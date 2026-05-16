Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 17.05.2026

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

17 мая. 14:30. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Майкл Солсбери (Ланкашир)

Трансляция: Setanta Sports

Особой мотивации у обеих команд уже нет. "Ноттингем Форест" избежал вылета из Премьер-лиги и там все хорошо, уже договариваются о новом контракте для Витора Перейры. "Манчестер Юнайтед" так же без турнирной мотивации, в Лугу Чемпионов они попали и уже почти договорились о полноценном назначении Майкла Каррика главным тренером команды на следующий сезон.

Новости "Манчестер Юнайтед"

Команда Майкла Каррика, кажется, может готовиться и к следующему сезону со своим главным тренером, потому что ходят активные слухи, что за успешную работу Майклу предложили полноценный контракт. Работа, которую сделал Каррик, действительно впечатляет, он с легкостью вернул клуб в Лигу Чемпионов за счет прагматичного контратакующего стиля.

За последние 5 матчей на счету у "дьяволов" 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Началось все с поражения против "Лидса" на домашнем поле (1:2), там игра была не столь плохой, впрочем и на победу не наиграли также. Далее обыграли "Челси" на выезде (1:0), где за счет терпения удалось забить свой гол и удержать положительный результат. Далее переиграли "Брентфорд" на своем поле (2:1), неплохое выступление и результат.

Впоследствии была победа в матче с "Ливерпулем", где практически без шансов они переиграли команду Слота. Да, счет лишь 3:2, но по игре это была куда более уверенная победа. Ну и в прошлые выходные была неуверенная ничья против "Сандерленда", где был риск даже проиграть (0:0). Посмотрим, в каком состоянии подойдет команда к следующей игре, где можно поэкспериментировать.

Новости "Ноттингем Форест"

Подопечные Витора Перейры перевернули ход этого сезона и едва не превратили полный провал в один из лучших в истории клуба. Это если бы они вышли в финал Лиги Европы и выиграли его. Но нет, без еврокубкового успеха, зато выжили в АПЛ, хотя трудно в это верилось еще 2 месяца назад.

За последние 5 матчей на счету у "лесников" 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Сначала была победа над "Сандерлендом" на выезде (5:0). Как же круто и ультимативно там выступила команда, просто не заметила соперника. Далее победа в первом матче полуфинала Лиги Европы против "Астон Виллы" (1:0). Сложная игра, где все решил гол с пенальти от Вуда. После этого выпустили второй состав на игру против "Челси" и даже вторым составом не почувствовала кризисного соперника на выезде (3:1).

Но в ответном полуфинале Лиги Европы без шансов уступили "Вилле" (0:4). Настоящий провал как по счету, так и по игре. А на прошлой неделе в матче против "Ньюкасла" разыграли результативную ничью 1:1. Интересно, как они покажут себя на "Олд Траффорд".

Турнирная таблица

Личные встречи

01.11.25 АПЛ "Ноттингем Форест" - "Манчестер Юнайтед" 2:2

01.04.25 АПЛ "Ноттингем Форест" - "Манчестер Юнайтед" 1:0

07.12.24 АПЛ "Манчестер Юнайтед" - "Ноттингем Форест" 2:3

28.02.24 КА "Ноттингем Форест" - "Манчестер Юнайтед" 0:1

30.12.23 АПЛ "Ноттингем Форест" - "Манчестер Юнайтед" 2:1

Цифры и факты

"Манчестер Юнайтед" достаточно и ничьей, чтобы гарантировать себе третью строчку;

"Манчестер Юнайтед" проиграл лишь 2 матча из 15 под руководством Майкла Каррика;

"Ноттингем Форест" не проигрывает в последних 8 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Майкл Каррик на эту игру не может рассчитывать на Маттейса де Лигта, который травмирован. Также под вопросом готовность Каземиро и Беньямина Шешко.

Куда больше проблемы у Витора Перейры, который остается без Ибраима Сангаре, Моргана Гиббз-Уайта, Джона Виктора, Николо Савоны, Вилли Боли, Каллума Гадсона-Одои, Мурилло, Дана Ндоя и Зака Эбботта. Под вопросом готовность Олы Айны.

"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Ламменс - Далот, Гевен, Магуайр, Шоу - Мейну, Каземиро - Мбемо, Фернандеш, Кунья - Шешко

"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс - Кунья, Миленкович, Морату, Уильямс - Андерсон, Домингес - Жезус, Макати, Хатчинсон - Вуд

Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Учитывая тот факт, что это будет последний матч на "Олд Траффорд" в этом сезоне, попрощаться с родными трибунами хочется положительно. А тут еще и соперник, который разочарован после вылета из Лиги Европы и не имеет турнирной мотивации. Мы все еще не ждем легкой прогулки, но мы ожидаем победы от "Юнайтед" и математической гарантии третьего места в турнирной таблице.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.