубки окончательно скроются. Прогноз: Победа "Манчестер Юнайтед".