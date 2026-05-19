Борнмут — Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 19.05.2026

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

19 мая. 21:30. Борнмут. "Виталити Стэдиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер)

Трансляция: Setanta Sports

Этот матч — взрывная дуэль команд в отличной форме. Дерзкий "Борнмут", который с 55 очками вскочил на шестое место и снял скальпы с "Арсенала" и "Ньюкасла", принимает безжалостную машину Пепа Гвардиолы. "Манчестер Сити" на финише сезона включил режим "терминатора", штампуя разгромы в АПЛ и только что выбив "Челси" из Кубка. Нас ждет яркая битва, где аутсайдер попытается создать главную сенсацию тура.

Новости "Борнмута"

"Борнмут" превратился в главный кошмар для авторитетов АПЛ. Пока все обсуждают лидеров, "вишни" спокойно запрыгнули на шестую строчку турнирной таблицы, имеют в кармане 55 очков и, кажется, вообще забыли, что такое страх. Команда выдала такую безумную серию, что соперники перед игрой с ними, наверное, пьют успокоительное. Набрать 13 очков из 15 возможных в пяти последних турах самой сильной лиги мира — это не просто везение, это уже настоящая футбольная магия.

Только вдумайтесь, что они творят на выезде! Приехать в гости к грозному "Арсеналу" на "Эмирейтс" и снять с них скальп (2:1), затем заглянуть в гости к "сорокам" на "Сент-Джеймс Парк" и провернуть тот же трюк со счетом 2:1 — это уровень настоящих дерзких пиратов. Даже традиционно сложный выезд к "Фулхэму" на "Крейвен Коттедж" ребята отработали как по учебнику, прагматично забрав минимальную, но такую сладкую победу 1:0.

Дома же "вишни" устраивают для своих фанатов настоящий праздник. Неуступчивый "Лидс" едва вырвал у "Ливерпуля" ничью 2:2, а вот "Кристал Пэлас" просто попал под горячую руку и уехал домой с полной корзиной "подарков" — уверенные 3:0 без каких-либо шансов. Сейчас "Борнмут" летит на крыльях уверенности, демонстрируя смелый и невероятно эффективный футбол. Если они удержат этот бешеный темп, то еврокубковая весна для этого скромного клуба станет не просто мечтой, а абсолютно заслуженной реальностью.

Новости "Манчестер Сити"

Машина Пепа Гвардиолы снова включила свой фирменный режим "терминатора" на финише сезона, и остановить ее, похоже, просто невозможно. "Манчестер Сити" сейчас напоминает безжалостный каток, который перемалывает соперников и даже не замечает сопротивления. Последняя неделя вообще превратилась в бенефис "горожан": сначала они разобрали на запчасти "Брентфорд" (3:0), а через несколько дней в точно таком же образцово-показательном стиле разгромили "Кристал Пэлас" с аналогичным счетом 3:0. На "Этихаде" снова царит абсолютный штиль и тотальная доминация.

Однако настоящая драма и характер этой команды выковались в кубковых битвах и на выездах. Помните тот сумасшедший выезд на "Хил Дикинсон Стэдиум"? "Эвертон" вцепился, устроив дикую перестрелку 3:3, где "Сити" пришлось выгрызать ничью. Но этот ляп лишь разозлил команду Пепа. Кубковый путь "горожан" — это вообще отдельное искусство: сначала на характере дожали неуступчивый "Саутгемптон" (2:1), а буквально на днях в Кубке Англии приехали на "Стэмфорд Бридж" и на классе закрыли "Челси" со счетом 1:0.

"Манчестер Сити" сейчас подходит к решающим матчам в феноменальной, почти пугающей форме. Они умеют быть разными: когда нужно — выносят соперника ногами вперед за 90 минут, когда нужно — терпят и душат соперника одним единственным точным ударом, как в игре с "аристократами". Гвардиола снова вывел своих гладиаторов на пик как раз тогда, когда на кону стоят главные трофеи. Соперникам остается только сочувствовать, потому что этот голубой экспресс мчится на полной скорости к очередному триумфу.

Турнирная таблица

Личные встречи

02.11.25 АПЛ "Манчестер Сити" — "Борнмут" 3:1

20.05.25 АПЛ "Манчестер Сити" — "Борнмут" 3:1

30.03.25 КА "Борнмут" — "Манчестер Сити" 1:2

02.11.24 АПЛ "Борнмут" — "Манчестер Сити" 2:1

24.02.24 АПЛ "Борнмут" — "Манчестер Сити" 0:1

Цифры и факты

В 7 из 12 последних матчей с участием команды "Борнмут" была зафиксирована ничья.

В 5 из последних 6 домашних матчей с участием команды "Борнмут" была зафиксирована ничья.

"Борнмут" пропускает менее 2 голов в 12 из 15 последних матчей.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед следующим матчем с кадровыми потерями столкнулись только хозяева. Таким образом, в "Борнмуте" не сыграют Красти и Солер.

"Борнмут", 4-2-3-1: Петрович — Смит, Хилл, Сенеси, Трюффер — Скотт, Адамс — Райан, Крупи, Тавернье — Эванилсон

"Манчестер Сити", 4-2-2-2: Доннарумма — Нунес, Хусанов, Гейи, Гвардиола — О'Райлли, Сильва — Семенио, Доку — Шерки, Голанд

ТБ 2,5 — 1:2. "Борнмут" точно устроит фавориту теплый прием и, воодушевившись, забьет свой гол, но остановить этот "Сити" сейчас практически невозможно. Глубокий состав и огромный опыт "горожан" в борьбе за чемпионство сыграют ключевую роль. Ожидается упорный и результативный поединок, который завершится тяжелой победой "Манчестер Сити" со счетом 2:1 или 3:2.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.