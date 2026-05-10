Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026

Одни просто доигрывают чемпионат, другие – борются за медали

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Английская Премьер-лига, 36 тур

10 мая, 16:00. "Терф Мур" (Бернли)

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Манчестер)

Прямая трансляция: Setanta Sports App

“Бернли” наслаждается последними турами в АПЛ. Сегодня у них будет интересный соперник, ведь с одной стороны уставший из-за Лиги Европы, а с другой – заряженный получать результат. "Вилла" все еще претендует на третье место.

Новости Бернли

В позапрошлую пятницу "бордовые" проиграли на выезде "Лидсу". "Бернли" смог забить в ответ только после того, как пропустил трижды. Кстати, благодаря этим трем очкам "павлины" сделали огромный шаг к сохранению прописки в АПЛ. "Бордовые" вылетели уже давно, а сейчас поддерживают реноме благотворителей.

"Бернли" проиграл последние пять поединков подряд. А вкус победы чувствовал еще 11 февраля после безумного камбека в гостях против “Кристал Пэлас” (проигрывали 0:2, но еще до перерыва вышли вперед 3:2). Сейчас команда идет на 19 месте и выше точно не поднимется. Разве ниже опустится, ведь отрыв от "Вулверхэмптона" составляет два очка.

Кадры хозяев

Две потери в “Бернли”: Каллен и Робертс пропустят этот поединок.

Новости Астон Виллы

Основная ставка на конец сезона от Уная Эмери поставлена, конечно же, на Лигу Европы. И в прошлый четверг она оправдала себя. "Астон Вилла" перед этим проиграла первый поединок полуфинала против "Ноттингем Форест" 0:1, но в ответном матче победила 4:0. В частности, благодаря тому, что дожала после перерыва, а Макгинн сделал дубль на 77 и 80 минутах.

В том числе такой результат был получен благодаря тому, что прошлый матч чемпионата "львы" просто "отдали". "Тоттенхэму" повезло, что Эмери сохранил много игроков основного состава. Уже к 25 минуте "Вилла" проигрывала 0:2 и только на 90+6 минуте забила гол престижа. Это второе подряд поражение бирмингемцев в АПЛ. Сейчас они идут на пятой позиции с семью очками отрыва от третьего МЮ.

Кадры гостей

Камара и Алиссон находятся в лазарете. Онана также пропустил последние два матча, но уже находится на финальном этапе восстановления.

Последние пять матчей Бернли и Астон Виллы

Последние пять встреч хозяев

  • 01.05. Лидс – Бернли 3:1 (АПЛ)
  • 22.04. Бернли – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)
  • 19.04. Ноттингем Форест – Бернли 4:1 (АПЛ)
  • 11.04. Бернли – Брайтон 0:2 (АПЛ)
  • 21.03. Фулхэм – Бернли 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 07.05. Астон Вилла – Ноттингем Форест 4:0 (ЛЕ)
  • 03.05. Астон Вилла – Тоттенхэм 1:2 (АПЛ)
  • 30.04. Ноттингем Форест – Астон Вилла 1:0 (ЛЕ)
  • 25.04. Фулхэм – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)
  • 19.04. Астон Вилла – Сандерленд 4:3 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

05.10.2025. Астон Вилла – Бернли 2:1 (АПЛ)

30.12.2023. Астон Вилла – Бернли 3:2 (АПЛ)

27.08.2023. Бернли – Астон Вилла 1:3 (АПЛ)

19.05.2022. Астон Вилла – Бернли 1:1 (АПЛ)

07.05.2022. Бернли – Астон Вилла 1:3 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026 - изображение 1Арсенал

 35 23 7 5 67-26 76
2

Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026 - изображение 2Манчестер Сити

 35 22 8 5 72-32 74
3

Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026 - изображение 3Манчестер Юнайтед

 36 18 11 7 63-48 65
4

Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026 - изображение 4Ливерпуль

 36 17 8 11 60-48 59
5

Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026 - изображение 5Астон Вилла

 35 17 7 11 48-44 58
6

Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026 - изображение 6Борнмут

 36 13 16 7 56-52 55
7

Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026 - изображение 7Брайтон энд Хоув Альбион

 36 14 11 11 52-42 53
8

Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026 - изображение 8Брентфорд

 36 14 9 13 52-49 51
9

Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026 - изображение 9Челси

 36 13 10 13 55-49 49
10

Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026 - изображение 10Эвертон

 35 13 9 13 44-44 48
11

Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026 - изображение 11Фулхэм

 36 14 6 16 44-50 48
12

Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026 - изображение 12Сандерленд

 36 12 12 12 37-46 48
13

Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026 - изображение 13Ньюкасл

 35 13 6 16 49-51 45
14

Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026 - изображение 14Лидс Юнайтед

 35 10 13 12 47-52 43
15

Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026 - изображение 15Кристал Пэлас

 34 11 10 13 36-42 43
16

Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026 - изображение 16Ноттингем Форест

 35 11 9 15 44-46 42
17

Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026 - изображение 17Тоттенхэм

 35 9 10 16 45-54 37
18

Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026 - изображение 18Вест Хэм Юнайтед

 35 9 9 17 42-61 36
19

Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026 - изображение 19Бернли

 35 4 8 23 35-71 20
20

Бернли – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2026 - изображение 20Вулверхэмптон

 36 3 9 24 25-66 18

Прогноз матча Бернли – Астон Вилла от UA-Football

Три подряд поединка "бордовые" не забивают на "Терф Мур". "Вилла" подходит к этому матчу с большой уверенностью. Эмери даже сможет спокойно использовать основных футболистов, ведь к финалу Лиги Европы есть время. А рисковать топ-5 АПЛ нельзя. Прогноз: Победа "Астон Виллы".

