Ноттингем Форест – Борнмут. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 24.05.2026

Английская Премьер-лига. 38-й тур.

24 мая. 18:00. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Трансляция: Setanta Sports OTT

"Борнмут" уже гарантировал себе попадание в Лигу Европы на следующий сезон, что является прекрасным достижением для скромного клуба, однако в последнем туре у них есть шанс обеспечить себе конкретно шестую строчку (хватит и ничьей), а если все сложится в их пользу в других матчах, то мы увидим "вишен" в Лиге Чемпионов. Играть есть за что и прерывать свою серию без поражений не хочется.

Новости "Ноттингем Форест"

Команда Витора Перейры уже решила все свои вопросы в рамках чемпионата. Они были в шаге от финала Лиги Европы и в целом они провели неожиданно хорошую концовку сезона, что было трудно представить после первой части чемпионата. Наверное, сейчас все мысли только о том, как попрощаться с болельщиками до следующего сезона.

За последние 5 матчей на счету у "лесников" 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Сперва они переиграли "Астон Виллу" в рамках полуфинала Лиги Европы на домашнем поле (1:0), затем вторым составом разгромили "Челси" на выезде, что стало по-настоящему неожиданным результатом (3:1). Однако это не помогло им в Бирмингеме, где они разгромно проиграли ответный матч против "Астон Виллы" (0:4) и вылетели из турнира.

После этого была ничья против "Ньюкасла" (1:1) на домашнем поле, что не вызвало особых эмоций. Ну и в минувшие выходные они уступили в матче против "Манчестер Юнайтед" (2:3), там счет мог быть и крупнее, повезло проиграть именно с разницей в 1 гол. В общем, чувствуется, что после вылета из Лиги Европы команде уже не за что играть.

Новости "Борнмута"

Подопечные Андони Ираолы провели исторический для себя сезон. Они квалифицировались в Лигу Европы и еще имеют шансы даже на Лигу Чемпионов. Однако надо по крайней мере не проиграть в следующей игре, чтобы сделать все от себя зависящее. Поэтому результат в данной игре им все еще нужен, потому что потенциальное поражение может отбросить их на 7-е место.

За последние 5 матчей на счету у "вишен" 3 победы и 2 ничьи. Они не проигрывают уже 17 матчей подряд в рамках Премьер-лиги. Замечательная серия, в которой все же хватало и ничьих. Сперва они на последних минутах они вырвали победу с "Ньюкаслом" (2:1), после чего была боевая ничья с "Лидсом" (2:2). Затем разгромили "Кристал Пэлас" у себя дома практически без шансов для соперника.

Также переиграли в непростом матче "Фулхэм" на выезде (0:1), а на этой неделе едва не переиграли "Манчестер Сити" (1:1), упустили победу на последних минутах. Тем самым, они официально вручили титул "Арсеналу" еще перед последним туром. Команда Ираолы классная и за нее просто хочется болеть. Тяжеловато им будет без своего наставника в следующем сезоне.

Турнирная таблица

Личные встречи

26.10.25 АПЛ "Борнмут" - "Ноттингем Форест" 2:0

25.01.25 АПЛ "Борнмут" - "Ноттингем Форест" 5:0

17.08.24 АПЛ "Ноттингем Форест" - "Борнмут" 1:1

04.02.24 АПЛ "Борнмут" - "Ноттингем Форест" 1:1

23.12.23 АПЛ "Ноттингем Форест" - "Борнмут" 2:3

Цифры и факты

"Ноттингем Форест" проиграл лишь 1 домашний матч на своем стадионе в рамках АПЛ в 2026 году;

В 3 из последних 4 матчей "Ноттингем Форест" проходила ставка ТБ 2.5;

В 3 из последних 4 матчей между этими соперниками проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Витор Перейра на этот матч остается без Джона Виктора, Николо Савоны, Вилли Боли, Мурилло и Каллума Гадсона-Одои. Все они травмированы. Также под вопросом готовность Олы Айны и Дана Ндоя.

Что касается Андони Ираолы, то сейчас у него травмирован Райан Кристи. Под вопросом Хулио Солер. Ну и отстранен от команды за скандал с общением с несовершеннолетней Алекс Хименес.

"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс - Уильямс, Миленкович, Морату, Нец - Андерсен, Домингес - Жезус, Гиббз-Уайт, Хатчинсон - Вуд

"Борнмут", 4-2-3-1: Петрович - Смит, Хилл, Сенеси, Трюффер - Скотт, Адамс - Райан, Крупи, Тавернье - Эванилсон

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ноттингем Форест" и "Борнмутом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. В подобных матчах надо в первую очередь учитывать мотивацию, а уже потом на уровень футболистов в составах обеих команд. Турнирная мотивация есть только у "Борнмута", так они еще и в отличной форме, давно не проигрывали. Поэтому мы и ставим на победу гостей, которые должны гарантировать себе шестую строчку.

