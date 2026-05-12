Астон Вилла — Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 15 мая 2026 года

Английская Премьер-лига. 36-й тур.

15 мая. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Крис Кавана (Манчестер)

Трансляция: Setanta Sports

"Астон Вилла" и "Ливерпуль" подходят к очной встрече далеко не в лучшей своей форме. Бирмингемцев мучает нестабильность — после яркого разгрома "Ноттингема" они снова оступились на "Бернли". У мерсисайдцев ситуация не лучше: вылет из Лиги чемпионов и потеря очков в матчах с "МЮ" и "Челси". Обе команды сейчас хотят доказать, что спад — лишь временная слабость, а не начало затяжной серии поражений.

Новости "Астон Виллы"

В последнее время "Астон Вилла" ведет себя так, будто решила проверить на прочность нервы своих болельщиков. Апрель завершился для подопечных Унаи Эмери на минорной ноте: досадные нулевые ничьи с "Фулхэмом" в АПЛ и "Ноттингемом" в Лиге Европы заставили многих задуматься, не закончилось ли топливо в баках этого амбициозного болида. Даже домашняя встреча с "Тоттенхэмом" в начале мая не принесла облегчения — поражение 1:2 стало очередной неожиданностью на "Вилла Парк".

Однако, когда казалось, что кризис вот-вот увлечет команду в крутое пике, "Вилла" показала настоящий футбольный перформанс в ответном матче против "Ноттингема". Разгром "лесорубов" со счетом 4:0 стал тем самым эмоциональным взрывом, которого так ждали трибуны: мячи влетали в сетку на любой вкус, а оборона соперника просто рассыпалась под контратаками бирмингемцев. Эта победа не просто вывела команду дальше, а вернула игрокам ощущение собственной силы, которое они, казалось, потеряли где-то на дорогах Лондона.

Впрочем, последняя ничья с "Бернли" (2:2) снова подбросила дров в костер сомнений. Бирмингемцы снова наступили на старые грабли, позволив аутсайдеру отобрать очки в игре, где все должно было быть под контролем. Сейчас команда напоминает опытного боксера, который может нанести идеальный нокаут, а в следующем раунде пропустить необязательный джеб. Перед следующим испытанием главный вопрос остается открытым: какую "Виллу" мы увидим на этот раз — безудержную и яркую или уставшую и прагматичную?

Новости "Ливерпуля"

Еще совсем недавно казалось, что "красная машина" мчится на полном ходу, сметая все на своем пути. Победы над "Эвертоном" и "Кристал Пэлас" в апреле выглядели как уверенное продвижение к месту в топ-3 — команда демонстрировала тот самый фирменный драйв, когда соперник задыхается от прессинга уже к середине первого тайма. Однако вылет из Лиги чемпионов от "ПСЖ" стал тем самым болезненным ударом под дых, после которого в механизме что-то сломалось, а уверенность начала ускользать сквозь пальцы, как морской песок.

Май встретил подопечных Слота настоящим кошмаром на "Олд Траффорд". Поражение 2:3 от "Манчестер Юнайтед" стало не просто потерей очков, а болезненной пощечиной по амбициям: оборона, которая обычно работает как швейцарские часы, на этот раз напоминала проходной двор. "Красные" отчаянно пытались спастись, грызли газон до последней секунды, но "дьяволы" оказались хитрее, оставив мерсисайдцев ни с чем.

Последняя встреча с "Челси" лишь подтвердила, что команда сейчас находится в зоне турбулентности. Ничья 1:1 на родном "Энфилде" оставила привкус недосказанности: хозяева вроде бы и владели инициативой, но той искры, которая обычно зажигает стадион, на этот раз не хватило. "Ливерпуль" сейчас напоминает уставшего гладиатора, который все еще опасен, но уже начинает тяжело дышать. Смогут ли они собрать волю в кулак для финального рывка или так и доиграют сезон на морально-волевых — вопрос, на который сейчас не знает ответа даже Арне Слот.

Личные встречи

01.11.25 АПЛ Ливерпуль — Астон Вилла 2:0

19.02.25 АПЛ Астон Вилла — Ливерпуль 2:2

09.11.24 АПЛ Ливерпуль — Астон Вилла 2:0

13.05.24 АПЛ Астон Вилла — Ливерпуль 3:3

03.09.23 АПЛ Ливерпуль — Астон Вилла 3:0

Цифры и факты

"Ливерпуль" не проигрывал "Астон Вилле" в последних 11 матчах;

"Астон Вилла" не выигрывала в последних 11 матчах;

"Астон Вилла" в последний раз одерживала победу над мерсисайдцами в 2020 году;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У хозяев в следующем матче не сыграют Алиссон и Камара из-за травм. Арне Слот подходит к этому матчу с более серьезными кадровыми потерями и не сможет рассчитывать на Алиссона, Брэдли, Экитике, Эндо, Леони и Салаха. Все игроки выбыли из-за травм.

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Кэш, Конса, Мингс, Матсен — Линделоф, Тилеманс — Макгинн, Баркли, Роджерс — Уоткинс

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Вудман — Джонс, Конате, ван Дейк, Керкез — Мак Аллистер, Гравенберх — Фримпонг, Собослай, Вирц — Гакпо

Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

Н — 1:1. Нас ждет открытый футбол, в котором оборона обеих команд вряд ли сумеет сохранить свои ворота "сухими". "Астон Вилла" дома традиционно играет агрессивно, а "Ливерпуль", несмотря на усталость, до последнего будет давить на каждом участке поля. Наиболее вероятный сценарий — результативная ничья или тяжелая победа одной из сторон с разницей в один мяч. Судьбу матча решит индивидуальное мастерство лидеров в последние 15 минут, когда игра перейдет на чистый адреналин.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.