Вест Хэм – Лидс. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 24.05.2026

Английская Премьер-лига. 38-й тур.

24 мая. 18:00. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Последний шанс на выживание для "Вест Хэма". Лондонцы продолжают бороться с "Тоттенхэмом" за прописку в АПЛ на следующий сезон. Для того, чтобы оставить себе хотя бы теоретические шансы, нужно побеждать "Лидс" и при этом надеяться, что "шпоры" параллельно проиграют. Главное в этом предложении то, что им необходимо побеждать... смогут ли они?

Новости "Вест Хэма"

Команда Нуну Эшпириту Санту, почти наверняка, все же вылетит в Чемпионшип на следующий сезон. Очень мало шансов у них все же выжить, но эти шансы все равно есть. Важно победить в следующем матче, хотя в последнее время с результатами у них не очень складывается.

За последние 5 матчей на счету у "молотобойцев" 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. Все началось с ничьей на выезде против "Кристал Пэлас" (0:0), где им буквально немного не хватило, чтобы одержать победу, это были бы очень важные дополнительные два очка. Далее переиграли "Эвертон" (2:1), хотя точно мало кто ожидал подобного итога. Действительно выгрызли победу из последних сил.

После этого одни лишь поражения. Сначала уступили "Брентфорду" просто без шансов (0:3), затем проиграли "Арсеналу" (0:1), хотя там навязали борьбу и даже в конце сравняли счет, но гол отменили. Ну и на прошлой неделе не показали особого желания бороться против "Ньюкасла" (1:3). Теперь все сводится к последнему туру, где нужна победа и ничего, кроме победы.

Новости "Лидса"

Подопечные Даниэля Фарке провели прекрасный сезон и превысили все ожидания. Ожидания были слабенькими: битва за выживание, которая должна была быть проиграна. Вместо этого мы увидели команду, которая за счет физического футбола по сути получила себе статус очень опасного соперника для всех грандов. Они обеспечили себе выживание и уже строят планы на следующий сезон.

За последние 5 матчей на счету у "павлинов" 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Все началось с боевой ничьей против "Борнмута" (2:2), после чего все же проиграли "Челси" в полуфинале Кубка Англии, там соперник был сильнее и счет получился безальтернативным. Зато затем уверенно переиграли аутсайдера лиги "Бернли" (3:1).

Также на последних минутах вырвали ничью против "Тоттенхэма" (1:1), хотя там даже едва не выиграли в итоге. Этот результат помогает "Вест Хэму" еще сохранять надежды на выживание. Ну и в минувшие выходные несколько неожиданно переиграли "Брайтон" (1:0), хотя по моментам должны были проигрывать. Забили гол, воспользовавшись подарком соперника в концовке и забрали три очка. Неужели что-то подобное они смогут сделать и на этот раз?

Турнирная таблица

Личные встречи

05.04.26 КА "Вест Хэм" - "Лидс" 2:2

24.10.25 АПЛ "Лидс" - "Вест Хэм" 2:1

21.05.23 АПЛ "Вест Хэм" - "Лидс" 3:1

04.01.23 АПЛ "Лидс" - "Вест Хэм" 2:2

16.01.22 АПЛ "Вест Хэм" - "Лидс" 2:3

Цифры и факты

"Лидс" не проигрывает в последних 8 матчах подряд в рамках Премьер-лиги;

В 3 из последних 4 матчей "Лидса" проходила ставка ТМ 2.5;

В каждом из последних 5 матчей между "Вест Хэмом" и "Лидсом" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Нуну Эшпириту Санту на эту игру выйдет только без травмированного Лукаша Фабьянского. Все остальные готовы играть.

Что касается Даниэля Фарке, то он остается без Ильи Груева и Паскаля Стрейка. Под вопросом готовность Брендена Ааронсона, Антона Штаха, Габриэла Гудмундссона, Ноа Окафора и Джейдена Богла.

"Вест Хэм", 4-2-3-1: Германсен - Ван-Биссака, Дисаси, Мавропанос, Диуф - Фернандеш, Соучек - Боуэн, Пабло, Саммервилл - Кастельянос

"Лидс", 3-4-2-1: Дарлоу - Бийол, Лонгстафф, Родон - Джеймс, Ампаду, Танака, Джастин - Ньйонто, Нмеча - Калверт-Льюин

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Лидсом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Наверное, если в этом матче не будет одержана победа перед родными болельщиками, наставнику "молотобойцев" это не простят. Если команда в итоге вылетит из-за результата в параллельном матче - это одно, но если они не выиграют данный матч... это больше, чем просто матч. Мотивация и желание. Только эти две вещи уже должны повлиять на результат. Победа хозяев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.