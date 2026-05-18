Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026

Еще один шаг "канониров" к титулу?

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Английская Премьер-лига, 37 тур

18 мая, 22:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Пол Тирни (Великий Манчестер)

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трудно "Арсенал" идет к чемпионству, но все же как-то идет. У "канониров" еще два матча и все зависит только от них. Первым из двух соперников станет "Бернли" – команда, которая уже окончательно вылетела из АПЛ.

Новости Арсенала

В предыдущем туре "канониры" одержали очень сложную победу. Решающий гол против "Вест Хэма", который изо всех сил борется за выживание, был забит лишь на 83-й минуте благодаря точному удару Троссара. И еще повезло, что ответный гол от "молотобойцев" на 90+5 минуте был отменен из-за фола против голкипера.

Это была третья победа после двух поражений в ряд от подопечных Артеты. Все три были сухими. И только одна – против “Фулхэма” – далась относительно легко, ведь еще до перерыва “Арсенал” забил трижды. В итоге "канониры" лидируют в турнирной таблице. И все зависит только от них. Одерживают две победы (еще в последнем туре против "Кристал Пэлас” в гостях) – безоговорочно становятся чемпионами. И не нужно даже параллельно смотреть на результаты "Манчестер Сити", который расположился на два очка ниже.

Кадры хозяев

Мерино, Тимбер и Уайт находятся в лазарете. А вот Калафиори попал туда после предыдущего матча против “Вест Хэма”, но имеет шанс сыграть уже сегодня.

Новости Бернли

"Бордовые" хоть уже с точки зрения турнирного положения и не мотивированы, но борьбу до сих пор навязывают. В прошлом туре они забрали очки у "Астон Виллы", которая еще была в игре за зону Лиги чемпионов. “Бернли” забил уже на восьмой минуте, а потом еще и отыгрался. Шикарный пас во время второго гола отдал воспитанник "Манчестер Юнайтед" Межбри. В итоге – 2:2 на табло.

Ситуацию это сильно не изменило. Разве прервало проигрышную серию, которая длилась пять туров. В общем, "Бернли" последний раз выигрывал еще 11 марта против "Кристал Пэлас”. Сейчас "бордовые" до сих пор идут на 19 месте. Команда уже давно вылетела. Еще открытым остается вопрос, кто финиширует последним. Разве что вопрос чести это может изменить, ведь расстояние от 20-го “Вулверхэмптона” составляет два очка.

Кадры гостей

Только Каллен не сыграет из-за травмы сегодня. Лазарет у команды почти пуст.

Последние пять матчей Арсенала и Бернли

Последние пять встреч хозяев

  • 10.05. Вест Хэм – Арсенал 0:1 (АПЛ)
  • 05.05. Арсенал – Атлетико 1:0 (ЛЧ)
  • 02.05. Арсенал – Фулхэм 3:0 (АПЛ)
  • 29.04. Атлетико – Арсенал 1:1 (ЛЧ)
  • 25.04. Арсенал – Ньюкасл Юнайтед 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 10.05. Бернли – Астон Вилла 2:2 (АПЛ)
  • 01.05. Лидс – Бернли 3:1 (АПЛ)
  • 22.04. Бернли – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)
  • 19.04. Ноттингем Форест – Бернли 4:1 (АПЛ)
  • 11.04. Бернли – Брайтон 0:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

01.11.25. Бернли – Арсенал 0:2 (АПЛ)

17.02.24. Бернли – Арсенал 0:5 (АПЛ)

11.11.23. Арсенал – Бернли 3:1 (АПЛ)

23.01.22. Арсенал – Бернли 0:0 (АПЛ)

18.09.21. Бернли – Арсенал 0:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026 - изображение 4Арсенал

 36 24 7 5 68-26 79
2

Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026 - изображение 5Манчестер Сити

 36 23 8 5 75-32 77
3

Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026 - изображение 6Манчестер Юнайтед

 37 19 11 7 66-50 68
4

Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026 - изображение 7Астон Вилла

 37 18 8 11 54-48 62
5

Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026 - изображение 8Ливерпуль

 37 17 8 12 62-52 59
6

Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026 - изображение 9Борнмут

 36 13 16 7 56-52 55
7

Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026 - изображение 10Брайтон энд Хоув Альбион

 37 14 11 12 52-43 53
8

Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026 - изображение 11Брентфорд

 37 14 10 13 54-51 52
9

Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026 - изображение 12Сандерленд

 37 13 12 12 40-47 51
10

Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026 - изображение 13Челси

 36 13 10 13 55-49 49
11

Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026 - изображение 14Ньюкасл

 37 14 7 16 53-53 49
12

Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026 - изображение 15Эвертон

 37 13 10 14 47-49 49
13

Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026 - изображение 16Фулхэм

 37 14 7 16 45-51 49
14

Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026 - изображение 17Лидс Юнайтед

 37 11 14 12 49-53 47
15

Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026 - изображение 18Кристал Пэлас

 37 11 12 14 40-49 45
16

Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026 - изображение 19Ноттингем Форест

 37 11 10 16 47-50 43
17

Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026 - изображение 20Тоттенхэм

 36 9 11 16 46-55 38
18

Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026 - изображение 21Вест Хэм Юнайтед

 37 9 9 19 43-65 36
19

Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026 - изображение 22Бернли

 36 4 9 23 37-73 21
20

Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026 - изображение 23Вулверхэмптон

 37 3 10 24 26-67 19

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Бернли

Прогноз матча Арсенал – Бернли от UA-Football от UA-Football

Это может быть еще одна чемпионская победа "канониров". В первом круге без проблем "Арсенал" забрал три гостевых очка у "Бернли". Сегодня также особого труда возникнуть не должно. Прогноз: Сухая победа “Арсенала” (Кф 1,60).

