Тоттенхэм – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.05.2026

Английская Премьер-лига, 36 тур

11 мая, 22:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)

Прямая трансляция: Setanta Sports

"Тоттенхэм" и "Лидс" идут соседями в турнирной таблице. "Павлины" себе гарантировали невылет, а вот "шпоры" еще борются. И сегодня лондонцы могут сделать большой шаг вперед, ведь прямой конкурент проиграл в этом туре.

Новости Тоттенхэма

Подопечные Роберто Де Дзерби победили в последних двух турах. Но и немного им повезло с соперниками. Сначала "Тоттенхэм" встречался с последней командой АПЛ. А на прошлой неделе – против "Астон Виллы", которая была сосредоточена на Лиге Европы. Унаи Эмери выпустил много резерва, который не смог справиться с начальным давлением "шпор".

"Тоттенхэм" вел в счете 2:0 уже после 25 минуты. Держал преимущество и дальше и пропустил только на 90+6 минуте. Благодаря этому результату "шпоры" покинули зону вылета, ведь параллельно "Вест Хэм" уступил "Брентфорду". Более того, вчера "молотобойцы" еще раз проиграли (на этот раз – "Арсеналу"). У "Тоттенхэма" есть шанс оторваться сразу на четыре очка от Чемпионшипа.

Кадры хозяев

VIP-зрителей у "Тоттенгема" – огромное количество. В лазарете находятся Дэвис, Кулусевский, Одобер, Кудус, Симонс, Ромеро, Соланке и Викарио.

Новости Лидса

"Павичи" сделали шикарный рывок в конце чемпионата. А параллельно еще и за Кубок Англии сражались и вылетели только на стадии полуфинала. В последних четырех поединках АПЛ "Лидс" набрал 10 очков из 12 возможных. Лишь "Борнмут" он не сумел победить (но там даже скорее спаслись от поражения из-за гола на 90+7 минуте). А из больших неожиданностей – это уверенные три очка на “Олд Траффорд” против “МЮ” в “Дерби роз”.

В прошлом туре "Лидс" не оставил шансов "Бернли". По состоянию на 56 минуту "павлины" вели в счете 3:0. И только гол соперников на 71 минуте не дал случится разгрому. Эти три очка позволили подопечным Фарке окончательно сохранить прописку в элите. Теперь легче будет играть финальные три матча против "Тоттенхэма", "Брайтона" и "Вест Хэма" – всех турнирно-мотивированных команд.

Кадры гостей

Автор четырех голов в последних четырех матчах АПЛ Окафор попал в лазарет. Там ему компанию составляют Груев и Гудмундссон. Еще один ключевой футболист, защитник Стрейк – под вопросом.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Лидса

Последние пять встреч хозяев

03.05. Астон Вилла – Тоттенхэм 1:2 (АПЛ)

25.04. Вулверхэмптон – Тоттенхэм 0:1 (АПЛ)

18.04. Тоттенхэм – Брайтон 2:2 (АПЛ)

12.04. Сандерленд – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)

22.03. Тоттенхэм – Ноттингем Форест 0:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

01.05. Лидс – Бернли 3:1 (АПЛ)

26.04. Челси – Лидс 1:0 (Кубок Англии)

22.04. Борнмут – Лидс 2:2 (АПЛ)

18.04. Лидс – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)

13.04. Манчестер Юнайтед – Лидс 1:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

04.10.25. Лидс – Тоттенхэм 1:2 (АПЛ)

25.15.25. Лидс – Тоттенхэм 1:4 (АПЛ)

06.10.24. Тоттенхэм – Лидс 4:3 (АПЛ)

10.02.24. Лидс – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)

28.12.23. Тоттенхэм – Лидс 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

Прогноз матча Тоттенхэм – Лидс от UA-Football

"Шпоры" побеждают "павлинов" уже регулярно – пять встреч подряд. Даже в первом круге удалось завоевать три очка, находясь в кризисном состоянии. Сегодня преимущество точно на стороне хозяев. Прогноз: Победа "Тоттенгема".