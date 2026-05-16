Брентфорд – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026

Встреча лондонских команд, у котрых разные цели

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Английская Премьер-лига, 37 тур

17 мая, 17:00. "Брентфорд Коммюнити Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Сэмюэл Барротт (Йоркшир)

Прямая трансляция: Setanta Sports

“Брентфорд” борется за еврокубки: нужна только победа. "Кристал Пэлас” уже не имеет турнирных задач. "Пчелы" должны брать все в свои руки (или ноги). Однако мы уже не раз недавно видели, как будто немотивированные команды отбирают очки у тех, кто в этих зачетных пунктах очень нуждается.

Новости Брентфорда

"Пчелы" держатся в борьбе за еврокубки благодаря своей относительной стабильности. Однако недавно эта стабильность пошатнула шансы команды на такой важный шаг вперед, ведь “Брентфорд” в пяти турах подряд играл вничью. Сейчас лондонцы идут на восьмом месте с двумя очками отрыва от седьмого "Брайтона". А в борьбе еще "Челси", "Эвертон" и даже теоретически "Фулхэм" и "Сандерленд".

В прошлом поединке "Манчестер Сити" не оставил шансов "Брентфорду". Даже несмотря на то, что "горожане" забили на 60 минуте встречи. Первый тайм завершился нулями на табло, но “пчелы” сумели нанести лишь один удар по воротам. После перерыва распределение сил на поле не изменилось, а "Сити" еще и забивать начал. Как результат – 3:0 на табло.

Кадры хозяев

Карвалью продолжает залечивать травму колена. Компанию ему в лазарете составляют Генри и Миламбо.

Новости Кристал Пэлас

"Стекольщики" – уже как родные украинскому болельщику, не правда ли? Сначала был матч против "Динамо", недавно – два поединка против "Шахтера". И именно Лига конференций стала основной целью "Пэлас” на завершение сезона. Впереди команду ждет два лондонских дерби: сначала "Брентфорд", дальше – "Арсенал". И это будет подготовка к решающему поединку против “Райо Вальекано”, который состоится 27 мая.

Сейчас "Пэлас” занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ. На еврокубки уже не претендует, от вылета спасен. Но и побед давненько не было. Последний раз в чемпионате "Кристал Пэлас” брал верх еще 12 апреля – в поединке против "Ньюкасла" (2:1). После этого последовало три поражения и два ничейных результата. Что интересно, предыдущий матч команды также был против "Манчестер Сити" и завершился так же 0:3.

Кадры гостей

Дукуре и Нкетиа не сыграют из-за травм. Также под вопросом Гессан и Соса, которые пропускали последние поединки.

Последние пять матчей Брентфорда и Кристал Пэлас

Последние пять встреч хозяев

  • 09.05. Манчестер Сити – Брентфорд 3:0 (АПЛ)
  • 02.05. Брентфорд – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)
  • 27.04. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)
  • 18.04. Брентфорд – Фулхэм 0:0 (АПЛ)
  • 11.04. Брентфорд – Эвертон 2:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 13.05. Манчестер Сити – Кристал Пэлас 3:0 (АПЛ)
  • 10.05. Кристал Пэлас – Эвертон 2:2 (АПЛ)
  • 07.05. Кристал Пэлас – Шахтер 2:1 (ЛК)
  • 03.05. Борнмут – Кристал Пэлас 3:0 (АПЛ)
  • 30.04. Шахтер – Кристал Пэлас 1:3 (ЛК)

Последние пять личных встреч между соперниками

01.11.25. Кристал Пэлас – Брентфорд 2:0 (АПЛ)

26.01.25. Кристал Пэлас – Брентфорд 1:2 (АПЛ)

18.08.24. Брентфорд – Кристал Пэлас 2:1 (АПЛ)

30.12.23. Кристал Пэлас – Брентфорд 3:1 (АПЛ)

26.08.23. Брентфорд – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Арсенал

 36 24 7 5 68-26 79
2

Манчестер Сити

 36 23 8 5 75-32 77
3

Манчестер Юнайтед

 36 18 11 7 63-48 65
4

Астон Вилла

 37 18 8 11 54-48 62
5

Ливерпуль

 37 17 8 12 62-52 59
6

Борнмут

 36 13 16 7 56-52 55
7

Брайтон энд Хоув Альбион

 36 14 11 11 52-42 53
8

Брентфорд

 36 14 9 13 52-49 51
9

Челси

 36 13 10 13 55-49 49
10

Эвертон

 36 13 10 13 46-46 49
11

Фулхэм

 36 14 6 16 44-50 48
12

Сандерленд

 36 12 12 12 37-46 48
13

Ньюкасл

 36 13 7 16 50-52 46
14

Лидс Юнайтед

 36 10 14 12 48-53 44
15

Кристал Пэлас

 36 11 11 14 38-47 44
16

Ноттингем Форест

 36 11 10 15 45-47 43
17

Тоттенхэм

 36 9 11 16 46-55 38
18

Вест Хэм Юнайтед

 36 9 9 18 42-62 36
19

Бернли

 36 4 9 23 37-73 21
20

Вулверхэмптон

 36 3 9 24 25-66 18

Прогноз на матч Брентфорд – Кристал Пэлас от UA-Football

В очном поединке первого круга между этими командами "Пэлас” в равной борьбе забрал три очка. Однако сейчас "стекольщики" показывают не лучшие результаты. А в гостях за последние пять матчей подопечные Гласнера не проиграли только "Шахтеру". В этом случае еще и "пчелам" явно больше нужен результат. Прогноз: Победа “Брентфорда”.

