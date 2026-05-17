Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026
Реальное турнирное задание имеет только одна команда
UA-Футбол
Английская Премьер-лига, 37 тур
17 мая, 19:30. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)
Прямая трансляция: Setanta Sports
"Ньюкасл" доигрывает этот сезон. Команда уже практически не имеет турнирных задач, а шансы на еврокубки настолько призрачны, что говорить о них нечего. А вот "Вест Хэм" борется за выживание. И чтобы перегнать "Тоттенхэм" нужна только победа.
Новости Ньюкасл Юнайтед
После вылета из Лиги чемпионов "сороки" потерпели четыре подряд поражения в АПЛ. Все – с минимальным отрывом в один мяч. За этот отрезок "Ньюкасл" потерял огромное количество шансов подняться в борьбу за еврокубки. От восьмого места подопечных Эдди Хау отделяют шесть очков. То есть теоретические шансы еще есть, но нужно дважды выигрывать, надеяться на два поражения “Брентфорда” и параллельно – на потери очков еще у четырех соперников.
В прошлом туре "Ньюкасл" играл в гостях против "Ноттингем Форест". Лишь к концу матча "сороки" сумели открыть счет, но на 88 минуте пропустили в ответ. Равная игра на поле превратилась в такие же одинаковые цифры в табло. Не удалось победить так уверенно, как "Брайтон" в 35-м туре со счетом 3:1.
Кадры хозяев
Крафт, Ливраменто, Майли и Шер находятся в лазарете. Жоелинтон хоть и провел в предыдущем матче 90 минут, но получил повреждение – его участие в сегодняшнем поединке под вопросом.
Новости Вест Хэма
Лондонские команды суют палки в колеса "молотобойцам". 2 мая "Брентфорд" разгромил "Вест Хэм" 3:0, а в прошлом туре "Арсенал" выиграл 1:0. Гол Троссара на 83-й минуте стал решающим. А взятие ворот от подопечных Нуну Эшпириту Санту на 90+5 минуте не засчитали, ведь арбитры увидели нарушение правил в атаке от "канониров".
Поэтому "Вест Хэм" пропустил вперед "Тоттенхэм", а сам снова опустился в зону вылета. Именно эти две команды ведут прямую борьбу за 17-е место. Однако разрыв небольшой – всего два зачетных пункта. А впереди у "молотобойцев" кроме "Ньюкасла" еще матч с "Лидсом". "Тоттенхэм же сыграет против "Челси" и "Эвертона".
Кадры гостей
Траоре пропустил предыдущий матч, не сыграет он и сегодня. Составит в лазарете компанию 40-летнему Фабянскому, который уже очень долго залечивает травму.
Последние пять матчей Ньюкасл Юнайтед и Вест Хэма
Последние пять встреч хозяев
- 10.05. Ноттингем Форест – Ньюкасл 1:1 (АПЛ)
- 02.05. Ньюкасл – Брайтон 3:1 (АПЛ)
- 25.04. Арсенал – Ньюкасл 1:0 (АПЛ)
- 18.04. Ньюкасл – Борнмут 1:2 (АПЛ)
- 12.04. Кристал Пэлас – Ньюкасл 2:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 10.05. Вест Хэм – Арсенал 0:1 (АПЛ)
- 02.05. Брентфорд – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)
- 25.04. Вест Хэм – Эвертон 2:1 (АПЛ)
- 20.04. Кристал Пэлас – Вест Хэм 0:0 (АПЛ)
- 10.04. Вест Хэм – Вулверхэмптон 4:0 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между соперниками
02.11.2025. Вест Хэм – Ньюкасл 3:1 (АПЛ)
10.03.2025. Вест Хэм – Ньюкасл 0:1 (АПЛ)
25.11.2024. Ньюкасл – Вест Хэм 0:2 (АПЛ)
30.03.2024. Ньюкасл – Вест Хэм 4:3 (АПЛ)
08.10.2023. Вест Хэм – Ньюкасл 2:2 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|36
|24
|7
|5
|68-26
|79
|2
|36
|23
|8
|5
|75-32
|77
|3
|36
|18
|11
|7
|63-48
|65
|4
|37
|18
|8
|11
|54-48
|62
|5
|37
|17
|8
|12
|62-52
|59
|6
|36
|13
|16
|7
|56-52
|55
|7
|36
|14
|11
|11
|52-42
|53
|8
|36
|14
|9
|13
|52-49
|51
|9
|36
|13
|10
|13
|55-49
|49
|10
|36
|13
|10
|13
|46-46
|49
|11
|36
|14
|6
|16
|44-50
|48
|12
|36
|12
|12
|12
|37-46
|48
|13
|36
|13
|7
|16
|50-52
|46
|14
|36
|10
|14
|12
|48-53
|44
|15
|36
|11
|11
|14
|38-47
|44
|16
|36
|11
|10
|15
|45-47
|43
|17
|36
|9
|11
|16
|46-55
|38
|18
|36
|9
|9
|18
|42-62
|36
|19
|36
|4
|9
|23
|37-73
|21
|20
|36
|3
|9
|24
|25-66
|18
Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл – Вест Хэм
Прогноз на матч Ньюкасл – Вест Хэм от UA-Football
Шансов почти нет у "сорок"... Но ведь это не 100%, а значит, если "Брентфорд" проигрывает свой матч (начинает в 17:00), то будет борьба. Однако в любом случае стоит ждать качелей. Как в одну, так и в другую сторону. Прогноз: Обе забьют ДА (Кф 1,50).
Популярное сейчас
- Триумф Элины. Свитолина стала чемпионкой престижного турнира в Риме
- За моменты очков не добавляют. Черноморец сыграл зрелищный матч с одним из лидеров Первой лиги
- Элина Свитолина – Коко Гофф. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
- Брентфорд – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО
- Дочь Суркиса поделилась стильными фото и привлекла внимание необычным акцентом в образе