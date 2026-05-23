Тоттенхэм - Эвертон. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 24.05.2026

"Тоттенхэм" и "Эвертон" подходят к последнему туру АПЛ с разными эмоциями, но одинаково высокой ценой ошибки - для одних это борьба за выживание, для других шанс закончить сезон с достоинством и испортить чужой.

Английская Премьер-лига. 38-й тур.

24 мая. 18:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Майкл Оливер (Нортамберленд)

Трансляция: Setanta Sports Premium

"Тоттенхэм": последние новости

Сезон для "Тоттенхэма" превратился в настоящий кошмар, а интрига вокруг сохранения места в АПЛ дожила до самого последнего тура. А еще совсем недавно лондонцы выступали в Лиге чемпионов и претендовали на возвращение в элиту английского футбола... Отрыв от зоны вылета составляет всего два очка, хотя благодаря значительно лучшей разнице мячей по сравнению с "Вест Хэмом" ситуация все же остается под контролем самих "шпор". По сути, для спасения подопечным Роберто Де Дзерби достаточно не проиграть "Эвертону".

Тем не менее нервозность внутри клуба ощущается очень сильно. Дополнительный резонанс вызвала ситуация с капитаном Кристианом Ромеро, который вместо присутствия на решающем матче отправился в Аргентину. Болельщики восприняли это как символ кризиса идентичности, особенно на фоне тяжелого сезона и постоянного давления.

Особенно тревожно для "Тоттенхэма" выглядит домашняя статистика. На своем поле "шпоры" проводят один из худших сезонов в современной истории клуба: всего две победы в чемпионате и длинная серия без выигрышей на "Тоттенхэм Стэдиум".

Серьезной проблемой остаются и травмы. У "шпор" по-прежнему отсутствуют Деян Кулушевски, Хави Симонс, Уилсон Одоберт, Мохаммед Кудус и Бен Дэвис. При этом есть вероятность возвращения Доминика Соланке, восстановившегося после повреждения.

Ориентировочный состав: Кински - Порро, Дансо, ван де Вен, Удоджи - Пальинья, Бентанкур - Коло Муани, Галлахер, Тель - Ришарлисон

"Эвертон": последние новости

"Эвертон" подходит к заключительному туру без турнирного давления, но с заметным шлейфом нереализованных возможностей. Еще по ходу весны "ириски" некоторое время держались недалеко от зоны еврокубков, однако серия неудачных результатов окончательно отбросила их в середину таблицы.

Концовка сезона получилась для "Эвертона" неприятной. Команда не побеждает уже шесть туров, а во многих играх сценарий повторялся: мерсисайдцы могли вести в счете или цепляться за ничью, но теряли очки в концовках.

Дэвид Мойес в целом стабилизировал команду по сравнению с хаотичными отрезками прошлых лет. "Эвертон" стал более структурным, дисциплинированным и предсказуемым в плане организации игры: плотная оборона, ставка на контратаки и стандарты остаются базой. Однако в атаке не хватает системного бомбардира и стабильной реализации моментов, из-за чего даже при равной игре результат часто уходит сопернику.

В лазарете у "Эвертона" все еще находятся Джаррад Брантуэйт и Джек Грилиш, под вопросом участие Идриссы Гейе, который недавно восстанавливался после повреждения.

Стоит отметить, что на предматчевой пресс-конференции Мойес подчеркнул, что не планирует серьезной ротации и намерен выставить максимально боевой состав, несмотря на отсутствие турнирной мотивации.

Ориентировочный состав: Пикфорд - О'Брайен, Тарковски, Кин, Миколенко - Ироегбунам, Гарнер - Рель, Дьюсбери-Холл, Ндиайе - Бету

Последние матчи

"Тоттенхэм":

19.05. Челси - Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)

11.05. Тоттенхэм - Лидс 1:1 (АПЛ)

03.05. Астон Вилла - Тоттенхэм 1:2 (АПЛ)

"Эвертон":

17.05. Эвертон - Сандерленд 1:3 (АПЛ)

10.05. Кристал Пэлас - Эвертон 2:2 (АПЛ)

04.05. Эвертон - Манчестер Сити 3:3 (АПЛ)

Последние личные встречи

26.10.25. Эвертон - Тоттенхэм 0:3 (АПЛ)

19.01.25. Эвертон - Тоттенхэм 3:2 (АПЛ)

24.08.24. Тоттенхэм - Эвертон 4:0 (АПЛ)

Турнирное положение

Ставки и коэффициенты

Прогноз от UA-Футбол

"Тоттенхэм" дома играет нервно и почти всегда допускает моменты, а "Эвертон" при Мойесе даже в плохой серии редко уходит без гола. Плюс последний тур - больше ошибок в обороне и меньше дисциплины, чем обычно.

Наш прогноз - обе команды забьют (да) за 1.71.