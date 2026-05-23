Бернли – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 24.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Бернли" и "Вулверхэмптоном" в рамках чемпионата Англии
UA-Футбол
Английская Премьер Лига. 38-й тур
24 мая 2026 года. 18:00. Бернли. Стадион "Терф Мур".
Главный судья: Эндрю Китчен (Англия)
Трансляция: Setanta Sport OTT
Последний матч сезона 2025/2026 для "Бернли" и "Вулверхэмптона" ничего не решает в турнирной таблице. Обе команды отправляются в Чемпионшип. Но "бордовые" и "волки" наверняка мечтают о громком финальном аккорде. В первом круге АПЛ команды устроили голевую перестрелку (2:3), в которой победителем оказался "Бернли". Повторится ли праздник забитых голов 24 мая? Кто из соперников больше готов вырвать победу и завершить сезон все-таки не на последнем месте?
Новости "Бернли"
"Бернли" занимает 19-е место (21 балл) в турнирной таблице АПЛ. Команда выиграла 4 матча, завершила вничью 9, проиграла 24; забила 37 голов, пропустила 74.
"Бернли" идеально завершил сезон 2024/2025 в Чемпионшипе. В 46 матчах пропустил всего 16 голов. Ворвался в АПЛ. И не выдержал темп Премьер-лиги. Феноменальная оборона Чемпионшипа рассыпалась и стала худшей в элите. Конечно, в АПЛ были и яркие матчи. Даже победы – над "Лидсом" (2:0), "Вулверхэмптоном" (2:3), "Кристал Пэлас" (2:3). Были и героические ничьи с "Манчестер Юнайтед (2:2) и "Ливерпулем" (1:1). Такие капли в море дарили минимальный шанс (стыковые матчи) на борьбу за право жизни в элите английского футбола. Но окончание сезона "бордовые" провалили на все сто процентов. В последних пяти матчах команда закинула в свою скудную копилку всего одно очко. После разгрома от "Фулхэма" (3:1) и поражения от "Манчестер Сити" (0:1) клуб отправил в отставку главного тренера Скотта Паркера и отдал команду в руки Майкла Джексона (исполняющий обязанности), который работал в тренерском штабе Паркера. За несколько дней перестроить команду практически невозможно. Ничего удивительно не произошло – "Бернли" проиграл и "Лидсу" (3:1). Команда не справляется с жестким прессингом соперника, проваливает центр и фланги, без креатива и опасных моментов, оборона дырявая. Единственное светлое пятно в последних пяти матчах – игра с "Астон Виллой" (2:2). "Бордовые" старались из последних сил и выжали ничью. И в большей степени, благодаря везению. Проигранный матч с новоявленным чемпионом АПЛ "Арсеналом" (1:0) никого не удивил.
Дома "Бернли" удается иногда собирать последние силы стойко защищать свои ворота, выжимая ничьи. В последних пяти домашних матчах у "бордовых" три поражения и две ничьи.
Новости "Вулверхэмптона"
"Вулверхэмптон" занимает 20-е место (19 баллов) в турнирной таблице АПЛ. Команда выиграла 3 матча, завершила вничью 10, проиграла 24; забила 26 голов, пропустила 67.
"Вулверхэмптон" восемь сезонов отбегал в АПЛ. Пик возможностей команды – седьмое место. Но последний сезон – это просто катастрофа. "Волки" пребывают в глубоком кризисе. В последних пяти матчах всего одно очко. 18 апреля разгромно проиграли "Лидсу" (3:0) – оборона растворилась, все голы пропустили после контратак соперника, сами же ничего не создали – один удар в створ ворот соперника. 25 апреля минимально уступили хромающему на обе ноги "Тоттенхэму" (0:1) – мяч катали без идеи, один удар в створ ворот соперника. 2 мая с большим трудом вырвали ничью в матче с "Сандерлендом" (1:1). 9 мая развалились в матче с "Брайтоном" (3:0) – никакого прессинга, соперник разрывал фланги, все линии проваливались. 17 мая "волкам" немного повезло – ничья (1:1). Правда, супер приятные вспышки тоже бывают, как например, 3 марта, когда "волки" выиграли матч у "Ливерпуля" (2:1).
В гостях "волки" играют пассивно, не прессингуют, а оборона – решето. В последних пяти гостевых матчах у команды четыре поражения и одна ничья.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Арсенал
|37
|25
|7
|5
|69-26
|82
|2
|Манчестер Сити
|37
|23
|9
|5
|76-33
|78
|3
|Манчестер Юнайтед
|37
|19
|11
|7
|66-50
|68
|4
|Астон Вилла
|37
|18
|8
|11
|54-48
|62
|5
|Ливерпуль
|37
|17
|8
|12
|62-52
|59
|6
|Борнмут
|37
|13
|17
|7
|57-53
|56
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|14
|11
|12
|52-43
|53
|8
|Челси
|37
|14
|10
|13
|57-50
|52
|9
|Брентфорд
|37
|14
|10
|13
|54-51
|52
|10
|Сандерленд
|37
|13
|12
|12
|40-47
|51
|11
|Ньюкасл
|37
|14
|7
|16
|53-53
|49
|12
|Эвертон
|37
|13
|10
|14
|47-49
|49
|13
|Фулхэм
|37
|14
|7
|16
|45-51
|49
|14
|Лидс Юнайтед
|37
|11
|14
|12
|49-53
|47
|15
|Кристал Пэлас
|37
|11
|12
|14
|40-49
|45
|16
|Ноттингем Форест
|37
|11
|10
|16
|47-50
|43
|17
|Тоттенхэм
|37
|9
|11
|17
|47-57
|38
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|9
|9
|19
|43-65
|36
|19
|Бернли
|37
|4
|9
|24
|37-74
|21
|20
|Вулверхэмптон
|37
|3
|10
|24
|26-67
|19
Личные встречи
- 24.04.2022. АПЛ
- "Бернли" – "Вулверхэмптон" 1:0
- 05.12.2023. АПЛ
- "Вулверхэмптон" – "Бернли" 1:0
- 02.04.2024. АПЛ
- "Бернли" – "Вулверхэмптон" 1:1
- 28.08.2024. Кубок лиги
- "Вулверхэмптон" – "Бернли" 2:0
- 26.10.2025. АПЛ
- "Вулверхэмптон" – "Бернли" 2:3
Цифры и факты
- "Бернли" в последних пяти матчах АПЛ 1 матч сыграл вничью, 4 – проиграл;
- "Бернли" в последних пяти матчах АПЛ забивает в среднем 0,8 голов; пропускает 2,2 гола за 90 минут;
- "Вулверхэмптон" в последних пяти матчах АПЛ 2 матча завершил вничью, проиграл 3;
- "Вулверхэмптон" в последних пяти матчах АПЛ забивает в среднем 0,4 гола; пропускает 1,8 голов за 90 минут.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Бернли" только два травмированных игрока – полузащитник Луис Байер (травма подколенного сухожилия), полузащитник и капитан команды Джош Каллен (травма колена).
Ориентировочный состав (4 – 2 – 3 – 1): Вейс — Уокер, Таунзебе, Эстеве, Пирес — Флорентину, Угочукву — Чауна, Меджбри, Энтони — Флемминг
Главный тренер: Майкл Джексон (исполняющий обязанности)
У "Вулверхэмптона" в лазарете нападающий Леон Чивоме (травма колена), защитник Мэтт Доэрти (мышечная травма), голкипер Сэм Джонстон (удар).
Ориентировочный состав (3 – 4 – 2 – 1): Са — Крейчий, С. Буэно, Москера — У. Буэно, Жоао Гомес, Андре, Педро Лима — Иане, Гомеш — Армстронг
Главный тренер: Роб Эдвардс
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Бернли" и "Вулверхэмптоном" от UA-Футбол
ТБ 2,5; "обе забьют – да". "Бернли" иногда пытается атаковать, особенно на домашнем стадионе. "Вулверхэмптон" иногда пытается прессинговать и развивать атаки по флангам. Учитывая, что встречаются две самые худшие обороны АПЛ, а турнирное положение уже не давит (можно играть в свое удовольствие), есть шанс, что голы будут от обеих команд.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
