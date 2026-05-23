Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ноттингем Форест – Борнмут. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 24.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ноттингем Форест" и "Борнмутом" в рамках чемпионата Англии
UA-Футбол
Английская Премьер-лига. 38-й тур.
24 мая. 18:00. Ноттингем. "Сити Граунд"
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)
Трансляция: Setanta Sports OTT
"Борнмут" уже гарантировал себе попадание в Лигу Европы на следующий сезон, что является прекрасным достижением для скромного клуба, однако в последнем туре у них есть шанс обеспечить себе конкретно шестую строчку (хватит и ничьей), а если все сложится в их пользу в других матчах, то мы увидим "вишен" в Лиге Чемпионов. Играть есть за что и прерывать свою серию без поражений не хочется.
Новости "Ноттингем Форест"
Команда Витора Перейры уже решила все свои вопросы в рамках чемпионата. Они были в шаге от финала Лиги Европы и в целом они провели неожиданно хорошую концовку сезона, что было трудно представить после первой части чемпионата. Наверное, сейчас все мысли только о том, как попрощаться с болельщиками до следующего сезона.
За последние 5 матчей на счету у "лесников" 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Сперва они переиграли "Астон Виллу" в рамках полуфинала Лиги Европы на домашнем поле (1:0), затем вторым составом разгромили "Челси" на выезде, что стало по-настоящему неожиданным результатом (3:1). Однако это не помогло им в Бирмингеме, где они разгромно проиграли ответный матч против "Астон Виллы" (0:4) и вылетели из турнира.
После этого была ничья против "Ньюкасла" (1:1) на домашнем поле, что не вызвало особых эмоций. Ну и в минувшие выходные они уступили в матче против "Манчестер Юнайтед" (2:3), там счет мог быть и крупнее, повезло проиграть именно с разницей в 1 гол. В общем, чувствуется, что после вылета из Лиги Европы команде уже не за что играть.
Новости "Борнмута"
Подопечные Андони Ираолы провели исторический для себя сезон. Они квалифицировались в Лигу Европы и еще имеют шансы даже на Лигу Чемпионов. Однако надо по крайней мере не проиграть в следующей игре, чтобы сделать все от себя зависящее. Поэтому результат в данной игре им все еще нужен, потому что потенциальное поражение может отбросить их на 7-е место.
За последние 5 матчей на счету у "вишен" 3 победы и 2 ничьи. Они не проигрывают уже 17 матчей подряд в рамках Премьер-лиги. Замечательная серия, в которой все же хватало и ничьих. Сперва они на последних минутах они вырвали победу с "Ньюкаслом" (2:1), после чего была боевая ничья с "Лидсом" (2:2). Затем разгромили "Кристал Пэлас" у себя дома практически без шансов для соперника.
Также переиграли в непростом матче "Фулхэм" на выезде (0:1), а на этой неделе едва не переиграли "Манчестер Сити" (1:1), упустили победу на последних минутах. Тем самым, они официально вручили титул "Арсеналу" еще перед последним туром. Команда Ираолы классная и за нее просто хочется болеть. Тяжеловато им будет без своего наставника в следующем сезоне.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Арсенал
|37
|25
|7
|5
|69-26
|82
|2
|Манчестер Сити
|37
|23
|9
|5
|76-33
|78
|3
|Манчестер Юнайтед
|37
|19
|11
|7
|66-50
|68
|4
|Астон Вилла
|37
|18
|8
|11
|54-48
|62
|5
|Ливерпуль
|37
|17
|8
|12
|62-52
|59
|6
|Борнмут
|37
|13
|17
|7
|57-53
|56
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|14
|11
|12
|52-43
|53
|8
|Челси
|37
|14
|10
|13
|57-50
|52
|9
|Брентфорд
|37
|14
|10
|13
|54-51
|52
|10
|Сандерленд
|37
|13
|12
|12
|40-47
|51
|11
|Ньюкасл
|37
|14
|7
|16
|53-53
|49
|12
|Эвертон
|37
|13
|10
|14
|47-49
|49
|13
|Фулхэм
|37
|14
|7
|16
|45-51
|49
|14
|Лидс Юнайтед
|37
|11
|14
|12
|49-53
|47
|15
|Кристал Пэлас
|37
|11
|12
|14
|40-49
|45
|16
|Ноттингем Форест
|37
|11
|10
|16
|47-50
|43
|17
|Тоттенхэм
|37
|9
|11
|17
|47-57
|38
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|9
|9
|19
|43-65
|36
|19
|Бернли
|37
|4
|9
|24
|37-74
|21
|20
|Вулверхэмптон
|37
|3
|10
|24
|26-67
|19
Личные встречи
26.10.25 АПЛ "Борнмут" - "Ноттингем Форест" 2:0
25.01.25 АПЛ "Борнмут" - "Ноттингем Форест" 5:0
17.08.24 АПЛ "Ноттингем Форест" - "Борнмут" 1:1
04.02.24 АПЛ "Борнмут" - "Ноттингем Форест" 1:1
23.12.23 АПЛ "Ноттингем Форест" - "Борнмут" 2:3
Цифры и факты
- "Ноттингем Форест" проиграл лишь 1 домашний матч на своем стадионе в рамках АПЛ в 2026 году;
- В 3 из последних 4 матчей "Ноттингем Форест" проходила ставка ТБ 2.5;
- В 3 из последних 4 матчей между этими соперниками проходила ставка ТМ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Витор Перейра на этот матч остается без Джона Виктора, Николо Савоны, Вилли Боли, Мурилло и Каллума Гадсона-Одои. Все они травмированы. Также под вопросом готовность Олы Айны и Дана Ндоя.
Что касается Андони Ираолы, то сейчас у него травмирован Райан Кристи. Под вопросом Хулио Солер. Ну и отстранен от команды за скандал с общением с несовершеннолетней Алекс Хименес.
"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс - Уильямс, Миленкович, Морату, Нец - Андерсен, Домингес - Жезус, Гиббз-Уайт, Хатчинсон - Вуд
"Борнмут", 4-2-3-1: Петрович - Смит, Хилл, Сенеси, Трюффер - Скотт, Адамс - Райан, Крупи, Тавернье - Эванилсон
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ноттингем Форест" и "Борнмутом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1:2. В подобных матчах надо в первую очередь учитывать мотивацию, а уже потом на уровень футболистов в составах обеих команд. Турнирная мотивация есть только у "Борнмута", так они еще и в отличной форме, давно не проигрывали. Поэтому мы и ставим на победу гостей, которые должны гарантировать себе шестую строчку.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Александр Усик – Рико Верховен: Текстовая онлайн-трансляция главного поединка мая
- Стало известно, кто посоветовал новичку Шахтера отклонить предложение Динамо
- Усик-Верховен: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видео-трансляцию главного поединка мая
- Фулхэм - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 24.05.2026
- Самая сексуальная звезда автоспорта засветила формы, которые принесли ей миллионы на OnlyFans
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО