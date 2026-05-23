Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сандерленд – Челси. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 24.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Сандерлендом" и "Челси" в рамках чемпионата Англии
UA-Футбол
Английская Премьер-лига. 38-й тур.
24 мая. 18:00. Сандерленд. "Стэдиум оф Лайт"
Главный судья: Крис Кавана (Манчестер)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Для этих двух команд все максимально просто. Хотите попадать в еврокубки на следующий сезон (речь о Лиге Европы или Лиге Конференций)? Тогда побеждайте здесь и надейтесь на положительные результаты в параллельных матчах. То есть что "Сандерленду", что "Челси" нужно выигрывать и верить в лучшее. Но к этому матчу оба коллектива подходят не в лучшей форме.
Новости "Сандерленда"
Команда Режиса Ле Бри и так провела фантастический для себя сезон. Им пророчили борьбу за выживание, а они по факту не просто закрепились в середине таблицы, а до последнего тура претендуют на еврокубки. Остается сделать последний шаг и надеяться на лучшее. Кажется, у этой команды хватает бойцовского характера, чтобы сделать этот шаг.
За последние 5 матчей на счету у "черных котов" 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения. Все началось с поражения против "Астон Виллы", где они сначала оформили красивый камбэк на последних минутах, а затем пропустили на последних минутах (3:4). Далее был просто непонятный провал против "Ноттингем Форест" (0:5), без шансов их разобрали на молекулы.
Затем ничья против аутсайдера лиги "Вулверхэмптона" (1:1), что также стало локальной неудачей. Также ничья против "Манчестер Юнайтед" (0:0), там получился боевой матч. А на прошлой неделе они неожиданно переиграли "Эвертон", хотя вроде как по игре этого не должно было произойти. Включились и получили три очка (1:3). Хороший положительный заряд перед битвой в последнем туре.
Новости "Челси"
Подопечные Калума Макфарлейна откровенно доигрывают сезон. Он уже провален и некоторые болельщики "Челси" даже не хотят видеть свою команду в Лиге Европы или Лиге Конференций. Мол, лучше не тратить время на ненужные еврокубки и концентрироваться на чемпионате. Возможно, так и есть, но команда точно постарается вытянуть максимум.
За последние 5 матчей на счету у лондонцев 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Все началось с победы над "Лидсом" в полуфинале Кубка Англии. Там получилось провести уверенный матч и одержать справедливую победу, это был как раз первый матч под руководством Макфарлейна, для которого следующая игра станет последней во главе первой команды. Затем был провал против "Ноттингем Форест", где у себя дома они проиграли по сути второму составу "лесников" (1:3).
Затем сыграли вничью с проблемным "Ливерпулем" на выезде (1:1), а в финале Кубка Англии проиграли "Манчестер Сити" (0:1). Долгое время получалось навязывать борьбу сопернику, но одного гола хватило, чтобы фаворит забрал свое. Ну и на этой неделе противостояли "Тоттенхэму" и выиграли 2:1, хотя к самому рисунку игры были вопросы. Посмотрим, хватит ли им мотивации и мастерства, что выиграть матч последнего тура.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Арсенал
|37
|25
|7
|5
|69-26
|82
|2
|Манчестер Сити
|37
|23
|9
|5
|76-33
|78
|3
|Манчестер Юнайтед
|37
|19
|11
|7
|66-50
|68
|4
|Астон Вилла
|37
|18
|8
|11
|54-48
|62
|5
|Ливерпуль
|37
|17
|8
|12
|62-52
|59
|6
|Борнмут
|37
|13
|17
|7
|57-53
|56
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|14
|11
|12
|52-43
|53
|8
|Челси
|37
|14
|10
|13
|57-50
|52
|9
|Брентфорд
|37
|14
|10
|13
|54-51
|52
|10
|Сандерленд
|37
|13
|12
|12
|40-47
|51
|11
|Ньюкасл
|37
|14
|7
|16
|53-53
|49
|12
|Эвертон
|37
|13
|10
|14
|47-49
|49
|13
|Фулхэм
|37
|14
|7
|16
|45-51
|49
|14
|Лидс Юнайтед
|37
|11
|14
|12
|49-53
|47
|15
|Кристал Пэлас
|37
|11
|12
|14
|40-49
|45
|16
|Ноттингем Форест
|37
|11
|10
|16
|47-50
|43
|17
|Тоттенхэм
|37
|9
|11
|17
|47-57
|38
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|9
|9
|19
|43-65
|36
|19
|Бернли
|37
|4
|9
|24
|37-74
|21
|20
|Вулверхэмптон
|37
|3
|10
|24
|26-67
|19
Личные встречи
25.10.25 АПЛ "Челси" - "Сандерленд" 1:2
21.05.17 АПЛ "Челси" - "Сандерленд" 5:1
14.12.16 АПЛ "Сандерленд" - "Челси" 0:1
07.05.16 АПЛ "Сандерленд" - "Челси" 3:2
19.12.15 АПЛ "Челси" - "Сандерленд" 3:1
Цифры и факты
- "Челси" выиграл лишь 1 из последних 4 выездов к "Сандерленду" во всех турнирах;
- В 5 из последних 6 матчей между "Челси" и "Сандерлендом" проходила ставка ТБ 2.5;
- "Челси" выиграл лишь 1 из последних 5 матчей во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Режис Ле Бри на эту игру выйдет без Ромена Мандла и Бертрана Траоре. Также дисквалифицирован Дан Баллард. Под вопросом готовность Нильсона Ангуло и Омара Альдерете.
Что касается Калума Макфарлейна, то он не может рассчитывать на Эстевао Виллиана, Джейми Гиттенса и Ромео Лавии. Под вопросом Ливай Колвилл, Рис Джеймс и Жоао Педро.
"Сандерленд", 4-3-3: Руфс - Гертрейда, Мукиеле, О'Нин, Мандава - Диарра, Садики, Джака - Ригг, Бробби, Ле Фе
"Челси", 4-2-3-1: Санчес - Джеймс, Чалоба, Гато, Кукурелья - Сантос, Кайседо - Палмер, Фернандес, Нету - Педро
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Сандерлендом" и "Челси" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. Преимущество домашнего поля для "Сандерленда" против преимущества на бумаге для "Челси". Нам кажется, что это будет именно тот матч, где команды забудут об обороне и устроят хорошую перестрелку в борьбе за победу. Вот только победителя определить так и не смогут. Мы ожидаем голов, но в итоге результативной ничьей.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Стало известно, кто посоветовал новичку Шахтера отклонить предложение Динамо
- Усик-Верховен: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видео-трансляцию главного поединка мая
- С чем связано? Отдел расследований УАФ провел проверку относительно Мендозы
- Челси – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 19.05.2026
- Абсолютный секс в алом купальнике. Жена форварда сборной Украины разделась до микро-бикини
- Самая сексуальная звезда автоспорта засветила формы, которые принесли ей миллионы на OnlyFans