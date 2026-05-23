Сандерленд – Челси. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 24.05.2026

Английская Премьер-лига. 38-й тур.

24 мая. 18:00. Сандерленд. "Стэдиум оф Лайт"

Главный судья: Крис Кавана (Манчестер)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Для этих двух команд все максимально просто. Хотите попадать в еврокубки на следующий сезон (речь о Лиге Европы или Лиге Конференций)? Тогда побеждайте здесь и надейтесь на положительные результаты в параллельных матчах. То есть что "Сандерленду", что "Челси" нужно выигрывать и верить в лучшее. Но к этому матчу оба коллектива подходят не в лучшей форме.

Новости "Сандерленда"

Команда Режиса Ле Бри и так провела фантастический для себя сезон. Им пророчили борьбу за выживание, а они по факту не просто закрепились в середине таблицы, а до последнего тура претендуют на еврокубки. Остается сделать последний шаг и надеяться на лучшее. Кажется, у этой команды хватает бойцовского характера, чтобы сделать этот шаг.

За последние 5 матчей на счету у "черных котов" 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения. Все началось с поражения против "Астон Виллы", где они сначала оформили красивый камбэк на последних минутах, а затем пропустили на последних минутах (3:4). Далее был просто непонятный провал против "Ноттингем Форест" (0:5), без шансов их разобрали на молекулы.

Затем ничья против аутсайдера лиги "Вулверхэмптона" (1:1), что также стало локальной неудачей. Также ничья против "Манчестер Юнайтед" (0:0), там получился боевой матч. А на прошлой неделе они неожиданно переиграли "Эвертон", хотя вроде как по игре этого не должно было произойти. Включились и получили три очка (1:3). Хороший положительный заряд перед битвой в последнем туре.

Новости "Челси"

Подопечные Калума Макфарлейна откровенно доигрывают сезон. Он уже провален и некоторые болельщики "Челси" даже не хотят видеть свою команду в Лиге Европы или Лиге Конференций. Мол, лучше не тратить время на ненужные еврокубки и концентрироваться на чемпионате. Возможно, так и есть, но команда точно постарается вытянуть максимум.

За последние 5 матчей на счету у лондонцев 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Все началось с победы над "Лидсом" в полуфинале Кубка Англии. Там получилось провести уверенный матч и одержать справедливую победу, это был как раз первый матч под руководством Макфарлейна, для которого следующая игра станет последней во главе первой команды. Затем был провал против "Ноттингем Форест", где у себя дома они проиграли по сути второму составу "лесников" (1:3).

Затем сыграли вничью с проблемным "Ливерпулем" на выезде (1:1), а в финале Кубка Англии проиграли "Манчестер Сити" (0:1). Долгое время получалось навязывать борьбу сопернику, но одного гола хватило, чтобы фаворит забрал свое. Ну и на этой неделе противостояли "Тоттенхэму" и выиграли 2:1, хотя к самому рисунку игры были вопросы. Посмотрим, хватит ли им мотивации и мастерства, что выиграть матч последнего тура.

Турнирная таблица

Личные встречи

25.10.25 АПЛ "Челси" - "Сандерленд" 1:2

21.05.17 АПЛ "Челси" - "Сандерленд" 5:1

14.12.16 АПЛ "Сандерленд" - "Челси" 0:1

07.05.16 АПЛ "Сандерленд" - "Челси" 3:2

19.12.15 АПЛ "Челси" - "Сандерленд" 3:1

Цифры и факты

"Челси" выиграл лишь 1 из последних 4 выездов к "Сандерленду" во всех турнирах;

В 5 из последних 6 матчей между "Челси" и "Сандерлендом" проходила ставка ТБ 2.5;

"Челси" выиграл лишь 1 из последних 5 матчей во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Режис Ле Бри на эту игру выйдет без Ромена Мандла и Бертрана Траоре. Также дисквалифицирован Дан Баллард. Под вопросом готовность Нильсона Ангуло и Омара Альдерете.

Что касается Калума Макфарлейна, то он не может рассчитывать на Эстевао Виллиана, Джейми Гиттенса и Ромео Лавии. Под вопросом Ливай Колвилл, Рис Джеймс и Жоао Педро.

"Сандерленд", 4-3-3: Руфс - Гертрейда, Мукиеле, О'Нин, Мандава - Диарра, Садики, Джака - Ригг, Бробби, Ле Фе

"Челси", 4-2-3-1: Санчес - Джеймс, Чалоба, Гато, Кукурелья - Сантос, Кайседо - Палмер, Фернандес, Нету - Педро

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Сандерлендом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Преимущество домашнего поля для "Сандерленда" против преимущества на бумаге для "Челси". Нам кажется, что это будет именно тот матч, где команды забудут об обороне и устроят хорошую перестрелку в борьбе за победу. Вот только победителя определить так и не смогут. Мы ожидаем голов, но в итоге результативной ничьей.

