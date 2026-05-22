Халл Сити - Мидлсбро. Анонс и прогноз финала плейоф Чемпионшипа на 23.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Халл Сити и "Мидлсбро" в рамках финала плейоф Чемпионшипа
Чемпионшип. Плейофф. Финал
23 мая. 17:30. Лондон. "Уэмбли"
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Трансляция: Setanta Sports Premium
Еще несколько дней назад эта вывеска звучала совсем иначе. "Саутгемптон" в полуфинале одолел "Мидлсбро" и должен был играть в финале за право получить последнюю путевку в АПЛ на следующий сезон. Однако скандал со шпионажем за тренировками соперника не прошел незамеченным. Именно поэтому "Мидлсбро" оказался в финале, по сути проиграв полуфинальный матч, соперника дисквалифицировали. Посмотрим, воспользуются ли они таким подарком судьбы.
Новости "Халл Сити"
Команда Сергея Якировича заняли последнее, 6-е место в таблице Чемпионшипа, которое позволяет играть в плейоф. Они на 2 очка опередили сенсационный "Рэксем", который уже целился на АПЛ. Сезон был непростым, впрочем его можно украсить путевкой... остается последний шаг.
За последние 5 матчей на счету у "тигров" 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Все началось с результативной ничьей против "Лестер Сити" (2:2). Результат скорее разочаровал, учитывая тот факт, что соперник уже вылетел в Первую Лигу. Далее было выездное поражение против "Чарльтона" (1:2), после которого начались сомнения, сможет ли команда все же пробиться в топ-6. Зато впоследствии в последнем победили "Норвич" (2:1) и это обеспечило им выход в плей-офф.
Затем были полуфиналы против "Милуолла". Там сначала была домашняя ничья без голов, что заставило усомниться в том, что они все же пройдут в финал. Но на выезде победили соперника 2:0 и относительно спокойно едут на "Уэмбли", где пройдет решающая игра.
Новости "Мидлсбро"
Подопечные Кима Хеллберга завершили чемпионат на 5-м месте и сделали это достаточно уверенно. Там не было какого-то риска оказаться за пределами плейоф, они к этому готовились заранее, хотя в итоге свой поединок против "Саутгемптона" проиграли...
За последние 5 матчей на счету у "смогги" 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Пойдем в хронологическом порядке и поговорим о последних турах Чемпионшипа. Удалось минимально обыграть "Шеффилд Уэнздей" у себя дома (1:0), после чего уверенно разгромили "Уотфорд" (5:1). А в последнем туре отобрали очки у "Рексема" на выезде (2:2), тем самым оставили валлийцев за пределами плей-офф.
А дальше был уже полуфинал против "Саутгемптона", где сперва была нулевая ничья на стадионе "Боро", а затем выездной матч, который также завершился ничейным счетом 1:1. И все перешло к экстра-таймам, где "святые" забили свой решающий гол и прошли в финал. По крайней мере, так казалось. А потом скандал, где доказали, что представитель "Саутгемптона" шпионил за тренировками "Мидлсбро" накануне и тех дисквалифицировали, поэтому "смогги" получили еще один шанс все же выйти в АПЛ.
Личные встречи
29.11.25 ЧШ "Мидлсбро" - "Халл Сити" 0:1
05.12.25 ЧШ "Халл Сити" - "Мидлсбро" 1:4
01.01.25 ЧШ "Халл Сити" - "Мидлсбро" 0:1
30.11.24 ЧШ "Мидлсбро" - "Халл Сити" 3:1
10.04.24 ЧМ "Халл Сити" - "Мидлсбро" 2:2
Цифры и факты
- В 6 из последних 8 матчей между "Халл Сити" и "Мидлсбро" проходила ставка ТБ 2.5;
- В 3 из последних 4 матчей "Мидлсбро" проходила ставка ТБ 2.5;
- "Мидлсбро" не проигрывал в основное время в последних 6 матчах во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Сергей Якирович на эту игру выйдет без Элиота Матазо, который травмирован. Травмирован также Коди Драме и вне игры останутся Тоби Кольер и Амир Хаджиахметович.
Что касается кадровых проблем Кима Хеллберга, то он остается без Гейдена Гекни, Алфи Джонса и Дарры Ленигена. Все травмированы.
"Халл Сити", 4-2-3-1: Пандур - Койл, Иган, Хьюз, Джайлз - Слейтер, Крукс -Беллуми, Гелхардт, Миллар - Макберни
"Мидлсбро", 3-4-2-1: Бринн - Эйлинг, Фрай, Маланда - Бриттен, Моррис, Макгри, Таргетт - Уиттакер, Сармьенто - Стрелец
Прогноз на матч между "Халл Сити" и "Мидлсбро" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1:2. В этом сезоне эти команды встречались между собой дважды и в одном матче одержал победу "Мидлсбро", а другой — "Халл Сити". Однако нужно понимать, что в обоих матчах сильнее выглядели именно "смогги". Тем более, они уже пережили отчаяние от вылета и потери всех шансов, как вдруг их вернули в игру, поэтому мотивации у них будет еще больше, чем обычно. Ожидаем хорошей битвы, но победы "Мидлсбро" в основное время.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
