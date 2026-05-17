Ньюкасл – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.2026

Английская Премьер-лига, 37 тур

17 мая, 19:30. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Ньюкасл" доигрывает этот сезон. Команда уже практически не имеет турнирных задач, а шансы на еврокубки настолько призрачны, что говорить о них нечего. А вот "Вест Хэм" борется за выживание. И чтобы перегнать "Тоттенхэм" нужна только победа.

Новости Ньюкасл Юнайтед

После вылета из Лиги чемпионов "сороки" потерпели четыре подряд поражения в АПЛ. Все – с минимальным отрывом в один мяч. За этот отрезок "Ньюкасл" потерял огромное количество шансов подняться в борьбу за еврокубки. От восьмого места подопечных Эдди Хау отделяют шесть очков. То есть теоретические шансы еще есть, но нужно дважды выигрывать, надеяться на два поражения “Брентфорда” и параллельно – на потери очков еще у четырех соперников.

В прошлом туре "Ньюкасл" играл в гостях против "Ноттингем Форест". Лишь к концу матча "сороки" сумели открыть счет, но на 88 минуте пропустили в ответ. Равная игра на поле превратилась в такие же одинаковые цифры в табло. Не удалось победить так уверенно, как "Брайтон" в 35-м туре со счетом 3:1.

Кадры хозяев

Крафт, Ливраменто, Майли и Шер находятся в лазарете. Жоелинтон хоть и провел в предыдущем матче 90 минут, но получил повреждение – его участие в сегодняшнем поединке под вопросом.

Новости Вест Хэма

Лондонские команды суют палки в колеса "молотобойцам". 2 мая "Брентфорд" разгромил "Вест Хэм" 3:0, а в прошлом туре "Арсенал" выиграл 1:0. Гол Троссара на 83-й минуте стал решающим. А взятие ворот от подопечных Нуну Эшпириту Санту на 90+5 минуте не засчитали, ведь арбитры увидели нарушение правил в атаке от "канониров".

Поэтому "Вест Хэм" пропустил вперед "Тоттенхэм", а сам снова опустился в зону вылета. Именно эти две команды ведут прямую борьбу за 17-е место. Однако разрыв небольшой – всего два зачетных пункта. А впереди у "молотобойцев" кроме "Ньюкасла" еще матч с "Лидсом". "Тоттенхэм же сыграет против "Челси" и "Эвертона".

Кадры гостей

Траоре пропустил предыдущий матч, не сыграет он и сегодня. Составит в лазарете компанию 40-летнему Фабянскому, который уже очень долго залечивает травму.

Последние пять матчей Ньюкасл Юнайтед и Вест Хэма

Последние пять встреч хозяев

10.05. Ноттингем Форест – Ньюкасл 1:1 (АПЛ)

02.05. Ньюкасл – Брайтон 3:1 (АПЛ)

25.04. Арсенал – Ньюкасл 1:0 (АПЛ)

18.04. Ньюкасл – Борнмут 1:2 (АПЛ)

12.04. Кристал Пэлас – Ньюкасл 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

10.05. Вест Хэм – Арсенал 0:1 (АПЛ)

02.05. Брентфорд – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)

25.04. Вест Хэм – Эвертон 2:1 (АПЛ)

20.04. Кристал Пэлас – Вест Хэм 0:0 (АПЛ)

10.04. Вест Хэм – Вулверхэмптон 4:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

02.11.2025. Вест Хэм – Ньюкасл 3:1 (АПЛ)

10.03.2025. Вест Хэм – Ньюкасл 0:1 (АПЛ)

25.11.2024. Ньюкасл – Вест Хэм 0:2 (АПЛ)

30.03.2024. Ньюкасл – Вест Хэм 4:3 (АПЛ)

08.10.2023. Вест Хэм – Ньюкасл 2:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

Прогноз на матч Ньюкасл – Вест Хэм от UA-Football

Шансов почти нет у "сорок"... Но ведь это не 100%, а значит, если "Брентфорд" проигрывает свой матч (начинает в 17:00), то будет борьба. Однако в любом случае стоит ждать качелей. Как в одну, так и в другую сторону. Прогноз: Обе забьют ДА (Кф 1,50).