Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.05.2026

Английская Премьер-лига, 37 тур

18 мая, 22:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Пол Тирни (Великий Манчестер)

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трудно "Арсенал" идет к чемпионству, но все же как-то идет. У "канониров" еще два матча и все зависит только от них. Первым из двух соперников станет "Бернли" – команда, которая уже окончательно вылетела из АПЛ.

Новости Арсенала

В предыдущем туре "канониры" одержали очень сложную победу. Решающий гол против "Вест Хэма", который изо всех сил борется за выживание, был забит лишь на 83-й минуте благодаря точному удару Троссара. И еще повезло, что ответный гол от "молотобойцев" на 90+5 минуте был отменен из-за фола против голкипера.

Это была третья победа после двух поражений в ряд от подопечных Артеты. Все три были сухими. И только одна – против “Фулхэма” – далась относительно легко, ведь еще до перерыва “Арсенал” забил трижды. В итоге "канониры" лидируют в турнирной таблице. И все зависит только от них. Одерживают две победы (еще в последнем туре против "Кристал Пэлас” в гостях) – безоговорочно становятся чемпионами. И не нужно даже параллельно смотреть на результаты "Манчестер Сити", который расположился на два очка ниже.

Кадры хозяев

Мерино, Тимбер и Уайт находятся в лазарете. А вот Калафиори попал туда после предыдущего матча против “Вест Хэма”, но имеет шанс сыграть уже сегодня.

Новости Бернли

"Бордовые" хоть уже с точки зрения турнирного положения и не мотивированы, но борьбу до сих пор навязывают. В прошлом туре они забрали очки у "Астон Виллы", которая еще была в игре за зону Лиги чемпионов. “Бернли” забил уже на восьмой минуте, а потом еще и отыгрался. Шикарный пас во время второго гола отдал воспитанник "Манчестер Юнайтед" Межбри. В итоге – 2:2 на табло.

Ситуацию это сильно не изменило. Разве прервало проигрышную серию, которая длилась пять туров. В общем, "Бернли" последний раз выигрывал еще 11 марта против "Кристал Пэлас”. Сейчас "бордовые" до сих пор идут на 19 месте. Команда уже давно вылетела. Еще открытым остается вопрос, кто финиширует последним. Разве что вопрос чести это может изменить, ведь расстояние от 20-го “Вулверхэмптона” составляет два очка.

Кадры гостей

Только Каллен не сыграет из-за травмы сегодня. Лазарет у команды почти пуст.

Последние пять матчей Арсенала и Бернли

Последние пять встреч хозяев

10.05. Вест Хэм – Арсенал 0:1 (АПЛ)

05.05. Арсенал – Атлетико 1:0 (ЛЧ)

02.05. Арсенал – Фулхэм 3:0 (АПЛ)

29.04. Атлетико – Арсенал 1:1 (ЛЧ)

25.04. Арсенал – Ньюкасл Юнайтед 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

10.05. Бернли – Астон Вилла 2:2 (АПЛ)

01.05. Лидс – Бернли 3:1 (АПЛ)

22.04. Бернли – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

19.04. Ноттингем Форест – Бернли 4:1 (АПЛ)

11.04. Бернли – Брайтон 0:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

01.11.25. Бернли – Арсенал 0:2 (АПЛ)

17.02.24. Бернли – Арсенал 0:5 (АПЛ)

11.11.23. Арсенал – Бернли 3:1 (АПЛ)

23.01.22. Арсенал – Бернли 0:0 (АПЛ)

18.09.21. Бернли – Арсенал 0:1 (АПЛ)

Это может быть еще одна чемпионская победа "канониров". В первом круге без проблем "Арсенал" забрал три гостевых очка у "Бернли". Сегодня также особого труда возникнуть не должно. Прогноз: Сухая победа “Арсенала” (Кф 1,60).