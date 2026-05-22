Кристал Пэлес — Арсенал. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 24.05.2026
UA-Футбол делится своими ожиданиями от матча между "Кристал Пэлас" и "Арсеналом" в рамках чемпионата Англии
Фото: UA-Футбол
Английская Премьер-лига. 38-й тур.
24 мая. 18:00. Лондон. "Селхерст Парк"
Главный судья: Фарай Халлам (Ворикшир)
Трансляция: Setanta Sports
Золотая корона АПЛ наконец вернулась на "Эмирейтс" после сумасшедшей осечки "Сити" в Борнмуте, так что теперь команда Микеля Артеты выходит на поле в статусе абсолютного короля. И, судя по последним матчам, расслабляться свежеиспеченные чемпионы вообще не собираются.
Новости "Кристал Пэлас"
У "Кристал Пэлас" сейчас на поле настоящие американские горки — то вверх, то вниз. Последние недели превратились для "орлов" в катастрофу. Команда пережила болезненные поражения 0:3 от "Борнмута" и безжалостного "Манчестер Сити", но в то же время доказала, что может кусаться. Чего только стоит безумная кубковая ночь против донецкого "Шахтера", где лондонцы вырвали победу 2:1 и заставили весь "Селхерст Парк" петь от счастья
В последнее время "Пелес" напоминает некоего бескомпромиссного бунтаря, который обожает делить очки и устраивать на поле чистый рок-н-ролл. Два подряд боевых матча против "Эвертона" и "Брентфорда" завершились с одинаковым, просто сумасшедшим счетом 2:2. Команда много забивает, но и в собственных воротах позволяет соперникам хозяйничать слишком легко.
И вот с этим багажом эмоций и неизлечимых ран "Кристал Пэлес" выходит на свой следующий матч. Чего ждать на этот раз — очередной валидольной ничьей, разгромного падения или яркого взлета лондонских "орлов"? Одно знаем точно: скучно не будет, поэтому включайте трансляцию, запасайтесь успокоительным и давайте посмотрим, какую драму ребята приготовили нам на этот раз!
Новости "Арсенала"
"Арсенал" сейчас настолько силен, что от одного его вида у соперников начинают дрожать колени. "Канониры" набрали просто невероятный ход и штампуют победы, словно на конвейере. Началось все в конце апреля с тяжелой выездной ничьей против "Атлетико" (1:1), после чего лондонцы устроили настоящую домашнюю вечеринку, разобрав на запчасти "Фулхэм" со счетом 3:0. Ну а домашний кубковый ответный матч против мадридцев превратился в чистый тактический шедевр от Микеля Артеты — прагматичные, но такие сладкие 1:0 вывели команду в финал Лиги чемпионов, заставив весь "Эмирейтс" сходить с ума от счастья.
Внутренний чемпионат лишь подтвердил: этот "Арсенал" пришел забирать свое. Выезд в "Вест Хэм" стал классическим дерби на выживание, где "канониры" на классе вырвали победу 1:0. А в последнем туре под горячую руку попал "Бернли" — еще одни фирменные 1:0, которые в очередной раз доказали, что защита лондонцев сейчас крепче железобетона. Команда выдала впечатляющую серию без поражений, где четыре последних матча подряд завершились исключительно триумфом, причем соперники вообще забыли, как это — забивать в ворота "Арсенала".
К новому поединку лондонская машина подходит в статусе чемпиона. Команда Артеты досрочно выиграла титул АПЛ, и здесь остается открытым вопрос: сможет ли следующий соперник найти хоть какую-то брешь в этой идеальной красно-белой стене, или "канониры" завершат победой свой безжалостный чемпионский марш.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Арсенал
|37
|25
|7
|5
|69-26
|82
|2
|Манчестер Сити
|37
|23
|9
|5
|76-33
|78
|3
|Манчестер Юнайтед
|37
|19
|11
|7
|66-50
|68
|4
|Астон Вилла
|37
|18
|8
|11
|54-48
|62
|5
|Ливерпуль
|37
|17
|8
|12
|62-52
|59
|6
|Борнмут
|37
|13
|17
|7
|57-53
|56
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|14
|11
|12
|52-43
|53
|8
|Челси
|37
|14
|10
|13
|57-50
|52
|9
|Брентфорд
|37
|14
|10
|13
|54-51
|52
|10
|Сандерленд
|37
|13
|12
|12
|40-47
|51
|11
|Ньюкасл
|37
|14
|7
|16
|53-53
|49
|12
|Эвертон
|37
|13
|10
|14
|47-49
|49
|13
|Фулхэм
|37
|14
|7
|16
|45-51
|49
|14
|Лидс Юнайтед
|37
|11
|14
|12
|49-53
|47
|15
|Кристал Пэлас
|37
|11
|12
|14
|40-49
|45
|16
|Ноттингем Форест
|37
|11
|10
|16
|47-50
|43
|17
|Тоттенхэм
|37
|9
|11
|17
|47-57
|38
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|9
|9
|19
|43-65
|36
|19
|Бернли
|37
|4
|9
|24
|37-74
|21
|20
|Вулверхэмптон
|37
|3
|10
|24
|26-67
|19
Личные встречи
23.12.25 Кубок Англии Арсенал — Кристал Пэлас 2:1 (пен. 4:3)
26.10.25 АПЛ Арсенал — Кристал Пэлас 1:0
23.04.25 АПЛ Арсенал — Кристал Пэлас 2:2
21.12.24 АПЛ Кристал Пэлас — Арсенал 1:5
18.12.24 Кубок АЛ Арсенал — Кристал Пэлас 3:2
Цифры и факты
- Кристал Пэлас пропускает более 2 голов от Арсенала в 4 из 8 последних матчей.
- "Арсенал" не пропускает в 6 из 8 последних матчей.
- "Кристал Пэлас" пропускает более 1 гола в 5 матчах подряд.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У хозяев в следующем матче не смогут сыграть Дукуре, Нкетиа и Ричардс. В свою очередь, гости выйдут на поле без Тимбера и Уайта.
"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Канво, Лакруа, Риад — Муньос, Уортон, Камада, Митчелл — Сарр, Пино — Ларсен
"Арсенал", 4-3-3: Рая — Москера, Салиба, Габриэл, Калафиори — Эдегор, Райс, Эзе — Сака, Гаверц, Троссард
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Арсеналом" от UA-Футбол
П2 — 0:2. Здесь все указывает на очередной триумф лондонцев. Конечно, после завоевания титула Артета может дать отдых лидерам и выпустить резерв, но глубина скамейки запасных у "канониров" сейчас такова, что даже дублеры готовы рвать и метать. Главная фишка нынешнего "Арсенала" — железобетонная защита, которая не пропускает уже четыре матча подряд. Скорее всего, мы увидим уверенную победу хозяев со счетом 2:0 или 3:0.
Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
