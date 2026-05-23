Бернли – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 24.05.2026

Английская Премьер Лига. 38-й тур

24 мая 2026 года. 18:00. Бернли. Стадион "Терф Мур".

Главный судья: Эндрю Китчен (Англия)

Трансляция: Setanta Sport OTT

Последний матч сезона 2025/2026 для "Бернли" и "Вулверхэмптона" ничего не решает в турнирной таблице. Обе команды отправляются в Чемпионшип. Но "бордовые" и "волки" наверняка мечтают о громком финальном аккорде. В первом круге АПЛ команды устроили голевую перестрелку (2:3), в которой победителем оказался "Бернли". Повторится ли праздник забитых голов 24 мая? Кто из соперников больше готов вырвать победу и завершить сезон все-таки не на последнем месте?

Новости "Бернли"

"Бернли" занимает 19-е место (21 балл) в турнирной таблице АПЛ. Команда выиграла 4 матча, завершила вничью 9, проиграла 24; забила 37 голов, пропустила 74.

"Бернли" идеально завершил сезон 2024/2025 в Чемпионшипе. В 46 матчах пропустил всего 16 голов. Ворвался в АПЛ. И не выдержал темп Премьер-лиги. Феноменальная оборона Чемпионшипа рассыпалась и стала худшей в элите. Конечно, в АПЛ были и яркие матчи. Даже победы – над "Лидсом" (2:0), "Вулверхэмптоном" (2:3), "Кристал Пэлас" (2:3). Были и героические ничьи с "Манчестер Юнайтед (2:2) и "Ливерпулем" (1:1). Такие капли в море дарили минимальный шанс (стыковые матчи) на борьбу за право жизни в элите английского футбола. Но окончание сезона "бордовые" провалили на все сто процентов. В последних пяти матчах команда закинула в свою скудную копилку всего одно очко. После разгрома от "Фулхэма" (3:1) и поражения от "Манчестер Сити" (0:1) клуб отправил в отставку главного тренера Скотта Паркера и отдал команду в руки Майкла Джексона (исполняющий обязанности), который работал в тренерском штабе Паркера. За несколько дней перестроить команду практически невозможно. Ничего удивительно не произошло – "Бернли" проиграл и "Лидсу" (3:1). Команда не справляется с жестким прессингом соперника, проваливает центр и фланги, без креатива и опасных моментов, оборона дырявая. Единственное светлое пятно в последних пяти матчах – игра с "Астон Виллой" (2:2). "Бордовые" старались из последних сил и выжали ничью. И в большей степени, благодаря везению. Проигранный матч с новоявленным чемпионом АПЛ "Арсеналом" (1:0) никого не удивил.

Дома "Бернли" удается иногда собирать последние силы стойко защищать свои ворота, выжимая ничьи. В последних пяти домашних матчах у "бордовых" три поражения и две ничьи.

Новости "Вулверхэмптона"

"Вулверхэмптон" занимает 20-е место (19 баллов) в турнирной таблице АПЛ. Команда выиграла 3 матча, завершила вничью 10, проиграла 24; забила 26 голов, пропустила 67.

"Вулверхэмптон" восемь сезонов отбегал в АПЛ. Пик возможностей команды – седьмое место. Но последний сезон – это просто катастрофа. "Волки" пребывают в глубоком кризисе. В последних пяти матчах всего одно очко. 18 апреля разгромно проиграли "Лидсу" (3:0) – оборона растворилась, все голы пропустили после контратак соперника, сами же ничего не создали – один удар в створ ворот соперника. 25 апреля минимально уступили хромающему на обе ноги "Тоттенхэму" (0:1) – мяч катали без идеи, один удар в створ ворот соперника. 2 мая с большим трудом вырвали ничью в матче с "Сандерлендом" (1:1). 9 мая развалились в матче с "Брайтоном" (3:0) – никакого прессинга, соперник разрывал фланги, все линии проваливались. 17 мая "волкам" немного повезло – ничья (1:1). Правда, супер приятные вспышки тоже бывают, как например, 3 марта, когда "волки" выиграли матч у "Ливерпуля" (2:1).

В гостях "волки" играют пассивно, не прессингуют, а оборона – решето. В последних пяти гостевых матчах у команды четыре поражения и одна ничья.

Турнирная таблица

Личные встречи

24.04.2022. АПЛ

"Бернли" – "Вулверхэмптон" 1:0

05.12.2023. АПЛ

"Вулверхэмптон" – "Бернли" 1:0

02.04.2024. АПЛ

"Бернли" – "Вулверхэмптон" 1:1

28.08.2024. Кубок лиги

"Вулверхэмптон" – "Бернли" 2:0

26.10.2025. АПЛ

"Вулверхэмптон" – "Бернли" 2:3

Цифры и факты

"Бернли" в последних пяти матчах АПЛ 1 матч сыграл вничью, 4 – проиграл;

"Бернли" в последних пяти матчах АПЛ забивает в среднем 0,8 голов; пропускает 2,2 гола за 90 минут;

"Вулверхэмптон" в последних пяти матчах АПЛ 2 матча завершил вничью, проиграл 3;

"Вулверхэмптон" в последних пяти матчах АПЛ забивает в среднем 0,4 гола; пропускает 1,8 голов за 90 минут.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Бернли" только два травмированных игрока – полузащитник Луис Байер (травма подколенного сухожилия), полузащитник и капитан команды Джош Каллен (травма колена).

Ориентировочный состав (4 – 2 – 3 – 1): Вейс — Уокер, Таунзебе, Эстеве, Пирес — Флорентину, Угочукву — Чауна, Меджбри, Энтони — Флемминг Главный тренер: Майкл Джексон (исполняющий обязанности)

У "Вулверхэмптона" в лазарете нападающий Леон Чивоме (травма колена), защитник Мэтт Доэрти (мышечная травма), голкипер Сэм Джонстон (удар).

Ориентировочный состав (3 – 4 – 2 – 1): Са — Крейчий, С. Буэно, Москера — У. Буэно, Жоао Гомес, Андре, Педро Лима — Иане, Гомеш — Армстронг Главный тренер: Роб Эдвардс

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Бернли" и "Вулверхэмптоном" от UA-Футбол

ТБ 2,5; "обе забьют – да". "Бернли" иногда пытается атаковать, особенно на домашнем стадионе. "Вулверхэмптон" иногда пытается прессинговать и развивать атаки по флангам. Учитывая, что встречаются две самые худшие обороны АПЛ, а турнирное положение уже не давит (можно играть в свое удовольствие), есть шанс, что голы будут от обеих команд.

