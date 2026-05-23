Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прощальное слово Гвардиолы. Манчестер Сити – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026
Испортит ли его Унаи Эмери?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 38 тур
24 мая, 18:00. "Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Энди Мадли (Западный Йоркшир)
Прямая трансляция: Setanta Sports+
Великая – не только во времени, а я в достижениях – эпоха подходит к концу. Хосеп Гвардиола покидает "Манчестер Сити", а именно против "Астон Виллы" он проведет последний матч в своем периоде на "Этихаде". Обе команды практически не имеют турнирных задач, за исключением маленькой у “львов”. Но будет ли она играть роль?
Новости Манчестер Сити
В предыдущем туре "горожане" сделали так, что и "Арсенал" праздновал чемпионство вне поля, и последний матч Гвардиолы был практически товарищеским. Конечно же, случайно. Однако "Борнмут" в прошлый вторник показал, что хочет бороться за Лигу чемпионов. "Вишенки" выиграли первый тайм у "Ман Сити", а пропустили лишь на 90+5 минуте: Холанд практически похоронил шансы "Борнмута" на пятое место (они сугубо теоретические).
Второй раз за последние четыре матча АПЛ "Сити" сыграл вничью. И в обоих случаях спасался от поражений в компенсированное время. Не выиграли так называемые "чемпионские" поединки "горожане". Потому и финишируют на втором месте: и "Арсенал" не догонят, и "Манчестер Юнайтед" на расстоянии 10 очков. Однако позитив за последнее время есть: победа в Кубке Англии против “Челси” неделю назад.
Кадры хозяев
Все готовы попрощаться с Гвардиолой. Лазарет пуст, дисквалифицированных нет.
Новости Астон Виллы
Бирмингемцы также недавно завоевали трофей. По статусу – даже выше Кубка Англии. В среду "Вилла" не оставила шансов "Фрайбургу" и разгромила его в Стамбуле 3:0. Великолепная игра от подопечных Унаи Эмери. Испанец в пятый раз получил трофей Лиги Европы, фантастика! Проиграл в финале только один раз: во главе "Арсенала" против "Челси".
Прошлый матч в рамках английских турниров "Астон Вилла" провела еще 15 мая. Но какой это был поединок! "Львы" победили прямого конкурента в турнирной таблице "Ливерпуль". Мерсисайдцы потерпели очередной крах: на этот раз пропустили от бирмингемцев четыре гола при двух забитых. Благодаря этому "Вилла" вырвалась на четвертую строчку турнирной таблицы с тремя очками преимущества над "Ливерпулем". Вот здесь только вопрос: при определенных условиях подопечные Слота могут сбросить "Астон Виллу" на пятую позицию. Но это не меняет ничего существенного.
Кадры гостей
Голкипер Эмильяно Мартинес травмировал палец в финале Лиги Европы, так что сегодня играть не будет – хочет полноценно восстановиться к ЧМ. Камара тоже точно не выйдет на поле. Насчет Алиссона еще есть вопросы.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Астон Виллы
Последние пять встреч хозяев
- 19.05. Борнмут – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)
- 16.05. Челси – Манчестер Сити 0:1 (Кубок Англии)
- 13.05. Манчестер Сити – Кристал Пэлас 3:0 (АПЛ)
- 09.05. Манчестер Сити – Брентфорд 3:0 (АПЛ)
- 04.05. Эвертон – Манчестер Сити 3:3 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 20.05. Фрайбург – Астон Вилла 0:3 (ЛЕ)
- 15.05. Астон Вилла – Ливерпуль 4:2 (АПЛ)
- 10.05. Бернли – Астон Вилла 2:2 (АПЛ)
- 07.05. Астон Вилла – Ноттингем Форест 4:0 (ЛЕ)
- 03.05. Астон Вилла – Тоттенхэм 1:2 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между соперниками
26.10.25. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
22.04.25. Манчестер Сити – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)
21.12.24. Астон Вилла – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)
03.04.24. Манчестер Сити – Астон Вилла 4:1 (АПЛ)
06.12.23. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
Прогноз матча Манчестер Сити – Астон Вилла от UA-Football
"Ливерпулю" нужно выиграть у "Ноттингем Форест", а "Вилле" проиграть в этом поединке. Тогда мерсисайдцы займут место в топ-4. Однако все равно обе команды уже в Лиге чемпионов и раздел этих мест повлияет разве что на определенное количество призовых от транслятора. У "горожан" мотивация куда больше. Пусть и не турнирная, а человеческая: хорошо провести Пепа Гвардиолу. Обе команды должны весело сыграть в атаке. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,58).
