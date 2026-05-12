Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 13.05.2026

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

13 мая. 22:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Уорикшир)

Трансляция: Setanta Sports

Перенесенный матч 31-го тура, который должен был быть сыгран намного раньше, но "Манчестер Сити" играл в финале Кубка Лиги и его время наступает только сейчас. Кажется, что шансов на титул все меньше и очень тяжело верится в то, что даже при выигрыше каждого из матчей до конца "горожане" смогут вырвать трофей. Не все от них зависит. Впрочем пока математические шансы остаются, стоит бороться.

Новости "Манчестер Сити"

Команда Пепа Гвардиолы набрала отличную форму, но оступилась в одном матче АПЛ за последние несколько недель и потеря очков может быть фатальной. Это все еще не так машина, к которой мы привыкли, но команда сильная и сейчас в отличной форме.

За последние 5 матчей на счету у "горожан" 4 победы и 1 ничья. Сначала обыграли "Арсенал" (2:1) в очень важном очном матче за чемпионство. Тогда казалось, что они переломили ход событий и теперь идут к титулу. Также переиграли "Бернли" на выезде (1:0), скромно впрочем главное, что результат в кармане и можно двигаться дальше.

А дальше был полуфинал Кубка Англии против "Саутгемптона", где на последних минутах они пропустили гол, но через 5 минут перевернули все с ног на голову. Забили дважды и вышли в финал (2:1). После этого была та самая катастрофа. Ужасный матч против "Эвертона" на выезде, где мерсисайдцы наказали за все ошибки и едва не выиграли. Там удалось спасти ничью, но этого было недостаточно (3:3). И на прошлой неделе был матч с "Брентфордом", где после относительно равного первого тайма состоялось уничтожение во втором (3:0). В субботу им предстоит финал Кубка Англии, впрочем вряд ли на данный матч они будут выходить легкомысленно. Шансы на титул еще живут, просто их очень и очень мало.

Новости "Кристал Пэлас"

Подопечные Оливера Гласнера в этом сезоне ждет только финал Лиги Конференций. Они ни за что не бьются в рамках АПЛ. Не вылетят, но и в еврокубки не попадут. То есть все спокойно в этом плане. Откровенно говоря, они могут расслабленно доигрывать сезон, бросив все силы на решающий матч в третьем по престижности еврокубке.

За последние 5 матчей на счету у "орлов" 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Все началось с поражения против "Ливерпуля" на выезде, хотя стоит отметить, что играли они там, как минимум, не хуже своего соперника (1:3). Далее была победа над донецким "Шахтером" в полуфинале Лиги Конференций (3:1). Там была чисто просчитанная победа за счет мастерства и прагматизма.

Впоследствии без шансов проиграли "Борнмуту", у которого хватает мотивации, ведь они ведут борьбу за еврокубки (0:3). Во втором матче против дончан была добыта еще одна победа (2:1), там также прошло все относительно спокойно. Завершили работу, которые начали неделю назад. Ну и в минувшие выходные удалось разыграть результативную ничью против "Эвертона" (2:2). Лишнее доказательство того, что даже против мотивированных соперников они могут показывать неплохой уровень игры.

Турнирная таблица

Личные встречи

14.12.25 АПЛ "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 0:3

17.05.25 КА "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 1:0

12.04.25 АПЛ "Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 5:2

07.12.24 АПЛ "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 2:2

06.04.24 АПЛ "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 2:4

Цифры и факты

"Манчестер Сити" не проигрывает домашние матчи в рамках АПЛ, начиная с августа;

"Кристал Пэлас" забивал как минимум 2 гола в 6 из последних 7 матчей против "Манчестер Сити" в рамках АПЛ;

В каждом из последних 5 матчей между "Манчестер Сити" и "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Пеп Гвардиола на этот матч выйдет без Йошко Гвардиола, который травмирован. Также под вопросом готовность Абдукодира Хусанова и Родри. Все остальные готовы играть.

Что касается Оливера Гласнера, то он остается без Эдди Нкетиа и Шейка Дукуре. Под вопросом готовность Эвана Гессана.

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Доннарумма - Нуньеш, Гейи, Аке, О'Райлли - Силва, Гонсалес - Семеньо, Шерки, Доку - Холанд

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон - Ричардс, Лакруа, Канво - Муньос, Уортон, Камада, Митчелл - Сарр, Джонсон - Матета

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Кристал Пэлас" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Мотивация, сила и преимущество домашнего поля. Все это играет в пользу подопечных Пепа Гвардиолы. Мы считаем, что они выиграют этот перенесенный матч, но точно не смогут избежать пропущенного гола. Обычно "орлы" любят попортить нервы обороне "горожан" и здесь исключения быть не должно. Победа "Сити" с пропущенным голом.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.