Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026

Реальное турнирное задание имеет только одна команда

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Английская Премьер-лига, 37 тур

17 мая, 19:30. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)

Прямая трансляция: Setanta Sports

"Ньюкасл" доигрывает этот сезон. Команда уже практически не имеет турнирных задач, а шансы на еврокубки настолько призрачны, что говорить о них нечего. А вот "Вест Хэм" борется за выживание. И чтобы перегнать "Тоттенхэм" нужна только победа.

После вылета из Лиги чемпионов "сороки" потерпели четыре подряд поражения в АПЛ. Все – с минимальным отрывом в один мяч. За этот отрезок "Ньюкасл" потерял огромное количество шансов подняться в борьбу за еврокубки. От восьмого места подопечных Эдди Хау отделяют шесть очков. То есть теоретические шансы еще есть, но нужно дважды выигрывать, надеяться на два поражения “Брентфорда” и параллельно – на потери очков еще у четырех соперников.

В прошлом туре "Ньюкасл" играл в гостях против "Ноттингем Форест". Лишь к концу матча "сороки" сумели открыть счет, но на 88 минуте пропустили в ответ. Равная игра на поле превратилась в такие же одинаковые цифры в табло. Не удалось победить так уверенно, как "Брайтон" в 35-м туре со счетом 3:1.

Крафт, Ливраменто, Майли и Шер находятся в лазарете. Жоелинтон хоть и провел в предыдущем матче 90 минут, но получил повреждение – его участие в сегодняшнем поединке под вопросом.

Лондонские команды суют палки в колеса "молотобойцам". 2 мая "Брентфорд" разгромил "Вест Хэм" 3:0, а в прошлом туре "Арсенал" выиграл 1:0. Гол Троссара на 83-й минуте стал решающим. А взятие ворот от подопечных Нуну Эшпириту Санту на 90+5 минуте не засчитали, ведь арбитры увидели нарушение правил в атаке от "канониров".

Поэтому "Вест Хэм" пропустил вперед "Тоттенхэм", а сам снова опустился в зону вылета. Именно эти две команды ведут прямую борьбу за 17-е место. Однако разрыв небольшой – всего два зачетных пункта. А впереди у "молотобойцев" кроме "Ньюкасла" еще матч с "Лидсом". "Тоттенхэм же сыграет против "Челси" и "Эвертона".

Траоре пропустил предыдущий матч, не сыграет он и сегодня. Составит в лазарете компанию 40-летнему Фабянскому, который уже очень долго залечивает травму.

Последние пять встреч хозяев

  • 10.05. Ноттингем Форест – Ньюкасл 1:1 (АПЛ)
  • 02.05. Ньюкасл – Брайтон 3:1 (АПЛ)
  • 25.04. Арсенал – Ньюкасл 1:0 (АПЛ)
  • 18.04. Ньюкасл – Борнмут 1:2 (АПЛ)
  • 12.04. Кристал Пэлас – Ньюкасл 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 10.05. Вест Хэм – Арсенал 0:1 (АПЛ)
  • 02.05. Брентфорд – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)
  • 25.04. Вест Хэм – Эвертон 2:1 (АПЛ)
  • 20.04. Кристал Пэлас – Вест Хэм 0:0 (АПЛ)
  • 10.04. Вест Хэм – Вулверхэмптон 4:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

02.11.2025. Вест Хэм – Ньюкасл 3:1 (АПЛ)

10.03.2025. Вест Хэм – Ньюкасл 0:1 (АПЛ)

25.11.2024. Ньюкасл – Вест Хэм 0:2 (АПЛ)

30.03.2024. Ньюкасл – Вест Хэм 4:3 (АПЛ)

08.10.2023. Вест Хэм – Ньюкасл 2:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026 - изображение 4Арсенал

 36 24 7 5 68-26 79
2

Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026 - изображение 5Манчестер Сити

 36 23 8 5 75-32 77
3

Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026 - изображение 6Манчестер Юнайтед

 36 18 11 7 63-48 65
4

Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026 - изображение 7Астон Вилла

 37 18 8 11 54-48 62
5

Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026 - изображение 8Ливерпуль

 37 17 8 12 62-52 59
6

Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026 - изображение 9Борнмут

 36 13 16 7 56-52 55
7

Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026 - изображение 10Брайтон энд Хоув Альбион

 36 14 11 11 52-42 53
8

Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026 - изображение 11Брентфорд

 36 14 9 13 52-49 51
9

Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026 - изображение 12Челси

 36 13 10 13 55-49 49
10

Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026 - изображение 13Эвертон

 36 13 10 13 46-46 49
11

Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026 - изображение 14Фулхэм

 36 14 6 16 44-50 48
12

Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026 - изображение 15Сандерленд

 36 12 12 12 37-46 48
13

Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026 - изображение 16Ньюкасл

 36 13 7 16 50-52 46
14

Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026 - изображение 17Лидс Юнайтед

 36 10 14 12 48-53 44
15

Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026 - изображение 18Кристал Пэлас

 36 11 11 14 38-47 44
16

Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026 - изображение 19Ноттингем Форест

 36 11 10 15 45-47 43
17

Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026 - изображение 20Тоттенхэм

 36 9 11 16 46-55 38
18

Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026 - изображение 21Вест Хэм Юнайтед

 36 9 9 18 42-62 36
19

Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026 - изображение 22Бернли

 36 4 9 23 37-73 21
20

Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026 - изображение 23Вулверхэмптон

 36 3 9 24 25-66 18

Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл – Вест Хэм

Прогноз на матч Ньюкасл – Вест Хэм от UA-Football

Шансов почти нет у "сорок"... Но ведь это не 100%, а значит, если "Брентфорд" проигрывает свой матч (начинает в 17:00), то будет борьба. Однако в любом случае стоит ждать качелей. Как в одну, так и в другую сторону. Прогноз: Обе забьют ДА (Кф 1,50).

