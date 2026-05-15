Челси – Манчестер Сити. Анонс и прогноз финала Кубка Англии на 16.05.2026

Кубок Англии. Финал.

16 мая. 17:00. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Даррен Ингленд (Южный Йоркшир)

Трансляция: Setanta Sports

Третий подряд финал Кубка Англии для Пепа Гвардиолы и его команды. Прошлые два финала они проиграли, но сейчас, когда это может стать потенциально последней возможностью добыть трофей перед уходом легендарного наставника, они буквально обязаны забрать свое. А с другой стороны "Челси", который вряд ли как-то спасет этот провальный сезон трофеем, но может получить небольшое утешение.

Новости "Челси"

Подопечные Калума Макфарлейна - это настоящая катастрофа. Это праздник нестабильности и непонятной идеи, которую они пытаются двигать в своем игровом стиле. Сезон по сути провален, очередной сезон "перспективного" проекта пошел коту под хвост. Но есть шанс утешить своих болельщиков по крайней мере трофеем. Хотя в финале они явно не фавориты и как именно они собираются его выигрывать - не совсем понятно.

За последние 5 матчей на счету у лондонцев 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. Все началось с поражения против "Манчестер Юнайтед" у себя дома (0:1), где они провели не такой плохой матч, впрочем результат плохой. Далее абсолютный провал против "Брайтона" (0:3). Не было ни желания играть, ни особых сил для этого. Проходили пешком всю игру, могли проигрывать крупнее. Ужасно. Как раз после этого уволили Росеньора.

Приход Макфарлейна в качестве исполняющего обязанности вдохновил команду выйти в финал Кубка Англии, ведь они переиграли "Лидс" (1:0). Относительно уверенная игра. Но потом вернулись ко дну, где второй состав "Ноттингем Форест" сокрушил их на "Стэмфорд Бридж" со счетом 1:3. Ну и на прошлой неделе был ничейный матч против проблемного "Ливерпуля" (1:1). В финале может быть всё, но даже случайные победы должны быть за счёт чего-то. Кажется, если они и выиграют, то без везения не обойдется.

Новости "Манчестер Сити"

Команда Пепа Гвардиолы продолжает борьбу за титул Премьер-лиги, впрочем не все от них зависит и они ждут потерю очков от "канониров". Почему? Потому что сами потеряли очки в игре с "Эвертоном" (3:3), где удалось вытянуть ничью лишь на последних секундах. Плохое выступление, особенно от Марка Гейи. И это может стоить команде титула чемпионов. Но есть еще один трофей, который можно выиграть и где все зависит от них: надо лишь переиграть "Челси" в финал.

За последние 5 матчей на счету у манкунианцев 4 победы и 1 ничья. О той ничьей мы уже поговорили, поэтому зацепим другие матчи. Например, они минимально переиграли "Бернли" на выезде (1:0), также в полуфинале Кубка Англии прошли "Саутгемптон", хотя пропустили первыми и казалось, что у них будут большие проблемы. Но сравняли и выиграли достаточно быстро (2:1). Без проблем во втором тайме разгромили "Брентфорд" (3:0).

Посреди этой недели у них был перенесен матч АПЛ против "Кристал Пэлас" (3:0), относительно спокойная победа, при этом удалось дать отдохнуть главным лидерам атаки, чтобы они были готовы к решающему матчу в Кубке. Поэтому игра посреди недели не должна сильно повлиять на физическое состояние коллектива.

Личные матчи

12.04.26 АПЛ "Челси" - "Манчестер Сити" 0:3

04.01.26 АПЛ "Манчестер Сити" - "Челси" 1:1

25.01.25 АПЛ "Манчестер Сити" - "Челси" 3:1

18.08.24 АПЛ "Челси" - "Манчестер Сити" 0:2

04.08.24 КТМ "Манчестер Сити" - "Челси" 4:2

Цифры и факты

Последняя победа "Челси" в матчах против "Манчестер Сити" была еще в 2021 году, в финале Лиги Чемпионов;

В последних 4 матчах "Манчестер Сити" проходила ставка ТБ 2.5;

"Манчестер Сити" не проигрывает в последних 9 матчах подряд во всех турнирах;

"Челси" проиграл 8 из последних 11 матчей во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Калум Макфарлейн на эту игру остается без Джесси Дерри, Эстевао Виллана и Джейми Гиттенса. Также под вопросом готовность Роберта Санчеса, Алехандро Гарначо и Педру Нету. Ну и отстранен от футбола Михаил Мудрик.

Пеп Гвардиола не может рассчитывать на Родри, пока это единственный травмированный футболист в составе. Все остальные готовы играть.

"Челси", 3-4-2-1: Санчес - Фофана, Колвилл, Гато - Гюсто, Джеймс, Кайседо, Кукурелья - Палмер, Фернандес - Педро

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Траффорд - Нуньеш, Гейи, Диаш, О'Райлли - Ковачич, Силва - Семеньо, Шерки, Доку - Холанд

Прогноз на матч между "Челси" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 0:2. В большое количество голов в финале мы не очень верим. Но в то, что "горожане" прервут свою плохую серию в финалах Кубка Англии - вполне. "Челси" выглядит слишком наивно и банально разобрано, чтобы добывать трофеи в финалах против столь серьезного соперника. Победа "Сити", причем относительно спокойная и беспроблемная.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.