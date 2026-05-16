Эвертон – Сандерленд. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 17.05.2026

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

17 мая. 17:00. Ливерпуль. "Хилл Дикинсон Стадиум"

Главный судья: Майкл Солсбери (Ланкашир)

Трансляция: Setanta Sports +

Матч между "Эвертоном" и "Сандерлендом" — это классическая дуэль команд, которые откровенно забыли, что такое вкус побед. Обе команды смогли набрать лишь по три очка в последних пяти турах. "Ириски" хоть и стабильно забивают грандам, но совершенно не умеют удерживать преимущество, тогда как "черные коты" лишь недавно начали приходить в себя после ужасных апрельских поражений. Для обоих клубов этот поединок — лучший шанс прервать неудачную серию и решить вопрос с выживанием.

Новости "Эвертона"

Последний месяц превратился для ливерпульского "Эвертона" в сложное испытание, в котором команда так и не смогла одержать ни одной победы. В пяти последних турах Премьер-лиги "ириски" трижды сыграли вничью и потерпели два поражения. Главной проблемой остается оборона, ведь мерсисайдцы стабильно забивают почти в каждом матче, однако абсолютно не умеют держать собственные ворота на замке, из-за чего постоянно теряют драгоценные очки.

Несмотря на отсутствие побед, подопечные Мойеса смогли удивить своих болельщиков в матчах против лидеров. Чего только стоит сумасшедшая ничья с "Манчестер Сити" (3:3) или боевые 2:2 против "Кристал Пэлас" и "Брентфорда". Команда четко показала, что имеет зубы и способна выгрызать результат там, где от нее этого меньше всего ждут. Однако эйфорию от этих ничьих сильно испортили два поражения подряд в апреле — в принципиальном мерсисайдском дерби против "Ливерпуля" (1:2) и в гостях у "Вест Хэма" (1:2).

В итоге "Эвертон" борется до последнего, много атакует, но слишком легко допускает ошибки у своих ворот. Три очка из пятнадцати возможных — это явно не тот результат, на который рассчитывал тренерский штаб к концу сезона. Для того чтобы чувствовать себя спокойно в таблице, ливерпульцам срочно нужно научиться играть рациональнее, ведь на одних лишь волевых ничьих далеко не уедешь.

Новости "Сандерленд"

У "Сандерленда" сейчас наступила черная полоса, хотя месяц назад все было просто супер. Команда неожиданно обыграла "Тоттенхэм" (1:0) и заставила фанатов поверить в чудо. Но радость длилась недолго: сразу после этого они попали в какой-то игровой ступор. В итоге — всего одна победа за пять матчей и куча потерянных очков там, где можно было цепляться за результат.

Самый большой провал произошел в конце апреля. Сначала была дикая перестрелка с "Астон Виллой", которая закончилась досадным поражением 3:4, а затем произошел настоящий шок — домашнее 0:5 от "Ноттингема". После такого разгрома тренеру пришлось срочно придумывать, как спасти ситуацию и "парковать автобус".

В мае "Сандерленду" немного удалось прийти в себя, и они начали играть максимально осторожно. Это помогло вырвать две ничьи — вырвали 1:1 у "Вулверхэмптона" и добыли скучную, но важную нулевую ничью с "Манчестер Юнайтед". Оборону вроде бы подтянули, но в атаке теперь тишина. Впереди у "Сандерленда" вообще нет идей, и с такой игрой рассчитывать на что-то серьезное на финише сезона будет очень трудно.

Турнирная таблица

Личные встречи

10.01.26 КА Эвертон — Сандерленд 1:1 (пен. 1:2)

03.11.25 АПЛ Сандерленд — Эвертон 1:1

20.09.17 Кубок АЛ Эвертон — Сандерленд 3:0

25.02.17 АПЛ Эвертон — Сандерленд 2:0

12.09.16 АПЛ Сандерленд — Эвертон 0:3

Цифры и факты

"Сандерленд" пропускает более 2 голов в 4 из последних 8 выездных матчей.

"Эвертон" пропускает более 1 гола в 5 матчах подряд.

В 5 последних матчах команда "Эвертон" пропускает во втором тайме.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед предстоящим матчем у обеих команд по четыре отсутствующих игрока. В "Эвертоне" не сыграют Брентвейт и Грилиш. У гостей из-за удалений матч пропустят Баллард и Мандл.

"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд — О'Брайен, Тарковски, Кин, Миколенко — Ироегбунам, Гарнер — Джордж, Дьюсбери-Холл, Ндиае — Бету

"Ланс", 4-2-3-1: Роефс — Геертрейда, Мукиеле, Альдерете, Мандава — Джака, Садики — Хьюм, Диарра, Ле Фе — Бробби

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Сандерлендом" от UA-Футбол

П1 — 1:0. Ожидать феерии голов в этом противостоянии точно не стоит. "Сандерленд" после пропущенных девяти мячей в апреле явно сделал выводы и теперь играет в максимально закрытый и прагматичный футбол, что доказали "сухие" нули с "Манчестер Юнайтед". "Эвертон" на своем поле будет лезть вперед, но будет натыкаться на плотную оборону гостей. Наиболее вероятным результатом здесь выглядит либо минимальная победа хозяев за счет домашнего стадиона, либо очередная боевая ничья.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.