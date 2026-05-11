Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026

"Шпоры" продолжают избегать вылета

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Английская Премьер-лига, 36 тур

11 мая, 22:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)

Прямая трансляция: Setanta Sports

"Тоттенхэм" и "Лидс" идут соседями в турнирной таблице. "Павлины" себе гарантировали невылет, а вот "шпоры" еще борются. И сегодня лондонцы могут сделать большой шаг вперед, ведь прямой конкурент проиграл в этом туре.

Новости Тоттенхэма

Подопечные Роберто Де Дзерби победили в последних двух турах. Но и немного им повезло с соперниками. Сначала "Тоттенхэм" встречался с последней командой АПЛ. А на прошлой неделе – против "Астон Виллы", которая была сосредоточена на Лиге Европы. Унаи Эмери выпустил много резерва, который не смог справиться с начальным давлением "шпор".

"Тоттенхэм" вел в счете 2:0 уже после 25 минуты. Держал преимущество и дальше и пропустил только на 90+6 минуте. Благодаря этому результату "шпоры" покинули зону вылета, ведь параллельно "Вест Хэм" уступил "Брентфорду". Более того, вчера "молотобойцы" еще раз проиграли (на этот раз – "Арсеналу"). У "Тоттенхэма" есть шанс оторваться сразу на четыре очка от Чемпионшипа.

Кадры хозяев

VIP-зрителей у "Тоттенгема" – огромное количество. В лазарете находятся Дэвис, Кулусевский, Одобер, Кудус, Симонс, Ромеро, Соланке и Викарио.

Новости Лидса

"Павичи" сделали шикарный рывок в конце чемпионата. А параллельно еще и за Кубок Англии сражались и вылетели только на стадии полуфинала. В последних четырех поединках АПЛ "Лидс" набрал 10 очков из 12 возможных. Лишь "Борнмут" он не сумел победить (но там даже скорее спаслись от поражения из-за гола на 90+7 минуте). А из больших неожиданностей – это уверенные три очка на “Олд Траффорд” против “МЮ” в “Дерби роз”.

В прошлом туре "Лидс" не оставил шансов "Бернли". По состоянию на 56 минуту "павлины" вели в счете 3:0. И только гол соперников на 71 минуте не дал случится разгрому. Эти три очка позволили подопечным Фарке окончательно сохранить прописку в элите. Теперь легче будет играть финальные три матча против "Тоттенхэма", "Брайтона" и "Вест Хэма" – всех турнирно-мотивированных команд.

Кадры гостей

Автор четырех голов в последних четырех матчах АПЛ Окафор попал в лазарет. Там ему компанию составляют Груев и Гудмундссон. Еще один ключевой футболист, защитник Стрейк – под вопросом.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Лидса

Последние пять встреч хозяев

  • 03.05. Астон Вилла – Тоттенхэм 1:2 (АПЛ)
  • 25.04. Вулверхэмптон – Тоттенхэм 0:1 (АПЛ)
  • 18.04. Тоттенхэм – Брайтон 2:2 (АПЛ)
  • 12.04. Сандерленд – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)
  • 22.03. Тоттенхэм – Ноттингем Форест 0:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 01.05. Лидс – Бернли 3:1 (АПЛ)
  • 26.04. Челси – Лидс 1:0 (Кубок Англии)
  • 22.04. Борнмут – Лидс 2:2 (АПЛ)
  • 18.04. Лидс – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)
  • 13.04. Манчестер Юнайтед – Лидс 1:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

04.10.25. Лидс – Тоттенхэм 1:2 (АПЛ)

25.15.25. Лидс – Тоттенхэм 1:4 (АПЛ)

06.10.24. Тоттенхэм – Лидс 4:3 (АПЛ)

10.02.24. Лидс – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)

28.12.23. Тоттенхэм – Лидс 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026 - изображение 4Арсенал

 36 24 7 5 68-26 79
2

Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026 - изображение 5Манчестер Сити

 35 22 8 5 72-32 74
3

Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026 - изображение 6Манчестер Юнайтед

 36 18 11 7 63-48 65
4

Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026 - изображение 7Ливерпуль

 36 17 8 11 60-48 59
5

Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026 - изображение 8Астон Вилла

 36 17 8 11 50-46 59
6

Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026 - изображение 9Борнмут

 36 13 16 7 56-52 55
7

Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026 - изображение 10Брайтон энд Хоув Альбион

 36 14 11 11 52-42 53
8

Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026 - изображение 11Брентфорд

 36 14 9 13 52-49 51
9

Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026 - изображение 12Челси

 36 13 10 13 55-49 49
10

Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026 - изображение 13Эвертон

 36 13 10 13 46-46 49
11

Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026 - изображение 14Фулхэм

 36 14 6 16 44-50 48
12

Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026 - изображение 15Сандерленд

 36 12 12 12 37-46 48
13

Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026 - изображение 16Ньюкасл

 36 13 7 16 50-52 46
14

Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026 - изображение 17Кристал Пэлас

 35 11 11 13 38-44 44
15

Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026 - изображение 18Ноттингем Форест

 36 11 10 15 45-47 43
16

Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026 - изображение 19Лидс Юнайтед

 35 10 13 12 47-52 43
17

Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026 - изображение 20Тоттенхэм

 35 9 10 16 45-54 37
18

Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026 - изображение 21Вест Хэм Юнайтед

 36 9 9 18 42-62 36
19

Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026 - изображение 22Бернли

 36 4 9 23 37-73 21
20

Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026 - изображение 23Вулверхэмптон

 36 3 9 24 25-66 18

Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Лидс

Прогноз матча Тоттенхэм – Лидс от UA-Football

"Шпоры" побеждают "павлинов" уже регулярно – пять встреч подряд. Даже в первом круге удалось завоевать три очка, находясь в кризисном состоянии. Сегодня преимущество точно на стороне хозяев. Прогноз: Победа "Тоттенгема".

