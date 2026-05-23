Ливерпуль - Брентфорд. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 24.05.2026

Английская Премьер-лига. 38-й тур.

24 мая. 18:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Даррен Ингленд (Южный Йоркшир)

Последний 38-й тур английской Премьер-лиги сводит в очном противостоянии "Ливерпуль" и "Брентфорд", и для хозяев этот матч является моментом истины. Мерсисайдцы сейчас занимают 5-е место с 59 очками, и этот вечер может либо подарить им невероятное чудо, либо обернуться катастрофой. "Брентфорд" с 52 очками комфортно чувствует себя на 9-м месте в середине таблицы — у гостей уже нет турнирного давления, и они приедут на "Энфилд" раскованными, готовыми просто поиграть в свое удовольствие и громко хлопнуть дверью.

Новости "Ливерпуля"

Финальный тур английской Премьер-лиги станет для "Ливерпуля" настоящим тактическим триллером с максимальными ставками. Мерсисайдцы откровенно провалили концовку весны: после боевой ничьей с "Челси" (1:1) и тяжелого поражения от "Манчестер Юнайтед" (2:3), команда в прошлом туре полностью провалилась в обороне, уступив "Астон Вилле" со счетом 2:4. Этот фиаско-результат опустил "красных" на пятое место, и теперь в заключительной игре сезона им придется сражаться за европейское будущее без права на ошибку.

Математика последнего тура для подопечных Мерсисайда максимально безжалостна. Если "Ливерпуль" победит, а "Астон Вилла" в параллельном матче потеряет очки и проиграет, то "красные" благодаря лучшей разнице мячей совершат камбэк на четвертое место. Ничья оставит команду на текущей пятой позиции, которая тоже гарантирует участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Однако существует и катастрофический сценарий, ведь снизу команду поджимает сенсационный "Борнмут". В случае поражения "Ливерпуля" и параллельной победы "вишен", клубы сравняются по очкам (по 59). Если при этом преследователи смогут нивелировать текущую разницу голов, мерсисайдцы рискуют позорно опуститься на шестое место в зону Лиги конференций. Сценарий "все или ничего" гарантирует, что в этом поединке "Ливерпуль" отдаст все силы ради победы.

Новости "Брентфорда"

На финишной прямой Премьер-лиги "Брентфорд" демонстрирует крайне нестабильные результаты. Майский отрезок команда начала с нулевой ничьей против "Фулхэма" (0:0) и упорной выездной битвы на "Олд Траффорд", где уступила "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2. Однако главным триумфом концовки сезона стал домашний разгром "Вест Хэма" (3:0), который доказал, что при надлежащей настройке "пчелы" способны разобрать на запчасти любого соперника.

Впрочем, развить этот успех помешал суровый календарь. Сразу после победы над "молотобойцами" "Брентфорд" попал под каток "Манчестер Сити", разгромно уступив на "Этихаде" со счетом 0:3. А в прошлом, 37-м туре, команда разыграла сумасшедшую и зрелищную ничью 2:2 в лондонском дерби против "Кристал Пэлас", где соперники устроили настоящие футбольные качели, но так и не определили сильнейшего.

Для "Брентфорда" этот предстоящий матч станет финальным аккордом сезона, где главная задача — громко хлопнуть дверью перед родными болельщиками. Команда будет бороться как за место в Лиге Европы, так и в Лиге конференций, чтобы завершить год на мажорной ноте.

Турнирная таблица

Личные встречи

25.10.25 АПЛ Брентфорд — Ливерпуль 3:2

18.01.25 АПЛ Брентфорд — Ливерпуль 0:2

25.08.24 АПЛ Ливерпуль — Брентфорд 2:0

17.02.24 АПЛ Брентфорд — Ливерпуль 1:4

12.11.23 АПЛ Ливерпуль — Брентфорд 3:0

Цифры и факты

В 6 из 9 последних матчей с участием команды "Брентфорд" была зафиксирована ничья.

"Ливерпуль" побеждает дома с разницей более чем в 1 мяч в 4 из 7 последних матчей.

В 4 из 5 последних матчей между командами "Ливерпуль" и "Брентфорд" "Ливерпуль" побеждает с разницей более чем в 1 мяч.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У хозяев в следующем матче не смогут сыграть Брэдли, Экитике, Эндо и Леони. В свою очередь, гости выйдут на поле без Карвалью, Генри и Миламбо.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Джонс, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Макаллистер — Салах, Собослай, Вирц — Гакпо

"Брентфорд", 4-2-3-1: Келлехер — Кайоде, ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер — Ярмолюк, Янельт — Уаттара, Йенсен, Дамсгор — Тьяго

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Брентфордом" от UA-Футбол

П1 — 2:1. Несмотря на игровые проблемы "Ливерпуля" в конце весны, мотивационный фактор хозяев должен стать решающим. На кону стоит путевка в главный еврокубок Европы и банальная гордость перед родными фанатами. "Брентфорд" умеет кусаться и, скорее всего, воспользуется дырками в обороне хозяев, найдя свой гол. Однако "Ливерпуль" с первых минут включит максимальную скорость и будет штурмовать ворота "пчел".

