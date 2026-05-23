Фулхэм – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 24.05.2026

Английская Премьер Лига. 38-й тур

24 мая 2026 года. 18:00. Лондон. Стадион "Крэйвен Коттедж ".

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Фулхэм" завершает сезон на привычной позиции в турнирной таблице. А вот "Ньюкасл" в нынешнем сезоне очень разочаровал болельщиков. Предыдущие очные два матча в нынешнем сезоне (первый круг АПЛ и Кубок лиги) завершились победой "сорок". Оформят ли подопечные Эдди Хау хет-трик? В любом случае, если играет "Ньюкасл" – скучно не может быть. Даже если команды не будут бороться за очки и путевку в еврокубки, матч обещает быть увлекательным.

Новости "Фулхэма"

"Фулхэм" занимает 13-е место (49 очков) в турнирной таблице АПЛ. Команда выиграла 14 матчей, завершила вничью 7, проиграла 16; забила 45 голов, пропустила 51.

В последних пяти матчах "дачникам" тяжело. Стараются создавать моменты, но дело до решающего удара не доходит. 18 апреля ничего не сделали в матче с "Брентфордом" (0:0) – владели мячом 52 % времени, но катали мяч без намека на опасность – ноль ударов в створ ворот соперника. 25 апреля с "Астон Виллой" (1:0) на домашнем стадионе удалось взять три очка - один удар в створ ворот, который оказался, к счастью, точным. 2 мая в матче с "Арсеналом" (3:0) подопечные Марку Силвы полностью провалились в обороне. 9 мая с "Борнмутом" (0:1) лишний раз доказали, что реализация хромает на две ноги – 11 ударов в сторону ворот, только один в створ и тот без результата. Проиграли. 17 мая в матче с последней командой АПЛ "Вулверхэмптоном" (1:1) можно было расправить крылья и взять три очка. Но из 5-ти ударов в створ ворот один попал в цель. Одним словом, "дачники" к концу сезона растеряли все силы и мотивацию. Складывается впечатление, что добраться до зоны еврокубков они просто боятся. Каждый сезон - середина турнирной таблицы.

На домашнем стадионе "Фулхэм" играет осторожно, старается контролировать мяч и развивать атаки через центральную зону. В последних матчах "дачники" снижают темп во вторых таймах. Не любят, когда соперник начинает высоко прессинговать. Как следствие, оборона начинает ошибаться, а голкипер не всегда спасает.

В последних пяти домашних матчах "Фулхэм" одержал три победы и два матча проиграл.

Новости "Ньюкасла"

"Ньюкасл" занимает 11-е место (49 очков) в турнирной таблице АПЛ. Команда выиграла 14 матчей, завершила вничью 7, проиграла 16; забила 53 гола, пропустила 53.

"Ньюкасл" разочаровывает болельщиков. С 22 мая "сороки" проиграли четыре матча подряд - "Сандерленду" (1:2), "Кристал Пэлас" (2:1), "Борнмуту" (1:2), "Арсеналу" (1:0). Возможно, это последствия от разочарования проигранного матча "Барселоне" (7:2) в 1/8 Лиги чемпионов (второй матч). Ведь после первого матча (1:1) шансы на попадание в 1/4 были очень большие. После вылета из Лиги чемпионов и такой печальной серии в АПЛ подопечные Эдди Хау взялись "за голову" и в последних трех матчах показали, что способны выигрывать. 2 мая разгромили "Брайтон" (3:1). 10 мая с "Форестом" сыграли вничью (1:1), а 17 мая бодро обыграли "Вест Хэм" (3:1).

В последних трех матчах "сороки" напомнили, что умеют агрессивно и креативно атаковать, что фланги работают, а оборона не так уж и много ошибается. Хотя именно к обороне есть вопросы. Команда теряется и открывает пространство для атак соперника, если оппонент начинает сильно давить, прессинговать. В гостях "Ньюкасл" играет нестабильно. В последних пяти матчах три поражения, одна ничья и одна победа.

Личные встречи

06.04.2024. АПЛ

"Фулхэм" – "Ньюкасл" 0:1

21.09.2024. АПЛ

"Фулхэм" – "Ньюкасл" 3:1

01.02.2025. АПЛ

"Ньюкасл" – "Фулхэм" 1:2

25.10.2025. АПЛ

"Ньюкасл" – " Фулхэм" 2:1

17.12.2025. Кубок лиги

"Ньюкасл" – "Фулхэм" 2:1

Цифры и факты

"Фулхэм" в последних пяти матчах АПЛ одержал 1 победу, 2 матча завершил вничью, 2 проиграл;

"Фулхэм" в последних пяти матчах АПЛ забивает в среднем 0,4 гола, пропускает 0,8 голов за 90 минут;

"Ньюкасл" в последних пяти матчах АПЛ одержал 2 победы, 1 матч завершил вничью, 2 проиграл;

"Ньюкасл" в последних пяти матчах АПЛ забивает в среднем 1,6 гола, пропускает 1,2 гола за 90 минут.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Фулхэма" травмирован 18-летний нападающий Джона Куси-Асаре и дисквалифицирован основной защитник Йоаким Андерсен (красная карточка).

Ориентировочный состав (4 – 2 – 3 – 1): Лено — Кастань, Диоп, Бэсси, Робинсон — Лукич, Берг — Уилсон, Смит-Роу, Чуквуезе — Р.М. Карвальо Главный тренер: Марку Силва

У "Ньюкасла" в лазарете Жоэлинтон (травма бедра), Эмиль Крафт (травма колена), Тино Лаврименто (травма колена), Льюис Майли (сломана нога), Фабиан Шер (травма лодыжки). Под вопросом выход Сандро Тонали. Пожалуй, отсутствие Тонали - самая большая потеря "сорок".

Ориентировочный состав (4 – 2 – 3 – 1): Поуп — Берн, Ботман, Тиау, Холл — Уиллок, Бруно — Рэмзи, Вольтемаде, Мерфи — У. Осула Главный тренер: Эдди Хау

ТБ 2,5; "обе забьют – да". "Фулхэм" на домашнем стадионе в 18 матчах проиграл только шесть матчей. В последнем матче сезона на глазах у своих болельщиков "дачники" будут стремиться, как минимум, не проиграть. "Ньюкасл" не пугает гостевой матч. В 14-ти последних матчах на выезде "сороки" в 12-ти забивали. Скорее всего, голы мы увидим от обеих команд.

