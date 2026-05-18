Челси – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 19.05.2026

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

19 мая. 22:15. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Уорикшир)

Трансляция: Setanta Sports+

"Тоттенхэм" должен заработать один зачетный балл за последние 2 матча сезона, чтобы по факту гарантировать себе прописку в АПЛ на следующий сезон. И матч против "Челси" может стать тем самым, где все болельщики выдохнут. Вот только "синие" также имеют свою собственную мотивацию и продолжают борьбу за еврокубки. Что же в итоге из этого всего получится?

Новости "Челси"

Команда Калума Макфарлейна уже в ожидании нового сезона, ведь там их ждет новый главный тренер в лице Хаби Алонсо. Впрочем пишут, что последние два матча сезона будут проходить под наблюдением нового тренера, который будет изучать команду, поэтому желательно себя проявить здесь и сейчас, так еще и в еврокубки можно попасть.

За последние 5 матчей на счету у лондонцев 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. Все началось с полностью проигранного матча против "Брайтона", после которого уволили Росеньйора. Нежелание играть и что-то показывать были очевидными, поражение 0:3 еще не такое тяжелое, как могло быть. Далее была победа в полуфинале Кубка Англии над "Лидсом" (1:0), где удалось показать более-менее солидную игру.

Однако сразу после этого они проиграли второму составу "Ноттингем Форест" (1:3) и это было тотальным провалом, прямо как с "Брайтоном" ранее. Также была боевая ничья против "Ливерпуля" на выезде, который сейчас также не в форме (1:1). И на выходных в финале Кубка Англии они уступили "Манчестер Сити (0:1). Не такая уж и плохая игра, но соперник был сильнее и заслуженно забрал свое. Остается два матча и остаются шансы на еврокубки, есть за что играть, но есть ли возможность?

Новости "Тоттенхэма"

Подопечные Роберто Де Дзерби, наверное, громко праздновали вчерашнее поражение "Вест Хэму". Это поражение означает, что им будет достаточно сыграть хотя бы один матч вничью до конца сезона, чтобы остаться в АПЛ. Или с "Челси", или с "Эвертоном" надо по крайней мере не проиграть и все, задача выполнена.

За последние 5 матчей на счету у "шпор" 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Начнем с поражения против "Сандерленда" (0:1), это был первый матч Де Дзерби и играли там неплохо, несколько не повезло именно проиграть. Зато потом была уже ничья против "Брайтона" (2:2), которая могла стать победой, если бы не пропущенный гол на последних минутах. Затем в тяжёлом матче переиграли "Вулверхэмптон" (1:0), что стало первой победой в АПЛ в 2026 году. Действительно событие.

Впоследствии переиграли "Астон Виллу" на выезде и это практически обеспечило им хорошие шансы на выживание (1:2). И на прошлой неделе была ничья с "Лидсом", где также было ощущение упущенной победы (1:1). Де Дзерби однозначно поднял дух этого коллектива и они готовы биться за выживание до конца. Особенно когда они чувствуют, что выживание уже вот, на расстоянии руки, то точно должны собраться и выдать качественное выступление.

Турнирная таблица

Личные встречи

01.11.25 АПЛ "Тоттенхэм" - "Челси" 0:1

03.04.25 АПЛ "Челси" - "Тоттенхэм" 1:0

08.12.24 АПЛ "Тоттенхэм" - "Челси" 3:4

02.05.24 АПЛ "Челси" - "Тоттенхэм" 2:0

06.11.23 АПЛ "Тоттенхэм" - "Челси" 1:4

Цифры и факты

"Челси" выиграл каждый из последних 5 матчей против "Тоттенхэма" в рамках Премьер-лиги;

В 3 из последних 4 матчей между этими соперниками проходила ставка ТМ 2.5;

"Челси" не может победить в последних 7 матчах в рамках Премьер-лиги подряд, при этом 6 поражений.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Калум Макфарлейн на эту игру остается без травмированных Джесси Дерри, Эстевао Виллиана и Джейми Гиттенса. Под вопросом Жоао Педро. Также отстранен от футбола Михаил Мудрик.

Что касается Роберто Де Дзерби, то у него травмированы Гильельмо Викарио, Доминик Соланке, Хави Симонс, Кристиан Ромеро, Уилсон Одобер, Деян Кулусевски, Мохамед Кудус и Бен Дэвис. То есть настоящая кадровая катастрофа, иначе это не назвать.

"Челси", 3-4-2-1: Санчес - Фофана, Колвилл, Хато - Гюсто, Фернандес, Кайседо, Кукурелья - Палмер, Нету - Делап

"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Кински - Порро, Данзо, ван де Вен, Удоги - Палинья, Бентанкур - Коло Муани, Галлахер, Тель - Ришарлисон

Прогноз на матч между "Челси" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. И хотя "Челси" исторически удачно выступает против „Тоттенхэма“, да еще и будет играть последний домашний матч сезона, нам кажется, что железобетонная мотивация "шпор" должна помочь им вырвать здесь результат. Де Дзерби и его команда очень голодны и хотят закрыть все вопросы перед последним туром. Выиграть им будет трудно, а вот зацепить результативную ничью - вполне. Из-за слабости обоих коллективов в обороне ожидаем много голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.