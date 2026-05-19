Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борнмут — Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 19.05.2026
Английская Премьер-лига. 37-й тур.
19 мая. 21:30. Борнмут. "Виталити Стэдиум"
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер)
Трансляция: Setanta Sports
Этот матч — взрывная дуэль команд в отличной форме. Дерзкий "Борнмут", который с 55 очками вскочил на шестое место и снял скальпы с "Арсенала" и "Ньюкасла", принимает безжалостную машину Пепа Гвардиолы. "Манчестер Сити" на финише сезона включил режим "терминатора", штампуя разгромы в АПЛ и только что выбив "Челси" из Кубка. Нас ждет яркая битва, где аутсайдер попытается создать главную сенсацию тура.
Новости "Борнмута"
"Борнмут" превратился в главный кошмар для авторитетов АПЛ. Пока все обсуждают лидеров, "вишни" спокойно запрыгнули на шестую строчку турнирной таблицы, имеют в кармане 55 очков и, кажется, вообще забыли, что такое страх. Команда выдала такую безумную серию, что соперники перед игрой с ними, наверное, пьют успокоительное. Набрать 13 очков из 15 возможных в пяти последних турах самой сильной лиги мира — это не просто везение, это уже настоящая футбольная магия.
Только вдумайтесь, что они творят на выезде! Приехать в гости к грозному "Арсеналу" на "Эмирейтс" и снять с них скальп (2:1), затем заглянуть в гости к "сорокам" на "Сент-Джеймс Парк" и провернуть тот же трюк со счетом 2:1 — это уровень настоящих дерзких пиратов. Даже традиционно сложный выезд к "Фулхэму" на "Крейвен Коттедж" ребята отработали как по учебнику, прагматично забрав минимальную, но такую сладкую победу 1:0.
Дома же "вишни" устраивают для своих фанатов настоящий праздник. Неуступчивый "Лидс" едва вырвал у "Ливерпуля" ничью 2:2, а вот "Кристал Пэлас" просто попал под горячую руку и уехал домой с полной корзиной "подарков" — уверенные 3:0 без каких-либо шансов. Сейчас "Борнмут" летит на крыльях уверенности, демонстрируя смелый и невероятно эффективный футбол. Если они удержат этот бешеный темп, то еврокубковая весна для этого скромного клуба станет не просто мечтой, а абсолютно заслуженной реальностью.
Новости "Манчестер Сити"
Машина Пепа Гвардиолы снова включила свой фирменный режим "терминатора" на финише сезона, и остановить ее, похоже, просто невозможно. "Манчестер Сити" сейчас напоминает безжалостный каток, который перемалывает соперников и даже не замечает сопротивления. Последняя неделя вообще превратилась в бенефис "горожан": сначала они разобрали на запчасти "Брентфорд" (3:0), а через несколько дней в точно таком же образцово-показательном стиле разгромили "Кристал Пэлас" с аналогичным счетом 3:0. На "Этихаде" снова царит абсолютный штиль и тотальная доминация.
Однако настоящая драма и характер этой команды выковались в кубковых битвах и на выездах. Помните тот сумасшедший выезд на "Хил Дикинсон Стэдиум"? "Эвертон" вцепился, устроив дикую перестрелку 3:3, где "Сити" пришлось выгрызать ничью. Но этот ляп лишь разозлил команду Пепа. Кубковый путь "горожан" — это вообще отдельное искусство: сначала на характере дожали неуступчивый "Саутгемптон" (2:1), а буквально на днях в Кубке Англии приехали на "Стэмфорд Бридж" и на классе закрыли "Челси" со счетом 1:0.
"Манчестер Сити" сейчас подходит к решающим матчам в феноменальной, почти пугающей форме. Они умеют быть разными: когда нужно — выносят соперника ногами вперед за 90 минут, когда нужно — терпят и душат соперника одним единственным точным ударом, как в игре с "аристократами". Гвардиола снова вывел своих гладиаторов на пик как раз тогда, когда на кону стоят главные трофеи. Соперникам остается только сочувствовать, потому что этот голубой экспресс мчится на полной скорости к очередному триумфу.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Арсенал
|36
|24
|7
|5
|68-26
|79
|2
|Манчестер Сити
|36
|23
|8
|5
|75-32
|77
|3
|Манчестер Юнайтед
|37
|19
|11
|7
|66-50
|68
|4
|Астон Вилла
|37
|18
|8
|11
|54-48
|62
|5
|Ливерпуль
|37
|17
|8
|12
|62-52
|59
|6
|Борнмут
|36
|13
|16
|7
|56-52
|55
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|14
|11
|12
|52-43
|53
|8
|Брентфорд
|37
|14
|10
|13
|54-51
|52
|9
|Сандерленд
|37
|13
|12
|12
|40-47
|51
|10
|Челси
|36
|13
|10
|13
|55-49
|49
|11
|Ньюкасл
|37
|14
|7
|16
|53-53
|49
|12
|Эвертон
|37
|13
|10
|14
|47-49
|49
|13
|Фулхэм
|37
|14
|7
|16
|45-51
|49
|14
|Лидс Юнайтед
|37
|11
|14
|12
|49-53
|47
|15
|Кристал Пэлас
|37
|11
|12
|14
|40-49
|45
|16
|Ноттингем Форест
|37
|11
|10
|16
|47-50
|43
|17
|Тоттенхэм
|36
|9
|11
|16
|46-55
|38
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|9
|9
|19
|43-65
|36
|19
|Бернли
|36
|4
|9
|23
|37-73
|21
|20
|Вулверхэмптон
|37
|3
|10
|24
|26-67
|19
Личные встречи
02.11.25 АПЛ "Манчестер Сити" — "Борнмут" 3:1
20.05.25 АПЛ "Манчестер Сити" — "Борнмут" 3:1
30.03.25 КА "Борнмут" — "Манчестер Сити" 1:2
02.11.24 АПЛ "Борнмут" — "Манчестер Сити" 2:1
24.02.24 АПЛ "Борнмут" — "Манчестер Сити" 0:1
Цифры и факты
- В 7 из 12 последних матчей с участием команды "Борнмут" была зафиксирована ничья.
- В 5 из последних 6 домашних матчей с участием команды "Борнмут" была зафиксирована ничья.
- "Борнмут" пропускает менее 2 голов в 12 из 15 последних матчей.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Перед следующим матчем с кадровыми потерями столкнулись только хозяева. Таким образом, в "Борнмуте" не сыграют Красти и Солер.
"Борнмут", 4-2-3-1: Петрович — Смит, Хилл, Сенеси, Трюффер — Скотт, Адамс — Райан, Крупи, Тавернье — Эванилсон
"Манчестер Сити", 4-2-2-2: Доннарумма — Нунес, Хусанов, Гейи, Гвардиола — О'Райлли, Сильва — Семенио, Доку — Шерки, Голанд
Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол
ТБ 2,5 — 1:2. "Борнмут" точно устроит фавориту теплый прием и, воодушевившись, забьет свой гол, но остановить этот "Сити" сейчас практически невозможно. Глубокий состав и огромный опыт "горожан" в борьбе за чемпионство сыграют ключевую роль. Ожидается упорный и результативный поединок, который завершится тяжелой победой "Манчестер Сити" со счетом 2:1 или 3:2.
Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
