Фулхэм – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 24.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Фулхэмом" и "Ньюкаслом" в рамках чемпионата Англии
Английская Премьер Лига. 38-й тур
24 мая 2026 года. 18:00. Лондон. Стадион "Крэйвен Коттедж ".
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Трансляция: Setanta Sport OTT
"Фулхэм" завершает сезон на привычной позиции в турнирной таблице. А вот "Ньюкасл" в нынешнем сезоне очень разочаровал болельщиков. Предыдущие очные два матча в нынешнем сезоне (первый круг АПЛ и Кубок лиги) завершились победой "сорок". Оформят ли подопечные Эдди Хау хет-трик? В любом случае, если играет "Ньюкасл" – скучно не может быть. Даже если команды не будут бороться за очки и путевку в еврокубки, матч обещает быть увлекательным.
Новости "Фулхэма"
"Фулхэм" занимает 13-е место (49 очков) в турнирной таблице АПЛ. Команда выиграла 14 матчей, завершила вничью 7, проиграла 16; забила 45 голов, пропустила 51.
В последних пяти матчах "дачникам" тяжело. Стараются создавать моменты, но дело до решающего удара не доходит. 18 апреля ничего не сделали в матче с "Брентфордом" (0:0) – владели мячом 52 % времени, но катали мяч без намека на опасность – ноль ударов в створ ворот соперника. 25 апреля с "Астон Виллой" (1:0) на домашнем стадионе удалось взять три очка - один удар в створ ворот, который оказался, к счастью, точным. 2 мая в матче с "Арсеналом" (3:0) подопечные Марку Силвы полностью провалились в обороне. 9 мая с "Борнмутом" (0:1) лишний раз доказали, что реализация хромает на две ноги – 11 ударов в сторону ворот, только один в створ и тот без результата. Проиграли. 17 мая в матче с последней командой АПЛ "Вулверхэмптоном" (1:1) можно было расправить крылья и взять три очка. Но из 5-ти ударов в створ ворот один попал в цель. Одним словом, "дачники" к концу сезона растеряли все силы и мотивацию. Складывается впечатление, что добраться до зоны еврокубков они просто боятся. Каждый сезон - середина турнирной таблицы.
На домашнем стадионе "Фулхэм" играет осторожно, старается контролировать мяч и развивать атаки через центральную зону. В последних матчах "дачники" снижают темп во вторых таймах. Не любят, когда соперник начинает высоко прессинговать. Как следствие, оборона начинает ошибаться, а голкипер не всегда спасает.
В последних пяти домашних матчах "Фулхэм" одержал три победы и два матча проиграл.
Новости "Ньюкасла"
"Ньюкасл" занимает 11-е место (49 очков) в турнирной таблице АПЛ. Команда выиграла 14 матчей, завершила вничью 7, проиграла 16; забила 53 гола, пропустила 53.
"Ньюкасл" разочаровывает болельщиков. С 22 мая "сороки" проиграли четыре матча подряд - "Сандерленду" (1:2), "Кристал Пэлас" (2:1), "Борнмуту" (1:2), "Арсеналу" (1:0). Возможно, это последствия от разочарования проигранного матча "Барселоне" (7:2) в 1/8 Лиги чемпионов (второй матч). Ведь после первого матча (1:1) шансы на попадание в 1/4 были очень большие. После вылета из Лиги чемпионов и такой печальной серии в АПЛ подопечные Эдди Хау взялись "за голову" и в последних трех матчах показали, что способны выигрывать. 2 мая разгромили "Брайтон" (3:1). 10 мая с "Форестом" сыграли вничью (1:1), а 17 мая бодро обыграли "Вест Хэм" (3:1).
В последних трех матчах "сороки" напомнили, что умеют агрессивно и креативно атаковать, что фланги работают, а оборона не так уж и много ошибается. Хотя именно к обороне есть вопросы. Команда теряется и открывает пространство для атак соперника, если оппонент начинает сильно давить, прессинговать. В гостях "Ньюкасл" играет нестабильно. В последних пяти матчах три поражения, одна ничья и одна победа.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Арсенал
|37
|25
|7
|5
|69-26
|82
|2
|Манчестер Сити
|37
|23
|9
|5
|76-33
|78
|3
|Манчестер Юнайтед
|37
|19
|11
|7
|66-50
|68
|4
|Астон Вилла
|37
|18
|8
|11
|54-48
|62
|5
|Ливерпуль
|37
|17
|8
|12
|62-52
|59
|6
|Борнмут
|37
|13
|17
|7
|57-53
|56
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|14
|11
|12
|52-43
|53
|8
|Челси
|37
|14
|10
|13
|57-50
|52
|9
|Брентфорд
|37
|14
|10
|13
|54-51
|52
|10
|Сандерленд
|37
|13
|12
|12
|40-47
|51
|11
|Ньюкасл
|37
|14
|7
|16
|53-53
|49
|12
|Эвертон
|37
|13
|10
|14
|47-49
|49
|13
|Фулхэм
|37
|14
|7
|16
|45-51
|49
|14
|Лидс Юнайтед
|37
|11
|14
|12
|49-53
|47
|15
|Кристал Пэлас
|37
|11
|12
|14
|40-49
|45
|16
|Ноттингем Форест
|37
|11
|10
|16
|47-50
|43
|17
|Тоттенхэм
|37
|9
|11
|17
|47-57
|38
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|9
|9
|19
|43-65
|36
|19
|Бернли
|37
|4
|9
|24
|37-74
|21
|20
|Вулверхэмптон
|37
|3
|10
|24
|26-67
|19
Личные встречи
- 06.04.2024. АПЛ
- "Фулхэм" – "Ньюкасл" 0:1
- 21.09.2024. АПЛ
- "Фулхэм" – "Ньюкасл" 3:1
- 01.02.2025. АПЛ
- "Ньюкасл" – "Фулхэм" 1:2
- 25.10.2025. АПЛ
- "Ньюкасл" – "Фулхэм" 2:1
- 17.12.2025. Кубок лиги
- "Ньюкасл" – "Фулхэм" 2:1
Цифры и факты
- "Фулхэм" в последних пяти матчах АПЛ одержал 1 победу, 2 матча завершил вничью, 2 проиграл;
- "Фулхэм" в последних пяти матчах АПЛ забивает в среднем 0,4 гола, пропускает 0,8 голов за 90 минут;
- "Ньюкасл" в последних пяти матчах АПЛ одержал 2 победы, 1 матч завершил вничью, 2 проиграл;
- "Ньюкасл" в последних пяти матчах АПЛ забивает в среднем 1,6 гола, пропускает 1,2 гола за 90 минут.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Фулхэма" травмирован 18-летний нападающий Джона Куси-Асаре и дисквалифицирован основной защитник Йоаким Андерсен (красная карточка).
Ориентировочный состав (4 – 2 – 3 – 1): Лено — Кастань, Диоп, Бэсси, Робинсон — Лукич, Берг — Уилсон, Смит-Роу, Чуквуезе — Р.М. Карвальо
Главный тренер: Марку Силва
У "Ньюкасла" в лазарете Жоэлинтон (травма бедра), Эмиль Крафт (травма колена), Тино Лаврименто (травма колена), Льюис Майли (сломана нога), Фабиан Шер (травма лодыжки). Под вопросом выход Сандро Тонали. Пожалуй, отсутствие Тонали - самая большая потеря "сорок".
Ориентировочный состав (4 – 2 – 3 – 1): Поуп — Берн, Ботман, Тиау, Холл — Уиллок, Бруно — Рэмзи, Вольтемаде, Мерфи — У. Осула
Главный тренер: Эдди Хау
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Фулхэмом" и "Ньюкаслом" от UA-Футбол
ТБ 2,5; "обе забьют – да". "Фулхэм" на домашнем стадионе в 18 матчах проиграл только шесть матчей. В последнем матче сезона на глазах у своих болельщиков "дачники" будут стремиться, как минимум, не проиграть. "Ньюкасл" не пугает гостевой матч. В 14-ти последних матчах на выезде "сороки" в 12-ти забивали. Скорее всего, голы мы увидим от обеих команд.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
