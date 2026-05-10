Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026

Английская Премьер-лига, 36 тур

10 мая, 16:00. "Терф Мур" (Бернли)

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Манчестер)

Прямая трансляция: Setanta Sports App

“Бернли” наслаждается последними турами в АПЛ. Сегодня у них будет интересный соперник, ведь с одной стороны уставший из-за Лиги Европы, а с другой – заряженный получать результат. "Вилла" все еще претендует на третье место.

Новости Бернли

В позапрошлую пятницу "бордовые" проиграли на выезде "Лидсу". "Бернли" смог забить в ответ только после того, как пропустил трижды. Кстати, благодаря этим трем очкам "павлины" сделали огромный шаг к сохранению прописки в АПЛ. "Бордовые" вылетели уже давно, а сейчас поддерживают реноме благотворителей.

"Бернли" проиграл последние пять поединков подряд. А вкус победы чувствовал еще 11 февраля после безумного камбека в гостях против “Кристал Пэлас” (проигрывали 0:2, но еще до перерыва вышли вперед 3:2). Сейчас команда идет на 19 месте и выше точно не поднимется. Разве ниже опустится, ведь отрыв от "Вулверхэмптона" составляет два очка.

Кадры хозяев

Две потери в “Бернли”: Каллен и Робертс пропустят этот поединок.

Новости Астон Виллы

Основная ставка на конец сезона от Уная Эмери поставлена, конечно же, на Лигу Европы. И в прошлый четверг она оправдала себя. "Астон Вилла" перед этим проиграла первый поединок полуфинала против "Ноттингем Форест" 0:1, но в ответном матче победила 4:0. В частности, благодаря тому, что дожала после перерыва, а Макгинн сделал дубль на 77 и 80 минутах.

В том числе такой результат был получен благодаря тому, что прошлый матч чемпионата "львы" просто "отдали". "Тоттенхэму" повезло, что Эмери сохранил много игроков основного состава. Уже к 25 минуте "Вилла" проигрывала 0:2 и только на 90+6 минуте забила гол престижа. Это второе подряд поражение бирмингемцев в АПЛ. Сейчас они идут на пятой позиции с семью очками отрыва от третьего МЮ.

Кадры гостей

Камара и Алиссон находятся в лазарете. Онана также пропустил последние два матча, но уже находится на финальном этапе восстановления.

Последние пять матчей Бернли и Астон Виллы

Последние пять встреч хозяев

01.05. Лидс – Бернли 3:1 (АПЛ)

22.04. Бернли – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

19.04. Ноттингем Форест – Бернли 4:1 (АПЛ)

11.04. Бернли – Брайтон 0:2 (АПЛ)

21.03. Фулхэм – Бернли 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

07.05. Астон Вилла – Ноттингем Форест 4:0 (ЛЕ)

03.05. Астон Вилла – Тоттенхэм 1:2 (АПЛ)

30.04. Ноттингем Форест – Астон Вилла 1:0 (ЛЕ)

25.04. Фулхэм – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)

19.04. Астон Вилла – Сандерленд 4:3 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

05.10.2025. Астон Вилла – Бернли 2:1 (АПЛ)

30.12.2023. Астон Вилла – Бернли 3:2 (АПЛ)

27.08.2023. Бернли – Астон Вилла 1:3 (АПЛ)

19.05.2022. Астон Вилла – Бернли 1:1 (АПЛ)

07.05.2022. Бернли – Астон Вилла 1:3 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

Ставки и коэффициенты на матч Бернли – Астон Вилла

Прогноз матча Бернли – Астон Вилла от UA-Football

Три подряд поединка "бордовые" не забивают на "Терф Мур". "Вилла" подходит к этому матчу с большой уверенностью. Эмери даже сможет спокойно использовать основных футболистов, ведь к финалу Лиги Европы есть время. А рисковать топ-5 АПЛ нельзя. Прогноз: Победа "Астон Виллы".