Кристал Пэлес — Арсенал. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 24.05.2026

Английская Премьер-лига. 38-й тур.

24 мая. 18:00. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Фарай Халлам (Ворикшир)

Трансляция: Setanta Sports

Золотая корона АПЛ наконец вернулась на "Эмирейтс" после сумасшедшей осечки "Сити" в Борнмуте, так что теперь команда Микеля Артеты выходит на поле в статусе абсолютного короля. И, судя по последним матчам, расслабляться свежеиспеченные чемпионы вообще не собираются.

Новости "Кристал Пэлас"

У "Кристал Пэлас" сейчас на поле настоящие американские горки — то вверх, то вниз. Последние недели превратились для "орлов" в катастрофу. Команда пережила болезненные поражения 0:3 от "Борнмута" и безжалостного "Манчестер Сити", но в то же время доказала, что может кусаться. Чего только стоит безумная кубковая ночь против донецкого "Шахтера", где лондонцы вырвали победу 2:1 и заставили весь "Селхерст Парк" петь от счастья

В последнее время "Пелес" напоминает некоего бескомпромиссного бунтаря, который обожает делить очки и устраивать на поле чистый рок-н-ролл. Два подряд боевых матча против "Эвертона" и "Брентфорда" завершились с одинаковым, просто сумасшедшим счетом 2:2. Команда много забивает, но и в собственных воротах позволяет соперникам хозяйничать слишком легко.

И вот с этим багажом эмоций и неизлечимых ран "Кристал Пэлес" выходит на свой следующий матч. Чего ждать на этот раз — очередной валидольной ничьей, разгромного падения или яркого взлета лондонских "орлов"? Одно знаем точно: скучно не будет, поэтому включайте трансляцию, запасайтесь успокоительным и давайте посмотрим, какую драму ребята приготовили нам на этот раз!

Новости "Арсенала"

"Арсенал" сейчас настолько силен, что от одного его вида у соперников начинают дрожать колени. "Канониры" набрали просто невероятный ход и штампуют победы, словно на конвейере. Началось все в конце апреля с тяжелой выездной ничьей против "Атлетико" (1:1), после чего лондонцы устроили настоящую домашнюю вечеринку, разобрав на запчасти "Фулхэм" со счетом 3:0. Ну а домашний кубковый ответный матч против мадридцев превратился в чистый тактический шедевр от Микеля Артеты — прагматичные, но такие сладкие 1:0 вывели команду в финал Лиги чемпионов, заставив весь "Эмирейтс" сходить с ума от счастья.

Внутренний чемпионат лишь подтвердил: этот "Арсенал" пришел забирать свое. Выезд в "Вест Хэм" стал классическим дерби на выживание, где "канониры" на классе вырвали победу 1:0. А в последнем туре под горячую руку попал "Бернли" — еще одни фирменные 1:0, которые в очередной раз доказали, что защита лондонцев сейчас крепче железобетона. Команда выдала впечатляющую серию без поражений, где четыре последних матча подряд завершились исключительно триумфом, причем соперники вообще забыли, как это — забивать в ворота "Арсенала".

К новому поединку лондонская машина подходит в статусе чемпиона. Команда Артеты досрочно выиграла титул АПЛ, и здесь остается открытым вопрос: сможет ли следующий соперник найти хоть какую-то брешь в этой идеальной красно-белой стене, или "канониры" завершат победой свой безжалостный чемпионский марш.

Турнирная таблица

Личные встречи

23.12.25 Кубок Англии Арсенал — Кристал Пэлас 2:1 (пен. 4:3)

26.10.25 АПЛ Арсенал — Кристал Пэлас 1:0

23.04.25 АПЛ Арсенал — Кристал Пэлас 2:2

21.12.24 АПЛ Кристал Пэлас — Арсенал 1:5

18.12.24 Кубок АЛ Арсенал — Кристал Пэлас 3:2

Цифры и факты

Кристал Пэлас пропускает более 2 голов от Арсенала в 4 из 8 последних матчей.

"Арсенал" не пропускает в 6 из 8 последних матчей.

"Кристал Пэлас" пропускает более 1 гола в 5 матчах подряд.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У хозяев в следующем матче не смогут сыграть Дукуре, Нкетиа и Ричардс. В свою очередь, гости выйдут на поле без Тимбера и Уайта.

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Канво, Лакруа, Риад — Муньос, Уортон, Камада, Митчелл — Сарр, Пино — Ларсен

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Москера, Салиба, Габриэл, Калафиори — Эдегор, Райс, Эзе — Сака, Гаверц, Троссард

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Арсеналом" от UA-Футбол

П2 — 0:2. Здесь все указывает на очередной триумф лондонцев. Конечно, после завоевания титула Артета может дать отдых лидерам и выпустить резерв, но глубина скамейки запасных у "канониров" сейчас такова, что даже дублеры готовы рвать и метать. Главная фишка нынешнего "Арсенала" — железобетонная защита, которая не пропускает уже четыре матча подряд. Скорее всего, мы увидим уверенную победу хозяев со счетом 2:0 или 3:0.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.