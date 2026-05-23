Прощальное слово Гвардиолы. Манчестер Сити – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 38 тур

24 мая, 18:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Энди Мадли (Западный Йоркшир)

Прямая трансляция: Setanta Sports+

Великая – не только во времени, а я в достижениях – эпоха подходит к концу. Хосеп Гвардиола покидает "Манчестер Сити", а именно против "Астон Виллы" он проведет последний матч в своем периоде на "Этихаде". Обе команды практически не имеют турнирных задач, за исключением маленькой у “львов”. Но будет ли она играть роль?

Новости Манчестер Сити

В предыдущем туре "горожане" сделали так, что и "Арсенал" праздновал чемпионство вне поля, и последний матч Гвардиолы был практически товарищеским. Конечно же, случайно. Однако "Борнмут" в прошлый вторник показал, что хочет бороться за Лигу чемпионов. "Вишенки" выиграли первый тайм у "Ман Сити", а пропустили лишь на 90+5 минуте: Холанд практически похоронил шансы "Борнмута" на пятое место (они сугубо теоретические).

Второй раз за последние четыре матча АПЛ "Сити" сыграл вничью. И в обоих случаях спасался от поражений в компенсированное время. Не выиграли так называемые "чемпионские" поединки "горожане". Потому и финишируют на втором месте: и "Арсенал" не догонят, и "Манчестер Юнайтед" на расстоянии 10 очков. Однако позитив за последнее время есть: победа в Кубке Англии против “Челси” неделю назад.

Кадры хозяев

Все готовы попрощаться с Гвардиолой. Лазарет пуст, дисквалифицированных нет.

Новости Астон Виллы

Бирмингемцы также недавно завоевали трофей. По статусу – даже выше Кубка Англии. В среду "Вилла" не оставила шансов "Фрайбургу" и разгромила его в Стамбуле 3:0. Великолепная игра от подопечных Унаи Эмери. Испанец в пятый раз получил трофей Лиги Европы, фантастика! Проиграл в финале только один раз: во главе "Арсенала" против "Челси".

Прошлый матч в рамках английских турниров "Астон Вилла" провела еще 15 мая. Но какой это был поединок! "Львы" победили прямого конкурента в турнирной таблице "Ливерпуль". Мерсисайдцы потерпели очередной крах: на этот раз пропустили от бирмингемцев четыре гола при двух забитых. Благодаря этому "Вилла" вырвалась на четвертую строчку турнирной таблицы с тремя очками преимущества над "Ливерпулем". Вот здесь только вопрос: при определенных условиях подопечные Слота могут сбросить "Астон Виллу" на пятую позицию. Но это не меняет ничего существенного.

Кадры гостей

Голкипер Эмильяно Мартинес травмировал палец в финале Лиги Европы, так что сегодня играть не будет – хочет полноценно восстановиться к ЧМ. Камара тоже точно не выйдет на поле. Насчет Алиссона еще есть вопросы.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Астон Виллы

Последние пять встреч хозяев

  • 19.05. Борнмут – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)
  • 16.05. Челси – Манчестер Сити 0:1 (Кубок Англии)
  • 13.05. Манчестер Сити – Кристал Пэлас 3:0 (АПЛ)
  • 09.05. Манчестер Сити – Брентфорд 3:0 (АПЛ)
  • 04.05. Эвертон – Манчестер Сити 3:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 20.05. Фрайбург – Астон Вилла 0:3 (ЛЕ)
  • 15.05. Астон Вилла – Ливерпуль 4:2 (АПЛ)
  • 10.05. Бернли – Астон Вилла 2:2 (АПЛ)
  • 07.05. Астон Вилла – Ноттингем Форест 4:0 (ЛЕ)
  • 03.05. Астон Вилла – Тоттенхэм 1:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

26.10.25. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

22.04.25. Манчестер Сити – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)

21.12.24. Астон Вилла – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)

03.04.24. Манчестер Сити – Астон Вилла 4:1 (АПЛ)

06.12.23. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Арсенал

 37 25 7 5 69-26 82
2

Манчестер Сити

 37 23 9 5 76-33 78
3

Манчестер Юнайтед

 37 19 11 7 66-50 68
4

Астон Вилла

 37 18 8 11 54-48 62
5

Ливерпуль

 37 17 8 12 62-52 59
6

Борнмут

 37 13 17 7 57-53 56
7

Брайтон энд Хоув Альбион

 37 14 11 12 52-43 53
8

Челси

 37 14 10 13 57-50 52
9

Брентфорд

 37 14 10 13 54-51 52
10

Сандерленд

 37 13 12 12 40-47 51
11

Ньюкасл

 37 14 7 16 53-53 49
12

Эвертон

 37 13 10 14 47-49 49
13

Фулхэм

 37 14 7 16 45-51 49
14

Лидс Юнайтед

 37 11 14 12 49-53 47
15

Кристал Пэлас

 37 11 12 14 40-49 45
16

Ноттингем Форест

 37 11 10 16 47-50 43
17

Тоттенхэм

 37 9 11 17 47-57 38
18

Вест Хэм Юнайтед

 37 9 9 19 43-65 36
19

Бернли

 37 4 9 24 37-74 21
20

Вулверхэмптон

 37 3 10 24 26-67 19

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Астон Вилла

1.30
6.50
9.40
Прогноз матча Манчестер Сити – Астон Вилла от UA-Football

"Ливерпулю" нужно выиграть у "Ноттингем Форест", а "Вилле" проиграть в этом поединке. Тогда мерсисайдцы займут место в топ-4. Однако все равно обе команды уже в Лиге чемпионов и раздел этих мест повлияет разве что на определенное количество призовых от транслятора. У "горожан" мотивация куда больше. Пусть и не турнирная, а человеческая: хорошо провести Пепа Гвардиолу. Обе команды должны весело сыграть в атаке. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,58).

